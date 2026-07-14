Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Renault Twingo E-Tech

Η Renault βάζει ξανά το Twingo στο παιχνίδι της μικρής κατηγορίας. Με ελκυστική τιμή και σχεδίαση, αλλά ηλεκτρική πλέον υπόσταση και καρδιά.

Το Renault Twingo ήταν ένα μοντέλο σταθμός που σημάδεψε την ιστορία της σύγχρονης αυτοκίνησης. Από το 1992, όταν και είδε για πρώτη φορά τα φώτα της δημοσιότητας, επαναπροσδιόρισε την έννοια του μικρού αυτοκινήτου πόλης, αποδεικνύοντας ότι ένα μοντέλο της συγκεκριμένης κατηγορίας μπορούσε να συνδυάζει την ευρυματικότητα και τον διαφορετικό χαρακτήρα σε επίπεδο σχεδίασης με την πρακτικότητα, ξεφεύγοντας από τον ρόλο του απλού και συνήθως άχρωμου αστικού μέσου μετακίνησης πάνω σε τέσσερις τροχούς. Και με περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις σε τρεις γενιές και παρουσία σε πάνω από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, δεν άργησε να εξελιχθεί σε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Σήμερα, η συγκεκριμένη συνομοταξία οχημάτων έχει συρρικνωθεί αρκετά στην Ευρώπη φτάνοντας μόλις στο 5% της συνολικής αγοράς, όχι λόγω της περιορισμένης ζήτησης για μικρά αυτοκίνητα, αλλά επειδή οι περισσότεροι κατασκευαστές γύρισαν επειδικτικά την πλάτη τους στα εν λόγω οχήματα. Και οι λόγοι που το έκαναν αυτό είναι πολλοί, αλλά όχι της παρούσης. Ωστόσο, οι Γάλλοι της Renault αποφάσισαν να επιστρέψουν δυναμικά στην κατηγορία Α με την γνώριμή τους συνταγή και άρμα το Twingo E-Tech, ένα προσιτό, σύγχρονο αλλά και «γεμάτο» προσωπικότητα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ένα game changer προσιτό σε όλους

Το νέο Renault Twingo ήρθε με ξεκάθαρο στόχο και προσανατολισμό: να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσιτή και ελκυστική. Και το πετυχαίνει, με την τιμή εκκίνησης για την εισαγωγική έκδοση Evolution να ορίζεται κάτω από το ψυχολογικό -και όχι μόνο- όριο των 20.000 ευρώ (προ επιδοτήσεων), ενώ και η κορυφαία Techno παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική, κοστίζοντας 22.900 ευρώ, επίσης χωρίς τις πάσης φύσεως κρατικές «ενέσεις». Η προσιτότητα του ηλεκτρικού Twingo αναδεικνύεται και από την πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας – μόλις 12,2 kWh/100 χλμ. σύμφωνα με τις τυποποιημένες μετρήσεις αλλά και με βάση όσο είδαμε στο ψηφιακό ταμπλό κατά τη διάρκεια της σύντομης οδήγησής του στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια στιγμή, με αυτονομία που δεν ξεπερνά τα 263 χλμ., το νέο Twingo καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της καθημερινής αστικής μετακίνησης. Άλλωστε, ο μέσος οδηγός στην Ευρώπη δεν διανύει περισσότερα από 35 χλμ. την ημέρα. Οπότε, η παραπάνω εμβέλεια φτάνει και περισσεύει.

Βασικό συστατικό της επιτυχίας του νέου Twingo όσον αφορά την προσιτότητά του είναι και η μπαταρία του. Πρόκειται για έναν συσσωρευτή ενέργειας με χημεία LFP (λιθίου-φωσφορικού σιδήρου) και λελογισμένη χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει για την περίσταση τις 27,5 kWh, η οποία υιοθετεί την αρχιτεκτονική cell-to-pack, που μειώνει το κόστος κατά περίπου 20% και περιορίζει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα του νέου Twingo E-Tech είναι 60% μικρότερο σε όλο τον κύκλο ζωής του σε σχέση μ’ ένα συμβατικό αυτοκίνητο πόλης, με την Renault να χρησιμοποιεί στο αμάξωμα του ηλεκτρικού «μικρού» της -και για πρώτη φορά- 38 κιλά χάλυβα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Που παρεμπιπτόντως είναι ευρωπαϊκής προέλευσης.

Διόλου τυχαία η Renault κατάφερε να εξελίξει το νέο Twingo E-Tech σε μόλις 100 εβδομάδες – το ταχύτερο project στην μακρόχρονη ιστορία της. Χάρη σε μια διεθνή συνεργασία ανάμεσα στο Technocentre στη Γαλλία και την ACDC στην Κίνα, σε συνδυασμό με την συναρμολόγησή του επί ευρωπαϊκού εδάφους στο εργοστάσιο Novo Mesto της Σλοβενίας, οι Γάλλοι κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά τόσο τους χρόνους εξέλιξης όσο και το κόστος, διατηρώντας ταυτόχρονα σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα.

Παιχνιδιάρικο, συναισθηματικό και σύγχρονο

Το Τwingo E-Tech διατηρεί το εμβληματικό DNA της πρώτης γενιάς, με την μονοκόμματη ενός όγκου σιλουέτα, τις καμπύλες γραμμές, τις τρεις μικρές εισαγωγές στο καπό, το «χαμογελαστό» πρόσωπο, αλλά και το σκανταλιάρικο εν γένει βλέμμα ως ένας ακόμα φόρος τιμής στο αρχέτυπο Twingo, να εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο. Με μήκος 3,79 μ., αλλά με αισθητά μεγαλύτερο μεταξόνιο σε σχέση με το «ορίτζιναλ» μοντέλο που φτάνει αισίως τώρα τα 2,49 μ., παραμένει εξαιρετικά συμπαγές και «συγκροτημένο», χάρη και στους εγκατεστημένους τροχούς στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος.

Τα LED φώτα ημέρας με το τοξωτό τους σχήμα τονίζουν την «χαρούμενη« όψη του Twingo, ενώ οι ζάντες των 16 και 18 ιντσών (βλ. σιδερένιες με καλύμματα και αλουμινίου αντίστοιχα στις δύο διαθέσιμες εξοπλιστικές εκδόσεις), εκτός από κομψές, φέρουν ονόματα που προέρχονται από παιδικά παιχνιδιά (Domino, Reverso, Mikado). Από εκεί και πέρα, τα έξι διαθέσιμα χρώματα αμαξώματος, από το Absolute Red και το Mango Yellow μέχρι το Absolute Green που θυμίζει εκείνο του πρωτοτύπου του 2023, ολοκληρώνουν την εύπεπτη και ευχάριστη στιλιστική εικόνα του μοντέλου.

Χαρούμενο αλλά και πρακτικό

Μπαίνοντας στην καμπίνα του νέου Twingo, το οβάλ πολύχρωμο ταμπλό δείχνει σαν να αιωρείται και το κόκκινο κουμπί των αλάρμ, με διαφανές αυτή τη φορά κάλυμμα, τραβούν αμέσως την προσοχή. Το «πνεύμα» του αρχικού Twingo είναι, με λίγα λόγια, παντού. Από τους ιμάντες για την μετακίνηση των πίσω καθισμάτων με το σύνθημα «À vous d’inventer la vie qui va avec» («Εσείς θα επινοήσετε τη ζωή που του ταιριάζει») και το μήνυμα «Ouvert d’esprit» («Με ανοιχτούς ορίζοντες») στο εσωτερικό της πίσω πόρτας μέχρι την οροφή με το ρετρό-φουτουριστικό μοτίβο με γράμματα και σύμβολα, το εσωτερικό του μικρού EV της Renault διατηρεί στενούς δεσμούς με το παρελθόν. Ωστόσο, διαθέτει και όλες τις απαραίτητες σύγχρονες νότες.

Όπως η στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις διπλή οθόνη OpenR Link, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και κεντρική αφής με διαγώνιο 10 ίντσες, με ενσωματωμένη μάλιστα τη σουίτα λειτουργιών της Google για πρώτη φορά στην κατηγορία Α στην έκδοση Techno. Φυσικά, το σύστημα πολυμέσων υποστηρίζει συνδεσιμότητα μέσω Android Auto και Apple CarPlay, και μάλιστα ασύρματα, ενώ ο Reno, ο γνώριμος στους φίλους της μάρκας ψηφιακός βοηθός της Renault, και το ηχοσύστημα της Arkamys με 6 ηχεία, προσφέρουν με τη σειρά τους μία ξεχωριστή εμπειρία.

Με πέντε πλέον πόρτες και δύο ανεξάρτητα και συρόμενα ασφαλώς πίσω καθίσματα που μετακινούνται κατά τον διαμήκη άξονα κατά 17 εκ., ο χώρος για τους πίσω επιβάτες του νέου Twingo φτάνει στα επίπεδα οχημάτων μεγαλύτερων κατηγοριών, εφόσον fysik;a επιλεγεί η «τέρμα πίσω» διάταξη. Από εκεί και πέρα, σε αυτό το σενάριο, ο χώρος αποσκευών περιορίζεται στα 260 λίτρα και φτάνει έως και τα 360 λίτρα με τα πίσω καθίσματα «τέρμα μπροστά», ενώ ξεπερνά τα 1.000 λίτρα με αναδιπλωμένα τα εν λόγω καθίσματα. Επιπλέον, κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, υπάρχει επιπλέον χώρος αποθήκευσης με χωρητικότητα 50 λίτρα, που αποδεικνύεται ιδανικός για την εναπόθεση, για παράδειγμα, καλωδίων φόρτισης. Στην έκδοση Techno, αναδιπλώνεται και η πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού, δημιουργώντας έναν χώρο φόρτωσης με μέγιστο μήκος 2 μ. Επιπλέον, μέσα στην καμπίνα το νέου Twingo, υπάρχουν διάσπαρτοι πάνω από 12 αποθηκευτικοί χώροι συνολικής χωρητικότητας 19,6 λίτρων, ενώ το γνωστό από ούκ ολίγα μοντέλα των Renault και Dacia σύστημα YouClip, επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση αξεσουάρ.

Τεχνολογία και οδήγηση

Ττηρουμένων των… ηλεκτρικών αναλογιών της εποχής μας), το Twingo E-Tech είναι ελαφρύ ζυγίζοντας από 1.200 έως το πολύ 1.245 κιλά (σ.σ.: η μπαταρία μόνο φτάνει τα 212 κιλά). Κινείται δε από έναν συμπαγή και εξίσου ελαφρύ ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εμπρός, με μέγιστη ισχύ 60 kW, δηλαδή 82 ίπποι, και ροπή 175 Nm. Αυτή η μονάδα ασφαλώς και δεν κάνει… θαύματα, προσφέροντας και με το παραπάνω αυτό που χρειάζεται ένα μικρό EV που θα κινηθεί κατά κύριο λόγο μέσα και γύρω από την πόλη. Έτσι, η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 χλμ./ώρα, ενώ το τυπικό αλλά πάντοτε ενδεικτικό «0-100» ολοκληρώνεται σε 12,2 δλ. Μέσα στην πόλη, η λειτουργία One-Pedal (στάνταρ στην έκδοση Techno, με την Evolution να διαθέτει την κλασσική Β) κάνει την οδήγηση στην πόλη παιχνίδι, ενώ το σχετικά γρήγορο (βλ. 2,61 στροφές από άκρη σε άκρη), ελαφρύ σε αίσθηση, αλλά σαφές τιμόνι που «κόβει» αρκετά (ο κύκλος στροφής συγκρατείται κάτω από 10 μ.) ενισχύει έτι περαιτέρω την ευελιξία του.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το νέο Twingo E-Tech βασίζεται και αυτό, όπως τα νέα R4 και R5 E-Tech, στην πλατφόρμα RGEV Small. Για το εν λόγω όμως project η τελευταία προσαρμόστηκε στις αστικές ανάγκες χρήσης, βελτιστοποιώντας τις διαστάσεις και το κόστος παραγωγής. Ο εμπρός άξονας είναι ίδιος με τα R5 και R4 E-Tech, ενώ ο πίσω άξονας πολλαπλών συνδέσμων έχει αντικατασταθεί από ημιάκαμπτο που βασίζεται στη διάταξη που συναντάμε στο κατά πολύ μεγαλύτερο Captur. Η επιλογή αυτή δεν περιορίζει τις δυνατότητές του, καθώς το Twingo E-Tech μπορεί να σταθεί ακόμα και απέναντι σε μοντέλα κατηγορίας B, τόσο σε σχέση με την άνεση όσο και με την οδηγική αίσθηση που προσφέρει.

Φόρτιση που πληροί τις απαιτήσεις

Όπως αναφέραμε και λίγες γραμμές παραπάνω, η μπαταρία ιόντων λιθίου του Twingo E-Tech υιοθετεί την χημεία LFP. Παρά το γεγονός ότι έχει χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από εκείνες με χημεία NMC, προσφέρει ιδανική σχέση κόστους/αυτονομίας για ένα αυτοκίνητο πόλης. Η δε αρχιτεκτονική cell-to-pack βελτιστοποιεί την ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με το μέγεθος και το βάρος της, μειώνοντας το κόστος της μπαταρίας κατά 20%.

Από εκεί και πέρα, όλες οι εκδόσεις του μοντέλου στην ελληνική αγορά διαθέτουν το πακέτο Advanced Charge, το οποίο παρέχει ισχύ φόρτισης AC στα 11 kW και DC στα 50 kW. Με αυτά ως δεδομένα, και παρά την απουσία υδρόψυξης, η αναζωογόνηση του συσσωρευτή ενέργειας σε απλή οικιακή πρίζα των 2,3 kW (10A) από 15%-100% διαρκεί 8 ώρες και 50 λεπτά, σε ενισχυμένη των 3,7 kW (16A) 5 ώρες και 30 λεπτά, ενώ σε μονοφασικό wallbox με ισχύ 7,4 kW (32A) όχι περισσότερες από 2 ώρες και 45 λεπτά. Σε τριφασικό wallbox των 22 kW, η αναμονή, για το ίδιο πάντα ποσοστό αναπλήρωσης, πέφτει κάτω από τις 2 ώρες, ενώ σε παροχή DC μέγιστης ισχύος 50 kW η ίδια διαδικασία ολοκληρώνεται σε 28 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το πακέτο Advanced Charge, το Twingo E-Tech διαθέτει και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης AC με μέγιστη ισχύ 11 kW για V2L (Vehicle-to-Load) τροφοδότηση συσκευής 220V από την μπαταρία με μέγιστη ισχύ έως 3.700 W.

Οι τιμές και ο εξοπλισμός

Το νέο Twingo E-Tech είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις με τιμές που εκκινούν από τα 19.490 ευρώ στο εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Evolution και από τα 22.900 ευρώ στην έκδοση Techno (σ.σ.: και στις δύο περιπτώσεις δεν περιλαμβάνεται η επιδότηση ύψους 3.000 ευρώ του προγράμματος ΚΗ3).

Η έκδοση Evolution προσφέρει, μεταξύ άλλων, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με οπτική και ηχητική προειδοποίηση, cruise control, προβολείς LED και φώτα LED μπροστά και πίσω, air-condition, θερμαινόμενους και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, πίνακα οργάνων 7 ιντσών και οθόνη infotainment με διαγώνιο 10,1 ίνστες, δύο USB θύρες Τype C εμπρός και πρίζα 12V, σιδερένιες ζάντες 16 ιντσών, καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση έως 22 kW, καθώς και μία ολοκληρωμένη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.

Από εκεί και πέρα, η πλουσιότερη Tecno προσφέρει επιπλέον καλούδια και χαρακτηριστικά όπως Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop&Go, λειτουργία one-pedal και paddles για ρύθμιση της ανάκτησης ενέργειας σε τέσσερα επίπεδα, κάμερα οπισθοπορείας, High Beam Assist (αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων), σύστημα πρόσβασης και εκκίνησης χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες φώτων και βροχής, αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, κάθισμα συνοδηγού με αναδιπλούμενη πλάτη, σύστημα πολυμέσων με πλοήγηση και Google built-in, ηχοσύστημα Arkamys Classic με 6 ηχεία, φωνητικό βοηθό Reno. φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλαϊνά παράθυρα και στο τζάμι της πόρτας του χώρου αποσκευών, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών κ.α.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ εμπρός

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ: 82 ίπποι

ΜΕΓ. ΡΟΠΗ: 175 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

AΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 27,5 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.789 x 1.720 × 1.491 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.493 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 260 έως 360 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.200-1.245 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 12,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 130 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 12,2 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA (WLTP): 263 χλμ.

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑC: 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: 50 kW

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (AC 2,3 kW): 8 ώρες και 50 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (AC 3,7 kW): 5 ώρες και 30 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (AC 7,4 kW): 2 ώρες και 45 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (AC 22 kW): 1 ώρα και 55 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (DC 50 kW): 28 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 19.490 ευρώ (χωρίς επιδότηση)