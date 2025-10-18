Οδηγούμε το νέο Nissan Leaf στη Δανία

Όντας το μοναδικό σήμερα EV που μπορεί να καυχιέται ότι έχει περάσει στην τρίτη του γενιά, το νέο Nissan Leaf έχει πλέον διαφορετικό έργο σε σχέση με το παρελθόν.

Όταν το πρώτο Nissan Leaf παρουσιάστηκε το 2010, η ηλεκτροκίνηση άλλαξε με μιας μορφή καθώς κάπως… ασυνήθιστο αυτό EV ήταν το πρώτο πραγματικά προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα και με κάμποσο νερό να έχει κυλίσει στο αυλάκι, το Leaf επιστρέφει – αυτή τη φορά όμως στο πλαίσιο μιας εντελώς διαφορετικής εποχής και σε μια αγορά που έχει πλημμυρίσει από ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάθε είδους από Δύση και Ανατολή. Πλέον, το στοίχημα για τη Nissan δεν είναι να πείσει τους οδηγούς να υιοθετήσουν την ηλεκτρική κινητικότητα, όπως επιχείρησε με το μοντέλο της πρώτης γενιάς, αλλά να αποδείξει ότι το Leaf, ύστερα μιάμιση δεκαετία και πωλήσεις άνω των 700.000 αντιτύπων, μπορεί ακόμη να πρωταγωνιστήσει έχοντας απέναντι του ισχυρούς και τεχνολογικά προηγμένους αντιπάλους.

Εν αναμονή του ηλεκτρικού Juke και του αντι-Twingo της Nissan μέσα στο 2026, το δεύτερο εν έτει 2025 ηλεκτρικό «χτύπημα» των Ιαπώνων μετά και το νέο Micra, εγκαταλείπει οριστικά και αμετάκλητα την παραδοσιακή χάτσμπακ συνταγή με την οποία το είχαμε γνωρίσει έως τώρα υιοθετώντας μια σχεδιαστική φιλοσοφία που παραπέμπει ευθέως σε crossover – και μάλιστα με κάμποσες fastback πινελιές από τη μεσαία κολώνα και πίσω. Κοντύτερο από το δεύτερης γενιάς Leaf του 2017 κατά 14 σχεδόν εκατοστά, έχει πλέον μήκος 4,35 μ. και αυξημένο στα 1,55 μ. και 2,69 μ. ύψος και μεταξόνιο, δείχνοντας μεγαλύτερο απ’ ότι στο πρόσφατο παρελθόν. Και σίγουρα λιγότερο «ιαπωνικό» στο μάτι.

Βασισμένο στην δοκιμασμένη πλατφόρμα CMF-EV που είδαμε και στο Ariya, σχεδιασμένο στο Global Design Studio της Nissan στο Atsugi της Ιαπωνίας και με την παραγωγή του να πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland της Μ. Βρετανίας, το ιαπωνικό EV προτάσσει έναν αεροδυναμικό συντελεστή που έχει μειωθεί στο 0,25, με στόχο τη μείωση της κατανάλωση ενέργειας αλλά και του θορύβου που φτάνει στο εσωτερικό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από συγκεκριμένα «τεχνάσματα» όπως για παράδειγμα οι pop-up χειρολαβές των εμπρός θυρών (οι πίσω είναι χωνευτές), η ρέουσα γραμμή οροφής, η ducktail διαμόρφωση στο τελείωμα της πίσω πόρτας και το πλήρως καλυμμένο δάπεδο. Τον δικό τους ασφαλώς τόνο σε επίπεδο αισθητικής δίνουν τα τρισδιάστατα πίσω φώτα και οι αεροδυναμικές ζάντες αλουμινίου των 18 ή 19 ιντσών, μαζί με την πανοραμική ηλιοροφή που πλέον δεν διαθέτει εσωτερικό σκίαστρο αλλά σκουραίνει με το πάτημα ενός διακόπτη.

Με τη σειρά του, το εσωτερικό του νέου Leaf συνάδει απόλυτα με τις επιταγές των σύγχρονων EV. Εμφανώς πιο προσεγμένο σε σχέση με το παρελθόν, δεν εντυπωσιάσει με φαντεζί στοιχεία, αλλά με την καθαρότητα των γραμμών και τη λειτουργικότητα του. Μπροστά, κυριαρχούν δύο μεγάλες οθόνες με τη μορφή ενιαίου πάνελ, οι οποίες έχουν διαγώνιο 14,3 ίντσες η κάθε μια. Η ευκρίνεια τους είναι αδιαπραγμάτευτη, η απόκριση εκείνης που σχετίζεται με την ενημέρωση και την επικοινωνία κάτι παραπάνω από γρήγορη, ενώ το σύστημα υποστηρίζει απρόσκοπτα την πλήρη σουίτα εφαρμογών της Google (βλ. Google Maps, με In-Car Route Planner, Google Assistant και Google Play Store), καθώς συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay, Android Auto, σε συνδυασμό με ενημερώσεις over-the-air.

Η εργονομία, από τη μεριά της, είναι αψεγάδιαστη, καθώς όλα βρίσκονται εκεί ακριβώς που πρέπει. Επιλογέας κίνησης σοφά δεν υπάρχει, καθώς τη θέση του έχουν πάρει τα μπουτόν P, R, N και D – και αυτό είναι κάτι παραπάνω από αρκετό. Οι χώροι είναι επίσης βελτιωμένοι, αν και όχι κορυφαίοι για τους πίσω, εξαιτίας του περιορισμένου σχετικά διαθέσιμου ύψους για τα κεφάλια τους. Την ίδια ώρα, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 437 λίτρα, τιμή που αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική για τα δεδομένα της κατηγορίας. Μοναδική ένσταση εδώ είναι η σχετικά περιορισμένη ορατότητα προς τα πίσω, εξαιτίας του στενού παραθύρου της πέμπτης πόρτας. Από εκεί και πέρα, η ποιότητα των υλικών στην καμπίνα (σκληρά στην πλειοψηφία τους) δείχνει πολύ καλή, ενώ η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου στήριξη στο σώμα των επιβατών.

Τα χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται στον οδηγό του νέου Leaf είναι… πληθωρικά και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων e-Pedal Step για ομαλή οδήγηση με ένα πεντάλ, ProPILOT Assist με Navi-link που προσαρμόζεται στις καμπές και τα μεταβαλλόμενα όρια ταχύτητας για αβίαστη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, 3D Around View Monitor οκτώ σημείων με θέαση «αόρατου» καπό (Invisible Hood View) και ευρυγώνια θέαση μπροστά (Front Wide View) για ασφαλή και εύκολη πλοήγηση σε στενούς δρόμους της πόλης, καθώς και αναγεννητική πέδηση με paddle shifters και distance control assist για ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση. Επίσης, η γκάμα των συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού είναι υπερπλήρης, περιλαμβάνοντας από τα Intelligent Emergency Braking και Blind Spot Intervention έως και ta Rear Cross Traffic Alert και Lane Keep Assist. Επιπλέον, τεχνολογίες όπως το 3D Around View Monitor, το Invisible Hood View και το Front Wide View κάνουν το παρκάρισμα και τους ελιγμούς σε στενούς χώρους πιο εύκολους και ασφαλείς.

Nissan Leaf: «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» στη Δανία

Η Nissan προσφέρει το νέο Leaf σε δύο εκδόσεις όσον αφορά την χωρητικότητα της μπαταρίας: μία με συσσωρευτή ενέργειας 52 kWh και μία με έναν μεγαλύτερο 75 kWh (ωφέλιμες τιμές και με χημεία NMC και στις δύο περιπτώσεις). Σύμφωνα με τις επίσημες πιστοποιήσεις της εταιρείας, η πρώτη προσφέρει μέγιστη αυτονομία άνω των 422 χλμ. (ή 224 χλμ. στο ταξίδι με ταχύτητα 110 χλμ./ώρα) και η δεύτερη έως και 622 χλμ. (ή 330 και 430 χλμ. με ταχύτητα ταξιδίου 130 και 110 χλμ./ώρα). Η φόρτιση σε παροχή AC δεν υπερβαίνει τα 11 kW και στις δύο παραλλαγές, ενώ σε ταχυφορτιστή DC υποστηρίζεται μέγιστη ισχύς 105 και 150 kW αντίστοιχα. Είτε έτσι είτε… αλλιώς, την κίνηση στους εμπρός τροχούς παρέχει ένας σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας «3-σε-1» της Hitachi, ο οποίος αποδίδει 177 ίππους και 345 Nm στην έκδοση με την μικρή μπαταρία και 218 ίππους και 355 Nm σε εκείνη με την μεγαλύτερη.

Στο δρόμο, και συγκεκριμένα στους «φιλήσυχους» δρόμους της Δανίας όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρώτη του νέου EV της Nissan, το Leaf αποδεικνύει με το καλημέρα πως δεν είναι ένα σπορ EV, όπως για παράδειγμα το Cupra Born. Η επιτάχυνση που προσφέρει η έκδοση των 218 ίππων που οδηγήσαμε είναι ομαλή και σταθερή, χωρίς τα απότομα σκαλοπάτια ισχύος που συναντάμε σε κάποια άλλα μοντέλα του είδους. Επίσης, το πεντάλ του γκαζιού προσφέρει προοδευτική αίσθηση, ενώ η λειτουργία e-Pedal -που εξασφαλίζει οδήγηση με ένα πεντάλ- έχει εξελιχθεί και ρυθμίζεται πλέον σε διαφορετικά επίπεδα μέσω paddles πίσω από το τιμόνι.

Στον αυτοκινητόδρομο, το νέο Leaf δείχνει σταθερό και, προπάντων, ήσυχο, με την ανάρτηση (ανεξάρτητη σε όλους τους τροχούς) να είναι ρυθμισμένη με γνώμονα την άνεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να χαρακτηριστεί μαλακή. Το δε τιμόνι του διαθέτει περισσότερο «βάρος» σε σχέση με πολλά άλλα EV της κατηγορίας επικοινωνώντας ικανοποιητικά με τον οδηγό. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, κατά τη διάρκεια της πρώτης οδηγικής γνωριμίας μας με το νέο Leaf στους «επίπεδους» δρόμους της Δανίας –όπου τα αυστηρά όρια ταχύτητας μοιραία έθεταν σημαντικούς περιορισμούς- η μέση τιμή που είδαμε μετά το πέρας 250 χλμ. κυμάνθηκαν στα 14 kWh/100 χλμ.

Συνολικά…

… το νέο Nissan Leaf, το οποίο αναμένεται να λανσαριστεί στη χώρα μας όχι νωρίτερα από τις αρχές του 2026, δεν αποτελεί απλώς την εξέλιξη του παλιού, ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Και συγχρόνως ένα ισορροπημένο και ώριμο από κάθε πλευράς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο, χωρίς να εισάγει καινά δαιμόνια, είναι γεμάτο με νέες τεχνολογίες, παραμένοντας συγχρόνως εξαιρετικά ευκολοδήγητο, πρακτικό και, προπάντων, αποδοτικό.

NISSAN LEAF

ΙΣΧΥΣ: 177 / 218 ίπποι

ΡΟΠΗ: 345 /355 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 52 / 75 kWh (net)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.350 x 1.810 × 1.550 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.690 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 437 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.789-1.937 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,6 / 7,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 13,8 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA: >440 / 622 χλμ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 105 / 150 kW

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (20-80%): 30 λεπτά