Audi RS 5 Avant: Οδοιπορικό σε Αχαΐα, Μεσολόγγι, Φωκίδα και Βοιωτία

Από τις στροφές της ορεινής Αχαΐας στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και από εκεί, μέσω Δελφών, πίσω στην Αθήνα. Ένας γεμάτος κύκλος, ένα οδοιπορικό με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και συνοδοιπόρο ένα από τα πιο ιδιαίτερα Audi της νέας εποχής: το πρώτο plug-in υβριδικό RS στην ιστορία, με συνδυαστική απόδοση 639 ίππων!

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Το Μεσολόγγι, που φέτος τιμά τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο, αποτελεί τον βασικό προορισμό της «ειδικής διαδρομής» που ακολουθεί. Το αυτοκίνητο που αναλαμβάνει να μας οδηγήσει μέχρι εκεί είναι το ολοκαίνουργιο Audi RS 5 Avant e-hybrid quattro, το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο με τα διακριτικά RS, με συνδυαστική ισχύ 639 ίππων, και μάλιστα σε ένα εντυπωσιακό μεταλλικό κόκκινο («Progressive»).

Ξεκινάμε από το Μαρούσι, με τον Θάνο, ως είθισται, στη θέση του συνοδηγού και αρκετές ώρες οδήγησης μπροστά μας. Βολεύουμε τις αποσκευές στα… μόλις 361 λίτρα του πορτμπαγκάζ –μία από τις παραχωρήσεις που επιβάλλει η μπαταρία του plug-in υβριδικού συστήματος, ειδικά αισθητή όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα Avant– και παίρνουμε τον δρόμο. Δεν βιαζόμαστε να φτάσουμε. Αντίθετα, επιλέγουμε να απομακρυνθούμε από την ευθεία της εθνικής οδού και να αναζητήσουμε τις στροφές της ορεινής Αχαΐας, πριν κατηφορίσουμε προς τη Δυτική Ελλάδα. Σκοπός δεν είναι να στριμώξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες στάσεις σε δύο ημέρες, αλλά να αφήσουμε χρόνο τόσο για το αυτοκίνητο, που συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός άνετου ταξιδιάρικου Avant με τις δυνατότητες ενός πραγματικού RS, όσο και για τον τόπο που γιορτάζει φέτος.

Audi RS 5 Avant: Από τον Κορινθιακό στις στροφές της Αχαΐας και στη λιμνοθάλασσα

Αφήνοντας πίσω την Αττική, κινούμαστε δυτικά μέσω της Ολυμπίας Οδού, με πρώτο στόχο το Διακοπτό. Εκεί εγκαταλείπουμε την εθνική οδό και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε προς την ορεινή ενδοχώρα. Ο δρόμος προς τα Καλάβρυτα, με πέρασμα από την Κερνίτσα, μας φέρνει από νωρίς σε διαδοχικές στροφές, υψομετρικές αλλαγές και θέα που ανοίγει κατά τόπους προς τον Κορινθιακό. Δεν είναι μια διαδρομή που προσφέρεται για βιασύνη. Απαιτεί προσοχή, σωστή τοποθέτηση στον δρόμο και, βέβαια, επίγνωση του ότι δεν βρισκόμαστε σε πίστα.

Εδώ έχουμε και την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία να γνωρίσουμε το νέο Audi RS 5 έξω από το αστικό περιβάλλον. Η νέα γενιά του γερμανικού sport wagon διατηρεί τον προσανατολισμό της στις υψηλές επιδόσεις, αυτή τη φορά όμως με τη συνδρομή της plug-in υβριδικής τεχνολογίας. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο V6 των 2,9 λίτρων, με απόδοση 510 ίππων και ροπή 600 Nm, ενώ ένας ηλεκτροκινητήρας προσθέτει 177 ίππους και 460 Nm. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 639 ίππους και η μέγιστη ροπή τα 825 Nm, με την κίνηση να μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου tiptronic οκτώ σχέσεων.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, οι επιδόσεις καταιγιστικές, ενώ ο ήχος του V6, όταν αφήνεις το comfort για τα πιο σπορ προγράμματα οδήγησης, κάθε άλλο παρά απαρατήρητος περνά. Από το dynamic και το RS sport μέχρι το RS individual και το… RS torque rear, που προορίζεται αποκλειστικά για παιχνίδι σε κλειστή πίστα, οι επιλογές δεν λείπουν. Παρ’ όλα αυτά, εδώ στο βουνό το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού: στον τρόπο με τον οποίο ένα τόσο ισχυρό και ταυτόχρονα βαρύ αυτοκίνητο διαχειρίζεται τις συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης, στις αντιδράσεις του πλαισίου, στην αίσθηση του τιμονιού και στην αποτελεσματικότητα της τετρακίνησης.

Το RS 5 Avant ζυγίζει 2.452 κιλά χωρίς οδηγό, έναντι 1.965 κιλών του ήπια υβριδικού S5 Avant 48V, με το οποίο σας είχαμε ταξιδέψει στο «Πέρασμα Περιστέρας». Μιλάμε δηλαδή για 487 επιπλέον κιλά, διαφορά που κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι. Η πρόκληση για τους μηχανικούς της Audi ήταν να συνδυάσουν αυτή την πρόσθετη μάζα με την ακρίβεια και την αμεσότητα που περιμένεις από ένα RS. Και, όπως διαπιστώνουμε ήδη από τις πρώτες στροφές, φαίνεται πως τα έχουν καταφέρει.

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Η συγκεκριμένη διαδρομή μάς δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πόσο καλά τα καταφέρνει το RS 5, με το αποτέλεσμα να μας αφήνει ένα πλατύ χαμόγελο. Τώρα, αν μια τόσο βαριά –κακά τα ψέματα– κατασκευή μπορεί να αντέξει σε συνθήκες πίστας και για πόσους γύρους, είναι κάτι που δεν μπορούμε να απαντήσουμε από αυτή τη δοκιμή. Στις διαφορετικές διαδρομές όπου το οδηγήσαμε, πάντως, το βάρος του αποδείχθηκε πολύ λιγότερο αισθητό απ’ όσο περιμέναμε, ενώ το σύστημα πέδησης ανταποκρίθηκε χωρίς να δείξει σημάδια κόπωσης, ακόμη και στα απαιτητικά ορεινά κομμάτια της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σημειώστε εδώ ότι τα στάνταρντ φρένα διαθέτουν δίσκους 420 χλστ. εμπρός και 400 χλστ. πίσω, ενώ προαιρετικά προσφέρονται κεραμικοί δίσκοι μεγαλύτερης διαμέτρου (440 χλστ. εμπρός και 410 χλστ. πίσω), οι οποίοι εξοικονομούν περίπου 30 κιλά βάρους και προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή στην παρατεταμένη καταπόνηση.

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Συνεχίζουμε προς τα Καλάβρυτα για μια σύντομη στάση, πριν κατηφορίσουμε ξανά προς την πεδινή Αχαΐα και την Πάτρα. Η ορεινή διαδρομή μάς έχει ήδη προσφέρει αρκετές ευκαιρίες να απολαύσουμε τις δυνατότητες του RS 5, όμως ο βασικός προορισμός του ταξιδιού βρίσκεται ακόμη δυτικότερα. Διασχίζουμε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», αφήνουμε πίσω μας την Πελοπόννησο και μπαίνουμε στην Αιτωλοακαρνανία. Το Μεσολόγγι βρίσκεται πλέον κοντά και το τοπίο αλλάζει αισθητά. Οι ορεινοί όγκοι υποχωρούν, η γη γίνεται επίπεδη και η λιμνοθάλασσα αρχίζει να κυριαρχεί στον ορίζοντα.

Φτάνουμε μετά το μεσημέρι και αφιερώνουμε το υπόλοιπο της ημέρας στο Μεσολόγγι. Άλλωστε, η επέτειος των 200 χρόνων από την Έξοδο είναι η αφορμή για το ταξίδι μας. Τη νύχτα της 10ης προς την 11η Απριλίου 1826, έπειτα από πολύμηνη πολιορκία και με την πείνα να έχει εξαντλήσει τις αντοχές τους, οι υπερασπιστές και οι κάτοικοι της πόλης επιχείρησαν να διασπάσουν τον κλοιό των οθωμανικών και αιγυπτιακών δυνάμεων. Η επιχείρηση είχε τραγική κατάληξη, όμως ο αντίκτυπός της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας συγκίνηση στην Ευρώπη και ενισχύοντας το φιλελληνικό κίνημα.

Δύο αιώνες αργότερα, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια για να αντιληφθείς το βάρος αυτής της ιστορίας. Αρκεί να περπατήσεις στην πόλη και να αφήσεις το βλέμμα σου να σταθεί στα σημεία που κρατούν ζωντανή τη μνήμη της. Η επέτειος δεν αφορά μόνο την αναδρομή στο 1826, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μια κοινότητα εξακολουθεί να αναγνωρίζει την ταυτότητά της μέσα από εκείνα τα γεγονότα.

Το απόγευμα, όμως, μας περιμένει και η άλλη πλευρά του Μεσολογγίου. Η λιμνοθάλασσα, οι αλυκές, οι λευκοί όγκοι του αλατιού και οι πελάδες, οι μικρές ξύλινες κατοικίες των ψαράδων, συνθέτουν ένα τοπίο με ξεχωριστό χαρακτήρα. Το βλέμμα και των δυο μας ακολουθεί τις γεωμετρικές γραμμές των αλυκών και το φως που αντανακλάται στο νερό. Για τον Θάνο, είναι η ώρα να αναζητήσει τις σωστές γωνίες. Για τον «γραφιά-πιλότο», να σηκώσει ξανά το drone, την ώρα που το κόκκινο RS 5 γίνεται μια έντονη χρωματική αντίστιξη απέναντι στις ήπιες αποχρώσεις του τοπίου. Η εικόνα είναι πραγματικά μαγική.

Η ημέρα κλείνει χωρίς άλλη μετακίνηση. Δεν υπάρχει λόγος να κυνηγήσουμε περισσότερα χιλιόμετρα, όταν έχουμε μπροστά μας ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά περιβάλλοντα όχι μόνο της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Audi RS 5 Avant: Αιτωλικό, Γαλαξίδι και Δελφοί. Επιστροφή με διαφορετικό χαρακτήρα

Το πρωί ξεκινάμε με μια σύντομη επίσκεψη στο Αιτωλικό, τον οικισμό που απλώνεται σε νησίδα μέσα στη λιμνοθάλασσα. Οι δύο γέφυρες που το συνδέουν με την απέναντι στεριά είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εικόνας του. Εδώ το νερό δεν αποτελεί απλώς το φυσικό σκηνικό της πόλης. Καθορίζει την καθημερινότητά της, τη σχέση της με την αλιεία και την ίδια τη γεωγραφία της. Μια μικρή βόλτα και λίγες φωτογραφίες αρκούν για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από έναν τόπο που μοιράζεται με το Μεσολόγγι το ίδιο υδάτινο περιβάλλον, αλλά διατηρεί τη δική του φυσιογνωμία.

Στη συνέχεια, παίρνουμε τον δρόμο προς τη Ναύπακτο και περνάμε ξανά στη βόρεια πλευρά του Κορινθιακού. Η δεύτερη ημέρα είναι σχεδιασμένη διαφορετικά από την πρώτη, με φωτογραφικές στάσεις τόσο σε Φωκίδα όσο και σε Βοιωτία. Αν στην ορεινή Αχαΐα κυριάρχησαν οι κλειστές στροφές και οι εναλλαγές υψομέτρου, τώρα μας περιμένει μια διαδρομή όπου η θάλασσα συνοδεύει μεγάλο μέρος της πορείας. Η Ναύπακτος προσφέρεται για μια σύντομη στάση στο ενετικό της λιμάνι, πριν συνεχίσουμε προς το Γαλαξίδι και την Ιτέα.

Το κομμάτι αυτό έχει τον δικό του, πολλές φορές πολύ γρήγορο, ρυθμό. Ο δρόμος ακολουθεί την ακτογραμμή, με το τοπίο να ανοίγει προς τον Κορινθιακό και τις στροφές να εναλλάσσονται με πιο ήρεμα τμήματα. Είναι μια διαδρομή που δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις ως άσκηση ταχύτητας, ειδικά όσο ο καιρός παραμένει καλός και έχει κίνηση. Η χαρά βρίσκεται στη ροή, στην ομαλή σύνδεση των στροφών και στη δυνατότητα να απολαύσεις το αυτοκίνητο σε διαφορετικές συνθήκες, αφήνοντας χώρο και για το τοπίο.

Τα 3,6 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα αρκούν για να περιγράψουν τις εκρηκτικές επιδόσεις του RS 5, όχι όμως και ολόκληρο τον χαρακτήρα του. Σε μια διαδρομή με συνεχείς αλλαγές ρυθμού, εξίσου σημαντικές είναι η απόκριση του υβριδικού συστήματος, η λειτουργία του οκτατάχυτου tiptronic, η αποτελεσματικότητα της τετρακίνησης quattro και η ανάρτηση RS με αμορτισέρ διπλής βαλβίδας. Και σε όλα αυτά ο κόκκινος διάβολος αποδεικνύεται εξαιρετικά ικανός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο σύστημα τετρακίνησης quattro με Dynamic Torque Control, το οποίο, για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο παραγωγής, χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανικό torque vectoring στον πίσω άξονα. Το σύστημα μεταβάλλει την κατανομή της ροπής μεταξύ των πίσω τροχών μέσα σε μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου, συμβάλλοντας στην ευελιξία και τη σταθερότητα του αυτοκινήτου στις στροφές. Παράλληλα, το κεντρικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης μπορεί να κατανείμει τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα σε αναλογία από 70:30 έως 15:85, ανάλογα με τις συνθήκες.

Στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας, οι προαιρετικοί τροχοί των 21 ιντσών με ελαστικά 285/30 R21, αντί των στάνταρ 20 ιντσών με 285/35 R20, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική του εμφάνιση. Δημιουργούν, βέβαια, και εύλογα ερωτήματα για την άνεση όταν η άσφαλτος δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάστασή της.

Η υβριδική τεχνολογία είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί ουσιαστικά αυτή τη γενιά του RS 5. Η μπαταρία επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρικές μετακινήσεις, με την αυτονομία να φτάνει, σύμφωνα με την Audi, έως τα 83 χιλιόμετρα στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και τα 86 χιλιόμετρα στην πόλη. Πρόκειται, βέβαια, για εργοστασιακές τιμές, που στην πράξη επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, το ανάγλυφο, την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησης. Αντίστοιχα, η επίσημη σταθμισμένη κατανάλωση των 3,9-4,5 λίτρων/100 χλμ. δεν είναι αντιπροσωπευτική ενός μεγάλου ταξιδιού με αποφορτισμένη μπαταρία, όπως στη δική μας περίπτωση. Εδώ τα νούμερα είναι πολύ διαφορετικά, αλλά και πάλι λογικά για τα δεδομένα ενός RS 639 ίππων. Στα περίπου 800 χιλιόμετρα του οδοιπορικού μας, η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε στα 12,5 λίτρα/100 χλμ., με το αυτοκίνητο να ανταποκρίνεται εξίσου καλά τόσο στις απαιτήσεις της γρήγορης οδήγησης όσο και στις πιο χαλαρές μετακινήσεις.

Από την Ιτέα ανηφορίζουμε προς τους Δελφούς, τον τόπο που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν κέντρο του κόσμου. Η θέση του αρχαίου ιερού στις πλαγιές του Παρνασσού, με την επιβλητική θέα, αξίζει από μόνη της μια στάση. Αυτή τη φορά ο χρόνος δεν επαρκεί για μία ακόμη περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο, όμως η επίσκεψη στους Δελφούς δεν θα μπορούσε να λείπει από τη διαδρομή μας.

Από εκεί κατευθυνόμαστε προς το Λιβάδι και συνεχίζουμε ανάμεσα στα έλατα, ανεβοκατεβαίνοντας τον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο. Ο Θάνος αναζητά τις τελευταίες φωτογραφικές γωνίες και εμείς απολαμβάνουμε για λίγο ακόμη το RS 5, με τα πρώτα χιόνια της χειμερινής σεζόν να έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις κορυφές του Παρνασσού.

Στη συνέχεια ο ρυθμός πέφτει, επιλέγουμε και πάλι το comfort και, μέσω Αράχωβας και Λιβαδειάς, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα.

Audi RS 5 Avant: Η μνήμη, ο δρόμος και η νέα εποχή των RS

Δύο ημέρες και περίπου 800 χιλιόμετρα αργότερα, επιστρέφουμε στην Αθήνα γεμάτοι εικόνες. Από τις στροφές της ορεινής Αχαΐας και τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου μέχρι τις πλαγιές του Παρνασσού, το ταξίδι μάς έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα έναν τόπο με σπουδαία ιστορία, αλλά και ένα αυτοκίνητο που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Audi Sport.

Το RS 5 Avant e-hybrid quattro είναι αναμφίβολα ένα διαφορετικό RS. Η υβριδική τεχνολογία φέρνει μαζί της επιπλέον βάρος και ορισμένες παραχωρήσεις στην πρακτικότητα, όμως δεν φαίνεται να έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα του. Αντίθετα, στις διαδρομές που το οδηγήσαμε, ο συνδυασμός των 639 ίππων με την αποτελεσματικότητα της τετρακίνησης, την ακρίβεια των χειρισμών και την άνεση στο ταξίδι μάς άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Μπορεί, λοιπόν, ένα plug-in hybrid να διατηρήσει ακέραιο το DNA των RS; Με το χέρι στην καρδιά, η απάντηση είναι ναι!

Από το οδοιπορικό αυτό, πάντως, θα κρατήσουμε και κάτι ακόμη: την εικόνα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου λίγο πριν χαθεί το φως, αλλά και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα μιας πόλης που φέτος τιμά τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο. Μια ιστορική επέτειος που μας έδωσε την αφορμή να βγούμε ξανά στον δρόμο, να ανακαλύψουμε γνώριμους και λιγότερο γνώριμους τόπους και να απολαύσουμε την οδήγηση. Αυτή είναι, άλλωστε, και η ουσία ενός τέτοιου ταξιδιού.

TIPS

Τι να δούμε/κάνουμε;

Επισκέψεις σε εργαστήριο αυγοτάραχου, σε ελαιοτριβεία, σε οινοποιεία / Το απόλυτο στούντιο για τους εραστές της φωτογραφίας / Ορνιθοπαρατήρηση / Ιππασία στον Ιππικό Όμιλο Ευηνοχωρίου ή στον αντίστοιχο Όμιλο του Αιτωλικού / Ορειβασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Μεσολογγίου / Πεζοπορία στις χωμάτινες διαδρομές μέσα στο υδάτινο περιβάλλον αλλά και στον Παλιοπόταμο, στην Οξιά, στο Διόνι, στον Πεταλά, στο Βαλτί, στο δάσος του Φράξου και στο όρος Αράκυνθος ή Ζυγός / Ιαματικά λουτρά στη στενή λωρίδα παραλίας της Αγίας Τριάδας μέσα στη λιμνοθάλασσα, κοντά στο νησάκι της Κλείσοβας / Kite και Windsurfing / Ψάρεμα / Βόλτα με γαΐτα ή πλωτή ξενάγηση. Εμπειρία ο περίπλους της Κλείσοβας και στάση στο ιστορικό ομώνυμο νησάκι, αλλά και η περιήγηση στα νησάκια Βασιλάδι, Κόμμα και Ντολμά / Canoe-Kayak που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου / Επίσκεψη στα δύο εργαστήρια παραδοσιακών φορεσιών που βρίσκονται στην περιοχή, της Ζωής Στέλιου (Μεσολόγγι) και του Νίκου Πλακίδα (Κατοχή Οινιαδών).

Πού να φάμε;

«Αλατιέρα» / «Στην Αγορά» / «Ola Xyma» / «Δημητρούκας» / «Al Vento» / «Marina Sunset» / «Πελάδα»

AUDI RS 5 AVANT e-hybrid quattro tiptronic

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ) 2.894 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ) 510 ίπποι/6.300-6.800 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ) 600 Nm/2.000-5.000 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ) 177 ίπποι

ΡΟΠΗ (η/κ) 460 Nm

ΙΣΧΥΣ (συνδυαστική) 639 ίπποι

ΡΟΠΗ (συνδυαστική) 825 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς (quattro)

KΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο 8 σχέσεων διπλού συμπλέκτη (tiptronic)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Πολλαπλών συνδέσμων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.896 × 1.952 (2.099 με καθρέφτες) × 1.472 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.907 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 361-1.302 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 2.452 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 3,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 250 χλμ./ώρα (285 χλμ./ώρα με το προαιρετικό πακέτο Audi Sport)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 48 λίτρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3,9 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 12,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 83-86 γρ./χλμ.

TIMH 152.989,41 ευρώ (το αυτοκίνητο της δοκιμής μας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ