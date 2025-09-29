Οδηγούμε το νέο Audi Q3

Η Audi επανατοποθετείται στην αρένα των μεσαίων SUV με τη νεότερη γενιά του δημοφιλούς Q3, το οποίο γνωρίσαμε αρχικά στη συννεφιασμένη Σκωτία και εν συνεχεία εντός Αττικής, κατά τη διάρκεια της επίσημης δημοσιογραφικής πρεμιέρας του στη χώρα μας.

Το Audi Q3 δεν είναι ένα οποιοδήποτε SUV· είναι ο εμπορικός στυλοβάτης της γερμανικής εταιρείας των τεμνόμενων κύκλων στη λαοφιλή αυτή συνομοταξία οχημάτων έχοντας ήδη στο ενεργητικό του περισσότερες από δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια. Μολαταύτα, παρά τη σταθερή δυναμική του στην αγορά, το πλήρωμα του χρόνου για το πέρασμα στη νέα και τρίτη κατά σειρά γενιά (και στη δεύτερη όσον αφορά την έκδοση Sportback) ήρθε.

Σχεδιαστικά, το Q3 δεν έρχεται να εισάγει καινά δαιμόνια. Αντιθέτως, εξελίσσει έτι περαιτέρω τη γνώριμη σιλουέτα που το καθιέρωσε, βασιζόμενο στην εγνωσμένης αξίας πλατφόρμα MQB Evo του γερμανικού ομίλου και σε μια εξίσου γνώριμη, πλην όμως εξελιγμένη σχεδιαστική ταυτότητα. Σε επίπεδο αισθητικής λοιπόν το μεσαίο SUV από το Ίνγκολστατ ποντάρει εμφανώς σε καίριες λεπτομέρειες, με σημείο αναφοράς στο εμπρός μέρος την ψηλότερη μάσκα Singleframe και τους κομψούς, λεπτούς προβολείς κωνικού σχήματος -για πρώτη φορά με τεχνολογία micro-LED και πραγματικά προηγμένες δυνατότητες φωτισμού. Από πλευράς μεγέθους, οι διαφοροποιήσεις είναι μικρές, με το συνολικό μήκος και ύψος να έχουν αυξηθεί κατά 40 χλστ., ενώ μεγαλύτερο κατά μόλις 10 χλστ. είναι το πλάτος του. Σε αντίθεση με την απελθούσα γενιά, το νεότερο Q3 δίνει το «παρών» με το καλημέρα και με την πιο αθλητική έκδοση Sportback, η οποία χαρακτηρίζεται οπτικά από την εντονότερη κλίση της οροφής προς τα πίσω και το χαμηλότερο κατά 29 χλστ. συνολικό της ύψος σε σχέση με το Q3 SUV.

Ακόμα περισσότερα βήματα προς τα εμπρός έχουν γίνει στο εσωτερικό των δύο παραλλαγών. Εδώ, η Audi βελτίωσε σημαντικά τόσο τη λειτουργικότητα, όσο και τις ψηφιακές δυνατότητες της καμπίνας. Για παράδειγμα, αντί των παραδοσιακών χειριστηρίων στην κονσόλα και πίσω από το τιμόνι, η γερμανική εταιρεία εξέλιξε μια νέα μονάδα ελέγχου -όπως η ίδια την χαρακτηρίζει- η οποία αποτελείται από δύο τμήματα. Συγκεκριμένα, εκείνο που βρίσκεται πίσω και δεξιά του πηδαλίου χρησιμεύει ως επιλογέας ταχυτήτων, ενώ εκείνο στα αριστερά ως στοιχείο ελέγχου για τις λειτουργίες των υαλοκαθαριστήρων και των δεικτών αλλαγής πορείας.

Ταυτόχρονα, η κατάργηση του παραδοσιακού επιλογέα στην κεντρική κονσόλα εξασφάλισε περισσότερο ωφέλιμο χώρο. Εκεί βρίσκονται πλέον δύο ποτηροθήκες, ενώ η ψυχόμενη επιφάνεια επαγωγικής φόρτισης κινητού τηλεφώνου με ισχύ 15 Watt μπορεί να μείνει μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, χάρη σε ένα συρόμενο κάλυμμα, εφόσον το επιθυμεί ο οδηγός. Από εκεί και πέρα, η εργονομία παραμένει σε κορυφαία επίπεδα, όπως και η προσλαμβάνουσα αίσθησης ποιότητας, με τον χειρισμό των νέων αυτών διακοπτών να μην απαιτεί παρά ελάχιστο χρόνο εξοικείωσης. Το ίδιο εύκολος και κατανοητός είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι εμπρός επιβάτες θα χειριστούν το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας MMI, το οποίο υιοθετεί το λειτουργικό σύστημα Android Automotive OS και υποστηρίζεται από μια οθόνη 12,8 ιντσών με σχετική κλίση προς τον οδηγό. Μια δεύτερη, η οποία εκτελεί χρέη πίνακα οργάνων, υπάρχει πίσω από το τιμόνι (11,9 ίντσες), συνεπικουρούμενη από ένα ευανάγνωστο head-up display που προβάλει χρήσιμες πληροφορίες στη βάση του παρμπρίζ.

Χωροταξικά, το νέο Q3 δικαιώνει τις προσδοκίες, προσφέροντας επαρκή «αέρα» για τη φιλοξενία έως και τριών ενηλίκων στο πίσω μέρος. Το δε πορτμπαγκάζ των 488 λίτρων (375 λίτρα στο Q3 e-hybrid) έρχεται να καταδείξει και αυτό την πρακτικότητα του νέου Q3. Εν προκειμένω, με το πίσω κάθισμα να σύρεται πλήρως προς τα εμπρός και με την πλάτη του σε όρθια θέση, οι μεταφορικές δυνατότητες αυξάνονται στα 575 λίτρα, ενώ με την πλήρη αναδίπλωσή του εκτοξεύονται στα έως και 1.386 λίτρα για το Q3 SUV και έως και τα 1.289 λίτρα για το Q3 Sportback.

Η ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ AUDI Q3

Ο φωτισμός είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς τομείς καινοτομίας της Audi – και στο νέο Q3 γίνεται εργαλείο ασφάλειας και αισθητικής. Για πρώτη φορά στην συμπαγή premium κατηγορία της μάρκας, συνδυάζονται oι Digital Matrix LED προβολείς με micro-LED που προσφέρουν υψηλή φωτεινότητα, εξαιρετικό κοντράστ και ψηφιακές λειτουργίες καθοδήγησης με τα Digital OLED πίσω φώτα για ομοιογενή φωτεινή υπογραφή με δυναμικά μοτίβα φωτισμού κατά το άνοιγμα/κλείδωμα.

Πέρα από το εντυπωσιακό εφέ, οι λειτουργίες που υπηρετούν τον οδηγό είναι οι εξής: ο φωτισμός Lane light & Orientation που προβάλλει οδηγούς και οπτικές αναφορές λωρίδας πάνω στο οδόστρωμα, ενισχύοντας την αίσθηση προσανατολισμού (ειδικά σε νύχτα και εθνικό δίκτυο), η Ένδειξη Lane Change Assist που απεικονίζεται στο όριο του lane light όταν εντοπίζεται όχημα στο τυφλό σημείο, το Σύμβολο «νιφάδας» που προειδοποιεί για πιθανή ολισθηρότητα/παγετό. και τα Coming/Leaving-home animations με δυνατότητα επιλογής μέσω MMI, ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να «υπογράφει» το δικό του Q3.

ΝΕΟ AUDI Q3: ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Η γκάμα των κινητήρων εμφανίζει τη δέουσα ποικιλομορφία σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί σε διαφορετικά βαλάντια και απαιτήσεις. Στη αφετηρία της πυραμίδας υπάρχει ο 1.5 TFSI βενζινοκινητήρας, με ήπια υβριδικό σύστημα 48V και cylinder on demand (COM) που απενεργοποιεί τον δεύτερο και τον τρίτο κύλινδρο σε συνθήκες χαμηλών αναγκών. Αυτή η μονάδα αποδίδει 110 kW (150 ίπποι) και συνεργάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο S tronic επτά σχέσεων. Πέρα από αυτήν την επιλογή, υπάρχει και ο 2.0 TFSI, με ισχύ 150 kW (204 ίππoi) και ροπή 320 Nm, ο οποίος πάει πακέτο με το γνωστό σύστημα τετρακίνησης quattro της Audi. Ο ισχυρότερος από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι επίσης ένας 2.0 TFSI, αλλά με ισχύ 195 kW (265 ίππoι) και ροπή 400 Nm – αποκλειστικά και αυτός με κίνηση σε όλους τους τροχούς. Την ίδια στιγμή, το νέο Q3 διατίθεται και με πετρελαιοκινητήρα, με χωρητικότητα 2,0 λίτρα, ισχύ 150 ίππους, ροπή 360 Nm, κίνηση στους εμπρός τροχούς και επτατάχυτο S tronic κιβώτιο ως στάνταρ.

Στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση e-hybrid, με το «μεικτό» σύστημα μετάδοσης κίνησης να απαρτίζεται από αυτόματο κιβώτιο S tronic έξι σχέσεων, έναν 1.500άρη βενζινοκινητήρα TFSI evo2 με 130 kW (177 ίπποι) και έναν ηλεκτροκινητήρα 85 kW (116 ίπποι), που συνδυαστικά αποδίδουν 200 kW (272 ίπποι) και ροπή 400 Nm. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θερμικός κινητήρας του συστήματος διαφέρει από τον συμβατικό 1.5 TFSI MHEV – δεν εξοπλίζεται με cylinder on demand, αλλά λειτπυργεί με βάση τον κύκλο Miller και διαθέτει τούρμπο VTG, λόγο συμπίεσης 11,5:1, έγχυση καυσίμου με πίεση έως 350 bar και πλασματική επίστρωση κυλίνδρων για μειωμένες τριβές. Την απαραίτητη ενέργεια παρέχει μια μπαταρία υψηλής τάσης με βάρος 171 κιλά, μικτή χωρητικότητα 25,7 kWh – διπλάσια της προηγούμενης γενιάς και με σχεδόν ίδιες διαστάσεις. Τα 96 πρισματικά στοιχεία της είναι χωρισμένα σε τέσσερις μονάδες, αποθηκεύοντας ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια της τάξης των 19,7 kWh. Ταυτόχρονα, χάρη στη βελτιστοποιημένη χημεία των στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα φόρτισης και σε παροχή DC με μέγιστη ισχύ έως και 50 kW (10–80% σε λιγότερο από 30 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες). Σύμφωνα με την Audi, αυτό το πακέτο εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία 119 χλμ. στην έκδοση SUV και 118 χλμ. στην Sportback.

Εκτός από τους κινητήρες, η Audi έχει βελτιώσει σημαντικά και τη δυναμική οδήγησης του νέου Q3. Η περαιτέρω εξελιγμένη στάνταρ ανάρτηση υπόσχεται τον ιδανικό συνδυασμό άνεσης και συμπεριφοράς, ενώ την ίδια ώρα η πιο σπορ εκδοχή της πιο έντονες συγκινήσεις πίσω από το τιμόνι. Επιπλέον, η Audi προσφέρει και μια τρίτη εκδοχή, η οποία εξοπλίζεται με αμορτισέρ δύο βαλβίδων, τα οποία αντιδρούν συνεχώς στα χαρακτηριστικά του οδοστρώματος και στην τρέχουσα οδηγική κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη ανά τροχό και σε κλάσματα του δευτερολέπτου παραμέτρους όπως η γωνία του τιμονιού, ο βαθμός πέδησης και η επιτάχυνση προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη επαναφορά και συμπίεσή τους.

ME TO NEO AUDI Q3 ΣΕ ΣΚΩΤΙΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επαφής με το νέο Audi Q3 στους δρόμους πέριξ της Γλασκώβης αυτό που με μιας γίνεται διακριτό είναι η εξαιρετική ισορροπία που προβάλει το γερμανικό SUV ανάμεσα στην άνεση και τον σπορ χαρακτήρα. Οδηγώντας… στη λάθος πλευρά του δρόμου, η ανάρτηση έδειξε να συνεργάζεται εξαιρετικά με το κάθε άλλο παρά προσεγμένο σκωτσέζικο οδόστρωμα προσφέροντας άνεση, σταθερότητα και ακρίβεια χειρισμών, χάρη στο αναβαθμισμένο σύστημα διεύθυνσης με την προοδευτικό λόγο υποπολλαπλασιασμού και, φυσικά, τα νέα αμορτισέρ δύο βαλβίδων με τα οποία εξοπλίζονταν όλα τα αυτοκίνητα που έδωσαν το «παρών» στην πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του μοντέλου. Σίγουρα, οι συνθήκες (και η βροχή) δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα για… βαθύτερη ανάλυση και προσέγγιση των υπόλοιπων οδηγικών αρετών και δυνατοτήτων του γερμανικού SUV. Κάτι που «προέκυψε» λίγες ημέρες μετά, και συγκεκριμένα εντός Αττικής, όταν και τα πρώτα αντίτυπα του νέου Q3 πάτησαν τους τροχούς τους στη χώρα μας στα πλαίσια της επίσημης δημοσιογραφικής παρουσίασης του. Εν προκειμένω, οι πρώτες εν Ελλάδι εντυπώσεις μας, ήρθαν να επιβεβαιώσουν εκείνες που αποκομίσαμε στη Σκωτία, με το Q3, στη βενζινοκίνητη για την περίσταση έκδοση των 1,5 λίτρων, να δείχνει εξαιρετικά ομοιογενές και ακόμα πιο σπορτίφ σε σχέση με τον προκάτοχό του, καταδεικνύοντας την πολύ καλή δουλειά των ανθρώπων της Audi στο «στήσιμο» του μεσαίου της SUV.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι τιμές του νέου SUV έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ελληνική αντιπροσωπεία της Audi, με το νέο Q3 1.5 TFSI να εκκινεί από 41.980€, το Q3 2.0 TDI από 49.980€ και το Q3 e-hybrid από 50.980€ Αντιστοίχως, για τις εκδόσεις Sportback θα πρέπει να προσθέσετε στις παραπάνω τιμές επιπλέον 2.000€.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AUDI Q3 1.5 TFSI

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4κύλινδρος τούρμπο με mild hybrid 48V

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 150 ίπποι/5.000-6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 250 Nm/1.500-3.500 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο S tronic 7 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.531 x 1.859 x 1.588 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.681 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 488 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.560 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 209 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 6,6-6,0 λτ./100 χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΝΟΨΗ