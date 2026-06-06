Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Renault 4 E-Tech Electric

Μετά το επιτυχημένο εγχείρημα του σύγχρονου «5» και λίγο πριν την επίσημη έλευση του ηλεκτρικού, επίσης, νέου Renault Twingo, η γαλλική εταιρεία πραγματοποιεί με το 4 E-Tech Electric ένα ακόμα άλμα προς τα εμπρός που μόνο μετέωρο δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αγαπά τη νοσταλγία. Διόλου τυχαία, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ουκ ολίγα εμβληματικά ονόματα του αυτοκινητικού παρελθόντος να επιστρέφουν, όχι σαν πρωτότυπα, αλλά ως κανονικά μοντέλα ευρείας παραγωγής, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το συναίσθημα των παλαιότερων και την περιέργεια των νεότερων. Ωστόσο, το δύσκολο δεν είναι να ξαναφέρεις στο τώρα ένα ένδοξο όνομα, αλλά να καταλάβεις γιατί το «ορίτζιναλ» απέκτησε αξία εξαρχής – και γιατί έχει νόημα να το επαναφέρεις στο σήμερα.

Η Renault φαίνεται να το έχει καταλάβει αυτό καλύτερα από πολλούς άλλους κατασκευαστές. Το απέδειξε άλλωστε με το ηλεκτρικό Renault 5, το Car of The Year του 2025, ενώ τώρα επιχειρεί κάτι αντίστοιχο -αλλά ενδεχομένως και πιο δύσκολο- με το νέο 4 E-Tech Electric. Γιατί αν το «αρχικό» R5 ήταν ένα νεανικό αυτοκίνητο με ισχυρό συναισθηματικό… φορτίο, το R4 υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένα εργαλείο, ένα αυτοκίνητο που δεν το αγόραζες για να εντυπωσιάσεις, αλλά για να εξυπηρετήσεις τη ζωή σου. Ένα voiture à vivre, ή αλλιώς, ένα αυτοκίνητο για τη ζωή.

Το αρχέτυπο «κατρέλ» παρουσιάστηκε το 1961 και παρέμεινε στην παραγωγή για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Πούλησε πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο και κατάφερε να γίνει το αυτοκίνητο του αγρότη, του φοιτητή, του επαγγελματία, της οικογένειας και του ταξιδιώτη. Αλλά και το τέταρτο πιο καλοπουλημενο μοντέλο όλων των εποχών. Δεν διακρίνονταν για τις απόλυτες επιδόσεις του, ούτε για την πολυτέλειά του. Ξεχώριζε επειδή μπορούσε να κάνει σχεδόν τα πάντα. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία προσπαθεί να «μεταφέρει» η Renault στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Και η αλήθεια είναι ότι το νέο Renault 4 E-Tech Electric δεν μοιάζει με μια απλή άσκηση με ρετρό χαρακτηριστικά, αλλά για μια απόπειρα να επαναπροσδιοριστεί η έννοια του «αυτοκινήτου για τη ζωή» μέσα σε έναν (ηλεκτρικό) κόσμο που αλλάζει.

Εν αρχή ην η σχεδίαση

Το πρώτο στοιχείο που σε κερδίζει είναι ότι το νέο Renault 4 Ε-Tech Electric δεν προσπαθεί να αντιγράψει το παρελθόν, αλλά να το ερμηνεύει στο σήμερα. Έτσι, οι σχεδιαστές του άντλησαν έμπνευση από σχεδόν κάθε χαρακτηριστικό του ιστορικού μοντέλου, αποφεύγοντας όμως τη μίμηση. Η φωτιζόμενη μάσκα είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στιλιστικό στοιχείο στο σύγχρονο Renault 4. Οι στρογγυλεμένοι προβολείς και το φωτιζόμενο περίγραμμα και λογότυπο της Renault δημιουργούν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες «υπογραφές» της γαλλικής εταιρείας. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιφάνεια αποτελεί μια πραγματική τεχνολογική πρόκληση, καθώς πρόκειται για ένα ενιαίο στοιχείο συνολικού μήκους 1,45 μ. που σμιλεύτηκε ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Οι αναφορές στο παρελθόν συνεχίζονται και στο υπόλοιπο αμάξωμα. Το χαρακτηριστικό πίσω πλαϊνό παράθυρο του αρχικού «4», οι ανάγλυφες γραμμές στις πόρτες, οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, η οροφή και τα κάθετα πίσω φωτιστικά σώματα θυμίζουν διαρκώς την ιστορία του μοντέλου χωρίς όμως ποτέ να μετατρέπουν το νέο 4 E-Tech Electric σε σύγχρονο… μουσείο. Σε κάθε περίπτωση, η Renault δεν περιορίστηκε στη νοσταλγία. Δημιούργησε ένα αυτοκίνητο με σύγχρονες αναλογίες και παρουσία στον δρόμο που τραβά με μιας τα βλέμματα, χωρίς να φωνάζει. Με μήκος 4,143 μ., πλάτος 1,796 μ. και ύψος 1,572 μ., το Renault 4 E-Tech Electric τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας Β με κάμποσα στοιχεία που δικαίως παραπέμπουν σε crossover. Όπως η απόσταση από το έδαφος, που φτάνει αισίως τα 18,1 εκ., αλλά και οι στάνταρ τροχοί των 18 ιντσών με τα ψηλά «60άρια» ελαστικά, στοιχεία που χαρίζουν στο σύγχρονο «4άρι» έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα απέναντι στο Renault 5. Σε σχέση με το τελευταίο έχει μεγαλύτερο κατά 80 χλστ. μεταξόνιο, αλλά και διευρυμένο κατά 120 χλστ. πίσω πρόβολο, ώστε να προσφέρει περισσότερη… χωρητικότητα από τα εμπρός καθίσματα και πίσω.

Σε κάθε περίπτωση, η πλατφόρμα RGEV Small αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχει «χτιστεί» το νέο Renault 4 E-Tech Electric. Και φυσικά πρόκειται για την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί και το ηλεκτρικό «5άρι», προσαρμοσμένη για την περίσταση ώστε να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, το μεταξόνιο των 2,624 μ. συμβάλλει καθοριστικά ώστε οι πίσω επιβάτες να μετακινούνται άνετα διαθέτοντας «αέρα» 16,4 εκ. για τα γόνατά τους, ενώ ο χώρος για το κεφάλι τους, χάρη και στην λεπτότερη επένδυση της οροφής, αποδεικνύεται γενναιόδωρος, ακόμη και για τους πλέον υψηλόσωμους.

Την ίδια στιγμή, ο χώρος αποσκευών των 420 λίτρων (σε αυτά περιλαμβάνονται και τα 55 λίτρα του υποδαπέδιου διαμερίσματος που προορίζεται για την αποθήκευση καλωδίων φόρτισης ή άλλων αντικειμένων) είναι από μόνος του αρκετός για να τραβήξει την προσοχή. Η πραγματική όμως αξία του εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε. Το κατώφλι φόρτωσης, για παράδειγμα, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 61 εκ. από το έδαφος, περίπου 10 εκ. χαμηλότερα από τον μέσο όρο της κατηγορίας, ενώ η πίσω πόρτα, όπως και στο αρχέτυπο Renault 4, φτάνει μέχρι τον προφυλακτήρα, διευκολύνοντας τη φόρτωση βαριών αντικειμένων. Επιπλέον, η ηλεκτρική της λειτουργία διευκολύνει το άνοιγμα και το κλείσιμο. Από εκεί και πέρα, οι κρίκοι πρόσδεσης, οι γάντζοι για σακούλες και οι πρόσθετοι αποθηκευτικοί μικρο-χώροι υπογραμμίζουν έτι περαιτέρω τη χρηστική φιλοσοφία του μοντέλου.

Σημαντική επίσης είναι και η δυνατότητα αναδίπλωσης του καθίσματος του συνοδηγού. Για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό μοντέλο της Renault, η πλάτη διπλώνει πλήρως δημιουργώντας μια επίπεδη επιφάνεια. Έτσι, το μέγιστο μήκος φόρτωσης μπορεί κάλλιστα να φτάσει στη δεξιά μεριά έως και τα 2,2 μ., επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων όπως σανίδες του σερφ. Ταυτόχρονα, η καμπίνα του σύγχρονου «4» προσφέρει 23,3 λίτρα αποθηκευτικών χώρων, εκ των οποίων τα 9,2 βρίσκονται στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.

Από εκεί και πέρα, η σχεδίαση του εσωτερικού είναι σύγχρονη – και γνώριμη. Οι υφές, τα υλικά και οι χρωματικές επιλογές δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που διαφέρει από τη μινιμαλιστική λογική που κυριαρχεί σε πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση Techno με τη θεματολογία «denim». Το μπλε ύφασμα και οι χάλκινες λεπτομέρειες παραπέμπουν ευθέως στο παρατσούκλι «blue jean car» που συνόδευε το πρώτο Renault 4, και σίγουρα πρόκειται για μία από τις πιο έξυπνες σχεδιαστικές πινελιές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε αυτοκίνητο παραγωγής.

Στον τομέα της τεχνολογίας, το Renault 4 ακολουθεί την πεπατημένη. Έτσι, μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων με διαγώνιο 10,3 ιντσών (ή 7 ιντσών στο επίπεδο εξοπλισμού evolution), ενώ στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη του συστήματος πολυμέσων των 10,1 ιντσών. Το σύστημα OpenR Link με Google built-in αποτελεί στάνταρ χαρακτηριστικό, με τη λειτουργία Google Maps, τις φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant και την πρόσβαση στο οικοσύστημα εφαρμογών του Google Play να δημιουργούν μια γνώριμη ψηφιακή εμπειρία. Η Renault συνεχίζει παράλληλα να εξελίσσει τον ψηφιακό βοηθό Reno, ο οποίος συνεργάζεται με το ChatGPT και μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να εξοικειωθεί με τις λειτουργίες του οχήματος, να διαχειριστεί τη φόρτιση ή ακόμη και να ελέγξει την προαιρετική υφασμάτινη ηλεκτρική οροφή. Η τελευταία έχει άνοιγμα 92×80 εκ. προσθέτοντας μια ξεχωριστή και… στιλάτη διάσταση στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Το ηλεκτρικό υπόβαθρο

Η γκάμα του νέου Renault 4 E-Tech περιλαμβάνει δύο εκδόσεις κινητήρων και μπαταριών. Η κορυφαία αποδίδει 150 ίππους και 245 Nm ροπής και συνδυάζεται με μπαταρία 52 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως και 409 χλμ. σύμφωνα με τις τυποποιημένες κατά WLTP μετρήσεις. Η δεύτερη και μικρότερη παραλλαγή αποδίδει 120 ίππους και 225 Nm. Αυτή συνοδεύεται από μια μπαταρία υψηλής τάσης με ενεργειακό περιεχόμενο 40 kWh και χημεία NMC, όπως και η μεγαλύτερη, εξασφαλίζοντας θεωρητική αυτονομία έως και 308 χλμ. Η φόρτιση του Renault 4 E-Tech Electric ακολουθεί την ίδια… ισορροπημένη λογική. Όλες οι εκδόσεις προφέρουν φόρτιση AC με ισχύ έως και 11 kW, ενώ εκείνη με την μεγαλύτερη μπαταρία υποστηρίζει φόρτιση DC έως και 100 kW, ενώ η μικρότερη έως 80 kW. Και στις δύο περιπτώσεις η αναζωογόνηση της μπαταρίας με ενέργεια από το 15% έως και το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά σε παροχή συνεχούς ρεύματος. Για το «γέμισμα» από 10% έως και 100% σε εναλλασσόμενο ρεύμα, η μικρότερη έκδοση απαιτεί 3,5 ώρες και η μεγαλύτερη 4,5 ώρες. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι όλες οι παραλλαγές του γαλλικού crossover υποστηρίζουν φόρτιση V2L και εξοπλίζονται στάνταρ με αντλία θερμότητας, που αποδεικνύεται το ίδιο χρήσιμη τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα.

Οδηγώντας στην Ελλάδα

Μπορεί το σύγχρονο «4άρι» να μην διαθέτει όπως ο πρόγονός του διαφορετικό μεταξόνιο στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του -ως απόρροια της πίσω ανάρτησης με τις διάσημες πλέον ράβδους στρέψης που ήταν τοποθετημένες οριζόντια, η μια πίσω από την άλλη, κάτω από το πάτωμα- εντούτοις εφοδιάζεται με μια προηγμένη διάταξη πολλαπλών συνδέσμων, την οποία γνωρίσαμε στο σύγχρονο «5». Αναγνωρίζοντας πολύ καλά τον all-arounder χαρακτήρα του «4» σε επίπεδο συμπεριφοράς στο δρόμο, οι Γάλλοι επέλεξαν για την περίσταση ένα σαφώς πιο ήπιο set-up σε ότι αφορά τα ελατήρια και τα αμορτισέρ σε σχέση με το πιο σπορτίφ «5» με στόχο να ενισχύσουν τα επίπεδα άνεσης. Και τα κατάφεραν.

Ως εκ τούτου, το σύγχρονο «κατρέλ» ταξιδεύει πιο αφράτα από το νεότερο «5», με την ανάρτηση να απορροφά αξιόπιστα τις ανωμαλίες, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί ασάφειες όταν ο οδηγός αποφασίσει να ζητήσει το κάτι παραπάνω. Στα ατού του 4 E-Tech Electric συγκαταλέγεται τόσο η ποιότητα κύλισης, όσο και η σαφήνεια του πηδαλίου του, που παραμένει αρκούντως βαρύ και γρήγορο, με μόλις 2,6 στροφές από άκρη σε άκρη. Καλοδεχούμενη είναι και η προσθήκη, για πρώτη φορά σε EV της Renault, της δυνατότητας οδήγησης με ένα πεντάλ και προσδιορισμού της έντασης της αναγεννητικής πέδησης μέσω paddles, σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, σε όλες τις εκδόσεις πλην της βασικής evolution.

Από εκεί και πέρα, έχοντας στη διάθεσή μας την δυνατότερη εκ των δύο εκδόσεων, οι επιδόσεις που προσφέρει ο «150άρης» κινητήρας κάθε άλλο παρά εκρηκτικές είναι. Ωστόσο, αποδεικνύονται απολύτως επαρκείς για τον χαρακτήρα του μοντέλου, με το «0-100» να ολοκληρώνεται σε 8,2 δλ. και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 150 χλμ./ώρα. Άλλωστε, το ηλεκτρικό Renault 4 των 150 ίππων, που παραμένει σχετικά ελαφρύ για τα δεδομένα του μεγέθους του (από 1.462 έως 1.521 κιλά, ανάλογα με τον εξοπλισμό), δεν σχεδιάστηκε ως hot-hatch που κυνηγά τις επιδόσεις. Στόχος του, και σε επίπεδο συμπεριφοράς στο δρόμο, είναι να γίνει αυτό που υπήρξε και ο πρόγονός του: ένα όχημα που χωράει στη ζωή των ανθρώπων. Κι αν το Renault 5 E-Tech Electric είναι ένα αυτοκίνητο που σε κάνει να χαμογελάς όταν το οδηγείς, τότε το Renault 4 E-Tech Electric είναι εκείνο που σε κάνει να το απολαμβάνεις επειδή μπορεί να σε εξυπηρετήσει οδηγικά σχεδόν σε κάθε περίσταση. Ακόμα και εκτός δρόμου, με το προαιρετικό σύστημα Extended Grip να προσφέρει δύο επιπλέον drive modes αλλά και έξτρα πόντους σε επίπεδο προσβασιμότητας -σε συνδυασμό με τα στάνταρ ελαστικά τεσσάρων εποχών- επεμβαίνοντας στα φρένα και στη λειτουργία του συστήματος ευστάθειας του αμαξώματος.

Και πόσο κοστίζει;

Η Renault έχει διαμορφώσει μια ενδιαφέρουσα γκάμα εξοπλιστικών εκδόσεων με στόχο να καλύψει ένα μεγάλο εύρος απαιτήσεων – αλλά και όλα σχεδόν τα βαλάντια. Πιο συγκεκριμένα, η εισαγωγική έκδοση evolution, με τον ηλεκτροκινητήρα των 120 ίππων και την μπαταρία των 40 kWh, κοστίζει 28.900€ (25.900€ με την επιδότηση των 3.000€ του προγράμματος KH3 ή 24.400€ μαζί και με το όφελος απόσυρσης των 1.500€). Από εκεί και πέρα, η μεγαλύτερη παραλλαγή των 150 ίππων με την «52άρα» μπαταρία αποτιμάται στις εκδόσεις evolution, techno, techno canvas roof, iconic και iconic canvas roof στα 33.500€, 35.500€, 36.700€, 37.500€ και 38.700€ αντίστοιχα.

Και ολίγη ιστορία…

Όταν το Renault 4 παρουσιάστηκε το 1961, η Γαλλία βρισκόταν στη φάση της μετάβασης από τη μεταπολεμική λιτότητα σε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Οι άνθρωποι εγκατέλειπαν την ύπαιθρο, μετακινούνταν στις πόλεις, αποκτούσαν για πρώτη φορά αυτοκίνητο και αναζητούσαν κάτι πιο σύγχρονο από τα «σπαρτιάτικα» οχήματα της δεκαετίας του 1940 και του 1950. Η Renault είχε αντιληφθεί ότι η γαλλική κοινωνία άλλαζε. Ο τότε επικεφαλής της εταιρείας, Pierre Dreyfus, θεωρούσε ότι το αυτοκίνητο του μέλλοντος δεν έπρεπε να είναι απλώς «ένα σαλόνι με ένα πορτμπαγκάζ», αλλά ένας πολυχρηστικός χώρος που θα εξυπηρετούσε διαφορετικούς τρόπους ζωής. Το περίφημο Project 112 που οδήγησε στο Renault 4 σχεδιάστηκε για μια κοινωνία που γινόταν πιο κινητική και πιο αστική, η οποία όμως διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με την επαρχία.

Ουσιαστικά, το Renault 4 δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει το Citroen 2CV, το οποίο κυριαρχούσε στη γαλλική ύπαιθρο. Όμως η Renault δεν ήθελε απλώς έναν ανταγωνιστή του. Ήθελε ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να εξυπηρετεί τον αγρότη, τον μικροεπαγγελματία, τη νοικοκυρά, τον φοιτητή και την οικογένεια με ένα μόνο προϊόν. Για την εποχή του πάντως το «κατρέλ» ήταν σχεδόν επαναστατικό. Διέθετε κίνηση στους εμπρός τροχούς, πίσω πόρτα με μεγάλο άνοιγμα και επίπεδο δάπεδο, μεγάλους εσωτερικούς χώρους και επαρκή απόσταση από το έδαφος ακόμα και για κίνηση εκτός δρόμου. Πρακτικά, ήταν το αυτοκίνητο που εφηύρε την κατηγορία των πολυχρηστικών χάτσμπακ οχημάτων. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά: με 8.135.424 πωλήσεις σε πέντε ηπείρους από το 1961 έως και το 1992, είναι το μοντέλο της Renault με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα έχοντας κατασκευαστεί στην Ευρώπη (Βέλγιο, Ισπανία κ.λπ.), τη Νότια Αμερική (Αργεντινή, Κολομβία, Περού κ.λπ.), την Αφρική (Αλγερία, Μαρόκο, Νότια Αφρική κ.λπ.) και την Ωκεανία.

RENAULT 4 E–TECH ELECTRIC 52 kWh 150

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 150 ίπποι

ΡΟΠΗ: 245 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 52 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.143 × 1.796 × 1.572 χλστ. (έως και τις ράγες οροφής)

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.624 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 420 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.462-1.521 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

AYTONOMIA WLTP: 409 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 10-100%: 4,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (70 kW): 15-80%: 30 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 33.500€