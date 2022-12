Οι πέντε προορισμοί στην Ελλάδα και ένας στο εξωτερικό, μέσα από τα οδοιπορικά-προτάσεις των 4ΤΡΟΧΩΝ. Πατήστε «κλικ» στο άρθρο, ετοιμάστε βαλίτσες ή ταξιδέψτε νοερά μαζί μας. Καλές γιορτές σε όλους!

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος / Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Ζαγοροχώρια

Ο Δήμος Ζαγορίου δημιουργήθηκε το 2010 με τη συνένωση πέντε πρώην δήμων, του Κεντρικού Ζαγορίου, του Παπίγκου, της Τύμφης, του Ανατολικού Ζαγορίου και της Βοβούσας. Ανακαλύψτε χωριά πραγματικά έργα τέχνης, όπως είναι το Πάπιγκο, η Αρίστη, το Καπέσοβο, το Τσεπέλοβο, o Βίκος, το Μονοδένδρι αλλά και οι Ασπράγγελοι.

Κοινό χαρακτηριστικό η υπέροχη ενιαία, γκρίζα και λιθόχτιστη αρχιτεκτονική, με σημείο αναφοράς τις κοφτές πέτρινες στέγες, τα γραφικά καλντερίμια, τα απότομα βράχια, τα χρωματιστά δάση, που ζηλεύουν ακόμη και τα photoshop και lightroom αυτή την εποχή, σε ένα μαγικό σκηνικό, στο οποίο κυριαρχούν η χαράδρα του Βίκου, οι επιβλητικοί «Πύργοι της Αστράκας» και, φυσικά, ο Βοϊδομάτης.

TIPS

Τι να δούμε;

Στη σύντομη διαδρομή από το Μεγάλο στο Μικρό Πάπιγκο, σταματήστε για να δείτε στο αριστερό σας χέρι (στο γεφυράκι) τις πηγές Ρογκοβού, που είναι γνωστές και ως «Κολυμπήθρες» > Ηλιοβασίλεμα από τον πετρόχτιστο ναό των Ταξιαρχών > Τα μοναδικά ηπειρώτικα γεφύρια! > Οι πιο πολυσύχναστες ορειβατικές διαδρομές βρίσκονται στα εξής σημεία: Γκαμήλα, Δρακολίμνη, Βίκος, Κόζιακας, Κούστα, Τσούκα Ρόσα, Αυγό και στα σηματοδοτημένα μονοπάτια με τον κωδικό «Ζ», που ενώνουν τους οικισμούς του Ζαγορίου > Υπάρχουν σχολές για κανό-καγιάκ και ράφτινγκ > Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα για παραπέντε στους Ασπραγγέλους και για ιππασία στα Κάτω Πεδινά

Τζουμέρκα

Στα πετρόχτιστα χωριά των Τζουμέρκων, όπως τα Πράμαντα, το Συρράκο και τους Καλαρρύτες, ενώ μπορείτε να τα συνδυάσετε με πέρασμα από το λευκό Μέτσοβο και επίλογο σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία για τους απανταχού οδοιπόρους: τα Μετέωρα.

Ο κόσμος τα γνωρίζει ως «Τζουμέρκα», αλλά ουσιαστικά αναφερόμαστε στα Αθαμανικά Όρη, δηλαδή στη μεγάλη οροσειρά της Δυτικής Ελλάδας, που ουσιαστικά αποτελεί νότιο τμήμα της ευρύτερης οροσειράς της Πίνδου και υψώνεται μεταξύ των ποταμών Αράχθου και Αχελώου – εξού και η αρχαία Αθαμανία, από την οποία προέρχεται και η ονομασία τους. Οι δε κάτοικοι της ορεινής αυτής περιοχής καλούνται «Τζουμερκιώτες». Η υψηλότερη κορυφή τους είναι η Κακαρδίτσα με υψόμετρο 2.429 μέτρα, ενώ καταλαμβάνουν τμήμα των νομών Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων.

TIPS

Τι να δούμε;

Το γεφύρι της Πλάκας > Τους διπλούς Καταρράκτες κοντά στον οικισμό Κρυοπηγή, που ανήκει στο χωριό Καταρράκτης > Μετά τον Απρίλιο και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, να οδηγήσεις στο «Πέρασμα του Μπάρου» > Το Σπήλαιο της Ανεμότρυπας, περίπου στα 4 χλμ. από τα Πράμαντα > Την Ιερά Μονή Κηπίνας, λίγο πριν από τους Καλαρρύτες > Στο Μέτσοβο το Λαογραφικό Μουσείο του Ιδρύματος Τοσίτσα (Αρχοντικό Τοσίτσα), το χιονοδρομικό κέντρο και την τεχνητή λίμνη Αώου > Τα έξι μοναστήρια στα Μετέωρα (από τα τριάντα), που λειτουργούν σήμερα, τα οποία από το 1988 περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Καρπενήσι

Ο Δήμος Καρπενησίου προήλθε από τη συνένωση έξι μικρών ορεινών δήμων: της Δομνίστας, του Καρπενησίου, των Κτημενίων, της Ποταμιάς, του Προυσού και του Φουρνά, που καταλαμβάνουν τη νότια και την ανατολική πλευρά της Ευρυτανίας. Περιλαμβάνει επίσης 49 τοπικές κοινότητες, ενώ πρωτεύουσά του, διοικητικό και οικονομικό κέντρο είναι το Καρπενήσι.

Απολαύστε τις διαδρομές και το πέρασμα από το Μικρό και Μεγάλο Χωριό, αλλά και παρακάτω προς τον Προυσό, καθώς και στην απαιτητική ανηφορική διαδρομή πάνω στις πανέμορφες πλαγιές του όρους Τυμφρηστού (Βελούχι), όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Βελουχίου και το Καταφύγιο σε υψόμετρο 1.875 μέτρων.

TIPS

Τι να δούμε;

Τα πανέμορφα χωριά: Μεγάλο Χωριό, Παλαιό Μικρό Χωριό, Άγιος Νικόλαος, Βούτυρο, Φουρνά, Κορυσχάδες, Νόστιμο, Φιδάκια, Κλαυσί, Μυρίκη, Δομνίστα, Γοριανάδες, Καλλιθέα κ.ά. > Την Ιερά Μονή Προυσού > Το Φαράγγι «Πάντα Βρέχει» > Το Χιονοδρομικό Κέντρο και το Καταφύγιο Βελουχίου > Τη Λίμνη Κρεμαστών, περνώντας στα Άγραφα από τη γέφυρα του Μέγδοβα > Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων > Το Μουσείο Ευρυτανίας – Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού > Το Saloon Park και το Newton Park > Κάντε… «Off–Road Tours» (www.offroadtours.gr)

Πήλιο

Το Πήλιο υψώνεται έως τα 1.624 μέτρα (κορυφή Πουριανός Σταυρός), ενώ σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν η θερινή κατοικία των θεών και πατρίδα των Κενταύρων. Όλο το βουνό είναι κατάφυτο από δάση με πανύψηλες οξιές, βελανιδιές, πλατάνια και αγριοκαστανιές.

Το μαγικό αυτής της τοποθεσίας, λοιπόν, είναι ότι, ενώ μιλάμε για ένα πλούσιο βουνό, διαθέτει και εξαιρετικές παραλίες, τόσο από τη μεριά του Αιγαίου Πελάγους όσο και από τη μεριά του Παγασητικού, που φημίζονται για τα καταγάλανα καθαρά νερά τους, ενώ πολλές έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

TIPS

Τι να δούμε;

Τη θέα στο Βόλο και στον Παγασητικό από την κεντρική πλατεία στη Μακρυνίτσα > Τα όχι και τόσο γνωστά χωριά, Κισσός, Λαύκος, Σταγιάτες, Κεραμίδι, Πινακάτες και Άγιος Λαυρέντιος > Το «Μονοπάτι των Κενταύρων» για πεζοπορία στην Πορταριά > Τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών > Τον πλάτανο στην πλατεία της Άγιας Παρασκευής, στην Τσαγκαράδα

Άγραφα

Ο Δήμος Αγράφων αποτελεί τον πιο ορεινό δήμο της Ελλάδας και βρίσκεται στην καρδιά της Ρούμελης, ως μια τοποθεσία πραγματική ωδή στη φύση, στην ιστορία και στην παράδοση. Πρόκειται για τον πιο καθαρό τόπο της πατρίδας μας -σύμφωνα με την UNESCO– και για μία από τις πιο καθαρές περιοχές της Ευρώπης, ως προς το φυσικό της περιβάλλον.

Από τα Άγραφα πηγάζουν οι ποταμοί Μέγδοβας (ή Ταυρωπός) και Αγραφιώτης, στους οποίους φωλιάζουν δεκάδες σπάνια είδη πανίδας (και πάνω από 1.200 είδη χλωρίδας στην ευρύτερη περιοχή), ενώ σε πολλά σημεία τους συναντάς και ένα από τα ωραιότερα και πιο ενδιαφέροντα ποτάμια της χώρας μας, τον Αχελώο. Το highlight όμως της περιοχής, χωρίς αμφιβολία, είναι η Λίμνη Κρεμαστών!

TIPS

Τι να δούμε;

Εκτός από το highlight της περιοχής, τη Λίμνη Κρεμαστών > Τη Σπηλιά του ήρωα Κατσαντώνη, που βρίσκεται στο χωριό Μοναστηράκι Αγράφων > Το Πλατανόδασος «Πλατανιάς» στη Γρανίτσα > Τα φαράγγια (Χοντέικα, Ασπρόρεμα, Γρανιτσιώτη, Μπουζονίκου, Τρύπας Οσκλιανής) της περιοχής > Τα κάστρα, όπως του Καρόλου Τόκου > Τον Αρχαίο Ναό της Θεάς Αρτέμιδος στη Σιβίστα > Τα μουσεία του δήμου > Την Έκθεση Ζωγραφικής στη Γρανίτσα > Τις πολλές μονές της περιοχής και φυσικά τις πολλές γέφυρες των Αγράφων, μερικές από τις οποίες έχετε απολαύσει ήδη μέσα από το οδοιπορικό μας

Ιρλανδία

Η καταπράσινη Ιρλανδία (ιρλανδικά: «Eire», αγγλικά: «Ireland») είναι ένα μεγάλο νησί της Βορειοδυτικής Ευρώπης, δυτικά από τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει πληθυσμό κοντά στα 6 εκατομμύρια, με το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους να είναι πεδινό ή λοφώδες, αφού υπάρχουν μόνο χαμηλά βουνά, κυρίως στην περιφέρεια του νησιού, όπως για παράδειγμα στα νοτιοδυτικά το Carrauntoohil, στα 1.039 μέτρα, και στα νοτιοανατολικά η οροσειρά Lugnaquilla (925 μ.).

Το κλίμα είναι υγρό ωκεάνιο, με συχνές βροχοπτώσεις, που διατηρούν τα εκτεταμένα λιβάδια πράσινα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Μεταξύ της Ιρλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας, στα ανατολικά, βρίσκεται η Ιρλανδική Θάλασσα, της οποίας διέξοδοι στον Ατλαντικό είναι ο Βόρειος Πορθμός και ο Πορθμός του Αγίου Γεωργίου. Ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι στα δυτικά και η Κελτική Θάλασσα στον Νότο. Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού ανήκει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

TIPS

Τι να δούμε;

Σε μια χώρα-νησί που κάθε γωνιά της κρύβει πραγματικούς θησαυρούς, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε: Τους περίφημους γκρεμούς Cliffs of Moher > Τη φυλακή με τη μεγάλη ιστορική σημασία για τους Ιρλανδούς, Kilmainham Gaol > Το Eθνικό Πάρκο του Killarney > Τον εξαιρετικό ζωολογικό κήπο στο Δουβλίνο > Την πανέμορφη και ξακουστή σε όλη την υφήλιο βιβλιοθήκη του Trinity College με τα περίπου 200.000 βιβλία της, μεταξύ αυτών και το «The Book of Kells», το οποίο γράφτηκε από μοναχούς πάνω από 1.200 χρόνια πριν > Το μουσείο Irish Rock ’N’ Roll με τον κατακόκκινο Wall of Fame τοίχο του > Τα πολλά και διάσημα αποστακτήρια του νησιού (μερικά από αυτά ολόκληρα χωριά), όπως τα Tullamore, Bushmills, Teeling κ.ά.

