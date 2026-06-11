Οδηγούμε το νέο BYD Dolphin G DM-i

Με αιχμή του δόρατος ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης που το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, το νέο Dolphin G DM-i της κινεζικής BYD έρχεται να διεκδικήσει με αξιώσεις μία περίοπτη θέση στην πάντοτε απαιτητική κατηγορία των σούπερ μίνι μοντέλων της ευρωπαϊκής αγοράς. Το οδηγούμε για πρώτη φορά στη Γερμανία και ευπειθώς αναφέρουμε.

Αν κανείς θέλει να πρωταγωνιστεί και να ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αυτοκίνηση θα πρέπει να έχει γρήγορα αντανακλαστικά και, αντί να ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, να τις διαμορφώνει ο ίδιος. Πολύ περισσότερο όταν το προϊόν αυτό καθ’ αυτό στοχεύει και απευθύνεται σε μία από τις πιο πολυπληθείς, απαιτητικές και διαρκώς εξελισσόμενες κατηγορίες της αγοράς.

Υπό το πρίσμα αυτό, το ολοκαίνουργιο, στην κυριολεξία, Dolphin G με τον γνώριμο πλέον κωδικό DM-i που οδηγούμε για πρώτη φορά στο Βερολίνο, δεν συνιστά απλώς το επόμενο ηλεκτροκίνητο μοντέλο της πάντοτε δραστήριας BYD, αλλά ίσως το πιο σημαντικό αυτοκίνητο που έχει παρουσιάσει η κινεζική εταιρεία για την Ευρώπη μέσα στα μόλις τέσσερα και κάτι χρόνια παρουσίας της σε αυτή.

Ένα PHEV στην κατηγορία Β. Αλλά, γιατί;

Σε μια περίοδο όπου οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να πείσουν το κοινό να εμπιστευτεί τα EVs, η BYD τολμά να παρουσιάσει πρώτη απ’ όλους ένα plug-in υβριδικό «μικρό» μήκους μόλις 4,16 μ., σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις αγορές εκτός Κίνας. Μάλιστα, η ίδια η κινεζική εταιρεία χαρακτηρίζει το νέο Dolphin G DM-i ως «το πρώτο μοντέλο που αναπτύχθηκε εξαρχής για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών αγορών». Γιατί όμως αποφάσισε να παρουσιάσει ένα PHEV στην κατηγορία Β;

Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την ευρωπαϊκή αγορά και σε μία ολοένα και αυξανόμενη μερίδα αγοραστών της που έχει αρχίσει να βλέπει με καλό μάτι την ηλεκτροκίνηση, διαθέτοντας ίσως τον δικό της χώρο για φόρτιση στο σπίτι ή στην εργασία. Στόχος και βασική συνάμα επιδίωξή του κοινού αυτού είναι να καλύπτει σχεδόν όλες τις καθημερινές του μετακινήσεις φθηνά, καθαρά και… ηλεκτρικά. Ωστόσο, αυτό το κοινό δεν δείχνει ακόμα έτοιμο να στείλει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, μιας και το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο εξακολουθεί να συνοδεύεται από αβεβαιότητες άμεσα συνδεδεμένες με τα μεγάλα ταξίδια και τη διαθεσιμότητα φορτιστών σε αυτά. Από την άλλη, ένα full-hybrid μοντέλο που ενδεχομένως να έσβηνε κάθε ταξιδιωτική ανησυχία, δεν είναι εξ ορισμού ικανό να προσφέρει στους συγκεκριμένους αγοραστές την αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης που αναζητούν, ούτε βέβαια τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους μετακινήσεις χωρίς να καταναλώνουν ούτε μια σταγόνα βενζίνης.

Η BYD φαίνεται να θεωρεί ότι αυτό το κοινό είναι πλέον αρκετά μεγάλο και στην κατηγορία Β ώστε να δικαιολογεί την ανάπτυξη και παρουσία ενός νέου μοντέλου για την ευρωπαϊκή αγορά με επαναφορτιζόμενο από εξωτερική πηγή σύστημα κίνησης. Έτσι, αντί να ακολουθήσει τη λογική των περισσότερων κατασκευαστών που «περιορίζουν» την plug-in υβριδική τεχνολογία σε μεγαλύτερες και ακριβότερες κατηγορίες, επιχειρεί να την εκδημοκρατίσει και να την φέρει σε ένα πιο μαζικό τμήμα της αγοράς. Με άλλα λόγια, η BYD δείχνει να έχει καταλάβει κάτι που οι Ευρωπαίοι -και όχι μόνο- κατασκευαστές άργησαν να δουν: ότι η μετάβαση δεν θα γίνει με ένα άλμα καθώς στο ενδιάμεσο θα υπάρχει μια περίοδος όπου τα plug-in υβριδικά οχήματα με μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία θα λειτουργούν ως γέφυρα. Και το Dolphin G DM-i είναι η πρώτη προσπάθεια να μεταφερθεί αυτή η φιλοσοφία από τα μεγαλύτερα PHEV των 30.000 και 40.000 ευρώ σ’ ένα προσιτό σούπερ μίνι που έχει σχεδιαστεί από λευκό χαρτί.

Με άρμα την τεχνολογία DM-i

Η τεχνολογία DM-i αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα ισχυρότερα όπλα της BYD. Σε αντίθεση με άλλα plug-in υβριδικά συστήματα, το ηλεκτρικό μοτέρ του DM-i αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης, ενώ ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί τις περισσότερες φορές ως γεννήτρια ή υποστηρικτικά όταν απαιτείται. Το αποτέλεσμα είναι μια «αίσθηση οδήγησης» που προσεγγίζει περισσότερο εκείνη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου παρά ένα συμβατικό υβριδικό.

Για την περίσταση, το αναβαθμισμένο σύστημα Super Hybrid με DM-i 5.0 (Dual Mode Intelligence 5.0) του νέου Dolphin G αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης της οικογένειας Xiaoyun, με φυσική αναπνοή, σχέση συμπίεσης 16:1 και χωρητικότητα 1,5 λίτρων που αποδίδει αυτοτελώς 95 ίππους και 120 Nm ροπής, έναν βασικό ηλεκτροκινητήρα για την κίνηση των εμπρός τροχών με απόδοση 163 ίππων και ροπή 210 Nm, έναν δεύτερο που εκτελεί χρέη γεννήτριας και, φυσικά, μία μπαταρία της οικογένειας Blade Battery της BYD, σε δύο μάλιστα διαθέσιμες παραλλαγές, όλες με χημεία LFP και χωρητικότητα 7,42 ή 18,3 kWh. Η πρώτη υποστηρίζει φόρτιση AC μέσω του on-board φορτιστή έως και 3,3 kW και η δεύτερη έως 6,6 kW, ενώ η μεγαλύτερη είναι η μόνη εκ των δύο που μπορεί να ανανεώσει το ενεργειακό της περιεχόμενο σε παροχή DC με ισχύ έως 39 kWh. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η συνδυαστική απόδοση του νέου συστήματος Super Hybrid του Dolphin G DM-i ορίζεται με την μικρή μπαταρία στους 176 ίππους και με την μεγαλύτερη στους 212 ίππους, ενώ σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ροπή διαμορφώνεται στα 210 Nm.

Πρακτικά, η μονάδα κίνησης του νέου Dolphin G λειτουργεί είτε αμιγώς ηλεκτρικά είτε υβριδικά, ακολουθώντας στη δεύτερη και πιο σύνθετη περίπτωση διαφορετικές στρατηγικές, οι οποίες φτάνουν σε αριθμό τις πέντε και συντονίζονται-εναλλάσσονται από τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου που την συνοδεύουν. Έτσι, στο πρόγραμμα HEV που επιλέγεται από τον οδηγό ή αυτόματα από το ίδιο το αυτοκίνητο αν το SoC της μπαταρίας μειωθεί, ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να κινεί τους τροχούς για αποδοτική λειτουργία στις υψηλές ταχύτητες (Series Hybrid) χρησιμοποιώντας ισχύ όχι μόνο από την μπαταρία αλλά και από την γεννήτρια, η οποία τροφοδοτείται με τη σειρά της από τον θερμικό 1.500άρη. Όταν οι απαιτήσεις σε επίπεδο επιδόσεων είναι μειωμένες και η μπαταρία δεν έχει αποθηκευμένο επαρκές «περιεχόμενο», ένα μέρος της ισχύος της γεννήτριας διοχετεύεται στον βασικό ηλεκτροκινητήρα, ενώ η υπόλοιπη τροφοδοτείται για την επαναφόρτιση της Blade Battery (Series Hybrid με φόρτιση). Το σύστημα διαθέτει έναν συμπλέκτη μεταξύ των τροχών και του 1.500άρη κινητήρα, ο οποίος εμπλέκεται για τα εναπομείναντα τρία σενάρια λειτουργίας. Κατά την έντονη επιτάχυνση, o θερμικός και ο ηλεκτρικός κινητήρας συνεργάζονται για την κίνηση των τροχών (Parallel Hybrid), ενώ αν διαπιστωθεί ότι ο πρώτος παράγει περισσότερη ισχύ απ’ όση χρειάζεται, ένα μέρος της κατευθύνεται στη φόρτιση της μπαταρίας (Parallel Hybrid με φόρτιση). Τέλος, όταν η ζήτηση είναι ίση με την ισχύ που παρέχει ο βενζινοκινητήρας, τότε ο τελευταίος είναι αυτός που κινεί τους τροχούς χωρίς να αποφόρτιση ή φόρτιση της μπαταρίας (Engine Drive).

Όλα αυτά φαντάζουν περίπλοκα στη θεωρία. Στην πράξη, ωστόσο, η μονάδα κίνησης -η οποία υπόσχεται αποδοτικότητα 92% και αυτονομία με πλήρη φόρτιση και γεμάτο το ρεζερβουάρ των 42 λίτρων της τάξης των 1.020 και 1.040 χλμ. για τις δύο διαθέσιμες παραλλαγές- λειτουργεί απρόσκοπτα, με την αίσθηση στο δρόμο να είναι όντως ηλεκτρική στις περισσότερες των περιπτώσεων, με μικρές παρεμβάσεις του 1.500άρη κινητήρα όταν οι ανάγκες το απαιτούν. Η απόκριση της είναι άμεση, όπως διαπιστώσαμε επί γερμανικού εδάφους, ενώ η δύναμη, με δεδομένο ότι το βάρος του Dolphin G DM-i δεν υπερβαίνει τα 1.440 και 1.555 κιλά με την μικρή και την μεγάλη μπαταρία αντίστοιχα, δεν θα λείψει ποτέ από τον οδηγό. Όσον αφορά την κατανάλωση, τα μυνήματα είναι ενθαρρυντικά, αν και η δοκιμή του νέου σούπερ μίνι της BYD επί ελληνικού εδάφους μέσα στο προσεχές φθινόπωρο θα είναι αυτή που τελικά θα μας επιτρέψει να αποφανθούμε επί τους θέματος με πλήρη βεβαιότητα. Πάντως, με βάση τις τυποποιημένες μετρήσεις, αυτή υπερβαίνει κατά τι στον συνδυασμένο κύκλο WLTP τα 4 λιτ./100 χλμ.

Από εκεί και πέρα, σε οδηγικό επίπεδο, οι πρώτες εντυπώσεις μας είναι ανάλογα θετικές. Με στόχο την ευελιξία, τον εύκολο εν γένει χειρισμό, αλλά και την άνεση, το Dolphin G DM-i ξεδίπλωσε κατά τη διάρκεια της σύντομης επαφής που είχαμε μαζί του στα περίχωρα του Βερολίνου έναν αγχολυτικό και απροβλημάτιστο, θα λέγαμε, χαρακτήρα που σίγουρα δεν θα εγείρει σπορ ανησυχίες. Διαθέτοντας μία ανάρτηση (με γόνατα Μακφέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο πίσω άξονα) που δίνει με τις ρυθμίσεις της προτεραιότητα στη στιβαρή απορρόφηση των κραδασμών, και ένα γρήγορο και σχετικά βαρύ σε αίσθηση πηδάλιο, το Dolphin G DM-i θα κινηθεί με ασφάλεια και προβλεψιμότητα ακόμα και όταν πιεστεί λίγο παραπάνω.

Σχεδιαστικά και όχι μόνο

Με μήκος 4.160 χλστ. και πλάτος 1.825 χλστ., το Dolphin G είναι ένα νέο και εντελώς διαφορετικό μοντέλο σε σχέση με το ηλεκτρικό Doplhin. Οι συνολικές διαστάσεις του (170 χλστ. μικρότερο από το Atto 2 DM-i) το τοποθετούν στον πυρήνα της σούπερ μίνι κατηγορίας, ενώ νέα και εύπεπτη είναι και η εξωτερική σχεδίασή του, η οποία αποτυπώνει την πιο… φρέσκια εξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας της BYD.

Στο εσωτερικό τώρα, η BYD εστίασε στους χώρους, την απλότητα και την πρακτικότητα. Το ταμπλό έχει καθαρές, οριζόντιες γραμμές που ενισχύουν οπτικά το πλάτος του, με τους αεραγωγούς του αυτόματου κλιματισμού να είναι ενσωματωμένοι στα άκρα. Ο οδηγός κάθεται σχετικά ψηλά, ο πίνακας οργάνων είναι, φυσικά, ψηφιακός, με διαγώνιο 8,8 ίντσες, ενώ η οθόνη του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των 10,1 ή 12,8 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση) προεξέχει ελαφρώς για εύκολη πρόσβαση. Ο επιλογέας κίνησης βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Εκεί υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος δύο επιπέδων με διαχωριστικό, ποτηροθήκη και, στις περισσότερες εκδόσεις, βάση ασύρματης φόρτισης smartphone. Επίσης, μια σειρά πλήκτρων στη βάση του ταμπλό ελέγχει βασικές λειτουργίες, όπως το ξεθάμπωμα του παρμπρίζ και τα προγράμματα οδήγησης.

Με μεγάλο μεταξόνιο που φτάνει τα 2.610 χλστ., το Dolphin G DM-i προσφέρει απόλυτα ικανοποιητικούς χώρους για τα δεδομένα του μεγέθους του. Ταυτόχρονα, ο χώρος αποσκευών φτάνει την διόλου ευκαταφρόνητη τιμή των 425 λίτρων όσον αφορά την χωρητικότητά του, συμπεριλαμβανομένου ενός υποδαπέδιου χώρου 45 λίτρων. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60, η μέγιστη μεταφορική ικανότητα του Dolphin G αυξάνεται έως και 1.225 λίτρα.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις και ο εξοπλισμός

Το Dolphin G DM-i θα διατίθεται από το προσεχές φθινόπωρο και στην Ελλάδα σε τιμές που ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις . Η πρώτη είναι η Active και διαθέτει την μικρή μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 40 χλμ., ενώ ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και προβολείς, πίσω φώτα και φώτα ημέρας τεχνολογίας LED. Στο εσωτερικό, ο περιλαμβάνει σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, έξυπνο φωνητικό έλεγχο και δυνατότητα συνδεσιμότητας με smartphone μέσω Android Auto και Apple CarPlay, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, υφασμάτινες επενδύσεις, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση έξι κατευθύνσεων και κάθισμα συνοδηγού με ρύθμιση σε τεσσάρων κατευθύνσεων, καθώς και δύο εμπρός θύρες USB.

Η έκδοση Boost, όπως και όλες οι άλλες, εφοδιάζεται με την μεγαλύτερη μπαταρία προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 105 χλμ., πάντα σύμφωνα με τις επίσημες πιστοποιήσεις του πρωτοκόλλου WLTP. Εξοπλίζεται με μεγαλύτερη οθόνη infotainment με διαγώνιο 12,8 ίντσες και προσθέτει σε σχέση με την Active θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, αυτόματα αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, βάση ασύρματης φόρτισης smartphone ισχύος 15 W, πίσω αεραγωγούς και θύρες USB και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα οκτώ ηχείων. Η συγκεκριμένη έκδοση εισάγει επίσης τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών με ρεύμα.

Η έκδοση Comfort ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη στον τομέα του εξοπλισμού, προσφέροντας επιπλέον head-up display, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σκιάδιο, φωτισμός καλωσορίσματος στους εξωτερικούς καθρέφτες. συνδυασμό υφασμάτινων και vegan δερμάτινων επενδύσεων, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη, κάμερα περιμετρικής θέασης 360°, καθώς και μεγαλύτερες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Το σύστημα infotainment αναβαθμίζεται με ενσωμάτωση των υπηρεσιών Google, προσφέροντας πρόσβαση στα Google Maps και Google Assistant, καθώς και τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων εφαρμογών, όπως παιχνίδια και υπηρεσίες media streaming.

Τέλος, η έκδοση Sport, η οποία κάνει την εμφάνιση της για πρώτη φορά σε μοντέλο της BYD, βασίζεται στην παραλλαγή Comfort και προσθέτει σπορ στοιχεία όπως σκουρόχρωμες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και δίχρωμη διαμόρφωση στο εσωτερικό, η οποία συμπληρώνεται από επενδύσεις τύπου σουέτ στα κεντρικά τμήματα των καθισμάτων.

BYD DOLPHIN G DM-i

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρων + 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ η/κ : 163 ίπποι

ΜΕΓ. ΡΟΠΗ η/κ: 210 Nm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ θ/κ: 95 ίπποι

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ θ/κ: 120 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 176 ίπποι (Active) / 212 ίπποι (Boost, Comfort, Sport)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 210 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: LFP 7,42 kWh (Active) / LFP 18,3 kWh (Boost, Comfort, Sport)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.160 × 1.825 × 1.575 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.610 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 420-1.255 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.440 κιλά (Active) / 1.555 κιλά (Boost, Comfort, Sport)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΓ. AYTONOMIA WLTP: 1.020 χλμ. (Active) / 1.040 χλμ. (Boost, Comfort, Sport)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AYTONOMIA WLTP: 40 χλμ. (Active) / 105 χλμ. (Boost, Comfort, Sport)

ΣΥΝΔ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP: 4,3 λτ./100 χλμ. (Active) / 4,5 λτ./100 χλμ. (Boost, Comfort, Sport)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 60 gr/χλμ. (Active) / 32 gr/χλμ. (Boost, Comfort, Sport)

ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC: 3,3 kWh (Active) / 6,6 kWh (Boost, Comfort, Sport)

ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: – (Active) / 39 kWh (Boost, Comfort, Sport)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC (15-80%): 2,8 ώρες (Active) / 2,9 ώρες (Boost, Comfort, Sport)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (10-80%): – (Active) / 26 λεπτά (Boost, Comfort, Sport)