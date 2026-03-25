Οδηγούμε το νέο Opel Astra

Μπορεί τα «υψηλόσωμα» SUV να έχουν κυριαρχήσει στην εσωτερική -και όχι μόνο- μάχη της μικρομεσαίας κατηγορίας, ωστόσο η Opel επιμένει να επενδύει με σθένος στο «χαμηλότερο» Astra που παραδοσιακά αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά και διαχρονικά της μοντέλα.

Από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση το 1991 ως διάδοχος του θρυλικού Kadett, το Opel Astra εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της μικρομεσαίας κατηγορίας στην Ευρώπη, καταγράφοντας διαχρονικά υψηλές πωλήσεις και σημαντική απήχηση σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό. Κάθε γενιά του αντανακλούσε τις ανάγκες της εποχής (από την πρακτικότητα και την προσιτή μετακίνηση, μέχρι την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών) ορθώνοντας με σθένος και πείσμα τα στήθη τou απέναντι στην επέλαση των πάσης λογής SUV και crossover που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν εμπορικά και στην κατηγορία C.

Σήμερα, σε μια ιδιαίτερη συγκυρία όπου η αυτοκινητοβιομηχανία επαναπροσδιορίζεται υπό την πίεση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, η Opel καλείται να επανατοποθετήσει το Astra L που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2021 εξασφαλίζοντας του περισσότερα εφόδια σε συνδυασμό με μία πιο τολμηρή σχεδιαστική προσέγγιση και σύγχρονες τεχνολογίες που του επιτρέπουν να προσφέρει μια πανσπερμία προτάσεων όσον αφορά τα συστήματα κίνησης που το τροφοδοτούν.

«Ενισχυμένη» σχεδίαση και στοχευμένες αναβαθμίσεις στο εσωτερικό

Σχεδιαστικά, το νέο Astra ακολουθεί τον δρόμο της εξέλιξης αποτελώντας εν πολλοίς μία εκτενώς φρεσκαρισμένη εκδοχή του δημοφιλούς οικογενειακού μοντέλου της Opel, το οποίο βασίζεται στην τρίτη κατά σειρά εκδοχή της πλατφόρμας-πασπαρτού EMP2 της Stellantis. Από την πρώτη ματιά, το γερμανικό «χατς» (και στέισον βάγκον, που όμως δεν θα εισαχθεί στη χώρα μας) δείχνει πιο σύγχρονο και πιο δυναμικό, με το έμβλημα της μάρκας, το γνωστό Opel Blitz, να βρίσκεται στο εμπρός μέρος στο κέντρο του ακόμη πιο λεπτού Opel Vizor, που για πρώτη φορά στο μοντέλο είναι πλέον φωτιζόμενο. Παράλληλα, η εμπρός σχεδίαση ενσωματώνει ουκ ολίγα στοιχεία από το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Ωστόσο, το σημαντικότερο highlight είναι το βραβευμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, με περισσότερα από 50.000 στοιχεία, που φωτίζει τον δρόμο τη νύχτα προσαρμοζόμενο δυναμικά σε κάθε συνθήκη.

Η τεχνολογία φωτισμού υψηλής ανάλυσης που ενσωματώνουν οι συγκεκριμένοι προβολείς όχι μόνο αποτρέπει το θάμπωμα των άλλων χρηστών του δρόμου, αλλά είναι ταυτόχρονα πιο ξεκούραστη για τα μάτια του οδηγού. Το σύστημα ανιχνεύει, επίσης, τις πινακίδες κυκλοφορίας και μειώνει επιλεκτικά την ένταση των LED, ώστε η αντανάκλαση να μην ενοχλεί τον οδηγό. Από εκεί και πέρα, τα νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου με διάμετρο 17 και 18 ίντσες τραβούν εξίσου τα βλέμματα, όπως και το νέο μεταλλικό χρώμα Kontur White, που σε συνδυασμό με τη μαύρη οροφή αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό οι επεμβάσεις σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν είναι επιλεκτικές – αλλά πάντα ουσιαστικές. Οι αλλαγές εκτείνονται από το κόκπιτ και τις ψηφιακές οθόνες έως την ενίσχυση της άνεσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν εδώ τα εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats, τα οποία ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις της γκάμας. Χάρη στη χαρακτηριστική εγκοπή στο κέντρο του καθίσματος τα τελευταία μειώνουν την κούραση ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια. Παράλληλα με τα παραπάνω, οι λειτουργίες του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας έχουν γίνει ακόμη πιο απλές, με νέες απεικονίσεις και πιο σύγχρονα γραφικά. Την ίδια στιγμή και σε πλήρη εναρμόνιση με τη φιλοσοφία Greenovation της Opel, στο εσωτερικό του νέου Astra που χρησιμοποιούνται συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων. Για παράδειγμα, το τιμόνι καλύπτεται εξ ολοκλήρου με vegan υλικά, ενώ τα προαιρετικά AGR Intelli-Seats καθίσματα διαθέτουν επένδυση από ReNewKnit -ένα καινοτόμο μονοϋλικό που προσφέρει αίσθηση και αισθητική υψηλής ποιότητας, παρόμοια με σουέντ δέρμα– σε συνδυασμό με λειτουργία θέρμανσης, ηλεκτροπνευματική οσφυϊκή υποστήριξη, λειτουργία μασάζ και μνήμη ρυθμίσεων.

Πλούσια τα ελέη

Ένας από τους σημαντικότερους άσσους στο μανίκι του νέου Opel Astra είναι η πολυσχιδής γκάμα παραλλαγών σε ότι αφορά τα κινητήρια σύνολο που το συνοδεύουν. Σε αυτή την ομολογουμένως διευρυμένη παλέτα οι δυνητικοί αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές λύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μια υβριδική, μια αμιγώς ηλεκτρική, μια plug-in hybrid και μια ντίζελ παραλλαγή. Την αφετηρία ορίζει η Hybrid, η οποία απαρτίζεται από τον γνωστό 3κύλινδρο 1.200άρη βενζινοκινητήρα της Stellantis σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 21 ίππων που βρίσκεται ενσωματωμένος στο 6τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Ο ηλεκτροκινητήρας αυτός υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσθέτοντας ροπή σε χαμηλές στροφές, γεγονός που βελτιώνει τις επιδόσεις και συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO₂. Σε χαμηλές ταχύτητες, ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για μόλις 1 χλμ. ή ακόμη και έως το 50% του χρόνου οδήγησης στην πόλη. Αυτή η μονάδα συνεργάζεται με μπαταρία 0,9 kWh παράγοντας συνδυαστικά 145 ίππους και ροπή 230 Nm.

Αμέσως μετά η υπάρχει η επαναφορτιζόμενη υβριδική (λέγε με plug–in hybrid) με αρκετές μάλιστα αναβαθμίσεις σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Εδώ, η συνδυαστική ισχύς του συστήματος φτάνει αισίως τους 196 ίππους και η ροπή τα 360 Nm ροπής, ενώ νέο, αντικαθιστώντας το αυτόματο 8άρι, είναι το εξηλεκτρισμένο 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το σύστημα κίνησης αποτελείται από έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων με απόδοση 150 ίππων, έναν ηλεκτροκινητήρα που συνεισφέρει έως και 125 ίππους και μια αναβαθμισμένη μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 17,2 kWh (αντί για 12,4 kWh που ήταν έως τώρα), η οποία εξασφαλίζει έως και 84 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας (20 χλμ. περισσότερα σε σχέση με πριν).

Βελτιστοποιήσεις με ουσία έχουν πραγματοποιηθεί και στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Electric. Με μέγιστη ισχύ 156 ίππων και ροπή 270 Nm διαθέτει πλέον μια μπαταρία ιόντων λιθίου με βάρος 345 κιλά και ενεργειακό περιεχόμενο 58 kWh (αντί 54 kWh που ήταν έως τώρα), ενώ χάρη και σε περαιτέρω βελτιώσεις που έχουν γίνει προσφέρει αυτονομία με μηδενικές εκπομπές έως και 454 χλμ. (+35 χλμ.) σε σχέση με το προηγούμενο Astra Electric. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα ρυθμίζεται πλέον σε τρεις βαθμίδες μέσω των paddles που βρίσκονται στο τιμόνι, συμβάλλοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας. Από εκεί και πέρα, μία στάση σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC ισχύος 100 kW μπορεί να προσφέρει αναζωογόνηση του ενεργειακού αποθέματος της μπαταρίας από το 20% έως και το 80% σε περίπου 32 λεπτά. Επιπλέον, κάθε Astra Electric διαθέτει στάνταρντ τριφασικό on-board φορτιστή 11 kW, ενώ για πρώτη φορά το EV της γερμανικής εταιρείας προσφέρει λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), δίνοντας τη δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών.

Τέλος, κόντρα στο ρεύμα εξηλεκτρισμού της εποχής μας, το νέο Opel Astra θα είναι διαθέσιμο και σε πετρελαιοκίνητη έκδοση, με τον γνώριμο 1.500άρη των 130 ίππων και 300 Nm της εταιρείας να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων.

Πίσω από το τιμόνι

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μας επαφής με το νέο Astra που έλαβε χώρα στο Σπλιτ της Κροατίας είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε πίσω από το τιμόνι της plug-in hybrid εκδοχής του. Μπορεί στην προκειμένη περίπτωση τα αυστηρά όρια ταχύτητας της γύρω περιοχής να μην μας επέτρεψαν να ανακαλύψουμε πλήρως τους έξτρα… ίππους του συστήματος κίνησης σε σχέση με το παρελθόν (+16 PS), εντούτοις από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα έγινε σαφές ότι τα οφέλη δεν εντοπίζονται μόνο στους αριθμούς. Η αίσθηση της απρόσκοπτης απόκρισης στο γκάζι, για παράδειγμα, χάρη στη συμβολή του ηλεκτροκινητήρα και του πιο άμεσου «διπλόδισκου» κιβωτίου, προσδίδουν στο νεότερο Astra PHEV μια πιο «γεμάτη» αλλά και πολιτισμένη συνάμα λειτουργία στην οδήγηση.

Σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον, το σύστημα λειτουργεί ομαλά, με ανεπαίσθητες μεταβάσεις μεταξύ ηλεκτρικής και υβριδικής λειτουργίας στο πρόγραμμα Hybrid, που ενισχύει την αίσθηση οδηγικής ποιότητας την οποία, ούτως ή άλλως, προσέφερε και ο προκάτοχος του. Παράλληλα, τόσο το πλαίσιο όσο και το συνολικό «στήσιμο» ανέδειξαν για μια ακόμα φορά τον γνώριμα ισορροπημένο χαρακτήρα του γερμανικού μοντέλου που ξεχωρίζει για την απόλυτα ικανοποιητική σχέση ανάμεσα στην άνεση και το κράτημα. Με τη σειρά της, η ανάρτηση του Astra PHEV των σχεδόν 1,7 τόνων έδειξε να απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, χωρίς να χάνει τη συνοχή της, ενώ το τιμόνι εξακολουθεί να προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση και ακρίβεια. Ωστόσο, σε ότι αφορά το τελευταίο, δεν εντοπίσαμε διαφορές στο καλιμπράρισμά του, όπως επικαλούνται οι μηχανικοί της Opel. Από εκεί και πέρα, στα θετικά αξίζει προσθέσει κανείς και την δυνατότητα ρύθμισης της ανάκτησης σε τρεις βαθμίδες μέσω των «σταθερών» paddles που βρίσκονται πίσω από τα μπράτσα του τιμονιού.

Η εμπορική διάθεση του νέου Opel Astra στην ελληνική αγορά θα ξεκινήσει στα τέλη του προσεχούς Απριλίου.

Opel Astra Hybrid

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3κύλινδρος Turbo + mild hybrid

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 136 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 21 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 145 ίπποι

ΡΟΠΗ: 230 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.374×1.859×1.460-1.470 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.675 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 422-1.379 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.454 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 210 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 4,8 λτ./100 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 108 γρ./χλμ.

Opel Astra Diesel

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4κύλινδρος Turbo

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 130 ίπποι/3.750 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 300 Nm/1.750 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 8 σχέσεων

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.374×1.859×1.460-1.470 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.675 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 422-1.379 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.438 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 209 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 4,9 λτ./100 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 129 γρ./χλμ.

Opel Astra Plug-in Hybrid

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4κύλινδρος Turbo + ηλεκτροκινητήρας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ β/κ: 1.598 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 150 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 125 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 250 Nm

ΡΟΠΗ η/κ: 118 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 196 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 360 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 17,2 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.374×1.859×1.464-1.472 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.675 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 310-1.236 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.682 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 225 χλμ./ώρα (135 ηλεκτρικά)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2,2 λτ./100 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (άδεια μπαραρία): 5,5-5,4 λτ./100 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 49-48 γρ./χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 84 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP)

Opel Astra Electric

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας

ΙΣΧΥΣ: 156 ίπποι

ΡΟΠΗ: 270 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 58 kWh

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC/DC: 100/11 kW

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑC 3,2 kW (20-80%): 11 ώρες και 55 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑC 11 kW (20-80%): 3 ώρες και 20 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 100 kW (20-80%): 32 λεπτά

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.374×1.859×1.482-1.488 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.675 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 352-1.268 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.733 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 15,5-15,3 kWh/100 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 0 γρ./χλμ.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: Έως 454 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP)