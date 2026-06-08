Defender Experience: Οδοιπορικό στη Ναμίμπια με Defender 110

Ακόμη νιώθουμε πως ένα κομμάτι μας βρίσκεται εκεί· στη Νοτιοδυτική Αφρική και, πιο συγκεκριμένα, στη Ναμίμπια. Σε μια γωνιά του κόσμου που, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, υπήρχε για εμάς μόνο μέσα από ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες που έμοιαζαν σχεδόν εξωπραγματικές. Το Defender Experience ήρθε να δώσει απαντήσεις σε πολλές από τις απορίες μας και να μας φέρει πιο κοντά σε έναν τόπο που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις.

Κείμενο – Φωτογραφίες: Μανώλης Σαλούρος

Πίσω από το τιμόνι ενός Defender 110, διασχίσαμε ερήμους, ατελείωτους χωματόδρομους και άγρια τοπία, σε μια διαδρομή που μένει στη μνήμη. Στo άρθρο που ακολουθεί, μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία όπως τη ζήσαμε. Ένα ταξίδι στη Ναμίμπια που δεν εξαντλείται στην εικόνα, αλλά σε όσα αφήνει πίσω του όταν τελειώσει.

Οι ιδιαίτεροι προορισμοί απαιτούν προετοιμασία, οπότε ένα ταξίδι στη Ναμίμπια δεν είναι απλή υπόθεση. Και σίγουρα ξεκινά πολύ πριν μπεις στο αεροπλάνο· με τρέξιμο, οργάνωση και μια μικρή –ή και μεγάλη– ταλαιπωρία μήνες πριν από την αναχώρηση. Άλλωστε, ως γνωστόν, οι δύσκολοι δρόμοι –σε κάθε επίπεδο– οδηγούν συνήθως στους πιο όμορφους και ξεχωριστούς προορισμούς.

Εξυπακούεται ότι για ένα τέτοιο ταξίδι χρειάζεσαι διαβατήριο αλλά και Visa, την οποία στην περίπτωσή μας εκδώσαμε ηλεκτρονικά (eVisa διάρκειας 90 ημερών) με κόστος περίπου 86 ευρώ. Απαραίτητη αποδείχθηκε επίσης η Διεθνής Άδεια Οδήγησης μέσω της ΕΛΠΑ, με κόστος 70 ευρώ και ισχύ ενός έτους, καθώς και η ταξιδιωτική ασφάλιση.

Υπήρχε, όμως, ακόμη μία σημαντική παράμετρος: η επικοινωνία. Η Ναμίμπια ανήκει στη ζώνη 4 κινητής τηλεφωνίας, κάτι που συνεπάγεται πολύ υψηλές χρεώσεις περιαγωγής. Και αν δεν το γνωρίζεις εκ των προτέρων, μπορεί πολύ εύκολα να τινάξει στον αέρα τόσο το μπάτζετ όσο και την ψυχική σου ηρεμία. Η λύση; SIM ή eSIM από την τοπική εταιρεία MTC, απευθείας στο διεθνές αεροδρόμιο Hosea Kutako, τόσο για δεδομένα όσο και για χρόνο ομιλίας και μηνύματα.

Σε ό,τι αφορά τα χρήματα, σχεδόν όλες οι κάρτες γίνονται αποδεκτές. Παρ’ όλα αυτά, καλό είναι να κάνετε και μια μικρή ανταλλαγή συναλλάγματος όταν φτάσετε εκεί. Τα ελληνικά ανταλλακτήρια δεν διαθέτουν δολάρια της Ναμίμπια, μπορούν όμως να σας προμηθεύσουν με αμερικανικά δολάρια νέας κοπής, τα οποία είναι γενικά αποδεκτά σε αρκετές χώρες της Αφρικής.

Και αν μέχρι εδώ η προετοιμασία έμοιαζε απαιτητική, υπήρχε και συνέχεια. Εμβόλιο για τυφοειδή πυρετό, αντιτετανικό εμβόλιο (και όχι ορός), λήψη φαρμάκου για την ελονοσία, που ξεκινά μία ημέρα πριν από το ταξίδι, συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής και ολοκληρώνεται επτά ημέρες μετά την επιστροφή, καθώς και αιματολογικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τα αντισώματα για την ηπατίτιδα επαρκούν ή απαιτείται επαναληπτική δόση του εμβολίου.

Πώς είπατε; Αν όλα τα παραπάνω μάς έκαναν να δυσανασχετήσουμε ή έστω να το ξανασκεφτούμε; Ούτε γι’ αστείο. Αντίθετα, ετοιμάσαμε τα πάντα με ένα μόνιμο, δημιουργικό και ανυπόμονο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό μας. Και αρχίσαμε να μελετάμε ασταμάτητα αυτή τη μαγική και εξαιρετικά φιλική προς τον τουρισμό χώρα της Νοτιοδυτικής Αφρικής, την οποία θα επισκεπτόμασταν για πρώτη φορά στα μέσα Μαΐου.

Εκείνη την περίοδο, η Ναμίμπια διανύει τον χειμώνα της –από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο– κάτι που την καθιστά σαφώς πιο φιλική από πλευράς θερμοκρασιών. Τα θερμόμετρα μπορεί να δείχνουν έως και 35 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τη νύχτα η θερμοκρασία μπορεί να πέσει ακόμη και στους 5 βαθμούς. Παράλληλα, η εποχή αυτή χαρίζει μοναδικά χρώματα και εικόνες στη φύση.

Η Ναμίμπια είναι χώρα της Νότιας και Υποσαχάριας Αφρικής στην ακτή του Ατλαντικού. Συνορεύει προς βορρά με την Ανγκόλα και τη Ζάμπια, ανατολικά με την Μποτσουάνα και προς νότο με τη Νότια Αφρική. Έχει έκταση 825.418 τ.χλμ. και πληθυσμό 3.022.401 κατοίκους (138η στον κόσμο), σύμφωνα με την απογραφή του 2023. Τα αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα, ενώ η χώρα ανεξαρτητοποιήθηκε το 1990 από τη Νότια Αφρική, στην οποία ωστόσο παρέμειναν το Γουόλβις Μπέι και τα νησιά Πένγκουιν μέχρι το 1994. Πριν, αποτελούσε αποικία της Γερμανίας και ονομαζόταν Γερμανική Νοτιοδυτική Αφρική.

Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν την πρωτεύουσα Windhoek και να ανακαλύψουν τη γοητευτική παραθαλάσσια πόλη Swakopmund, η οποία φέρει έντονα τα ίχνη της γερμανικής επιρροής – εμφανή στην αρχιτεκτονική, στον πολιτισμό, στη γαστρονομία, ακόμη και στις ετήσιες γιορτές Oktoberfest.

Για να εκτιμήσει κανείς πραγματικά αυτή την ξεχωριστή χώρα, όμως, πρέπει να αφήσει πίσω τις πόλεις και να βγει στην ύπαιθρο. Εκεί όπου η Ναμίμπια αποκαλύπτει τον πραγματικό της χαρακτήρα.

Το εντυπωσιακό Fish River Canyon, το τεράστιο Etosha National Park με λιοντάρια, ελέφαντες της ερήμου και ζέβρες Hartmann, η απόκοσμα όμορφη έρημος Kalahari και φυσικά η Namib –η αρχαιότερη έρημος στον κόσμο και εκείνη που χάρισε το όνομά της στη χώρα–, η οποία εκτείνεται για περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού. Η Ναμίμπια αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν μια αυθεντική αφρικανική εμπειρία σε ένα μοναδικά όμορφο και ανεξερεύνητο φυσικό περιβάλλον.

Και εμείς ήμασταν πανέτοιμοι να το ζήσουμε… από το δεξί κάθισμα. Κυριολεκτικά. Γιατί τα αυτοκίνητα εκεί είναι δεξιοτίμονα και η οδήγηση γίνεται στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Όχημά μας; Ίσως το ιδανικότερο για μια τέτοια αποστολή: ένα πετρελαιοκίνητο Defender 110, εξοπλισμένο με όλα όσα χρειάζονται για μια πραγματική περιπέτεια. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται πολλά «καλούδια» για να σε πάει παντού.

Αυτό άλλωστε αποτελεί βασικό στοιχείο του χαρακτήρα του, σε κάθε γενιά του, από το 1983 μέχρι σήμερα. Στη σύγχρονη εκδοχή του αποτελεί ένα υπερσύγχρονο «άρμα», γεμάτο τεχνολογία και ηλεκτρονικά συστήματα που μοιάζουν να σε προκαλούν διαρκώς να κινηθείς όλο και πιο μακριά, όλο και πιο δύσκολα, σαν να διασκεδάζει και το ίδιο μαζί σου κάθε φορά που σε εντυπωσιάζει ξανά – σε κάθε τερέν.

Defender Experience: Από την πρωτεύουσα Windhoek στο εθνικό πάρκο Etosha

Κουρασμένοι αρκετά από το τρίπτυχο Αθήνα-Ρώμη, Ρώμη-Αντίς Αμπέμπα και Αντίς Αμπέμπα-Ναμίμπια, αλλά έχοντας απολαύσει ιδανικές συνθήκες πτήσης με την Ethiopian Airlines (η επιστροφή πραγματοποιήθηκε με δύο πτήσεις της Lufthansa μέσω Μονάχου), προσεγγίσαμε στις 13.20 την πρωτεύουσα της χώρας, Windhoek.

Η πρώτη εντύπωση έχει να κάνει με κάτι πολύ πιο σύγχρονο και μοντέρνο απ’ ό,τι ίσως έχει κανείς στο μυαλό του για μια αφρικανική πρωτεύουσα. Οι γερμανικές επιρροές είναι εμφανείς σχεδόν παντού: στην αρχιτεκτονική, στην αισθητική της πόλης, ακόμη και στη συνολική αίσθηση οργάνωσης. Ωραία καταστήματα, καλοί δρόμοι και, πάνω απ’ όλα, εξαιρετικά φιλικοί άνθρωποι, πρόθυμοι να σε βοηθήσουν. Σχεδόν όλοι μιλούν αγγλικά, ενώ πολλοί επικοινωνούν άνετα και στα γερμανικά.

Ακολούθησε μια σύντομη πρώτη γνωριμία με τους ανθρώπους της αποστολής. Δύο ζευγάρια από την Ισπανία και την Ελβετία, που είχαν επιλέξει το συγκεκριμένο πακέτο εμπειρίας και περιπέτειας, αλλά και ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραζόμασταν το τρίτο μας όχημα, ο οδηγός της αποστολής και συνοδός μας, Άνρικ Ρέτγκερ από το Defender Experience.

Η ξεκούραση ήταν απολύτως απαραίτητη. Είχαμε μπροστά μας ακόμη επτά διανυκτερεύσεις και πολλά χιλιόμετρα στη Ναμίμπια. Νωρίς την επομένη και έπειτα από μια εξαιρετικά κατατοπιστική ενημέρωση από τον Άνρικ, ξεκινήσαμε από τη Windhoek με πρώτο προορισμό το Otjiwa, περνώντας μέσα από ένα από τα πιο εντυπωσιακά εθνικά πάρκα της χώρας.

Στην καρδιά της περιοχής Otjozondjupa, το Otjiwa εκτείνεται σε 120.000 στρέμματα ανοιχτής θαμνώδους έκτασης, κυματιστών πεδιάδων και σαβάνας με ακακίες. Ένα καταφύγιο που αποπνέει ηρεμία και μια αίσθηση απομόνωσης, εκεί όπου η άγρια ζωή κινείται ελεύθερα και ο ορίζοντας απλώνεται κάτω από τον αφρικανικό ουρανό.

Ξημέρωσε Κυριακή και πλέον κινούμασταν στα νότια όρια του Etosha National Park, στη Βορειοδυτική Ναμίμπια, σε έναν κυριολεκτικά άγριο παράδεισο. Η πρόσβαση στο εθνικό πάρκο έγινε μέσω της νότιας πύλης Andersson’s Gate και πολύ γρήγορα τα Defender 110 εντάχθηκαν σε μια παρέα με ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις, ελέφαντες, λευκούς και μαύρους ρινόκερους, που περνούσαν από δίπλα μας σαν να ήταν μέρος μιας σκηνής ντοκιμαντέρ.

Το αυτοκίνητό μας βρέθηκε κυριολεκτικά στο φυσικό του περιβάλλον, εντός της άγριας φύσης. Τόσο άγριας και επικίνδυνης, που δεν μας επιτρεπόταν να βγούμε για να φωτογραφίσουμε, οπότε σκαρφιζόμασταν χίλια δυο τεχνάσματα, κρεμασμένοι από πόρτες και παράθυρα, για όσο το δυνατόν πιο καλές εικόνες.

Η Δευτέρα μάς βρίσκει στο δυτικό τμήμα του Etosha National Park. Μια περιοχή πιο άγρια, πιο απομονωμένη και προσβάσιμη μέσω της πύλης Galton Gate. Το τοπίο εδώ αλλάζει αισθητά, με έντονες εναλλαγές και κυρίαρχο το χαρακτηριστικό κοκκινοκαφέ έδαφος. Μπαμπουίνοι, ζέβρες βουνού, καφέ ύαινες, ελέφαντες, ρινόκεροι, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις και σχεδόν 300 είδη πουλιών συνθέτουν το σκηνικό μιας περιοχής που δύσκολα ξεχνάς.

Και όμως, ακόμη κι όλα τα παραπάνω δεν ήταν αρκετά για να προετοιμάσουν αυτό που ακολούθησε. Θα μας μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη η live επίθεση μιας λέαινας σε ένα κοπάδι από ζέβρες, με το αρσενικό λιοντάρι να παρακολουθεί ατάραχο την εξέλιξη λίγα μέτρα πιο πέρα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες ώρες αργότερα, μέσα από το δωμάτιο του Dolomite Camp –κυριολεκτικά στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου– ακούγαμε για πρώτη φορά σε όλη τη διάρκεια της νύχτας τον βρυχηθμό του βασιλιά των ζώων. Ναι, βρισκόμασταν στο σπίτι τους. Κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά. Και ίσως στην πιο αξέχαστη διανυκτέρευση της ζωής μας.

Defender Experience: Αλλεπάλληλες αλλαγές σκηνικού

Η επόμενη ημέρα είχε στο πρόγραμμα διέλευση από τα εμβληματικά βράχια του Khowarib, με τελικό προορισμό το Palmwag, ένα φυσικό καταφύγιο που εκτείνεται κατά μήκος ενός παραπόταμου του ποταμού Huab. Εκεί ήταν που απολαύσαμε στο έπακρο τις πραγματικές δυνατότητες του Land Rover Defender 110, το οποίο κάτω από το καπό του φιλοξενεί τον εξακύλινδρο 3λιτρο diesel κινητήρα της μάρκας.

Με τη μέση κατανάλωση μέχρι εκείνη τη στιγμή να κυμαίνεται στα 10,5 λτ./100 χλμ., παρά τις απαιτητικές συνθήκες και τα πολλά εκτός δρόμου χιλιόμετρα, ο κινητήρας με την ήπια υβριδική υποβοήθηση λειτουργεί υποδειγματικά. Οι 350 ίπποι και τα 700 Nm ροπής αποδίδονται με γραμμικό τρόπο, ενώ το αυτόματο κιβώτιο ZF των 8 σχέσεων μοιάζει να «διαβάζει» τις συνθήκες και να προσαρμόζεται άμεσα στο περιβάλλον. Στο χώμα εκτιμάς συνεχώς την ταχύτητα με την οποία η ροπή κατανέμεται μόνιμα στους τέσσερις τροχούς, προσφέροντας αίσθηση σιγουριάς ακόμη και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.

Και μπορεί οι επιδόσεις να μην ήταν το πρώτο πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας σε αυτή την αποστολή, ωστόσο το «0-100» σε 6,4 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα των 191 χλμ./ώρα παραμένουν εντυπωσιακά νούμερα για ένα όχημα με βάρος σχεδόν 2,4 τόνους.

Σε επίπεδο προδιαγραφών, πέραν της τετρακίνησης που μεταδίδεται μέσω κεντρικού διαφορικού, το δικό μας Defender φοράει έξτρα πίσω μπλοκέ διαφορικό, που αποδεικνύεται πολύτιμο όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Παράλληλα, το Terrain Response 2 αναλαμβάνει να «διαβάζει» το έδαφος και να προσαρμόζει τα πάντα: από την απόκριση του γκαζιού και των φρένων μέχρι τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και της αερανάρτησης, της οποίας η διαδρομή κυμαίνεται από 218 έως και 293 χιλιοστά.

Στην περιοχή του Palmwag το νερό αποτελεί σπάνιο αγαθό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ελέφαντες να πλησιάζουν κοντά στις κατασκηνώσεις. Η περιοχή είναι επίσης γνωστή για τους ιδιαίτερους φοίνικες Μακαλάνι, αλλά και για τον μεγαλύτερο πληθυσμό μαύρου ρινόκερου στη Νοτιοδυτική Αφρική. Λεοπαρδάλεις, λιοντάρια, τσιτάχ, ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις, αφρικανικές αντιλόπες και ελέφαντες συνθέτουν την εντυπωσιακή πανίδα της περιοχής.

Την επόμενη ημέρα βάλαμε πλώρη για το Twyfelfontein, μία από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις βραχογραφιών σε ολόκληρη την Αφρική, στην ευρύτερη περιοχή Kunene. Πριν από περισσότερα από 6.000 χρόνια, κυνηγοί της Λίθινης Εποχής δημιούργησαν εδώ τις εν λόγω βραχογραφίες, ενώ σήμερα οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν περισσότερους από 30 αρχαιολογικούς και τελετουργικούς χώρους.

Και όμως, όσο εντυπωσιακός κι αν ήταν ο προορισμός, εκείνο που δύσκολα θα ξεχάσουμε είναι η ίδια η διαδρομή. Οδηγώντας για ώρες κατά μήκος του ποταμού Huab, οι εικόνες άλλαζαν συνεχώς μπροστά μας, δημιουργώντας ένα σκηνικό που πολλές φορές έμοιαζε εξωπραγματικό. Και αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε μία στιγμή, αυτή θα ήταν το ηλιοβασίλεμα από την κορυφή του Camp Kipwe. Από εκείνες τις εικόνες που γνωρίζεις ότι θα σε ακολουθούν για πολλά χρόνια.

Το επόμενο πρωινό περιλάμβανε και πάλι πολλά χιλιόμετρα. Στο βάθος δέσποζε το Brandberg, το μεγαλύτερο βουνό της χώρας, με υψόμετρο 2.573 μ. ενώ λίγο αργότερα κινηθήκαμε, για πρώτη φορά στο ταξίδι μας, στην έρημο Namib –την αρχαιότερη έρημο του κόσμου– κατά μήκος της εντυπωσιακής ακτής του Ατλαντικού.

Τελικός προορισμός της ημέρας ήταν το Swakopmund, μια παραθαλάσσια πόλη που ξεχωρίζει για τις μεγάλες λεωφόρους, την αποικιακή αρχιτεκτονική και τη μοναδική αντίθεση του τοπίου, εκεί όπου η έρημος συναντά τη θάλασσα. Ιδρύθηκε το 1892 ως το βασικό λιμάνι της Γερμανικής Νοτιοδυτικής Αφρικής και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα και κέντρα δραστηριοτήτων της Skeleton Coast.

Defender Experience: Για επιδόρπιο… Αμμόλοφοι

Οι άνθρωποι του Defender Experience μας είχαν κρατήσει το καλύτερο για το τέλος. Σαν «επιδόρπιο» σε αυτό το μαγικό ταξίδι στη Ναμίμπια, η τελευταία ημέρα επιφύλασσε μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις.

Στους αμμόλοφους της ερήμου Namib, δίπλα στον Ατλαντικό Ωκεανό, απολαύσαμε το Defender 110 σε ακόμη ένα –εντελώς διαφορετικό– τερέν. Και τελικά ήταν το πραγματικό κερασάκι μιας διαδρομής γεμάτης εικόνες, συγκινήσεις και εμπειρίες.

Πίεση στα Goodyear Wrangler Duratrac M+S (255/60R20) στο 1,4 bar και… πάνω-κάτω στους αμμόλοφους. Εκεί όπου το τοπίο αλλάζει διαρκώς, η άμμος μεταμορφώνεται σε ένα ατελείωτο παιχνίδι και το Defender 110 δείχνει τον αυθεντικό χαρακτήρα του. Σαν να «σερφάρει» πάνω στους αμμόλοφους, κινείται αβίαστα σε ένα περιβάλλον που μοιάζει φτιαγμένο αποκλειστικά για εκείνο.

Βρεθήκαμε εκεί από πολύ νωρίς το πρωί, συνοδευόμενοι από οδηγό που γνωρίζει καλά την περιοχή, καθώς οι συνθήκες στην έρημο αλλάζουν καθημερινά και απαιτούν εμπειρία και σωστή καθοδήγηση. Και έπειτα ήρθε εκείνη η στιγμή: η θέα του Ατλαντικού από την κορυφή ενός από τους αμέτρητους αμμόλοφους. Μια εικόνα που δύσκολα αποτυπώνεται σε φωτογραφίες ή βίντεο. Μία από εκείνες τις σπάνιες στιγμές που αποθηκεύεις στον πιο «σκληρό δίσκο» που διαθέτεις: στο μυαλό σου.

Λίγες ώρες αργότερα μπήκαμε στην τελική ευθεία της επιστροφής. Έπειτα από περίπου 350 χιλιόμετρα βρεθήκαμε ξανά κοντά στην πρωτεύουσα Windhoek, εκεί απ’ όπου ξεκίνησε το ταξίδι. Συνολικά διανύσαμε περίπου 2.300 χιλιόμετρα, τα περισσότερα εκτός δρόμου, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές χώρες που έχουμε επισκεφθεί ποτέ. Ναμίμπια, ευχαριστούμε. Υποσαχάρια Αφρική, θα επιστρέψουμε…

Ζητήσαμε από τους ανθρώπους του Defender Experience να μας μιλήσουν για την ιστορία της διοργάνωσης, τις δυσκολίες, την προετοιμασία των οχημάτων και όσα συμβαίνουν πίσω από μια τόσο απαιτητική αποστολή.

Πόσα χρόνια πραγματοποιείται το Defender Experience Namibia;

Η πρώτη μας διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2000 με το Discovery.

Τι κάνει τη Ναμίμπια ιδανικό προορισμό γι’ αυτό το κόνσεπτ σε σύγκριση με άλλες τοποθεσίες;

Η Ναμίμπια αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για εμάς ως Land Rover Experience, καθώς συνδυάζει την περιπέτεια, την ασφάλεια και την εκπληκτική φύση με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο. Θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Αφρική, ενώ παράλληλα προσφέρει απίστευτη ποικιλία τοπίων, άγριας ζωής και απαιτητικών διαδρομών. Από ατελείωτα ερημικά τοπία και απομακρυσμένους χωμάτινους δρόμους έως θεαματικές συναντήσεις με άγρια ζώα, η Ναμίμπια προσφέρει την απόλυτη αίσθηση εξερεύνησης και ελευθερίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για τα οχήματά μας –ειδικά για το Defender– ώστε να δείξουν ακριβώς αυτό για το οποίο κατασκευάστηκαν. Είτε διασχίζοντας αμμόλοφους, είτε κινούμενα σε δύσβατες εκτός δρόμου διαδρομές ή εξερευνώντας παρθένα φύση, τα Defender βιώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον και στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Πώς σχεδιάζεται η διαδρομή και ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία του ταξιδιού;

Στόχος της διαδρομής είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πραγματική αίσθηση περιπέτειας και ελευθερίας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η διαδρομή έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, έτσι ώστε να ξυπνά την επιθυμία για εξερεύνηση και αξέχαστες συναντήσεις με την άγρια ζωή από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Παράλληλα, η εμπειρία οδήγησης με το Defender παραμένει πάντα στο επίκεντρο της περιπέτειας. Η αποστολή συνδυάζει απαιτητική εκτός δρόμου οδήγηση, εντυπωσιακά τοπία, μοναδικές εμπειρίες και το πνεύμα μιας ομάδας ανθρώπων με κοινές ανησυχίες. Δεν αφορά μόνο τον προορισμό, αλλά και τη δημιουργία αξέχαστων στιγμών, την ανακάλυψη της άγριας φύσης, μαζί και τη γνωριμία με τις πραγματικές δυνατότητες του Defender στο φυσικό του περιβάλλον.

Τι ποσοστό της διαδρομής πραγματοποιείται εκτός δρόμου και ποιες είναι οι μεγαλύτερες οδηγικές προκλήσεις;

Όπως ίσως θα έχετε καταλάβει εσείς όλες αυτές τις ημέρες μαζί μας, το 70%.

Πώς προετοιμάζονται τα οχήματα πριν από κάθε αποστολή και ποιες συγκεκριμένες προσαρμογές απαιτούνται για τις τοπικές συνθήκες;

Στόχος είναι να βιώσει κανείς τα οχήματα στην καθαρή εργοστασιακή τους μορφή. Έχουμε συνειδητά αποφύγει σημαντικές μετατροπές, ώστε να αναδείξουμε τις πραγματικές δυνατότητες των συμβατικών μοντέλων παραγωγής. Ορισμένα οχήματα διαθέτουν «εργάτη» για πρόσθετη υποστήριξη απεγκλωβισμού, ενώ όλα είναι εξοπλισμένα με ελαστικά παντός εδάφους (all-terrain), ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διαδρομών. Επιπλέον, κάθε όχημα διαθέτει ασύρματο επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο οργάνωσης και logistics;

Ο καιρός και τα ελαστικά. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης, σχεδόν κάθε πτυχή της διοργάνωσης έχει βελτιωθεί και τελειοποιηθεί. Από τη χάραξη της διαδρομής και την προετοιμασία των οχημάτων μέχρι την εμπειρία οδήγησης και τη συνολική ατμόσφαιρα, κάθε λεπτομέρεια έχει προσεκτικά βελτιστοποιηθεί ώστε να δημιουργείται μια αυθεντική και αξέχαστη εμπειρία.

Ποια είναι η δομή της ομάδας υποστήριξης;

Η ομάδα αποτελείται από πολύ έμπειρους και επαγγελματικά καταρτισμένους εκπαιδευτές, καθώς και εξειδικευμένους safari guides. Εκπαιδεύουμε συνεχώς το προσωπικό μας, ώστε να διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα.

Πώς διασφαλίζετε την ασφάλεια των συμμετεχόντων;

Η ασφάλεια αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητά μας. Η συνεχής εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και η διαρκής επιμόρφωση της ομάδας μας είναι βασικό κομμάτι της λειτουργίας μας. Πριν από κάθε αποστολή, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με: την άγρια ζωή, τις διαδικασίες ασφαλείας, τις τεχνικές οδήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται πολύ στενά από τους εκπαιδευτές, για μέγιστη ασφάλεια και καλύτερη εμπειρία οδήγησης.

Πόσα Defender συμμετέχουν και ποια είναι η σύνθεση του στόλου;

Οκτώ Defender 110 και ένα Defender 130, όλα τους μοντέλα 2025.

Τι είδους εξοπλισμός ή μετατροπές χρησιμοποιούνται;

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ελαστικά εγκεκριμένα από τη Land Rover. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούνται ελαστικά All-Terrain (AT), ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική ισορροπία μεταξύ άνεσης στην άσφαλτο και δυνατοτήτων εκτός δρόμου. Η πίεση των ελαστικών προσαρμόζεται συνεχώς: 2,8 bar σε χωμάτινες διαδρομές και περίπου 1,4 bar σε συνθήκες άμμου και ερήμου. Το Terrain Response προσαρμόζεται επίσης διαρκώς στις συνθήκες. Οι συχνότερες επιλογές: Gravel, Snow και Sand.

Πώς αντιμετωπίζεται η φθορά των οχημάτων;

Διατηρούμε απόθεμα βασικών ανταλλακτικών, όπως εφεδρικά ελαστικά, παρμπρίζ, κ.λπ. Μικρές επισκευές πραγματοποιούνται μέσω τοπικών συνεργατών στην πρωτεύουσα Windhoek.

Ποιο είναι το δυσκολότερο τερέν;

Η ερώτηση είναι δύσκολη, γιατί το Defender έχει σχεδιαστεί σχεδόν για κάθε είδους τερέν. Με δυνατότητα διάσχισης νερού έως 900 χλστ., τα περάσματα νερού αντιμετωπίζονται εύκολα. Στη βαθιά άμμο αισθάνεται πραγματικά σαν στο σπίτι του. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η πολλή σκόνη δεν επηρεάζουν την απόδοσή του. Ο συνδυασμός δυνατοτήτων, αντοχής, άνεσης και τεχνολογίας το καθιστά ιδανικό για τις ανάγκες των αποστολών.

Ποιο εξάρτημα δέχεται τη μεγαλύτερη καταπόνηση;

Χωρίς αμφιβολία, τα ελαστικά.

Έχετε συναντήσει επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα;

Η ποιότητα και η αξιοπιστία βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Τα τεχνικά προβλήματα είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα οχήματα διανύουν περίπου 40.000 χλμ. τον χρόνο, με διαφορετικούς οδηγούς και καθημερινή χρήση σε απαιτητικό περιβάλλον. Πιστεύω πως αυτό αποτελεί το απόλυτο τεστ πραγματικών συνθηκών.

Αν μπορούσατε να βελτιώσετε κάτι στο Defender ειδικά για τέτοιες αποστολές;

Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια σημαντική επιθυμία ή έλλειψη, καθώς όλα όσα χρειάζονται για μια σωστή αποστολή είναι ήδη ενσωματωμένα στο Defender. Από τον ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή έως τα ενεργά μπλοκέ διαφορικά, το όχημα διαθέτει ήδη όλα όσα απαιτούνται για σοβαρές εκτός δρόμου αποστολές. Κάποιες φορές τα στοιχεία, οι αριθμοί και οι τεχνικές λεπτομέρειες λένε μόνο τη μισή ιστορία. Η άλλη μισή γράφεται πάνω στη σκόνη, στα χιλιόμετρα, στις εικόνες και στις εμπειρίες που δύσκολα αποτυπώνονται σε λίγες γραμμές.

TIPS

Τι να δούμε/κάνουμε;

Tην ενδιαφέρουσα και μοντέρνα πρωτεύουσα, Windhoek / Την παραθαλάσσια πόλη Swakopmund, με επίσκεψη και στο αποστακτήριο Gin Stillhouse Atlantic/ Το highlight της χώρας, Etosha National Park / Το Fish River Canyon / Τις ερήμους Namib και Kalahari.

Πού να μείνουμε/φάμε;

Δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε «παραδοσιακή κουζίνα» της Ναμίμπια, εκτός κι αν θεωρήσει κανείς ως τέτοια το πολύ καλό κρέας που βρίσκει κανείς σε όλη τη χώρα, το εξαιρετικό ψάρι και τα θαλασσινά στις ακτές του Ατλαντικού και, φυσικά, τα φρούτα. Από εκεί και πέρα, προτείνουμε τα lodges όπου μείναμε και φάγαμε, επιλογές που προέκυψαν ύστερα από εκτενή έρευνα των ανθρώπων του Defender Experience: Butcher Block απέναντι από το Weinberg Hotel / Otjiwa Safari Lodge / Etosha Oberland Lodge / Dolomite Camp / Palmwag Lodge / Camp Kipwe / Strand Hotel στο Swakopmund, και εκεί θαλασσινά στο The Tug Restaurant / Okapuka Safari Lodge

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DEFENDER 110 3.0 DIESEL MHEV

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 6κύλινδρος σε σειρά, DOHC, 24βάλβιδος, Common Rail, Turbo, MHEV 48V

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 2.996 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ 350 ίπποι/4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ 700 Nm/1.500-3.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ Μόνιμη τετρακίνηση (AWD) με κεντρικό διαφορικό και δυνατότητα πίσω μπλοκέ

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο 8 σχέσεων (ZF 8HP)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Διπλά ψαλίδια, ανεξάρτητη

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων, ανεξάρτητη

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 5.018 × 1.996 × 1.967-1.972 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 3.022 χλστ.

ΓΩΝΙΕΣ (Προσέγγισης / Ράμπας / Διαφυγής) 37,5° / 27,8° / ~40°

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Από 218 έως 293 χλστ. (μόνο με αερανάρτηση)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΥΘΙΣΗΣ Έως 900 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 786-1.875 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 2.430-2.440 κιλά (με 5 θέσεις)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 3.500 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 6,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 191 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 9,6 λίτρα/100 χλμ. (10,5 του οδοιπορικού)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΒΟΥΑΡ 89 λίτρα

ΕΚΠΟΜΠΗ CO₂ 235-245 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ Στην Ελλάδα διατίθεται στην έκδοση 3.0D 350 X–Dynamic SE (350 ίππoι) με τιμή 122.287 ευρώ, ενώ υπάρχουν και οι εκδόσεις 249 ίππων από 115.723 ευρώ και 200 ίππων από 108.874 ευρώ.