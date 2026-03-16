Οδηγούμε το νέο Volkswagen ID. Cross

Ταξιδεύουμε στην Ολλανδία για μία πρώτη γνωριμία με το Volkswagen ID. Cross, το οποίο αποτελεί το δεύτερο μοντέλο του νεότερου κύματος προσιτών EV από το Βόλφσμπουργκ.

Είναι πλέον ξεκάθαρο στα μάτια όλων ότι η μετάβαση της ευρωπαϊκής αγοράς στην ηλεκτροκίνηση δεν θα κριθεί μόνο από τα μεγάλα και ακριβά μοντέλα, τα οποία, καλώς ή κακώς, λειτουργούν κατά κανόνα ως τεχνολογικές βιτρίνες. Κακά τα ψέματα, το πραγματικό στοίχημα για όλους βρίσκεται στα μικρότερα και πιο προσιτά EV, καθώς αυτά είναι που θα «αποφασίσουν» αν η ηλεκτροκίνηση μπορεί πράγματι να γίνει βιώσιμη και μαζική. Και αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνονται όλο και περισσότεροι κατασκευαστές.

Ένας από αυτούς είναι και η Volkswagen. Έτσι, μετά την πρεμιέρα και θεμελίωση στην αγορά των μεγαλύτερων και ακριβότερων μελών της οικογένειας ID (λέγε με ID.3, ID.4, ID.5 και ID.7), η γερμανική εταιρεία δηλώνει σήμερα καθ’ όλα έτοιμη να επεκτείνει τους ηλεκτρικούς της ορίζοντες προς τα κάτω και να τοποθετηθεί εμπορικά στο ομολογουμένως δύσκολο τερέν της κατηγορίας Β. Και για να το πραγματοποιήσει με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία, στην προϊοντική της φαρέτρα ετοιμάζονται να ενταχθούν πριν τα τέλη του τρέχοντος έτους δύο ισχυρά όπλα· το ηλεκτρικό ID. Polo και το «ψηλότερο» ID. Cross, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε για πρώτη φορά από κοντά στο Άμστερνταμ.

Εκτός και εντός

Μπορεί τα καμουφλαρισμένα οχήματα προπαραγωγής που είχαμε στη διάθεση μας στην πρωτεύουσα τη Ολλανδίας να «έκρυβαν» με ιδιαίτερη μάλιστα επιμέλεια αρκετές από τις λεπτομέρειες των εξωτερικών επιφανειών, εντούτοις ο στιβαρός χαρακτήρας του νέου ID. Cross και οι δεσμοί του σε επίπεδο αισθητικής με την σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive» του εργοστασίου και το ομώνυμο πρωτότυπο που αποκαλύφθηκε στο Μόναχο τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι διακριτοί από την πρώτη κιόλας ματιά. Το σίγουρο σε κάθε περίπτωση είναι ότι με ψηλή οροφή, απόσταση από το έδαφος που αισίως φτάνει τα 140 χλστ., συνολικό μήκος 4.153 χλστ. και γενναίο μεταξόνιο που ξεπερνά οριακά τα 2,6 μ., το αμιγώς ηλεκτρικό αδελφάκι του θερμικού T-Cross τοποθετείται απευθείας στον πυρήνα των B-SUV ξεχωρίζοντας στιλιστικά χάρη σε πινελιές όπως τα λεπτά εμπρός φωτιστικά σώματα που είναι τοποθετημένα ψηλά, η «αιωρούμενη» οροφή και η χαρακτηριστική σχεδίαση της κολώνας C που διόλου τυχαία στους παλαιότερους εξ υμών θυμίζει κάτι από εκείνη των Golf I και VW Bus.

Στο εσωτερικό τώρα, το νέο ID. Cross στέλνει ένα εξίσου ξεκάθαρο μήνυμα, όπου η ποιότητα, η πρακτικότητα και η τεχνολογία διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε ακόμα τον πρακτικό λόγο για τον οποίο η Volkswagen αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα τιμόνι με επίπεδη διαμόρφωση στο άνω και κάτω τμήμα του, εντούτοις κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει άλλες επιλογές της γερμανικής εταιρείας – όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση του αριθμού των φυσικών διακοπτών στην καμπίνα. Από εκεί και πέρα, το ταμπλό με τον οριζόντιο προσανατολισμό και την χαρακτηριστική υφασμάτινη επένδυση στο άνω τμήμα του, τα απττικά χειριστήρια για τον έλεγχο του κλιματισμού και ο μεταλλικός εξωτερικός δακτύλιος του χειριστηρίου του ηχοσυστήματος στην κεντρική κονσόλα, σε συνδυασμό με την ευχάριστη αίσθηση όλων των λαβών και επιφανειών, καταφέρνουν να δημιουργούν μία φιλόξενη και φιλική εν γένει ατμόσφαιρα.

Εμπρός από τον οδηγό και πίσω από το τιμόνι δεσπόζει το Digital Cockpit, ήτοι μια ευανάγνωστη οθόνη πληροφοριών 10,25 ιντσών, η οποία μπορεί να παραμετροποιηθεί με διάφορους τρόπους απεικονίζοντας ακόμα και την ρετρό διάταξη του πίνακα οργάνων του Golf I, όπου το ταχύμετρο να εμφανίζεται αριστερά και το στροφόμετρο δεξιά. Ωστόσο, στο ID. Cross, το δεύτερο δεν «δείχνει» τις στροφές του κινητήρα, αλλά λειτουργεί ως μετρητής ισχύος που υποδεικνύει την ενεργειακή απόδοση ή την ανάκτηση ενέργειας του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Από εκεί και πέρα, το infotainment υποστηρίζεται από μια οθόνη αφής 12,9 ιντσών, η οποία δεσπόζει στο μέσον του ταμπλό. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στις χωροταξικές επιδόσεις του ID. Cross, που αποδεικνύεται όπως διαπιστώσαμε απολύτως ικανό να μεταφέρει άνετα τέσσερις ή, με περισσότερους συμβιβασμούς, ακόμα και πέντε ενήλικους επιβάτες. Αδιαπραγμάτευτες σε αντίθεση είναι οι αποθηκευτικές του δυνατότητες. Εκτός από τα 475 λίτρα του πορτ μπαγκάζ στο πίσω μέρος, κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει πρόσθετος χώρος (frunk) με χωρητικότητα 22 λίτρα, ο οποίος ενδείκνυται για την μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά μικρότερων αντικειμένων, καλωδίων φόρτισης κοκ.

Ηλεκτρικά και άλλα…

Ωστόσο, αυτό που παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που κρύβεται πίσω και κάτω απ’ όλα τα προαναφερθέντα. Και όπως καλά θα καταλάβατε αναφερόμαστε στη νέα πλατφόρμα MEB+, η οποία για πρώτη φορά μετά τα e-up! και e-Golf συνδυάζει και πάλι τον ηλεκτρικό κινητήρα με την δυνατότητα μετάδοσης της κίνησης αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς (σ.σ.: θυμίζουμε ότι τα μεγαλύτερα και ήδη γνωστά μοντέλα της οικογένειας ID προσφέρουν εκδόσεις με κίνηση στους πίσω ή σε όλους τους τροχούς.

Εκτός από την δομική «βάση» πάνω στην οποία πατά το νέο ID. Cross, ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί τόσο στα συστήματα κίνησης όσο και στο ηλεκτρικό κύκλωμα ούτως ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη για κάθε EV αποδοτικότητα. Για την περίσταση, στο εμπρός μέρος του μικρού e-SUV των Γερμανών φιλοξενείται ένας νέος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη, με παράλληλο προσανατολισμό σε σχέση με τον άξονα του οχήματος και κωδική ονομασία ΑPP290, ο οποίος αποδίδει στις τρεις διαθέσιμες παραλλαγές του 116, 135 ή 211 ίππους και μέγιστη ροπή 290 Nm. Με παλμικό μετατροπέα DC/AC που έχει εξελίξει και κατασκευάζει η ίδια η Volkswagen, η συγκεκριμένη μονάδα αντλεί ενέργεια στις δύο πρώτες παραλλαγές ισχύος από μία μπαταρία υψηλής τάσης με χημεία LFP και ωφέλιμη χωρητικότητα 37 kWh, ενώ στην τρίτη εκδοχή από μία αντίστοιχη NMC με καθαρό ενεργειακό περιεχόμενο που φτάνει για την περίσταση τα 52 kWh.

Από εκεί και πέρα, σε παροχή AC και με τη χρήση δημόσιου ή οικιακού επιτοίχιου φορτιστή, η μέγιστη ισχύς που υποστηρίζεται είναι τα 11 kW σε όλες τις περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, ο μικρότερος από τους δύο συσσωρευτές μπορεί να φορτιστεί σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC με μέγιστη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 90 kW, ενώ ο μεγαλύτερος έως και τα 105 kW. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Volkswagen, η φόρτιση της μικρής μπαταρίας από το 10% έως και το 80% της μέγιστης δυναμικής της σε ταχυφορτιστή DC θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 27 λεπτών, ενώ ο αντίστοιχος για την μεγαλύτερη μειώνεται σε περίπου 24 λεπτά.

Πίσω από το τιμόνι

Παρά το γεγονός ότι τα μόλις τρία διαθέσιμα ID. Cross που υπήρχαν διαθέσιμα στο Άμστερνταμ βρίσκονταν ακόμα σε στάδιο προ-παραγωγής, η Volkswagen δεν δίστασε να τα παραχωρήσει σε επιλεγμένους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου για μία σύντομη, είναι η αλήθεια, οδηγική εμπειρία διάρκειας μιάμισης περίπου ώρας. Και όπως απεδείχθη, η επιλογή της αυτή δικαιώθηκε, αφού ακόμα και σε αυτό το στάδιο το ID. Cross προέταξε έναν αρκετά συγκροτημένο χαρακτήρα στο δρόμο. Κατ’ αρχήν, σε επίπεδο άνεσης και ποιότητας κύλισης, με τα ειδικά εξελιγμένα top mounts της εμπρός ανάρτησης (γόνατα Μακφέρσον) και τις «μελετημένες» βάσεις στήριξης του ημιάκαμπτου πίσω άξονα να δημιουργούν ένα σύνολο με ευχάριστο, ποιοτικό και αθόρυβο πάτημα. Θετικές εντυπώσεις αποκομίσαμε τόσο από το σύστημα διεύθυνσης, που απεδείχθη εξίσου στιβαρό, όσο και από τα φρένα, με τους δίσκους εμπρός και πίσω να παρέχουν αναλογική αίσθηση στο πόδι και ικανοποιητική αποτελεσματικότητα. Από εκεί και πέρα, αξίζει να σταθούμε αφενός στην παρουσία δυνατότητας κίνησης με ένα πεντάλ -για πρώτη φορά σε EV της γερμανικού ομίλου- αφετέρου στις περιορισμένες ενεργειακές απαιτήσεις του ηλεκτροκινητήρα των 211 ίππων που είχαμε στη διάθεσή μας, οι οποίες δεν υπερέβησαν ακόμα και στον αυτοκινητόδρομο τις 14 kWh/100 χλμ.

Ραντεβού το φθινόπωρο

Σε πρώτη φάση, το νέο ID. Cross ανανεώνει το ραντεβού για τα μέσα του προσεχούς καλοκαιριού, όταν και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δημοσιογραφική πρεμιέρα του, ενώ μέσα στο φθινόπωρο του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει και επίσημα η εμπορική του σταδιοδρομία στην Ευρώπη. Σίγουρα, δεν θα είναι φθηνό, με την ίδια την Volkswagen να προεξοφλεί ήδη από σήμερα ότι η τιμή εκκίνησης δεν πρόκειται να πέσει κάτω από το άτυπο φράγμα των 28.000 ευρώ (χωρίς επιδοτήσεις ή άλλα προνόμια). Βέβαια, ο εξοπλισμός του μικρότερου έως τώρα ηλεκτρικού μοντέλου της εταιρείας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα πλήρης, ακόμα και από την βασική έκδοση Trend, η οποία συνδυάζεται αποκλειστικά με τον κινητήρα των 116 ίππων. Όσοι επιθυμούν ακόμα περισσότερα μπορούν απλά να επιλέξουν τόσο την έκδοση Life, που περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, Adaptive Cruise Control και κάμερα οπισθοπορείας, όσο και την Style, που προσθέτει με τη σειρά της επιπλέον καλούδια όπως προβολείς IQ.Light – LED matrix, φωτιζόμενη μπάρα LED στο εμπρός μέρος, τρισδιάστατα πίσω φώτα LED, φωτιζόμενα λογότυπα «VW» μπροστά και πίσω, καθώς και σύστημα εισόδου Keyless Access.

Τέλος, ο προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που δεν είναι διαθέσιμα στο T-Cross (το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα MQB) ούτε σε πολλούς ανταγωνιστές αυτής της κατηγορίας, όπως ηχοσύστημα της Harman Kardon με ισχύ 425W και 10 ηχεία, λειτουργία μασάζ για τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα 12 κατευθύνσεων και πανοραμική γυάλινη οροφή με διαστάσεις 740×905 χλστ.

VOLKSWAGEN ID. CROSS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ εμπρός

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 116, 135, 211 ίπποι

ΡΟΠΗ: Έως 290 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 37, 52 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.153×1.794×1.581 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.601 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 475 + 22 λίτρα frunk

ΒΑΡΟΣ: 1.539 κιλά (37 kWh), 1.548 κιλά (52 kWh)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: – δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα (116, 135 ίπποι), 160 χλμ./ώρα (211 ίπποι)

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC: 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: 90 kW (37 kWh), 105 kW (52 kWh)

ΤΙΜΗ: Από 28.000 ευρώ (εκτιμώμενη)