Audi Q6 Sportback e-tron quattro: Οδοιπορικό στο Μέτσοβο

Ταξιδεύουμε στην Πίνδο, με επίκεντρο το μαγευτικό Μέτσοβο, έναν προορισμό που δεν προσφέρεται για μια απλή επίσκεψη, αλλά για μια ουσιαστική προσέγγιση· με χρόνο και σωστό ρυθμό. Στη δική μας περίπτωση, με το Audi Q6 Sportback e-tron quattro, ένα αυτοκίνητο που δείχνει να έχει σχεδιαστεί ακριβώς για τέτοιου είδους διαδρομές. Ένα ηλεκτρικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε εποχής, παρέχοντας και την απαραίτητη αυτονομία για ταξίδι εκτός αστικού περιβάλλοντος.

Κείμενο-Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Το Audi Q6 Sportback e-tron quattro δεν ήρθε απλώς για να καλύψει ένα κενό ανάμεσα στο Q4 και το Q8. Τοποθετείται σε αυτό το ενδιάμεσο σημείο ως μια διαφορετική λογική μετακίνησης, χωρίς να ζητά εκπτώσεις σε όσα παραδοσιακά περιμένεις από ένα μεγάλο Audi. Ένα οδοιπορικό στο Μέτσοβο, με περάσματα από τα χιονοδρομικά του Ανηλίου και του Προφήτη Ηλία και τελικό σταθμό τη λίμνη Αώου, είναι ένα κατάλληλο πεδίο για να διαπιστώσεις αν όλα αυτά επιβεβαιώνονται και στην πράξη.

Οι πρώτες δεκάδες χιλιομέτρων είναι πάντα διαδικαστικές. Κίνηση –όποια ώρα κι αν βρεθείς πια στο Μαρούσι, όπου παραδοσιακά και η αφετηρία μας, δύσκολα την αποφεύγεις–, ρυθμοί που δεν επιλέγεις εσύ και χρόνος για να παρατηρήσεις το αυτοκίνητο χωρίς να το πιέζεις. Το Audi Q6 Sportback e-tron quattro σε κερδίζει με την εμφάνισή του, ειδικά σε αυτό το μπλε Ascari, αλλά και με έναν αρχοντικά αθόρυβο τρόπο κίνησης. Η απουσία θορύβου δεν εντυπωσιάζει πλέον στα ηλεκτρικά, όμως εδώ συνοδεύεται από μια αίσθηση στιβαρότητας που θυμίζει περισσότερο μεγάλο Audi παρά μια «νέα», ηλεκτρική λογική.

Η θέση οδήγησης είναι χαμηλότερη απ’ όσο περιμένεις για SUV και το ταμπλό απλώνεται μπροστά σου με μια τρισδιάστατη λογική που δεν επιδιώκει να σε εντυπωσιάσει, αλλά να σε τοποθετήσει στο επίκεντρο. Το πανοραμικό Audi MMI, με την καμπύλη OLED οθόνη 11,9 ιντσών για τα όργανα και 14,5 ιντσών για το infotainment, λειτουργεί ως ενιαίο πεδίο πληροφορίας. Επιπλέον, ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει μία έξτρα οθόνη 10,9 ιντσών για τον συνοδηγό. Για πρώτη φορά σε Audi, το Android Automotive OS ξεχωρίζει για την ταχύτητα απόκρισης και τη λογική διάρθρωση των μενού, ενώ ο ψηφιακός βοηθός ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις φωνητικές εντολές.

Καθώς αφήνουμε πίσω μας την πόλη, εστιάζουμε στο Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας. Οι πληροφορίες δεν προβάλλονται απλώς στο παρμπρίζ, αλλά σχηματίζονται στο οπτικό σου πεδίο σαν να βρίσκονται αρκετά μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο. Πρόκειται για τεχνολογία που, μετά από σύντομη εξοικείωση, γίνεται πολύ φυσικά εκμεταλλεύσιμη κατά την οδήγηση.

Audi Q6 Sportback e-tron quattro: Ανάβαση προς την Πίνδο και άφιξη στο Μέτσοβο

Όσο αλλάζει το τοπίο, αλλάζει και ο ρυθμός. Οι ευθείες μικραίνουν, οι στροφές πυκνώνουν και το υψόμετρο ανεβαίνει. Εκεί αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει η νέα πλατφόρμα Premium Platform Electric (PPE), προϊόν συνεργασίας Audi και Porsche, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Macan. Το Q6 e-tron δεν σχετίζεται ουσιαστικά με τα Q4 και Q8 σε επίπεδο μηχανικών μερών. Μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες και αναρτήσεις είναι διαφορετικά.

Η αρχιτεκτονική των 800 Volt επιτρέπει όχι μόνο πολύ γρήγορη φόρτιση, αλλά και διαφορετική διαχείριση ισχύος. Στην έκδοση quattro που είχαμε στη διάθεσή μας, ένας ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας 190 ίππων κινεί τον εμπρός άξονα, ενώ πίσω είναι τοποθετημένο ένα μοτέρ σύγχρονου μαγνήτη 380 ίππων. Η συνδυαστική τους ισχύς φτάνει τους 388 ίππους (285 kW), αποδιδόμενη με τρόπο άμεσο και διαθέσιμο όταν τη χρειαστείς, χωρίς υπερβολές στον χαρακτήρα. Στον ανηφορικό δρόμο προς το Μέτσοβο, αυτό μεταφράζεται σε αίσθηση άνεσης. Το Q6 δεν δείχνει ποτέ να ζορίζεται, παρά τα 2.446 κιλά του. Η επιτάχυνση από χαμηλά είναι γραμμική, χωρίς ξεσπάσματα, και το τιμόνι –ελαφρύ αρχικά– αποκτά βάρος και ακρίβεια όσο ανεβαίνει ο ρυθμός. Θυμίζει περισσότερο ένα καλορυθμισμένο προσθιοκίνητο παρά ένα μεγάλο τετρακίνητο SUV, κάτι που λέει πολλά για το στήσιμο του πλαισίου.

Το Μέτσοβο δεν σε υποδέχεται απλώς· σε παρατηρεί. Με τα πέτρινα σπίτια, τα ξύλινα μπαλκόνια και τους στενούς δρόμους του, μοιάζει να σε ζυγίζει πριν σου επιτρέψει να γίνεις μέρος του. Το Q6 Sportback e-tron quattro, με τις καθαρές γραμμές και την παρουσία του, δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση. Δεν προσπαθεί να «δέσει» με το περιβάλλον. Στέκεται απλώς εκεί. Οι διαστάσεις του (4.771 × 1.939 × 1.611 χλστ., μεταξόνιο 2.889 χλστ.) μεταφράζονται σε άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές (511 έως 1.373 λίτρα), χωρίς να χάνεται ο δυναμικός χαρακτήρας, ειδικά χάρη στη Sportback σχεδίαση με τη χαμηλότερη, πιο κεκλιμένη οροφή. Στο αυτοκίνητο της δοκιμής, οι ζάντες αλουμινίου συνδυάζονταν με ελαστικά Bridgestone 255/45 R21 εμπρός και 285/40 R21 πίσω.

Το βράδυ στο Μέτσοβο κυλά ήρεμα. Το αυτοκίνητο φορτίζει σε έναν από τους λίγους διαθέσιμους φορτιστές εντός του χωριού, στο ξενοδοχείο Apollon, σε κλειστό πάρκινγκ, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την κεντρική πλατεία. Εμείς ξεκουραζόμαστε και η επόμενη μέρα υπόσχεται περισσότερο δρόμο.

Audi Q6 Sportback e-tron quattro: Ανήλιο, Προφήτης Ηλίας και λίμνη Αώου

Ξημέρωμα στην Πίνδο και η ανάβαση προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι το σκηνικό, ανήκει σε εκείνες τις διαδρομές που δεν συγχωρούν πρόχειρες επιλογές, ειδικά αυτή την εποχή. Οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που είχαμε συναντήσει σε παλαιότερο οδοιπορικό στο Πέρασμα του Μπάρου, όταν είχαμε περάσει και από το Ανήλιο για να το δούμε εκτός χειμερινής περιόδου. Στενός δρόμος, μέτριας ποιότητας άσφαλτος σε σημεία, υγρασία και συνεχείς αλλαγές κλίσης, με χιόνι και πάγο στα σκιερά. Σε αυτό το περιβάλλον, με όλα τα δεδομένα να περνούν στο «λογισμικό» αυτοκινήτου και πληρώματος, το Q6 δείχνει τον χαρακτήρα του.

Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων εμπρός και πίσω φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, χωρίς να απομονώνει τον οδηγό. Οι κλίσεις του αμαξώματος παραμένουν περιορισμένες και η τετρακίνηση quattro εξασφαλίζει πρόσφυση ακόμη και σε επιφάνειες με μειωμένη πρόσφυση. Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας, με δυνατότητα έως 220 kW, λειτουργεί είτε αυτόματα είτε σε one pedal mode, διευκολύνοντας την οδήγηση στα κατηφορικά τμήματα και συμβάλλοντας στην ενεργειακή απόδοση.

Σταματάμε ψηλά, με θέα που κόβει την ανάσα. Το αυτοκίνητο στέκεται ήσυχο. Δεν ακούγεται τίποτα, μόνο ο αέρας. Κάνουμε μια σύντομη στάση λίγο πιο πάνω, στο προσεγμένο Anilio Park, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Το Μέτσοβο, όμως, έχει και δεύτερο χιονοδρομικό, εκείνο του Προφήτη Ηλία, προς το οποίο κατευθυνόμαστε. Το τοπίο ανοίγει, ο δρόμος γίνεται πιο ρέων και το Q6 αφήνεται να κινηθεί με υψηλότερο ρυθμό.

Παρά το βάρος του, παραμένει σταθερά «δεμένο» στον δρόμο, με την αίσθηση στιβαρότητας να κυριαρχεί. Η τελική στάση στη λίμνη Αώου λειτουργεί ως φυσικό φινάλε της διαδρομής. Την κυκλώνουμε για να απολαύσουμε τις εναλλαγές της εικόνας της. Πρόκειται για τεχνητή λίμνη, δημιουργημένη μετά την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Αώο, η οποία έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με έκταση 11,5 τ.χλμ., βρίσκεται σε υψόμετρο 1.350 μ. και αποτελεί τη μεγαλύτερη ορεινή λίμνη της Ελλάδας. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1981 και ολοκληρώθηκε το 1991.

Η ηρεμία του τοπίου ταιριάζει με τη φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Η μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 94,9 kWh δίνει θεωρητική αυτονομία 562 έως 637 χλμ. (WLTP), ενώ στη δική μας διαδρομή η πραγματική τιμή κυμάνθηκε κοντά στα 400 χλμ. Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση αναφέρεται στις 16,6-18,9 kWh/100 χλμ., με τη δική μας μέτρηση να διαμορφώνεται στις 24,5 kWh/100 χλμ., σε οδήγηση φυσιολογικού ρυθμού, χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς προσπάθεια εξοικονόμησης πέρα από τις συνθήκες του δρόμου και τα κατά τόπους όρια ταχύτητας.

Audi Q6 Sportback e-tron quattro: Ηλεκτρικό για να ταξιδέψεις τον κόσμο όλο!

Το Audi Q6 Sportback e-tron quattro δεν είναι απλώς ακόμη ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που δείχνει πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με πολυτέλεια, οδηγική ποιότητα και ουσιαστική χρηστικότητα, φυσικά με το ανάλογα υψηλό αντίτιμο.

Στην Πίνδο, εκεί όπου ο δρόμος έχει χαρακτήρα και το τοπίο επιβάλλει τον δικό του ρυθμό, στάθηκε όπως όφειλε: ήσυχο όταν χρειαζόταν, γρήγορο όταν το ζητούσες και με σταθερή αίσθηση ασφάλειας. Ένα αυτοκίνητο που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να ανταποκριθεί στον ρόλο του. Σε πηγαίνει εκεί που θέλεις και, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις φόρτισης, αρκετά πιο μακριά.

ΑUDI Q6 SPORTBACK e-tron quattro

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ηλεκτροκινητήρες

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 388 ίπποι (285 kW)

ΡΟΠΗ 275/580 (εμπρός/πίσω) Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ Μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100/94,9 (gross/net) kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.771 x 1.939 x 1.611 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.889 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 511-1.373 (+ 64 εμπρός) λίτρα

ΒΑΡΟΣ 2.446 κιλά

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 5,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 210 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 16,6-18,9 kWh/100 χλμ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AYTONOMIA 562-637 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC) 10 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80% 21 λεπτά (270 kW)

ΤΙΜΗ Από 77.980 ευρώ

TIPS

Τι να δούμε/κάνουμε;

Tο Λαογραφικό Μουσείο του Ιδρύματος Τοσίτσα (Αρχοντικό Τοσίτσα) / Το Anilio Park, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου / Tο Χιονοδρομικό Κέντρο Προφήτης Ηλίας / Την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου / Την Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ (μουσείο νεοελληνικής τέχνης) / Την τεχνητή λίμνη Αώου / Είτε στο πήγαινε είτε στο έλα, απαραίτητη η στάση στα Μετέωρα! Tα έξι μοναστήρια (από τα τριάντα) που λειτουργούν σήμερα, από το 1988 περιλαμβάνονται στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Πού να φάμε;

«Γαλαξίας» / «To Αρχοντικό» / «Το Κουτούκι του Νικόλα» / «5Φφφφφ» / «Τα Τρία Πλατάνια» / «Δέλφας 1952» / «Το Μαντάνι» / «Μετσοβίτικο Σαλόνι» / «Βάτραχος» / «Aspasia» / «Το Κατώι»