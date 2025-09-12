Αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι και εξερευνούμε τη Λακωνία μέσα από μια διαδρομή που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Το ταξίδι μας περνά από λιγότερο προβεβλημένες, αλλά αυθεντικές γωνιές του Πάρνωνα, με το νέο Citroen C3 Aircross Hybrid 145 MAX να ανταποκρίνεται ιδανικά σε κάθε χιλιόμετρο στα «μονοπάτια» αυτού του βουνού.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΛΟΥΡΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας με διπλή προσωπικότητα. Η θάλασσα παραμένει ζεστή και οι θερμοκρασίες θυμίζουν καλοκαίρι, ενώ στα βουνά αρχίζει να διακρίνεται το φθινόπωρο, με πιο δροσερό αέρα και το τοπίο να αλλάζει σταδιακά όψη. Με αυτή τη σκέψη στο μυαλό, βάλαμε πλώρη για έναν οδοιπορικό κύκλο που ξεκινά από το Άστρος και ανηφορίζει προς τις πλαγιές του Πάρνωνα, περνώντας από χωριά που μοιάζουν να ξεπήδησαν από καρτ ποστάλ: Βαμβακού, Βαρβίτσα, Βρέσθαινα, Καστάνιτσα…

Έναν κύκλο που κλείνει ξανά στη θάλασσα, για ένα τελευταίο βλέμμα στο μπλε του Αργολικού. Συνοδοιπόρος μας, το νέο Citroen C3 Aircross Hybrid 145 MAX, το γαλλικό B-SUV που μεγάλωσε, ωρίμασε και φόρεσε μια υβριδική καρδιά για να κοιτάζει με άνεση και αυτοπεποίθηση κάθε διαδρομή – αστική, επαρχιακή ή ορεινή.

Citroen C3 Aircross: New era

Νέα εποχή λοιπόν για την πρόταση της Citroen με την τόσο μεγάλη συγγένεια με το επίσης ολοκαίνουργιο Frontera της Opel, και όσοι θυμούνται το προηγούμενο Aircross ίσως ξαφνιαστούν με την πρώτη ματιά στο καινούργιο μοντέλο. Οι καμπύλες έδωσαν τη θέση τους σε έντονες ακμές και επίπεδες επιφάνειες, με το μεγάλο λογότυπο Citroen να δεσπόζει μπροστά και τις χαρακτηριστικές υπογραφές «διπλού V» να επαναλαμβάνονται στους προφυλακτήρες και στους θόλους. Μεγαλύτερο, πιο τετραγωνισμένο και επιβλητικό από ποτέ, με μήκος 4.395 χλστ. και μεταξόνιο 2.670 χλστ., είναι πλέον ένα SUV που ακουμπά στην κατηγορία των «C», ξεπερνώντας σε διαστάσεις μοντέλα όπως το Skoda Karoq, για παράδειγμα. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει η εναλλακτική ακόμη και επταθέσιων εκδόσεων (όχι στο ηλεκτρικό μοντέλο).

Για να επιτευχθεί αυτό, σε αυτή την περίπτωση το μεσαίο κάθισμα έχει τοποθετηθεί 65 χλστ. πιο μπροστά συγκριτικά με εκείνο του πενταθέσιου (δεν σύρεται). Η φιλοσοφία, ωστόσο, παραμένει ξεκάθαρα Citroen: άνεση, πρακτικότητα, καινοτομία. Το Aircross δεν αρκείται στην εικόνα. Κρύβει ευρυχωρία που θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία, με απόσταση από το έδαφος 200 χλστ. (193 χλστ. η ηλεκτρική έκδοση), κάτι που το κάνει πραγματικά ικανό να αντιμετωπίσει σχετικά δύσκολες επαρχιακές διαδρομές. Το πορτ μπαγκάζ των 460 λίτρων (έως 1.600 λίτρα με αναδίπλωση των καθισμάτων) είναι απολύτως ικανοποιητικό, ενώ οι πίσω πόρτες έχουν σημαντικά μεγάλο άνοιγμα, διευκολύνοντας την πρόσβαση.

Citroen C3 Aircross: Στα «ψαγμένα» χωριά της Λακωνίας

Το ταξίδι μας ξεκίνησε νωρίς το πρωί, κυρίως για να αποφύγουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες εκείνων των ημερών. Η καμπίνα είναι ευρύχωρη και το περιβάλλον της συνολικά αποπνέει μια ευχάριστη εικόνα. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα στην εθνική οδό εκτιμάς την ευκρίνεια των πληροφοριών και την παρουσία πολλών φυσικών διακοπτών (θα θέλαμε και έναν για τον ήχο…), που κάνουν τη ζωή του οδηγού πιο εύκολη. Την ίδια ώρα, οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες συμβάλλουν στη δημιουργία μιας φωτεινής ατμόσφαιρας. Οι ομοιότητες με το επίσης νέο Citroen C3 είναι έντονες και άμεσα αντιληπτές. Το ταμπλό δύο επιπέδων, ο ψηλά τοποθετημένος πίνακας οργάνων και το μικρής διαμέτρου τιμόνι συνθέτουν το εσωτερικό, το οποίο η γαλλική μάρκα αποκαλεί C-Zen Lounge: μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στη χαλαρή, φωτεινή και σύγχρονη αίσθηση.

Καθοριστικό ρόλο στη φιλοσοφία Advanced Comfort παίζουν τα καθίσματα. Η αυξημένη ποσότητα αφρώδους υλικού στη δομή τους ενισχύει την παρεχόμενη άνεση, ως ακόμα μία επιβεβαίωση της προσήλωσης της Citroen στην ευκολία των επιβατών. Αν κάτι ξενίζει, αυτό έχει να κάνει με την απουσία δυνατότητας επιλογής διαφορετικών προφίλ οδήγησης. Η ρύθμιση του συστήματος διεύθυνσης είναι εμφανώς προσανατολισμένη στην άνεση και την καθημερινή χρήση, με χαμηλό βάρος στο τιμόνι που ευνοεί τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, η απουσία ενός πιο «σφιχτού» προγράμματος, όπως ένα Sport mode, περιορίζει τις δυνατότητες προσαρμογής της οδηγικής αίσθησης σε πιο δυναμικές συνθήκες.

Αφήνοντας πίσω το Άστρος και τον Αργολικό, ο δρόμος σκαρφαλώνει ανάμεσα σε καστανεώνες και πλαγιές που ακόμα… μοσχοβολούν καλοκαίρι. Η πρώτη στάση γράφεται στην Καστάνιτσα (τσακώνικα: Γαστένιτσα‎‎), παλαιότερα γνωστή ως Καστανίτσα, ένα ορεινό χωριό –πραγματικό στολίδι– της Αρκαδίας χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα, σε υψόμετρο 840 μ. Ανήκει στα Τσακωνοχώρια, στα χωριά δηλαδή που ιδρύθηκαν από Τσάκωνες. Βρίσκεται κοντά στα όρια των νομών Αρκαδίας και Λακωνίας ενώ απέχει 72 χλμ. από την Τρίπολη και 65 χλμ. από τη Σπάρτη.

Κοντινότερα χωριά σε αυτήν είναι η Σίταινα, που βρίσκεται βορειότερα σε απόσταση 6 χλμ., και ο Πραστός, που βρίσκεται ανατολικότερα σε απόσταση 7 χλμ. Τα επόμενα χιλιόμετρα αποδεικνύονται πραγματική οδηγική απόλαυση, με τη φύση να οργιάζει και τον δρόμο, έπειτα από περίπου 24 χιλιόμετρα και 30 λεπτά, να οδηγεί στη μαγευτική και προσεγμένη σε κάθε λεπτομέρεια Βαμβακού. Το χωριό, που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει νέα πνοή χάρη στο πρόγραμμα «Vamvakou Revival», συνδυάζει παραδοσιακή αρχιτεκτονική με σύγχρονες πινελιές.

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός χωριού-«προτύπου», βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων. Βασικό όχημα αποτελούν η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, ώστε σε μερικά χρόνια η Βαμβακού να σφύζει και πάλι από ζωή. Οι βασικοί πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.

Το χωριό έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ομάδα της Αναβίωσης της Βαμβακούς, όσο και για το ΙΣΝ, καθώς πρόκειται για τον τόπο καταγωγής του ιδρυτή του, Σταύρου Νιάρχου. Το C3 Aircross τραβά τα βλέμματα στην πλατεία. Οι γραμμές του είναι δυναμικές, χωρίς να γίνονται υπερβολικές, ενώ ο διχρωματισμός με μαύρες λεπτομέρειες στους θόλους ενισχύει την εικόνα του. Μερικοί το αναγνωρίζουν ως το νέο, «μεγαλύτερο» Aircross και μας πλησιάζουν με ενδιαφέρον, ζητώντας να το δουν και από κοντά. Στο εσωτερικό, το ταμπλό με τις υφασμάτινες επενδύσεις και τη μεγάλη οθόνη των 10,25 ιντσών προβάλλει έναν καθαρό, σύγχρονο σχεδιασμό με έμφαση στην τεχνολογία.

Citroen C3 Aircross: Κυκλώνοντας από Καρυές

Το σύστημα πλοήγησης μας καθοδηγεί με ακρίβεια στις μικρές, στριφτερές ανηφόρες προς τα Βρέσθενα, σε υψόμετρο περίπου 800 μ., και ακόμα ψηλότερα, στην όμορφη Βαρβίτσα στους πρόποδες του Πάρνωνα, σε υψόμετρο 1.060 μ. Το χωριό είναι χτισμένο 42 χλμ. βορειοανατολικά της Σπάρτης και η ονομασία του, σλαβικής προέλευσης, προέρχεται σύμφωνα με τον γλωσσολόγο Μαξ Βάσμερ από τη λέξη «vurba», που σημαίνει «ιτιά».

Το C3 Aircross Hybrid 145 MAX συνδυάζει τον 1.2 PureTech των 136 ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων, ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο e-DCT6, αποδίδοντας συνολικά 145 ίππους και 230 Nm ροπής από τις μόλις 1.750 σ.α.λ. Η διαφορά στην απόδοση γίνεται αισθητή ακόμα και σε απαιτητικές αναβάσεις, παρά το βάρος των 1.348 κιλών. Στην πράξη, ο κινητήρας εκκινεί συχνά αθόρυβα σε ηλεκτρική λειτουργία σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στις διελεύσεις μέσα από τα πέτρινα χωριά της περιοχής.

Στις πιο έντονες ανηφόρες, η συνεργασία θερμικού και ηλεκτροκινητήρα είναι ομαλή και προοδευτική. Η κατανάλωση, με δεδομένο το πρόγραμμα της ημέρας με τις μεικτές διαδρομές (πόλη – βουνό – παραλιακός δρόμος), παραμένει λογική, στα 7,9 λτ./100 χλμ. Η ανάρτηση (MακΦέρσον εμπρός/ημιάκαμπτος πίσω) με τα στάνταρντ progressive hydraulic cushions εστιάζει ξεκάθαρα στην άνεση, ενώ οι αναμενόμενες κλίσεις του αμαξώματος (λόγω και της απόστασης 200 χλστ. από το έδαφος) δεν ενοχλούν σε αυτό το οδηγικό περιβάλλον.

Το τιμόνι, αν και ελαφρύ, μεταφέρει καλή αίσθηση, ενώ το υβριδικό σύστημα φροντίζει να διατηρεί έναν ζωντανό ρυθμό, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από την πλευρά του οδηγού. Καθώς το φως του απογεύματος λούζει την επαρχιακή διαδρομή, περνάμε από τις Καρυές Λακωνίας, στα 950 μ. υψόμετρο, και συνεχίζουμε προς την Τρίπολη, απ’ όπου έχουμε αποφασίσει να κυκλώσουμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την εξόρμηση.

Citroen C3 Aircross: Ιδανικός συνοδοιπόρος

Πρώτη εμφάνιση του νέου C3 Aircross στην Ελλάδα και την αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο τρόπο: με ένα ταξίδι που ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της πιο ενδιαφέρουσας έκδοσής του, της υβριδικής Hybrid 145 MAX. Σημειώνεται ότι η βασική έκδοση εξοπλίζεται με τον αναβαθμισμένο 1.2 PureTech κινητήρα των 100 ίππων, με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και τιμή εκκίνησης τις 18.900 ευρώ (με προωθητική ενέργεια). Για όσους κοιτούν προς το ηλεκτρικό μέλλον, το νέο C3 Aircross διατίθεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Ο ηλεκτροκινητήρας των 113 ίππων και 124 Nm επί του παρόντος αντλεί ενέργεια από μια LFP μπαταρία 44 kWh, με αυτονομία 300 χλμ. Στα πλάνα της Citroen είναι και η έκδοση με μπαταρία 54 kWh, που θα φτάνει τα 400 χλμ. αυτονομίας και αναμένεται εντός του 2025.

Απολογισμός στα «δικά μας»; Σε έναν τόπο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, παράδοση και σύγχρονη καθημερινότητα, και κάθε λογής διαδρομή, το C3 Aircross Hybrid 145 MAX ανταποκρίθηκε με συνέπεια. Η κατανάλωση παρέμεινε σε λογικά επίπεδα, η άνεση ήταν διαρκώς παρούσα και συνολικά επιβεβαιώθηκε ότι δεν πρόκειται για ένα μοντέλο που κυνηγά εντυπώσεις, αλλά για ένα καλοσχεδιασμένο, σύγχρονο μέσο μετακίνησης, με ισορροπημένη φιλοσοφία και πρακτικό χαρακτήρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CITROEN C3 AIRCROSS HYBRID 145 MAX

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ 1.2 3κύλινδρος τούρμπο με 48V mhev

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 136 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 28 ίπποι

ΡΟΠΗ (η/κ): 55 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 145 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (e-DCS6)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.395 x 1.795 x 1.633 (1.660 με μπάρες οροφής) χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.670 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 460-1.600 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.348 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 192 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ: 7,9 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 120-123 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 27.500 ευρώ (σε ισχύ και προωθητική ενέργεια 500 ευρώ)

TIPS

Τι να δούμε;

Καστάνιτσα: Το πιο γνωστό παραδοσιακό Τσακωνοχώρι, πέτρινα σπίτια και καστανιές παντού. / Επίσκεψη στο Κάστρο ή Πύργο του Καψαμπέλη / Αν είναι η εποχή τους, δοκιμάστε κάστανα σε κάθε μορφή (γλυκό κουταλιού, μαρμελάδα).

Βαμβακού: Περπατήστε στο χωριό με τα αρχοντικά και τα πλακόστρωτα. / Επισκεφθείτε το Vamvakou Revival (χώρος πολιτισμού, καφές και εκδηλώσεις). / Μικρές πεζοπορίες σε μονοπάτια του Πάρνωνα.

Βαρβίτσα: Φωτογραφίστε την πλατεία με τον πλάτανο. / Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα (μέλι, τυριά) από μικρούς παραγωγούς. / Μικρή διαδρομή με θέα προς τις χαράδρες του Πάρνωνα.

Βρέσθενα: Περιπλανηθείτε στα στενά του χωριού με τα πετρόχτιστα σπίτια. / Επισκεφθείτε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. / Απολαύστε τη θέα προς τον λακωνικό κάμπο.

Άστρος (παραλιακή στάση): Βόλτα στο λιμάνι και στην παραλία. / Μια βουτιά αν ο καιρός το επιτρέπει. / Επίσκεψη στο Κάστρο Παραλίου Άστρους, για θέα.

Πού να φάμε;

Στο «Βουρέικο» στη Βαμβακού / Στα «Στολίδι» και «Koukoueri» στην Καστάνιτσα / Στα «Ακτή Χερρονήσι», «Μιχάλης» και «Glufada» στο Άστρος.