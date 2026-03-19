Οδηγούμε στην Ελλάδα το Tesla Model 3 RWD

Πόσο βασική είναι τελικά η πρώην «Standard» και νυν «RWD» έκδοση του Tesla Model 3;

Φωτογραφίες: Χρήστος Αποστολόπουλος, Tesla

To Model 3 συστήθηκε εξ αρχής από την περιθωριακή και ίσως παρεξηγημένη την εποχή εκείνη Tesla ως το μοντέλο που θα έδινε νέο νόημα στην ηλεκτροκίνηση και από ένα πείραμα για λίγους θα καθιστούσε την συγκριμένη τεχνολογία σε μια πραγματική, άμεσα ρεαλιστική επιλογή για τους πολλούς. Και σε μεγάλο βαθμό, αυτό ακριβώς συνέβη.

Ήδη από το μακρινό 2017, το Model 3 έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και επιδραστικά αυτοκίνητα της τελευταίων ετών. Όχι μόνο επειδή κατάφερε να πείσει το κοινό πριν καν εμφανιστεί και να πουλήσει, εν συνεχεία, εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά πρωτίστως γιατί ήταν αυτό που ανάγκασε ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία να πατήσει γκάζι στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, τόσο οι επενδύσεις όσο και το πλήθος των EV των άμεσων ή έμμεσων ανταγωνιστών του Model 3 πολλαπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα η συζήτηση γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την ηλεκτροκίνηση γενικότερα να μετακινηθεί από το «αν» στο «πότε».

Σήμερα, ωστόσο, το τοπίο στην ηλεκτροκίνηση είναι διαφορετικό, με την τελευταία να έχει πλέον περάσει από την φάση της καθιέρωσης σε εκείνη της έντονης εμπορικής αντιπαράθεσης, με παλαιούς αλλά και κάμποσους νέους παίκτες να προτάσσουν με σθένος τα στήθη τους απέναντι στην Tesla και στο πάλαι ποτέ κραταιό «Μ3» διεκδικώντας το δικό τους μερίδιο σε μια αγορά που μεγαλώνει με ταχείς ρυθμούς. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα μπορούσαν παρά να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, επενδύοντας επιθετικά στην ανάπτυξη μιας σειράς προϊόντων με υψηλή τεχνολογία αλλά και ανταγωνιστικό πρωτίστως κόστος. Υπό αυτό το πρίσμα, η βασική -και επομένως πιο προσιτή σε τιμή- έκδοση του Model 3 αποκτά ίσως μεγαλύτερη σημασία από ποτέ για την Tesla. Γιατί αν οι μεγαλύτερες παραλλαγές του πάλαι ποτέ best-seller μοντέλου των Αμερικανών μπορούν εξ ορισμού να εντυπωσιάσουν με τις επιδόσεις και την αποδεδειγμένα μεγάλη αυτονομία των Long Range μπαταριών τους, το μεγάλο ωστόσο στοίχημα εξακολουθεί να είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στο τμήμα της αγοράς όπου διαμορφώνεται πλέον η πραγματική ζήτηση.

Ας… ξανασυστηθούμε

Μπορεί η πιο μικρή και οικονομική έκδοση του «Μ3» (36.990€ χωρίς την κρατική επιδότηση των 3.000€, το τρέχον Tesla Bonus ύψους 2.500€ και την επιβάρυνση τελών προορισμού και εγγράφων αξίας 980€) που οδηγούμε σήμερα να ξεκίνησε την εμπορική της σταδιοδρομία τη χρονιά που πέρασε υπό τη σκέπη της ονομασίας «Standard», εντούτοις πλέον βαφτίζεται απλά ως «RWD». Την ίδια στιγμή, πιο ψηλά στην ιεραρχία της γκάμας, οι παραλλαγές «Long Range» με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς φέρουν τώρα την ονομασία «Premium», με την κλασσική «Performance» να παραμένει ως είχε, τόσο σε υπόσταση όσο και σε ονομασία, στην κορυφή της σχετικής πυραμίδας. Σε σχέση με τα μεγαλύτερα αδέλφια της σειράς, η βασική έκδοση φέρει ελάσσονος σημασίας διαφοροποιήσεις στην εξωτερική περιβολή και αισθητική της, όπως τα μόλις τρία διαθέσιμα χρώματα (σ.σ.: η επιλογή του Pearl White Multi-Coat δεν επιβαρύνει την τιμή, εν αντιθέσει με τα Diamond Black και Stealth Grey που αυξάνουν το τελικό κόστος κατά 1.300 ευρώ) και οι νέας σχεδίασης 18άρες ζάντες Prismata.

Στο εσωτερικό, οι βασικές περικοπές σε σχέση με τα ακριβότερα Model 3 αφορούν κυρίως στις υφασμάτινες πλέον διακοσμήσεις σε πόρτες και ταμπλό, στην «αφαίρεση» της οθόνης που απολάμβαναν οι πίσω επιβάτες, καθώς και στην αντικατάσταση των δερμάτινων επενδύσεων των καθισμάτων με νέες, οι οποίες αποτελούνται από έναν καλόγουστο συνδυασμό vegan δέρματος και υφάσματος, αποκλειστικά σε μαύρο χρώμα. Σε αντίθεση, η πανοραμική γυάλινη οροφή έχει διατηρηθεί, όπως και τα υπόλοιπα γνωστά καλούδια και στοιχεία του Model 3. Αρχής γενομένης βέβαια από την κεντρική οθόνη των 15,4 ιντσών, από την οποία ελέγχονται σχεδόν τα πάντα μέσω μιας εύκολα κατανοητής και προσεκτικά διαμορφωμένης διεπαφής, τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, οι δύο επιφάνειες ασύρματης φόρτισης smartphone στην κεντρική κονσόλα και οι τρεις στο σύνολο θύρες USB-C με ισχύ 65 W η καθεμιά.

Όπως σε όλα τα Tesla, το μικρότερο Model 3 διαθέτει και αυτό μια διευρυμένη σουίτα χαρακτηριστικών και λειτουργιών, όπως απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω εφαρμογής (app), Trip Planner με δυνατότητα εντοπισμού και πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο προς τους 20.000 διαθέσιμους φορτιστές Supercharger στην Ευρώπη, καθώς και μία ποικιλία επιλογών σε ότι αφορά τα παιχνίδια και την ψυχαγωγία. Επιπλέον, στο όλο πακέτο, περιλαμβάνονται το Autopilot (έτοιμο, από πλευράς υλικού, για το υπό επίβλεψη σύστημα Full Self-Driving που θα ενεργοποιηθεί απομακρυσμένα στα σχετικά οχήματα κατόπιν έγκρισης από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές), η λειτουργία του τηλεφώνου ως κλειδί, ο έλεγχος του συστήματος κλιματισμού από απόσταση, καθώς και τα γνωστά Sentry Mode, Camp Mode και Dog Mode. Το Model 3 RWD επωφελείται επίσης απ’ όλες τις πρόσφατες αναβαθμίσεις που ενσωματώθηκαν στη αμερικανικό σεντάν νωρίτερα τη φετινή χρονιά, όπως η νέα εμπρός κάμερα που προσφέρει ευρύτερη θέαση του περιβάλλοντος χώρου μέσω της κεντρικής οθόνης και διαθέτει ακόμα και συσκευή πλύσης με υγρό και ενσωματωμένη θέρμανση ώστε να μην θολώνει και να αποφεύγεται η συγκέντρωση πάγου, καθώς και ο επανασχεδιασμένος μοχλός ενεργοποίησης των δεικτών πορείας.

Χωροταξικά, μην περιμένετε διαφοροποιήσεις. Και αυτό μόνο αρνητικό δεν είναι, μιας και η ευρύχωρη καμπίνα του μικρού Model 3 συνεχίζει να προσφέρει πολύ καλούς χώρους για πέντε αλλά και αξιομνημόνευτες μεταφορικές δυνατότητες για τις αποσκευές τους. Ήτοι, 594 λίτρα στο πίσω μέρος, που μπορούν να επεκταθούν σε 1.659 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, καθώς και επιπλέον 88 λίτρα κάτω από το εμπρός καπό.

Πίσω από το τιμόνι

Το Tesla Model 3 RWD παραμένει ένα αυτοκίνητο που, με αντικειμενικά κριτήρια, χαίρεσαι να οδηγείς. Και μάλιστα σε κάθε συνθήκη. Με τον μονό ηλεκτροκινητήρα των 208 kW (283 ίπποι) εγκατεστημένο στον πίσω άξονα να αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από επαρκής, οι μετακινήσεις με το βασικό μοντέλο της γκάμας είναι παντού και πάντα απρόσκοπτες, με την αναθεωρημένη ανάρτηση να αποδεικνύει ότι μια σφιχτή ρύθμιση δεν συνεπάγεται σε άσκοπα κοπανήματα και συμβιβασμούς σε επίπεδο άνεσης ακόμα και στους δύστροπους ελληνικούς δρόμους. Συνολικά, το πάτημα του μικρού «τριαριού» εξακολουθεί να δείχνει τον δρόμο απέναντι σε νεότερους και παλαιότερους ανταγωνιστές του, πρωτίστως χάρη στην απόλυτη σαφήνεια ελέγχου των αντιδράσεών του, το γρήγορο (μόλις 2,14 στροφές από άκρη σε άκρη) και βαρύ σε αίσθηση τιμόνι του, το οποίο αντιδρά άμεσα στις εντολές του οδηγού και το ESP, το οποίο λειτουργεί εξαιρετικά, χωρίς άγαρμπες αντιδράσεις. Ταυτόχρονα, δεν του λείπει η ικμάδα και η ζωντάνια, όπως αποδεικνύουν τόσο τα 6,2 δλ. που απαιτούνται για το τυπικό «0-100» όσο και τα 201 χλμ./ώρα της τελικής του ταχύτητας.

Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς εντός αστικού ιστού, το βασικό Model 3 των 4,72 μέτρων και 1.772 κιλών γλιστρά εξίσου απροβλημάτιστα. Αλλά προπάντων, με εξαιρετική αποδοτικότητα, απαιτώντας όχι περισσότερες από 10 με 12 kWh για την κάλυψη διαδρομών συνολικού μήκους 100 χλμ. Σε μικτές τώρα συνθήκες, υπολογίστε όχι παραπάνω από 15 kWh, για την ίδια ακριβώς απόσταση, και σχεδόν 20 kWh/100 χλμ. όταν ο οδηγός αποφασίσει να εξερευνήσει με τέρμα γκάζι τις δυνατότητες αλλά και τα όρια του αμερικανικού σεντάν. Όλα αυτά μεταφράζονται πρακτικά σε μέση αυτονομία που ρεαλιστικά υπερβαίνει άνετα τα 400 χλμ., τα οποία εύκολα ξεπερνούν τα 500 χλμ. μέσα στην πόλη, πλησιάζοντας αρκετά έτσι την επίσημα πιστοποιημένη τιμή των 534 χλμ.

Εν ολίγοις

Πρακτικά, δεν γίναμε σοφότεροι σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε ως τώρα για το βασικό μοντέλο της γκάμας Tesla, το οποίο, παρά τους μικρούς συμβιβασμούς σε εξοπλισμό σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, παραμένει ένα εξαιρετικά ικανό EV. Αρωγοί του, η κορυφαία αποδοτικότητα, οι πολύ καλοί χώροι, οι απόλυτα ανταγωνιστικές επιδόσεις, η πλούσια τεχνολογία και η λογική για τα δεδομένα των δυνατοτήτων του τιμή. Με λίγα λόγια, το Model 3 συνεχίζει να δηλώνει βροντερό «παρών» στην αρένα των ηλεκτρικών EV, παραμένοντας καθ’ όλα… μάχιμο και σε επίπεδο κόστους στη βασική και πισωκίνητη εκδοχή του.

TESLA MODEL 3 RWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: η/κ

ΙΣΧΥΣ: 283 ίπποι

ΡΟΠΗ: 420 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: Δεν ανακοινώνεται επισήμως

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.720×1.850×1.440 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 138 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.875 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 594-1.659 λίτρα (+88 λίτρα για τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο)

ΒΑΡΟΣ: 1.772 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 201 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 13 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP): 534 χλμ.

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 175 kW

ΤΙΜΗ: Από 36.990 ευρώ (χωρίς κρατική επιδότηση 3.000€ και Tesla Bonus 2.500€, συν 980€ τέλη προορισμού και εγγράφων)