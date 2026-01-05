Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: Οδοιπορικό στα Ζαγοροχώρια

Αισιόδοξα και δυναμικά, με το δεξί μας πόδι στο πάτωμα και έναν αποφασιστικό βηματισμό στη νέα χρονιά, ανοίγει η ενότητα των οδοιπορικών. Η ταξιδιωτική συνύπαρξη του τεύχους Ιανουαρίου είναι ονειρική, με την τετρακίνητη και υβριδική Alfa Romeo Junior να μας οδηγεί σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της ελληνικής επικράτειας: στα Ζαγοροχώρια.

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Η επιλογή μας μόνο τυχαία δεν είναι· ούτε του προορισμού ούτε του αυτοκινήτου. Τα Ζαγοροχώρια είναι ονειρικά κάθε εποχή, τους χειμερινούς μήνες όμως προσφέρουν πάντα κάτι σχεδόν «μεταφυσικό». Η πυκνή υγρασία, η ησυχία πριν από τη γιορτινή κίνηση, το πέτρινο τοπίο που αγκαλιάζει τον ταξιδιώτη και η φύση στα καλύτερά της.

Κάπου εκεί κι εμείς, παραμονές Χριστουγέννων, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, φορτώνουμε στην Αθήνα την ολοκαίνουργια Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 145 PS. Στον ιδιαίτερο γκρι stone χρωματισμό της, που δένει ιδανικά με τη μαύρη οροφή, με σκοπό ένα διήμερο που θα ενώσει χιλιόμετρα, εμπειρίες και εικόνες. Και, όπως πάντα, τη γνωστή μας ανάγκη να «διαβάσουμε» τον δρόμο μέσα από ένα αυτοκίνητο με χαρακτήρα.

Η Junior Q4 δεν είναι ακόμη ένα compact SUV. Αποτελεί μια ιταλική ερμηνεία σε μια κατηγορία όπου συνήθως κυριαρχούν ψυχρές, απολύτως λογικές επιλογές. Κάτι που η Alfa Romeo, σε συνεργασία με τα συγγενικά μοντέλα του ομίλου, έχει ήδη δείξει στην πράξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Jeep Avenger, με το οποίο είχαμε ταξιδέψει στη Μήλο στο τεύχος Νοεμβρίου 2025. Με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, δύο ηλεκτροκινητήρες και συνολική απόδοση 145 ίππων, αλλά κυρίως με τη φιλοσοφία «τέσσερις τροχοί – τέσσερις εποχές», το σύστημα Q4 υπόσχεται να μετατρέψει τη μικρή Alfa Romeo σε ιδανικό σύντροφο για προορισμούς που αξίζουν… όλη την πρόσφυση που μπορείς να τους προσφέρεις. Όπως ακριβώς αυτός του πρώτου ταξιδιωτικού μας για το 2026.

Από το Μαρούσι, με τον Θάνο στη θέση του συνοδηγού και τον εξοπλισμό μας –μπαγκάζια, χιονοκουβέρτες και φωτογραφικά– φορτωμένο στο πορτμπαγκάζ, ξεκινάμε στις 08.00. Ο διαθέσιμος χώρος ανέρχεται στα 340 λίτρα, λόγω του πίσω ηλεκτροκινητήρα, έναντι 415 λίτρων της απλής Ibrida και 400 λίτρων στις εκδόσεις Elettrica και Veloce. Και, κακά τα ψέματα, θυμόμαστε γρήγορα ότι η Junior δεν είναι και το πιο φιλόξενο αυτοκίνητο στο εσωτερικό της. Μικρές λεπτομέρειες, που όμως σε ένα ταξίδι κάνουν τη διαφορά, επιδέχονται ανανέωσης μελλοντικά: οι θήκες για μικροαντικείμενα, ο χώρος για τον καφέ ή το νερό, αλλά και η άνεση των πίσω επιβατών, αν υπάρχουν στην παρέα.

Δροσιά, 9°C, και τα πρώτα σύννεφα προμηνύουν πως κάπου στην Ήπειρο ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε… χαρτογράφηση στο DNA. Ας είναι. Όπως λέμε πάντα μεταξύ μας: «Με τον καιρό στα οδοιπορικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Οπότε παίρνεις ό,τι καλύτερο σου δίνει».

Ταξιδεύοντας για τον παράδεισο

Από την Ολυμπία Οδό, πέρασμα από την τσουχτερή (15,40 ευρώ), αλλά χρησιμότατη και πάντα προσεγμένη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» και εν συνεχεία στην Ιόνια Οδό, για το πρώτο –άχαρο– μέρος του ταξιδιού σε εθνικό οδικό δίκτυο. Έχουμε, ωστόσο, άφθονο χρόνο να εστιάσουμε στην Junior, ενώ περνάμε σχεδόν ανώδυνα χρονικά και τις δύο παρακαμπτηρίους στο ύψος Αμφιλοχίας-Αγρινίου και Άρτας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σε επίπεδο αισθητικής, η Junior Ibrida Q4 διαθέτει, μεταξύ άλλων, Full LED προβολείς και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Στο εσωτερικό συναντάμε δερμάτινο τιμόνι, θερμαινόμενα καθίσματα Spiga σε ύφασμα και vinyl (ηλεκτρική ρύθμιση οδηγού με λειτουργία μασάζ και χειροκίνητη 6 θέσεων για τον συνοδηγό), σύστημα infotainment 10,25” με πλοήγηση, ηχοσύστημα έξι ηχείων, αλουμινένια πεντάλ και μαρσπιέ. Ο ambient φωτισμός οκτώ χρωμάτων αναδεικνύει τους αεραγωγούς και την κεντρική κονσόλα. Το μοντέλο προσφέρει επίσης αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, κάμερα 180°, ηλεκτρική πίσω πόρτα hands-free και σύστημα keyless.

Παράλληλα, καταστρώνουμε το σχέδιο δράσης μας. Μια διαδικασία μάλλον εύκολη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή ταξιδεύουμε συχνά και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πρόκειται άλλωστε για μία από τις ομορφότερες και αγαπημένες μας περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα, που πάντα αξίζει ένα φωτογραφικό και ταξιδιωτικό update. Και, σε αντίθεση με άλλα ταξιδιωτικά αφηγήματα, το στοιχείο που μας διαφοροποιεί σταθερά είναι το αυτοκίνητο που μας συνοδεύει σε κάθε εξόρμηση.

Στις επόμενες σελίδες κινούμαστε σε χωριά-καρτ ποστάλ, όπως η Αρίστη, το Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο, το Καπέσοβο, το Τσεπέλοβο, ο Βίκος, το Μονοδένδρι, αλλά και οι Ασπράγγελοι. Εκεί θα διανυκτερεύσουμε στο Meliteion Boutique Hotel, φίλων του περιοδικού μας, που μας προσφέρουν κάθε φορά υποδειγματική φιλοξενία.

Ταξιδεύοντας ακόμη σε εθνικό οδικό δίκτυο, η Alfa Romeo αποκαλύπτει άμεσα τα χαρίσματά της. Η τετρακίνηση προκύπτει από το υβριδικό σύστημα, ενώ το αποτέλεσμα είναι ένα compact SUV με διαστάσεις ιδανικές για τη σύγχρονη καθημερινότητα, ειδικά αν η κίνηση περιορίζεται κυρίως στον αστικό ιστό, χωρίς όμως να αποκλείονται οι καλοκαιρινές ή χειμερινές αποδράσεις.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τρικύλινδρος κινητήρας 1,2 λίτρων της Stellantis, με βελτιώσεις στο τούρμπο μεταβλητής γεωμετρίας (VGT). Το σύνολο αποδίδει 136 ίππους από τον θερμικό κινητήρα και συνολικά 145 ίππους με τη συνδρομή του ηλεκτρικού συστήματος, ενώ η μέγιστη ροπή φτάνει τα 230 Nm.

Η διάταξη περιλαμβάνει έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα, ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, καθώς και έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, ο οποίος εξασφαλίζει τετρακίνηση χωρίς μηχανική σύνδεση μεταξύ των αξόνων. Η αρχιτεκτονική αυτή συμβάλλει στην ιδανική κατανομή της ροπής και στην καλή πρόσφυση σε κάθε συνθήκη, με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα να διαθέτει κιβώτιο μετάδοσης που αυξάνει τη ροπή στους πίσω τροχούς, ενισχύοντας την πρόσφυση και τη σταθερότητα.

Το σύστημα Q4 ενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης και την κλίση του δρόμου, διασφαλίζοντας ότι η τετρακίνηση είναι πάντα διαθέσιμη. Χάρη στη λειτουργία «Power Looping», όπως την ονομάζει η Alfa Romeo, το σύστημα παραμένει ενεργό ακόμη και με χαμηλό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, διατηρώντας επαρκές φορτίο ώστε να συνεχίζει να τροφοδοτείται ο πίσω ηλεκτροκινητήρας.

Πέρασμα από Ιωάννινα και φτάσαμε

Δεν γίνεται να φτάσεις σε αυτά τα μέρη και να μην περάσεις από τα Γιάννενα, την έδρα και μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας Ηπείρου. Απόλυτοι πρωταγωνιστές της, φυσικά, η λίμνη Παμβώτιδα, το Νησάκι της και το κάστρο. Ένα σύντομο pit stop και σειρά έχει το κυρίως μενού του οδοιπορικού μας, το Ζαγόρι.

Σε ορεινές πλέον διαδρομές, με τη χαρακτηριστική υγρασία της περιοχής και τις συνεχείς εναλλαγές από στεγνό σε βρεγμένο και από καθαρό οδόστρωμα σε ελαφρώς χιονισμένο, ακόμη και παγωμένο στα σκιερά σημεία, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στην ιδανική «πίστα δοκιμών» για την Q4. Στον πίσω άξονα, η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (όπως και στο Jeep Avenger 4xe) συμβάλλει σε καλύτερη ποιότητα κύλισης και αυξημένη άνεση, τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και σε αποδράσεις αυτού του είδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το εργοστάσιο, αμορτισέρ, ελατήρια και αντιστρεπτικές ράβδοι έχουν νέες ρυθμίσεις, ειδικές για τη συγκεκριμένη τετρακίνητη έκδοση. Η αίσθηση πίσω από το τιμόνι είναι στιβαρή, ενώ την ίδια στιγμή η Q4 καταφέρνει να κρύβει το βάρος των 1.500 κιλών που συνεπάγεται το υβριδικό σύστημα. Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη συνεργάζεται ιδανικά, χωρίς δισταγμούς ή καθυστερήσεις.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η δικίνητη Junior Ibrida, όπως εκείνη η πράσινη με την οποία ταξιδέψαμε στην Τοσκάνη στο τεύχος Δεκεμβρίου 2024, ζυγίζει 1.305 κιλά. Η διαφορά οφείλεται στην απουσία πίσω ηλεκτροκινητήρα και στη χρήση ημιάκαμπτου άξονα αντί για ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά στις επιδόσεις δεν είναι εντυπωσιακή. Η τετρακίνητη Junior Q4 χρειάζεται 9,1 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα και έχει τελική ταχύτητα 200 χλμ./ώρα, όταν η δικίνητη έκδοση σημειώνει αντίστοιχα 8,9 δευτερόλεπτα και 206 χλμ./ώρα.

Είμαστε πλέον στον παράδεισο. Σε μια τοποθεσία του χάρτη που χαρακτηρίζεται από την ενιαία, γκρίζα και λιθόχτιστη αρχιτεκτονική, με σημείο αναφοράς τις κοφτές πέτρινες στέγες, τα γραφικά καλντερίμια, τα απότομα βράχια και τα χρωματιστά δάση. Πρωταγωνιστές και «οικοδεσπότες» μας η χαράδρα του Βίκου, οι επιβλητικοί Πύργοι της Αστράκας –γνωστοί και ως Πύργοι του Πάπιγκου, πάνω από το Μικρό και το Μεγάλο Πάπιγκο– και, φυσικά, ο Βοϊδομάτης. Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή Βίκου-Αώου, η οποία ανακηρύχθηκε επίσημα Εθνικός Δρυμός το 1973. Συνορεύει βορειοανατολικά με τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου-Βάλια Κάλντα και έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ονομαστεί και «Δρυμός των μεγάλων κορυφών», λόγω των απότομων και υψηλών βουνών της περιοχής, με ψηλότερη την Γκαμήλα, στα 2.497 μέτρα, στην Τύμφη.

Σήμα κατατεθέν αυτού του επίγειου παραδείσου αποτελούν και τα μοναδικά ηπειρώτικα γεφύρια. Τα χωριά του Ζαγορίου διασυνδέονταν για δεκαετίες με ορεινούς δρόμους και παραδοσιακά τοξωτά πέτρινα γεφύρια, μέχρι τη διάνοιξη των σύγχρονων οδικών αξόνων τη δεκαετία του ’50. Σε αυτό το περιβάλλον συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε την Alfa Romeo, εντός και εκτός δρόμου, αξιοποιώντας και τον γνώριμο επιλογέα DNA της μάρκας, που επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Το πρόγραμμα Dynamic προσφέρει πιο σπορ απόκριση και μέγιστη ισχύ, το Natural καλύπτει την καθημερινή χρήση, το Q4 προορίζεται για συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, ενώ το Advanced Efficiency εστιάζει στη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και στην ομαλή οδήγηση.

Στην πράξη, η Q4 λειτουργεί ως προσθιοκίνητη από τα 90 χλμ./ώρα και πάνω. Μέχρι εκεί, το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος κίνησης μπορεί να τροφοδοτήσει τον πίσω ηλεκτροκινητήρα και να τον ενεργοποιήσει όποτε το απαιτήσουν οι συνθήκες, μεταβαίνοντας σε τετρακίνητη λειτουργία για μέγιστη σταθερότητα και πρόσφυση. Με επιλεγμένο το πρόγραμμα Dynamic, δίνει προτεραιότητα στη μέγιστη δυνατή πρόσφυση και στην άμεση απόκριση. Από στάση και έως τα 40 χλμ./ώρα, το πίσω ηλεκτρικό μοτέρ παραμένει ενεργό, μοιράζοντας τη ροπή μεταξύ των δύο αξόνων και προσφέροντας ισχυρή επιτάχυνση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Πάνω από τα 40 χλμ./ώρα, το πίσω μοτέρ απενεργοποιείται και η Q4 επιστρέφει σε προσθιοκίνητη λειτουργία, περιορίζοντας τις απώλειες ενέργειας. Στο πρόγραμμα οδήγησης Q4, η Junior διατηρεί τετρακίνηση έως τα 30 χλμ./ώρα, εξασφαλίζοντας μέγιστη πρόσφυση σε χαμηλές ταχύτητες. Από εκεί και έως τα 90 χλμ./ώρα ενεργοποιείται η λειτουργία «Smart Q4», με το πίσω ηλεκτρομοτέρ σε κατάσταση stand by, έτοιμο να επέμβει όταν χρειαστεί.

Συνολικά, δύσκολα χωρεί αμφιβολία ότι πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή της Junior σε ολόκληρη την γκάμα του μοντέλου. Και, σε αυτή την τετρακίνητη μορφή της, αποτελεί αναμφίβολα την πιο οδηγοκεντρική πρόταση στην κατηγορία των B-SUV, τιμώντας το όνομα της ιταλικής φίρμας.

Το αποδεικνύει και στην πράξη. Εκείνο το πρωινό με -2 βαθμούς Κελσίου, στην απαιτητική κατηφορική διαδρομή από το Τσεπέλοβο έως το γεφύρι του Κόκκορη, με συνεχή εναλλαγή από στεγνό σε βρεγμένο οδόστρωμα και έντονη υγρασία, δύσκολα θα μπορούσαμε να κινηθούμε ταχύτερα και με αυτό το επίπεδο ασφάλειας με άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας. Το σύνολο ανταποκρίθηκε υποδειγματικά στο πρόγραμμα Dynamic και συνεργάστηκε ιδανικά με τα ελαστικά Goodyear EfficientGrip Performance 2, διάστασης 215/55 R18.

Η πιο ολοκληρωμένη Junior

Η Junior Ibrida Q4 είναι ένα αυτοκίνητο κομμένο και ραμμένο για ταξιδιάρικες συνθήκες. Για βουνό, για στροφές, για ήσυχα και αγχολυτικά χιλιόμετρα στην εθνική. Με τον διττό της χαρακτήρα –άλλοτε οικονομική, άλλοτε δυναμική– και με εκείνη την πάντα χρήσιμη ηλεκτρική τετρακίνηση, αποδείχθηκε ιδανικός σύντροφος σε αυτό το διήμερο.

Ακόμη και όταν το τερέν γινόταν ύπουλο, η Junior έβρισκε τρόπο να ανταποκρίνεται χωρίς τυμπανοκρουσίες. Και αυτό, σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι κάνουν θόρυβο για μικρές αρετές, συνιστά τον πραγματικό premium χαρακτήρα. Έναν χαρακτήρα που πάντα ξεχωρίζαμε και πάντα θα μας αρέσει. Δύο ημέρες, 1.150 χιλιόμετρα, αμέτρητες εικόνες και μία Alfa Romeo που τίμησε το όνομα Q4, στην υγρασία, στην πέτρα, στο χώμα και, φυσικά, στα στεγνά κομμάτια της βορειοδυτικής πλευράς του χάρτη. Καλή, ασφαλή και ταξιδιάρικη χρονιά!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ALFA ROMEO JUNIOR IBRIDA Q4 145 PS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ άμεσου ψεκασμού με τούρμπο (MHEV)

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 136 ίπποι/5.500 σ.α.λ. (συνολικά 145 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 230 Nm/2.750 σ.α.λ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 21 kW (29 ίπποι)

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς (eAWD)

ΚΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (eDCT6)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ): 4.173 x 1.781 x 1.544 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.563 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 340-1.205 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.500 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7,7 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 118-119 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 36.900 ευρώ και 39.300 η έκδοση Intensa

TIPS

Τι να δούμε/κάνουμε;

Το Κάστρο Ιωαννίνων / Το Νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας ή λίμνης Ιωαννίνων, ή του Αλή Πασά / Τις πηγές Ρογκοβού – «Κολυμπήθρες» ανάμεσα στο Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο / Ηλιοβασίλεμα από τον πετρόχτιστο ναό των Ταξιαρχών / Τα ηπειρώτικα γεφύρια / Περπατήστε στις ορειβατικές διαδρομές και στα σηματοδοτημένα μονοπάτια με τον κωδικό «Ζ», που ενώνουν τους οικισμούς του Ζαγορίου / Υπάρχουν σχολές για κανό-καγιάκ και ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη / Παραπέντε στους Ασπραγγέλους / Ιππασία στα Κάτω Πεδινά.

Πού να φάμε;

Στα Ζαγοροχώρια, στα: «Πίτα της Κικίτσας» / «Νίκος και Ιουλία», «Άστρα» / «Papigo Towers» / «Κουκουνάρι» (γλυκό και καφέ) / «En Aristi» / «Zissis».

Στα Γιάννενα, στα: «Θamon», «Φιλέματα», «The Log», «Μετσοβίτικη Φωλιά», «iValori Osteria», «Μπακαλόγατος» και «Balsamico»