CUPRA Raval VZ: Οδοιπορικό στη Χώρα των Βάσκων

Από το Bilbo έως την Donostia, από το Jaizkibel έως το Urkiola και από την Iruñea έως το Guggenheim, ταξιδεύουμε στην Euskal Herria, εκεί όπου ορισμένοι από τους καλύτερους δρόμους της βόρειας Ισπανίας συναντούν το σημαντικότερο νέο μοντέλο στην ιστορία της Cupra. Κι αν τα τοπωνύμια δεν μοιάζουν οικεία, είναι γιατί είναι γραμμένα στα βασκικά. Στο άρθρο που ακολουθεί οι απαραίτητες «διευκρινίσεις» και τα συμπεράσματα από τρεις ημέρες με το Cupra Raval VZ στη Χώρα των Βάσκων.

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Πολλά ταξίδια ξεκινούν πολύ πριν από τη στιγμή που γυρίζεις το κλειδί ή πατάς το κουμπί εκκίνησης ενός αυτοκινήτου: από τη χάραξη της διαδρομής στον χάρτη, την αναζήτηση των δρόμων στους οποίους αξίζει να οδηγήσεις και την προσμονή για το αυτοκίνητο που θα σε συνοδεύσει. Αυτή τη φορά η αφετηρία είναι το Bilbao (Bilbo), στη βόρεια ακτή της Ισπανίας. Εκεί όπου ο Ατλαντικός συναντά τα καταπράσινα βουνά της Χώρας των Βάσκων (Euskal Herria), ενός τόπου με ξεχωριστή ταυτότητα, δική του γλώσσα και ιδιαίτερο τρόπο να συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία. Τοποθεσία, μάλιστα, όπου επιλέξαμε να ταξιδέψουμε τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του San Fermín.

Δεν χρειάζονται πολλά χιλιόμετρα για να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι κάπου διαφορετικά. Οι πινακίδες στους δρόμους αναγράφουν σχεδόν πάντα δύο ονόματα. Το Bilbao γίνεται Bilbo, το San Sebastián είναι η Donostia, ενώ η Pamplona θα εμφανιστεί λίγο αργότερα ως Iruñea. Η Euskara, η βασκική γλώσσα, αποτελεί ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας.

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Στο ευχάριστο και ποιοτικό εσωτερικό, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρα οδηγοκεντρική. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών και η κεντρική οθόνη των 12,9 ιντσών δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον. Υπάρχουν ακόμη οι απαραίτητοι φυσικοί διακόπτες, τα χειριστήρια στο τιμόνι και, σημαντική λεπτομέρεια για την καθημερινότητα, τέσσερις ξεχωριστοί διακόπτες για τα παράθυρα.

Σε αυτό το περιβάλλον φτάνουμε με την απευθείας πτήση της Aegean, για να παραλάβουμε στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο το ολοκαίνουργιο Cupra Raval σε έκδοση VZ. Το μοντέλο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ισπανική μάρκα. Ως το μικρότερο αυτοκίνητο της γκάμας της, καλείται να διευρύνει την παρουσία της και παράλληλα να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα γενιά μικρών, σχετικά προσιτών και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων του ομίλου Volkswagen.

Η Χώρα των Βάσκων προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για την πρώτη ολοκληρωμένη γνωριμία μαζί του. Ορεινοί δρόμοι που διασχίζουν πυκνά δάση, παραθαλάσσιες διαδρομές με θέα στον Ατλαντικό, μικρές πόλεις με ιστορία αιώνων και αρκετές στροφές για να αναδειχθεί ο χαρακτήρας ενός αυτοκινήτου.

Το Raval, με τον ιδιαίτερο συνδυασμό χρωμάτων Plasma/Negro, ξεχωρίζει αμέσως. Το εμπρός μέρος με τη χαρακτηριστική «μύτη καρχαρία», οι προβολείς LED Matrix, το φωτιζόμενο λογότυπο Cupra, οι έντονοι πίσω ώμοι και οι αεροδυναμικές λεπτομέρειες το διαφοροποιούν από τα περισσότερα μικρά ηλεκτρικά πόλης, κάτι που φαίνεται να έχει κερδίσει η Cupra, η οποία επιχειρεί να μεταφέρει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σε μια μικρότερη και πιο προσιτή κατηγορία.

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CUPRA Raval VZ: Με φόντο τον Ατλαντικό

Η πρώτη ημέρα ξεκινά με κατεύθυνση προς την ανατολική πλευρά της περιοχής. Προορισμός είναι το Σαν Σεμπαστιάν, όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στη διαδρομή. Η έξοδος από το Μπιλμπάο αφήνει γρήγορα πίσω της το αστικό τοπίο και αποκαλύπτει τη χαρακτηριστική εικόνα της Χώρας των Βάσκων, με πράσινες πλαγιές, μικρά χωριά και δρόμους που ακολουθούν το ανάγλυφο της γης.

Τα πρώτα χιλιόμετρα με το Raval κυλούν ήρεμα και μας δίνουν την ευκαιρία να επανεκτιμήσουμε όσα είχαμε συγκρατήσει από την πρώτη γνωριμία στη Βαρκελώνη. Η θέση οδήγησης είναι σωστή και ρυθμίζεται εύκολα, τα μπάκετ καθίσματα στηρίζουν αποτελεσματικά το σώμα χωρίς να κουράζουν, ενώ οι εργονομικές βελτιώσεις που υιοθέτησε ο όμιλος Volkswagen αποδεικνύονται ουσιαστικές στην καθημερινή χρήση. Οι φυσικοί διακόπτες έχουν επιστρέψει στο τιμόνι, υπάρχει λειτουργία one pedal, ενώ μέσω των paddles ρυθμίζεται ο βαθμός ανάκτησης ενέργειας.

Σύντομα αφήνουμε πίσω μας την πόλη και κατευθυνόμαστε προς τις ακτές του Ατλαντικού. Κάνουμε μια πρώτη, μεγάλη στάση στο San Juan de Gaztelugatxe, με το μικρό εκκλησάκι στην κορυφή του βράχου να συνδέεται με τη στεριά μέσω μιας στενής πέτρινης γέφυρας. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό τοπίο, που δύσκολα αποδίδεται στις φωτογραφίες.

Λίγα χιλιόμετρα αργότερα, η διαδρομή περνά από το Μπερμέο και τη Μουντάκα. Το πρώτο διατηρεί έντονο τον χαρακτήρα ενός παραδοσιακού αλιευτικού λιμανιού, με πολύχρωμα κτίρια και κόσμο κάθε ηλικίας να γεμίζει τα μαγαζιά και τον μόλο. Η δεύτερη είναι γνωστή στους φίλους του surf σε ολόκληρο τον κόσμο, χάρη στο ιδιαίτερο κύμα που σχηματίζεται στον κόλπο της.

Για εμάς, ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι δρόμοι που συνδέουν αυτούς τους μικρούς οικισμούς. Στενοί, με συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης και υψομέτρου, προσφέρουν την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία να αφήσουμε πίσω τα προγράμματα οδήγησης Range και Comfort. Τα Performance και Individual είναι τα άλλα δύο διαθέσιμα, με τα οποία το μικρό ισπανικό ηλεκτρικό αποκτά διαφορετική διάθεση. Το τιμόνι βαραίνει, η απόκριση του δεξιού πεντάλ γίνεται πιο άμεση και η ανάρτηση περιορίζει περισσότερο τις κινήσεις του αμαξώματος. Το βάρος, που ξεπερνά τα 1.600 κιλά, γίνεται λιγότερο αισθητό από όσο θα περίμενες. Το χαμηλό κέντρο βάρους, η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα και το υψηλό επίπεδο πρόσφυσης δημιουργούν μια αίσθηση που παραπέμπει περισσότερο σε γρήγορο hatchback παρά σε μικρό ηλεκτρικό πόλης.

Η κορυφαία έκδοση VZ, με ηλεκτροκινητήρα 226 ίππων (166 kW) και 290 Nm ροπής, δεν περιορίζεται στην αυξημένη ισχύ, αλλά διαθέτει τις κατάλληλες επεμβάσεις ώστε να προσφέρει ουσιαστικό οδηγικό ενδιαφέρον. Η μπαταρία των 52 kWh, τεχνολογίας NMC, τοποθετημένη χαμηλά στο δάπεδο, συμβάλλει στη μείωση του κέντρου βάρους. Η έκδοση VZ διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση DCC Sport, χαμηλωμένο κατά 15 χλστ. πλαίσιο, φαρδύτερο μετατρόχιο και, για πρώτη φορά σε μοντέλο της μάρκας, ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης e-LSD.

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Το μικρό αμάξωμα αλλάζει κατεύθυνση με αμεσότητα, το τιμόνι μεταφέρει καθαρή πληροφόρηση και η πρόσφυση των ελαστικών Bridgestone Potenza Sport 235/40 R19 επιτρέπει στον οδηγό να αξιοποιήσει την ισχύ με ασφάλεια. Παρά τον σπορ προσανατολισμό του, το Raval δεν γίνεται υπερβολικά σκληρό ή απαιτητικό· τουναντίον, μπορεί να κινηθεί ήρεμα και αποδοτικά στην καθημερινότητα, διατηρώντας παράλληλα τη δόση οδηγικού ενδιαφέροντος.

Η ημέρα ολοκληρώνεται στο Σαν Σεμπαστιάν, μία από τις ομορφότερες πόλεις της βόρειας Ισπανίας. Η παραλία La Concha στο ηλιοβασίλεμα, οι λόφοι γύρω από τον κόλπο και τα γεμάτα παλμό στενά της παλιάς πόλης, με τα στέκια που σερβίρουν τα τοπικά πίντσος, είναι ο λόγος που αποτελεί σταθερό προορισμό για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

CUPRA Raval VZ: Ο ερυθρόλευκος… ρυθμός του San Fermin

Η δεύτερη ημέρα συνδυάζει θάλασσα, βουνό, ιστορία, πολιτισμό και δρόμους που θα εκτιμήσει όποιος χαίρεται την οδήγηση. Αφήνοντας πίσω μας το Σαν Σεμπαστιάν, ο Ατλαντικός παραμένει για λίγο ακόμη στο οπτικό μας πεδίο. Το Raval VZ έχει ήδη αποδείξει ότι κινείται με άνεση μέσα στην πόλη, αξιοποιώντας τις συμπαγείς διαστάσεις του (4.046 x 1.784 x 1.574 χλστ., με μεταξόνιο 2.599 χλστ.) και προσφέροντας την ησυχία που περιμένεις από ένα σύγχρονο ηλεκτρικό.

Η πρώτη στάση είναι η Ονταριμπία (Hondarribia), μία από τις πιο χαρακτηριστικές μικρές πόλεις της περιοχής. Στα ισπανικά συναντάται συχνά ως Fuenterrabía, όμως η βασκική ονομασία κυριαρχεί στην καθημερινότητα. Η παλιά πόλη προστατεύεται από τα ιστορικά τείχη της, ενώ τα πέτρινα κτίρια, τα ξύλινα μπαλκόνια με τα έντονα χρώματα και τα στενά καλντερίμια διατηρούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Λίγο έξω από την πόλη ξεκινά ένας από τους πιο ενδιαφέροντες δρόμους του ταξιδιού: το Jaizkibel. Το βουνό που δεσπόζει πάνω από τις ακτές της Gipuzkoa, της βόρειας παραθαλάσσιας επαρχίας, αποτελεί αγαπημένη διαδρομή για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Ο δρόμος έχει συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης και υψομέτρου, με τον Ατλαντικό να εμφανίζεται ανάμεσα στις στροφές. Στα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται το παρεκκλήσι της Guadalupe, ενώ συνολικά πρόκειται για ένα περιβάλλον κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Raval VZ, που, πέρα από γρήγορο, είναι ευχάριστο και ουσιαστικά σπορ. Στις κλειστές στροφές του Jaizkibel, η άμεση απόδοση των 290 Nm εξασφαλίζει δυνατές εξόδους, ενώ η παρουσία δεκάδων ποδηλατών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Πολλοί από αυτούς, έπειτα από την απαιτητική ανάβαση, σταματούν για την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία στην πινακίδα που σηματοδοτεί το υψόμετρο των 455 μ.

Αφήνοντας πίσω μας το Jaizkibel, η διαδρομή αλλάζει χαρακτήρα. Η θάλασσα απομακρύνεται και οι ορεινοί δρόμοι οδηγούν προς το εσωτερικό της Navarra. Ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η Παμπλόνα, μια πόλη με μεσαιωνική ιστορία, τείχη, στενά και επιβλητικά κτίρια. Η άφιξή μας, όμως, συμπίπτει με τη σημαντικότερη γιορτή της: το San Fermín. Από τις 6 έως τις 14 Ιουλίου η Iruñea αλλάζει πρόσωπο. Το λευκό και το κόκκινο κυριαρχούν, οι δρόμοι γεμίζουν επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου και μουσικές ακούγονται παντού. Το San Fermín δεν περιορίζεται στο διάσημο έθιμο με τους ταύρους. Είναι μια γιορτή με βαθιές ρίζες, όπου συνυπάρχουν η θρησκευτική και η παγανιστική παράδοση, η τοπική κουλτούρα και μια έντονη ενέργεια.

Ακόμη και μέσα στον συνωστισμό, το Raval τραβά τα βλέμματα ανθρώπων κάθε ηλικίας. Είναι ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο, σπάνιο ακόμη και για τους ίδιους τους Ισπανούς, και παράλληλα ένας από τους εκπροσώπους της νέας εποχής της αυτοκινητοβιομηχανίας τους.

Το απόγευμα, αφού ζήσαμε για λίγο τον παλμό της γιορτής και κινηθήκαμε, με ειδική άδεια, σε ορισμένα κλειστά στενά για τις ανάγκες της φωτογράφισης, κατευθυνόμαστε προς τη Βιτόρια (Vitoria-Gasteiz).

Η διαδρομή αποκαλύπτει μια λιγότερο τουριστική πλευρά της περιοχής, με ανοιχτά τοπία, χρυσαφένια χωράφια και μεγαλύτερους δρόμους, στους οποίους το Raval μπορεί να δείξει και τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα του. Εδώ εκτιμάς περισσότερο την αποδοτικότητά του.

Η μπαταρία των 52 kWh προσφέρει θεωρητική αυτονομία περίπου 440 χλμ. –στην πράξη υπολογίστε 300 έως 350 χλμ.–, ενώ στη διάρκεια του ταξιδιού, με ορεινές διαδρομές, συχνές επιταχύνσεις, φωτογραφικές στάσεις και καλοκαιρινές θερμοκρασίες, η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 15,5 kWh/100 χλμ. Καλή τιμή, δεδομένου του χαρακτήρα της διαδρομής και του αυτοκινήτου.

Το βράδυ στη Βιτόρια, το αυτοκίνητο φορτίζει στο κλειστό πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Σε ταξίδι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η επιλογή καταλύματος με φορτιστή περιορίζει σημαντικά τον χρόνο που θα χαθεί σε φόρτιση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Κοιτάζοντας τη διαδρομή στον χάρτη, συνειδητοποιούμε ότι μέσα σε λίγες ώρες περάσαμε από τον Ατλαντικό, ιστορικές πόλεις, ορεινούς δρόμους και μία από τις διασημότερες γιορτές της Ευρώπης.

CUPRA Raval VZ: Από τις Salinas de Anana στο Guggenheim

Υπάρχει πάντα μια διαφορετική αίσθηση στην τελευταία ημέρα ενός οδοιπορικού. Όσο όμορφη κι αν είναι η διαδρομή που απομένει, υπάρχει εκείνη η μικρή σκιά της επιστροφής. Στο «Basque Loop», όμως, η τελευταία ημέρα δεν είναι απλώς η διαδρομή προς την επιστροφή.

Αφήνοντας πίσω μας τη Βιτόρια, ο δρόμος οδηγεί προς τα δυτικά, σε μια περιοχή λιγότερο γνωστή στους περισσότερους επισκέπτες της Χώρας των Βάσκων. Εκεί βρίσκονται οι Salinas de Añana, ένας από τους πιο ιδιαίτερους ιστορικούς τόπους της περιοχής. Οι αλυκές της Añana δεν μοιάζουν με τίποτα από όσα περιμένεις να συναντήσεις σε ένα ορεινό τοπίο της βόρειας Ισπανίας. Σε μια κοιλάδα που διαμορφώθηκε από τη φύση και την ανθρώπινη παρέμβαση εδώ και χιλιάδες χρόνια, εκατοντάδες μικρές ξύλινες και πέτρινες κατασκευές δημιουργούν ένα μοναδικό μωσαϊκό. Το νερό, το αλάτι και το φως συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια εικόνα που αλλάζει συνεχώς ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες αλυκές της Ευρώπης, με ιστορία περίπου 7.000 ετών, αλλά και με παρόν, προφανώς και με μέλλον. Είναι μια στάση που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία αυτού του ταξιδιού, καθώς και το Raval βρίσκεται ακριβώς σε ένα αντίστοιχο σημείο μετάβασης. Είναι ένα αυτοκίνητο που κοιτάζει προς το μέλλον, χωρίς όμως να ξεχνά ότι η αυτοκίνηση είχε πάντοτε σχέση με το συναίσθημα.

Από τις αλυκές ο δρόμος αρχίζει ξανά να ανεβαίνει. Ο προορισμός είναι το φυσικό πάρκο Urkiola, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς ορεινούς σχηματισμούς της Βισκαΐας. Εδώ η Χώρα των Βάσκων δείχνει το πιο άγριο πρόσωπό της. Πυκνά δάση, απότομες κορυφές και δρόμοι που ακολουθούν πιστά το ανάγλυφο του βουνού. Αν υπήρχε ένα τελευταίο σημείο για να αξιολογηθεί οδηγικά το Raval VZ, θα ήταν αυτό. Μετά από εκατοντάδες χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο έχει πλέον αποκαλύψει όλες τις πλευρές του. Στην πόλη αποδεικνύεται ευέλικτο, ενώ στο ταξίδι μπορεί να είναι ήσυχο και ταυτόχρονα αποδοτικό. Στις στροφές, όμως, πιστοποιεί τη διαφορετικότητα της Cupra από τις υπόλοιπες μάρκες του ομίλου Volkswagen.

Τα 6,8 δλ. για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα περιγράφουν μόνο μία πλευρά του χαρακτήρα του Raval. Στην πράξη, μεγαλύτερη σημασία έχει η ικανότητά του να ακολουθεί τον ρυθμό του οδηγού σε μια ενδιαφέρουσα διαδρομή. Με την ηλεκτροκίνηση να συνδέεται κυρίως με την αποδοτικότητα, το μικρό Cupra, τουλάχιστον στην έκδοση VZ, έρχεται να ανοίξει και μια παρένθεση στην οδηγική απόλαυση.

Η επιστροφή προς το Μπιλμπάο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του κύκλου. Οι δρόμοι πυκνώνουν, το αστικό τοπίο επανέρχεται και σύντομα εμφανίζονται ξανά οι γνώριμες εικόνες της πόλης. Τελευταίος σταθμός για τη φωτογράφιση είναι το Guggenheim Museum. Το κτίριο του Frank Gehry, με τις καμπύλες επιφάνειες από τιτάνιο και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, αποτελεί εδώ και δεκαετίες σύμβολο της σύγχρονης εικόνας του Μπιλμπάο και προσφέρει το κατάλληλο φόντο για το τέλος τoυ οδοιπορικού μας.

Τρεις ημέρες νωρίτερα, γνωρίζαμε το Raval μέσα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις φωτογραφίες και τις εντυπώσεις του Σ.Τ. από την πρώτη οδηγική επαφή μαζί του, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Έπειτα από αυτό το οδοιπορικό, το αυτοκίνητο έχει συνδεθεί και με συγκεκριμένες εικόνες: τις ακτές της Mundaka, τις στροφές του Jaizkibel, τα χρώματα του San Fermín και τα βουνά της Urkiola.

Περιθώρια βελτίωσής του ασφαλώς υπάρχουν. Ο τεχνητός ήχος στα δυναμικά προγράμματα δεν θα αρέσει σε όλους, ενώ ορισμένες λεπτομέρειες εργονομίας χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Επιπλέον, κάποιοι ανταγωνιστές διαθέτουν πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, αν και στην πράξη ο ημιάκαμπτος άξονας του Raval δεν μας προβλημάτισε.

Έπειτα από τρεις ημέρες και εκατοντάδες χιλιόμετρα στη Χώρα των Βάσκων, μένουμε με μια ολοκληρωμένη και θετική εικόνα. Με αυτό, η Cupra μεταφέρει τον χαρακτήρα της στα μικρά ηλεκτρικά μοντέλα και δείχνει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να διατηρήσει ουσιαστικό οδηγικό ενδιαφέρον.

TIPS

Τι να δούμε/κάνουμε;

Μπιλμπάο: Guggenheim Museum / Γειτονιά Casco Viejo στην παλιά πόλη / Υπαίθρια αγορά Mercado De La Ribera

Σαν Σεμπαστιάν: Παραλία La Concha / Monte Urgull / Μουσείο San Telmo

Παμπλόνα: Καθεδρικός ναός / Ακρόπολη / Πάρκο La Taconera / Αρένα Plaza de Toros

Βιτόρια: Καθεδρικός Santa Maria / Πλατεία Virgen Blanca / Πάρκο Salburua

Πού να μείνουμε/φάμε;

Ο λόγος για μια περιοχή-πραγματικό γαστρονομικό παράδεισο για κάθε γούστο και βαλάντιο. Από pintxos bars μέχρι εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin σε πόλεις και χωριά της Χώρας των Βάσκων. Αφήστε το όχημά σας και απολαύστε τα μενού τους με κρασί, μπίρα, σανγκρία και στο τέλος με το φημισμένο βασκικό cheesecake!

Μπιλμπάο: «Aura» / «La Despensa del Extanobe» / «Gerri Taberna»

Σαν Σεμπαστιάν: «Orburu» / «Ilarra» / «Bar El Kbzon»

Παμπλόνα: «Kabo» / «La Olla» / «Da Pino»

Βιτόρια: «Tximiso» / «El Tabanko» / «La Bodeguilla Lanciego»

CUPRA RAVAL VZ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ηλεκτροκινητήρας εμπρός

ΙΣΧΥΣ 226 ίπποι (166 kW)

ΡΟΠΗ 290 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Εμπρός τροχοί

ΚΙΒΩΤΙΟ Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 52 kWh NMC

ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ 4.046 x 1.784 x 1.574 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.599 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 441 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.615 κιλά

0-100 χλμ./ώρα 6,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 15,5 kWh/100 χλμ.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 440-379 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 0-100% 5 ώρες και 30 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80% 24 λεπτά (105 kW)

ΤΙΜΗ από 25.900 ευρώ (βασική έκδοση) και 33.900 η έκδοση VZ