Οδηγούμε στην πίστα των Μεγάρων τα μοντέλα της οικογένειας John Cooper Works της MINI

Η πίστα μοιάζει να είναι πάντα το ιδανικό τερέν για να απολαύσεις, έστω και για λίγο, την οδήγηση ενός MINI με τα διακριτικά John Cooper Works.

Δεν είναι και πολλά τα ονόματα στη νεότερη ιστορία της αυτοκίνησης που έχουν συνδεθεί τόσο στενά με το αγωνιστικό… πνεύμα όσο το John Cooper Works. Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960, όταν ο ανήσυχος μηχανικός John Cooper διέκρινε κάτι που οι περισσότεροι την εποχή εκείνη θεωρούσαν αδύνατο: ότι το μικρό και κλασικό πλέον Mini μπορούσε να μετατραπεί σ’ ένα πραγματικό αγωνιστικό «όπλο». Από τα ένδοξα Mini Cooper που έγραψαν την δική τους ιστορία στα ράλλυ (με κορυφαίες βέβαια στιγμές τις νίκες τους στο Μόντε Κάρλο το 1964, 1965 και 1967) μέχρι και σήμερα πολύ νερό κύλισε στο αυλάκι της αναγεννημένης πλέον μάρκας MINI, η οποία, προς πείσμα των καιρών, συνέχισε να αναδεικνύει μέσα από τις πολιτικές δημιουργίες της με την υπογραφή JCW ότι η ευελιξία, οι σπορ επιδόσεις και ο οδηγοκεντρικός χαρακτήρας παραμένουν όχι μόνο επίκαιρες αλλά και με σημαντική όπως αποδεικνύεται απήχηση ανάμεσα στους φίλους της βρετανικής μάρκας.

Το σίγουρο είναι ότι, παρά τις όποιες δυσκολίες, η «φιλοσοφία JCW» δεν χάθηκε ποτέ. Αντίθετα, εξελίχθηκε. Σήμερα, οι εκδόσεις John Cooper Works αποτελούν την κορωνίδα της γκάμας MINI, εκφράζοντας με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο το σπορ DNA της μάρκας. Οι ισχυροί κινητήρες, τα αναβαθμισμένα συστήματα ανάρτησης, τα μεγαλύτερα φρένα, η ειδική αεροδυναμική και οι στοχευμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες εξακολουθούν να «παράγουν» αυτοκίνητα που δεν περιορίζονται μόνο στο στιλ και τις επιδόσεις, αλλά συγχρόνως δίνουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην οδηγική εμπειρία.

Η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων χρόνων είναι ότι το σήμα John Cooper Works δεν εκπροσωπείται πλέον αποκλειστικά από οχήματα που τροφοδοτούνται από θερμικούς κινητήρες, καθώς η νέα εποχή βρίσκει τη MINI να διατηρεί ζωντανές τις βενζινοκίνητες εκδόσεις JCW προσθέτοντας δίπλα τους αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με αντίστοιχες επιδόσεις και χαρακτήρα. Και κάπως έτσι, το 3θυρο MINI Cooper JCW, μαζί βέβαια με το αντίστοιχο Cabrio JCW, αλλά και το «βενζινοαίματο» Countryman JCW ALL4 συνυπάρχουν πλέον με τα ηλεκτρικά JCW Electric και Aceman JCW Electric, αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση στην νέα εποχή της αυτοκίνησης δεν μεταφράζεται κατ’ ανάγκη σε παραγκωνισμό της οδηγικής απόλαυσης.

Με αυτή τη φιλοσοφία κατά νου, η MINI συγκέντρωσε ολόκληρη την οικογένεια John Cooper Works στην πίστα των Μεγάρων, δίνοντας στους εκπροσώπους του ελληνικού αυτοκινητικού Τύπου την ευκαιρία να οδηγήσουν διαδοχικά και σε ελεγχόμενες συνθήκες και ασκήσεις όλα τα μοντέλα της. Κοινός παρονομαστής τους; Η αίσθηση ότι κάθε JCW έχει σχεδιαστεί για όσους συνεχίζουν να απολαμβάνουν την οδήγηση.

Στην πίστα των Μεγάρων με την οικογένεια MINI John Cooper Works

Το οδηγικό μενού της εκδήλωσης MINI JCW Experience 2026 που έλαβε χώρα στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων περιελάβανε δύο σετ γρήγορων γύρων υπό την καθοδήγηση pace car και με αντίθετη φορά από τη «συνηθισμένη» με τα θερμικά Cooper JCW και Countryman JCW ALL4, αμφότερα με τον 2λιτρο Twin Turbo της εταιρείας κάτω από το εμπρός καπό. Κερασάκι στην τούρτα αποτέλεσαν οι ασκήσεις δεξιοτεχνίας σε οριοθετημένες ανάμεσα σε κορύνες διαδρομές πίσω από το τιμόνι των αμιγώς ηλεκτρικών Cooper JCW Electric και Aceman JCW Electic.

Στην πίστα, το 3θυρο MINI John Cooper Works απέδειξε για μια ακόμα φορά πόσο πιστό παραμένει στον χαρακτήρα που το καθιέρωσε. Ο 2λιτρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας του, ο οποίος αποδίδει 231 ίππους από τις 5.000 έως και τις 6.000 σ.α.λ. και 380 Nm ροπής από τις 1.500 έως και τις 4.000 σ.α.λ., ακούγεται θεσπέσια στο πρόγραμμα JCW, ενώ το άμεσο τιμόνι, παρά την σχετικά τεχνητά βαριά του αίσθηση, το σφιχτό πλαίσιο, το λογικό βάρος (από 1.330 έως και 1.405 κιλά) και τα δυνατά φρένα συνεργάζονται προκειμένου να προσφέρουν την κλασική για MINI αίσθηση «go-kart», επιτρέποντας σου να σημαδέψεις σωστά το apex και στη συνέχεια να εκμεταλλευτείς στην έξοδο τη γεωμετρία της ανάρτησης και τα υψηλά επίπεδα πρόσφυσης των τροχών ώστε να συνεχίσεις για το επόμενο Κ της πίστας. Συνολικά, το εμπρός μέρος δείχνει εξαιρετικά πειθήνιο, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που σε κάνει να πιστεύεις ότι κάπου εκεί κρύβεται κι ένα μπλοκέ διαφορικό, το οποίο όμως απλά δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με τις 7 σχέσεις δείχνει αρκετά «συντονισμένο» με τους σβέλτους ρυθμούς οδήγησης στην πίστα, ενώ και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, ακόμα και στη θέση «on», δεν πνίγουν την οδήγηση επεμβαίνοντας μόνο στην υπερβολή ή το λάθος.

Με τη σειρά του, το μεγαλύτερο Countryman JCW ALL4 απέδειξε στην πίστα ότι μπορεί να συνδυάσει τα… ασυνδύαστα. Με 300 ίππους για την περίσταση στις 6.500 σ.α.λ. από τον ίδιο, υποτετράγωνο και 4κύλινδρο ασφαλώς κινητήρα, υψηλότερη ροπή που φτάνει τα 400 Nm ροπής σταθερά από τις 2.000 έως και τις 4.500 σ.α.λ., τετρακίνηση, 19άρηδες τροχούς και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,4 δλ., ήταν ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας. Και αυτό, πρωτίστως χάρη στα υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και τη σταθερότητά του. Ωστόσο, στην προσπάθεια να ακολουθήσεις στην πίστα τον ρυθμό του προπορευόμενου μικρού αδελφού γρήγορα διαπιστώνεις ότι τόσο το παραπανήσιο βάρος του (από 1.660 έως και 1.735 κιλά ανάλογα με τον εξοπλισμό), όσο και το υψηλότερο κέντρο βάρους θέτουν τα όρια. Βέβαια, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι το 5θυρο Countryman JCW παραμένει συγχρόνως και ένα… καθωσπρέπει SUV για τέσσερις ή και πέντε επιβάτες, με συνολικό μήκος κοντά στα 4,5 μ. και 188 χλστ. απόσταση από το έδαφος.

Στην πίστα με πρίζα

Ξεχωριστό οδηγικό ενδιαφέρον είχαν όμως και τα δύο νέα ηλεκτρικά JCW. Το 3θυρο MINI JCW Electric, το οποίο οδηγήσαμε πραγματοποιώντας μια απαιτητική δοκιμασία σλάλομ (ακόμα και με όπισθεν!), αλλά και το Aceman JCW Electric, το οποίο εμπιστευτήκαμε σε μια τυπική άσκηση αποφυγής εμποδίου και φρεναρίσματος, τροφοδοτούνται αμφότερα από έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους εμπρός τροχούς. Η απόδοσή του και στις δύο περιπτώσεις ορίζεται στους 258 ίππους (συν 20 kW για λίγα δευτερόλεπτα μέσω της λειτουργίας boost) και τα 350 Nm ροπής. Αυτό το σύστημα κίνησης υποστηρίζεται από μια μπαταρία, χαμηλά τοποθετημένη στο δάπεδο, με ονομαστική και ωφέλιμη χωρητικότητα 54,2 και 49,2 kWh αντίστοιχα. Προσφέροντας άμεση επιτάχυνση κατά την «πλοήγηση» ανάμεσα στις κορύνες και με ένα πηδάλιο με ανάλογη «ζωντανή» αίσθηση και αποτελεσματικότητα σε σχέση με εκείνα των θερμικών JCW, τόσο το σπορτίφ JCW Electric όσο και το crossover Aceman JCW Electric δεν δυσκολεύτηκαν να διαπρέψουν στις παραπάνω δοκιμασίες, επιβεβαιώνοντας ότι η ηλεκτροκίνηση δεν επιδρά αρνητικά στο οδηγικό τους ποιόν. Αρκεί το όλο μίγμα να διαθέτει τα σωστά και κατάλληλα «συντονισμένα» συστατικά.

Με σχεδίαση που ξεχωρίζει

Δύσκολα θα μπερδέψεις οποιοδήποτε JCW «απέναντι» στις απλές του εκδόσεις, μιας και οι σχεδιαστές της MINI φρόντισαν να τονίσουν διακριτικά την εξωτερική περιβολή του. Οι αποκλειστικές λεπτομέρειες για το 5θυρο Aceman JCW Electric και το 3θυρο JCW Electric περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το γνωστό κόκκινο-λευκό-μαύρο λογότυπο John Cooper Works σε που παραπέμπει σε καρό σημαία, καθώς και μια ειδική, για το JCW Multitone, οροφή με κοκκινόμαυρη χρωματική διαβάθμιση. Οι μαύρες πλαϊνές ποδιές, τα ειδικά αεροδυναμικά πτερύγια στην κολόνα C, και η τονισμένη πίσω αεροτομή, έρχονται να προσθέσουν επιπλέον πόντους βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα την αεροδυναμική.

Από τη μεριά του, στο 3θυρο JCW με τον θερμικό κινητήρα ξεχωρίζουν η μεγάλη οκταγωνική μάσκα σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, οι ευμεγέθεις αεραγωγοί που συμβάλλουν παράλληλα στην πιο αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα, αλλά και το γνωστό λογότυπο JCW. Τα κόκκινα ένθετα στις πλευρικές εισαγωγές αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα υπογραμμίζουν την αθλητικό» χαρακτήρα του μοντέλου, όπως και η κεντρικά τοποθετημένη απόληξη του 4κύλινδρου κινητήρα στο μέσω του μαύρου πίσω διαχύτη. Από εκεί και πέρα, τα αεροδυναμικά στοιχεία με κόκκινους ανακλαστήρες αναδεικνύουν το πλάτος του Countryman JCW ALL4, ενώ στο πίσω μέρος δεσπόζουν τα κάθετα πίσω φώτα με την υπογραφή John Cooper Works Signature Mode.

Στο ταμείο

Στη χώρα μας η οικογένεια John Cooper Works είναι ήδη διαθέσιμη σε τιμές που ξεκινούν από 40.900 ευρώ για το MINI JCW, από 48.700 ευρώ για το MINI Cabrio JCW και από 56.000 ευρώ για το ΜΙΝΙ Countryman JCW ALL4 (στις εν λόγω τιμές ισχύει προωθητική ενέργεια για παραγγελίες έως και 31/7/2026). Με τη σειρά τους, τα MINI JCW Electric και MINI Aceman JCW Electric κοστίζουν από 37.150 και 38.150 ευρώ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος KH3 ύψους 3.000 ευρώ και του οφέλους MINI Electic Bonus ύψους 4.000 και 5.000 ευρώ.