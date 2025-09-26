Πρώτη οδηγική -και όχι μόνο- γνωριμία στη χώρα μας με τη νέα Corolla Cross, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει έτι περαιτέρω τις αξίες των δημιουργών της που την καθιέρωσαν ως συμπρωταγωνιστή, μαζί με το C-HR, στην κατηγορία των C-SUV της ελληνικής αγοράς.

Ελάχιστα είναι τα μοντέλα που έχουν καταφέρει να γράψουν με ανεξίτηλα γράμματα την δική τους ιστορία στο εξόχως ανταγωνιστικό τερέν της παγκόσμιας αυτοκινητικής σκακιέρας για σχεδόν έξι δεκαετίες. Στο άτυπο και, ομολογουμένως, εξαιρετικά ολιγομελές αυτό «κλαμπ» ανήκει σίγουρα η Corolla· ένα αυτοκίνητο που κατάφερε με το καλημέρα όχι μόνο να ορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού στην κατηγορία των οικογενειακών αυτοκινήτων, αλλά και να αποτελέσει στα χρόνια που ακολούθησαν την εμπορική ραχοκοκαλιά του Ιάπωνα κατασκευαστή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το… αειθαλές αυτό μοντέλο της Toyota, το οποίο μεγάλωσε πολλές γενιές οδηγών σε ολόκληρο τον πλανήτη, έκανε ένα τολμηρό, πλην όμως αναμενόμενο, βήμα στην πολυετή του πορεία το 2022, εμπλουτίζοντας την παλέτα των διαθέσιμων παραλλαγών του με μια έκδοση που ενστερνίστηκε για πρώτη φορά την φιλοσοφία των SUV οχημάτων. Και κάπως έτσι, με τη νέα Corolla Cross, η Toyota εισήλθε έξυπνα και με ακόμα περισσότερες αξιώσεις στη δημοφιλή αρένα των C-SUV προσφέροντας στο κοινό της -και όχι μόνο, φυσικά- μια πρακτικότερη εναλλακτική, δίπλα ακριβώς από το πιο σπορτίφ σε χαρακτήρα και πιο «αιχμηρό» σε σχεδίαση C-HR.

Εν έτει 2025, ακριβώς τρία χρόνια μετά την επίσημη πρεμιέρα της πρώτης Corolla Cross, το μεσαίο SUV των πάντοτε δραστήριων Ιαπώνων που ξέρουν να «διαβάζουν» την αγορά ανανεώνεται και επανατοποθετείται στην κατηγορία των C-SUV επενδύοντας, πριν από οτιδήποτε άλλο, στις πάγιες αυτοκινητικές αξίες των δημιουργών του, οι οποίες το καθιέρωσαν τόσο στη συνείδηση του κοινού όσο και στους πίνακες πωλήσεων. Άλλωστε, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι ότι, μαζί με το crossover αδελφάκι του, το μεσαίο SUV των Ιαπώνων κατέχει σήμερα στη χώρα μας ένα διόλου ευκαταφρόνητο μερίδιο της τάξης του 30% στις λιανικές πωλήσεις της εν λόγω κατηγορίας.

TOYOTA COROLLA CROSS: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Μην ψάχνετε για επαναστατικές αλλαγές στην εξωτερική αμφίεση και το εσωτερικό της νέας Corolla Cross. Άλλωστε, ομάδα που κερδίζει δεν έχεις λόγο να την αλλάξεις· απλώς την εξελίσσεις στα σημεία, ενισχύοντας έτι περαιτέρω όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την έφεραν ψηλά στις προτιμήσεις των αγοραστών. Ως εκ τούτου λοιπόν, η νέα εμφάνιση στο εμπρός μέρος του ιαπωνικού SUV έχει προσαρμοστεί στις προτιμήσεις των πελατών της Γηραιάς Ηπείρου, με την κυψελοειδή πλέον μάσκα να αντικαθιστά την τραπεζοειδή και να δημιουργεί όχι μόνο μια κομψή και πιο εκλεπτυσμένη όψη, αλλά και να ενισχύσει τη ροή του αέρα προς τον κινητήρα. Τα ανασχεδιασμένα και πιο λεπτά εμπρός φωτιστικά σώματα -με τεχνολογία Adaptive High Beam (AHB)- συμπληρώνονται από «πτερύγια» που ενσωματώνονται στα πίσω φώτα, τα οποία συμβάλλουν στη σταθερότητα και τον έλεγχο του οχήματος βελτιώνοντας την αεροδυναμική του απόδοση. Το ανάγλυφο δε λογότυπο «Corolla Cross» στο πίσω μέρος έρχεται να τονίσει τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου, μαζί με την πιο «στιβαρή» σχεδίαση των ζαντών ελαφρού κράματος με διάσταση 225/50 R18 στην τετρακίνητη και 2λιτρη για την περίσταση έκδοση της δοκιμής μας.

Στο εσωτερικό, ο ανανεωμένος σχεδιασμός ενσωματώνει έναν νέο επιλογέα ταχυτήτων και μια μεγαλύτερη κεντρική κονσόλα, η οποία εισάγει στη γκάμα μια σειρά από πρακτικές αναβαθμίσεις – όπως επιπλέον χώρο για smartphone με τεχνολογία ασύρματης φόρτισης, κουτί αποθήκευσης αντικειμένων με συρόμενο κάλυμμα-υποβραχιόνιο, αλλά και νέα σχεδίαση για τις δύο ποτηροθήκες. Από εκεί και πέρα, η συνδεσιμότητα Android και η ταχύτητα απόκρισης έχουν βελτιωθεί σημαντικά φτάνοντας πλέον στα επίπεδα που αντιστοιχούν σε αυτά του Apple CarPlay. Επιπρόσθετα, το πακέτο πολυμέσων και ψυχαγωγίας Toyota Smart Connect με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 10,5 ιντσών περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, όπως και ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3 ιντσών.

Μια από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις στα… ενδότερα είναι το γεγονός ότι οι επιβάτες είναι σε θέση να απολαύσουν μία ακόμα πιο άνετη και ήσυχη εμπειρία διαβίωσης στο εσωτερικό της νέας Corolla Cross, χάρη σε στοχευμένες βελτιώσεις. Όπως είναι, για παράδειγμα, η χρήση ηχομονωτικών υλικών που αποσβένουν το θόρυβο από τη βροχή και το δρόμο στα σημεία σύνδεσης της οροφής με το αμάξωμα. Αλλαγές εντοπίζονται επίσης τόσο στο αντίστοιχο υλικό που βρίσκεται στην περιοχή του πίσω αεραγωγού, το οποίο μειώνει με τη σειρά του τον θόρυβο και τους κραδασμούς για τους πίσω επιβάτες, όσο και σε εκείνο στο διαχωριστικό που υπάρχει ανάμεσα στο διαμέρισμα του κινητήρα και την καμπίνα, το οποίο ελαχιστοποιεί τον θόρυβο του φτάνει σε αυτή. Μάλιστα, στις δύο πιο πλούσιες εκδόσεις της γκάμας, το υλικό αυτό είναι τριών στρωμάτων.

Συνολικά, το εσωτερικό της Corolla Cross εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τη γνώριμη «υπογραφή Toyota» σε επίπεδο ποιότητας. Η συναρμογή και η προσλαμβάνουσα ενγένει αίσθηση του μείγματος μαλακών και σκληρών υλικών που χρησιμοποιούνται τόσο στο ταμπλό όσο και στις επενδύσεις των θυρών είναι αναμφίβολα υπεράνω κάθε… υποψίας, ενώ εξίσου απροβλημάτιστη αποδεικνύεται και η συνολική εργονομία. Οι θέση οδήγησης είναι μεν ψηλή (SUV γαρ…), αλλά συγχρόνως βολική για κάθε σωματότυπο, με το τιμόνι να έχει τη σωστή γωνία και να ρυθμίζεται τηλεσκοπικά. Την ίδια, στιγμή, η παρουσία αρκετών φυσικών διακοπτών διευκολύνει σημαντικά όσους θα φιλοξενηθούν στα εμπρός καθίσματα. Και ειδικότερα όταν θέλουν να ρυθμίσουν τον κλιματισμό, να ενεργοποιήσουν την θέρμανση των καθισμάτων ή την αντίστοιχη του τιμονιού, να επιλέξουν διαφορετικό drive mode ή ακόμα και να αυξομειώσουν την ένταση του ηχοσυστήματος.

Χωροταξικά, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν, με τρεις ενήλικους επιβάτες στο πίσω κάθισμα να μην αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα ακόμα και στα πολύωρα ταξίδια. Τόσο με τον διαθέσιμο «αέρα» για τα πόδια, όσο και με εκείνον για το κεφάλι τους, ακόμα και στις εκδόσεις με ηλιοροφή, όπως στην περίπτωση του αυτοκινήτου της δοκιμής μας. Ο δε χώρος αποσκευών, χωρίς να διεκδικεί τα πρωτεία στην κατηγορία, ικανοποιεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων όχι μόνο με το πλήρως εκμεταλλεύσιμο σχήμα του, αλλά και με τα 425 λίτρα της συνολικής του χωρητικότητας όταν τα πίσω καθίσματα βρίσκονται στην κανονική τους θέση. Ωστόσο, η επίδοση αυτή πλήττεται στην τετρακίνητη έκδοση, καθώς η προσθήκη του πίσω ηλεκτροκινητήρα «κλέβει» από τον σχετικό χώρο 35 ωφέλιμα λίτρα.

ΤΟΥΟΤΑ COROLLA CROSS: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ

Η Toyota Corolla Cross συνεχίζει να επενδύει στην υβριδική τεχνολογία πέμπτης γενιάς του Ιάπωνα κατασκευαστή, η οποία υιοθετεί μια «μεικτή» μονάδα που προσφέρει και τη δυνατότητα κίνησης αποκλειστικά με την αρωγή του ηλεκτροκινητήρα, χωρίς ωστόσο να απαιτεί εξωτερική φόρτιση. Το σύστημα κίνησης της βασικής έκδοσης με την διακριτική ονομασία «140» παραμένει ως είχε, με τον 1.800άρη ατμοσφαιρικό κινητήρα της Toyota να εξακολουθεί να αποδίδει 72 kW (98 ίπποι) λειτουργώντας σε αγαστή συνεργασία με το αμιγώς ηλεκτρικό σκέλος του συστήματος των 70 kW (95 ίπποι) και αποδίδοντας συνδυαστικά όχι λιγότερους από 140 ίππους. Η αμέσως μεγαλύτερη έκδοση -που πλέον είναι η «180» και όχι η «200»- διαθέτει και αυτή με την σειρά έναν ηλεκτροκινητήρα, αλλά με 2λιτρο για την περίσταση θερμικό κινητήρα, πάντοτε με φυσική αναπνοή και σε συνδυασμό με αυτόματο e-CVT κιβώτιο με πλανητικά γρανάζια, όπως και η μικρότερη «140». Όπως μαρτυρά και η ονομασία του, σε σχέση με το παρελθόν, η συνδυαστική απόδοση του κινητήριου συνόλου της «μεγάλης» Corolla Cross έχει μειωθεί από τους 197 στους 178 ίππους, για λόγους άμεσα συνδεδεμένους με την περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών του.

Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι η απόδοση του ομοαξονικού ηλεκτρικού μοτέρ ορίζεται στα 83 kW (113 ίπποι), όπως και πριν, με τον θερμικό να έχει κατέβει από τα 112 kW (152 ίπποι) στα 98 kW (133 ίπποι). Εκτός από τις δύο αυτές εκδοχές, το μεσαίο SUV της Toyota προσφέρεται και με τετρακίνηση, στην έκδοση 200 AWD-i, η οποία προσθέτει στην όλη διάταξη έναν ηλεκτροκινητήρα 30 kW (41 ίπποι) στον πίσω άξονα. Ταυτόχρονα, και για πρώτη φορά στον τριετή βίο του μοντέλου, τόσο η προσθιοκίνητη όσο και η τετρακίνητη παραλλαγή με τον 2λιτρο κινητήρα διατίθεται και στην έκδοση GR SPORT προσφέροντας μεταξύ άλλων ένα πιο αθλητικό παρουσιαστικό εντός και εκτός, σκουρόχρωμες ζάντες ελαφρού κράματος 19 ιντσών, νέα ρύθμιση τιμονιού, διαφορετικό set-up στη χαμηλότερη κατά 10 χλστ. ανάρτηση, paddles που προσομοιώνουν την αλλαγή ταχυτήτων, καθώς και λειτουργία Sport που χαρίζει ταχύτερη απόκριση κατά την επιτάχυνση και βελτιστοποιημένη επιβράδυνση όταν ο οδηγός σηκώνει το πόδι του από το γκάζι. Η νέα, επίσης, λειτουργία Snow Extra, η οποία ενδείκνυται για χρήση σε χιονισμένες ή παγωμένες επιφάνειες και διατίθεται με την Corolla Cross 2.0 AWD-i, περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό και της έκδοσης GR Sport.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ TOYOTA COROLLA CROSS

Οδηγώντας εν Ελλάδι την 2λιτρη και τετρακίνητη έκδοση, η παλαιότερη διαπίστωσή μας ότι η Corolla Cross είναι ένα ολοκληρωμένο και ισορροπημένο C-SUV σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς και αποδοτικότητας παραμένει αναλλοίωτη και στη νεότερη εκδοχή του. Χωρίς να διεγείρει οδηγικά πάθη, είναι ένα εξαιρετικά άνετο SUV, με την ανάρτηση να «σβήνει» τις ανωμαλίες του δρόμου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια ουδέτερη συμπεριφορά εκεί που οι ευθείες δίνουν τη θέση τους στις στροφές. Μπορεί το τιμόνι του να μην διαθέτει την κοφτερή αίσθηση που συναντά κανείς σε άλλα μοντέλα της κατηγορίας, εντούτοις παραμένει σαφές και πάντοτε με καλή απόκριση στις εντολές σου σε όλα τα οδηγικά σενάρια. Υπό πίεση θα γείρει «τόσο όσο», χωρίς να ξαφνιάζει τον οδηγό με απότομες αντιδράσεις. Ειδικά στη «δικιά» μας Toyota Cross, ο οδηγός έχει στη φαρέτρα του ένα ακόμα ατού, άμεσα συνδεδεμένο με την παρουσία του πίσω ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν αποτελεί παρά μία επιπλέον δικλίδα ασφαλείας στην υπερβολή, στο λάθος ή στα ουκ ολίγα γλιστερά κομμάτια του ελληνικού οδικού δικτύου.

Όσον αφορά το σύστημα κίνησης, παρά τη μείωση της μέγιστης απόδοσης στους 178 ίππους, η δύναμη δεν θα λείψει ποτέ από τον οδηγό. Μέσα στην πόλη, τα πάντα εξελίσσονται… αγχολυτικά, με το πέρασμα από τη λειτουργία EV στην Hybrid να πραγματοποιείται εξαιρετικά ομαλά και μόνο όταν οι συνθήκες τα επιβάλλουν. Από εκεί και πέρα, στον ανοιχτό δρόμο και στο βαθύ πάτημα του γκαζιού, το κιβώτιο ταχυτήτων μοιραία θα «ενεργοποιήσει» πιο συχνά τον 4κύλινδρο κινητήρα και θα ανεβάσει πολύ πιο ψηλά τις στροφές του, σε σχέση με τις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο κινείται στο κλεινόν άστυ ή με σταθερό ρυθμό στο επαρχιακό δίκτυο.

Σε κάθε σενάριο, πάντως, η αποδοτικότητα του υβριδικού συνόλου παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Σε απτά μεγέθη, η τελευταία μεταφράζεται σε μέσες απαιτήσεις που δεν ξεπέρασαν τα μόλις 5,9 λιτ./100 χλμ. κατά τη διάρκεια της πρώτης επαφής μας στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη έκδοση της νέας Corolla Cross. Και όλα αυτά, χωρίς… τσιγκουνιές στο ρυθμό κίνησης τόσο εντός όσο και εκτός αστικού ιστού.

ΕΝ ΤΕΛΕΙ

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρο· η νέα Corolla Cross δεν φιλοδοξεί να φέρει τα πάνω κάτω ανατρέποντας ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αλλά να ενισχύσει όλα εκείνα τα στοιχεία που το κατέστησαν συνώνυμο με έννοιες όπως η αξιόπιστη απόδοση σε κάθε τερέν, η ευρυχωρία και η καθημερινή χρηστικότητα. Με στοχευμένες αναβαθμίσεις στην αισθητική, την τεχνολογία και την εργονομία, αλλά και με τη συνεπή αξιοποίηση της υβριδικής τεχνολογίας πέμπτης γενιάς, η Toyota καταφέρνει με τη νέα Corolla Cross να προσφέρει εκ νέου ένα C-SUV με υψηλά επίπεδα άνεσης, αποδοτικότητας και ασφάλειας, χωρίς να παρασύρεται σε άσκοπους εντυπωσιασμούς. Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο εγγυήσεων (βλ. έως 11 έτη) και τιμών (δείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο στη συνέχεια) που μένει μακριά από την πολιτική των εφήμερων προσφορών δίνοντας περισσή έμφαση στην «αξία Toyota». Με άλλα λόγια, στο αίσθημα ότι κάθε ευρώ που δαπανά ο αγοραστής μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμη επένδυση σε ποιότητα, ανθεκτικότητα και χαμηλό κόστος χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΥΟΤΑ COROLLA CROSS 2.0 HYBRID AWD–i

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ + η/κ > ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.987 κ.εκ. > ΙΣΧΥΣ (β/κ): 133 ίπποι > ΡΟΠΗ (β/κ): 190 Nm > ΙΣΧΥΣ (εμπρός η/κ): 113 ίπποι > ΡΟΠΗ (εμπρός η/κ): 206 Nm > ΙΣΧΥΣ (πίσω η/κ): 41 ίπποι > ΡΟΠΗ (πίσω η/κ): 84 Nm > ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 178 ίπποι > ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς > KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-CVT > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Διπλά ψαλίδια > ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.460×1.825×1.620 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.640 χλστ. > ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 390 λίτρα > ΒΑΡΟΣ: 1.505 κιλά > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,55 δλ. > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα > ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,9 λτ./100 χλμ. > ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 : 120-122 γρ./χλμ. > ΤΙΜΗ: Από 35.470 ευρώ (έκδοση 2.0L AWD-i ACTIVE PLUS)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΤΙΜΕΣ

Corolla Cross ACTIVE PLUS 1.8L Hybrid Electric 4×2: 30.970€

Corolla Cross ACTIVE PLUS 2.0L Hybrid Electric 4×2: 33.470€

Corolla Cross ACTIVE PLUS 2.0L Hybrid Electric 4×4: 35.470€

Corolla Cross STYLE 1.8L Hybrid Electric 4×2: 33.470€

Corolla Cross STYLE 2.0L Hybrid Electric 4×2: 35.970€

Corolla Cross STYLE 2.0L Hybrid Electric 4×4: 37.970€

Corolla Cross GR SPORT 2.0L Hybrid Electric 4×2: 40.350€

Corolla Cross GR SPORT 2.0L Hybrid Electric 4×4: 42.350€

Corolla Cross GR SPORT BI-TONE 2.0L Hybrid Electric 4×2: 40.950€

Corolla Cross GR SPORT BI-TONE 2.0L Hybrid Electric 4×2: 42.950€

Corolla Cross LOUNGE BI-TONE 2.0L Hybrid Electric 4×2: 41.750€

Corolla Cross LOUNGE BI-TONE 2.0L Hybrid Electric 4×4: 43.750€

Corolla Cross LOUNGE 2.0L Hybrid Electric 4×2: 41.950€

Corolla Cross LOUNGE 2.0L Hybrid Electric 4×4: 43.950€

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης