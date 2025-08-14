Οδοιπορικό με Cupra Terramar 2.0 VZ στην Ανδαλουσία

Ευωδιά από πορτοκαλιές, πανέμορφες πόλεις με λιθόστρωτα δρομάκια, χωριά που μοιάζουν με ζωγραφιές, ιστορία, ποίηση, πάθος, τάπας και ένα Cupra στο στοιχείο του. Αν του αναθέσεις έναν ρόλο οδοιπορικού με ενδιαφέρουσες διαδρομές, το Terramar θα σε ταξιδέψει με τρόπο σχεδόν μαγικό σε μοναδικούς προορισμούς, ειδικά όταν βρίσκεται στη φυσική του έδρα.

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Έχοντας αφήσει πίσω μας τον καύσωνα των 45 βαθμών Κελσίου που ταλαιπώρησε πολλές περιοχές της Ευρώπης –και ιδίως την Ανδαλουσία–, φτάνουμε νωρίς το μεσημέρι λίγο έξω από τη Μαδρίτη, στην αντιπροσωπεία της Cupra, με το θερμόμετρο να δείχνει «μόλις»… 37 βαθμούς. Εκεί μας περιμένει το Cupra Terramar, το νέο, μεγάλο SUV της ισπανικής φίρμας, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα MQB Evo του Ομίλου VW (όπως και το Audi Q3). Στη συγκεκριμένη έκδοση 2.0 TSI VZ 4Drive, εφοδιάζεται με σύστημα τετρακίνησης 4Drive και 7τάχυτο κιβώτιο DSG.

Πρόκειται για ένα επιβλητικό αμάξωμα με διαστάσεις 4.519 x 1.869 x 1.586 χλστ. και μεταξόνιο 2.681 χλστ. – μια αυθεντική Cupra πρόταση, που έρχεται να πλαισιώσει το Formentor, αγαπημένο της συντακτικής ομάδας, αλλά και το αμιγώς ηλεκτρικό Tavascan, το οποίο, τέτοια εποχή πέρυσι, είχαμε οδηγήσει από τη Βαρκελώνη έως την Ελλάδα.

Ο ευγενέστατος υπεύθυνος, Cayo Gonzalez, μας παραδίδει τα κλειδιά, εξηγεί βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, ετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα και μας αποχαιρετά, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για τέσσερις ημέρες αργότερα. Ανδαλουσία, ερχόμαστε!

ΣΤΗ «ΣΕΒΙΓΙΑ» ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ

Η Ανδαλουσία είναι η νοτιότερη από τις 17 αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας. Καταλαμβάνει τη δεύτερη μεγαλύτερη έκταση στη χώρα και είναι η πολυπληθέστερη, με περίπου 8 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή το 18% του συνολικού πληθυσμού της Ισπανίας. Πρωτεύουσά της είναι η Σεβίλλη, διοικητικό, πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.

Για να την ανακαλύψουμε, στη διάθεσή μας έχουμε τη δίλιτρη έκδοση VZ (Veloz) του Cupra Terramar, με απόδοση 265 ίππους και 400 Nm ροπής, που «μεταφράζονται» σε 5,9 δλ. για το «0-100» και σε 243 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα. Τοποθετούμε τις αποσκευές και τον φωτογραφικό εξοπλισμό στο πορτμπαγκάζ, παίρνουμε μια ανάσα ανακούφισης –αυτή τη φορά δεν έχουμε μπροστά μας ακόμη μία αποστολή με ηλεκτρικό όχημα– και ξεκινάμε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πίσω καθίσματα του Terramar μετακινούνται κατά 15 εκατοστά στον διαμήκη άξονα, επιτρέποντας τη διαμόρφωση του χώρου αποσκευών από 540 έως 642 λίτρα, ανάλογα με τη θέση τους (στις plug-in υβριδικές εκδόσεις, ο αντίστοιχος όγκος κυμαίνεται από 400 έως 490 λίτρα). Με την πρώτη ματιά, το Terramar δείχνει επιθετικό: η μάσκα θυμίζει ρύγχος καρχαρία, τα πίσω φώτα είναι ανάγλυφα, οι ζάντες «Hadron Copper» έχουν χαρακτηριστικό χαλκόχρωμο φινίρισμα και οι έντονες αποχρώσεις τονίζουν τη σπορ ταυτότητα της μάρκας, που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει στην κατηγορία των SUV. Και, όπως φαίνεται, τα καταφέρνει. Στο εσωτερικό, τα bucket καθίσματα προσφέρουν καλή πλευρική στήριξη και είναι επενδυμένα με δέρμα και χαλκόχρωμες ραφές. Η αίσθηση θυμίζει αρκετά Audi Q3 –αναμενόμενο, αφού το Terramar κατασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο, στο Γκιόρ της Ουγγαρίας–, αλλά διατηρεί έναν ξεχωριστό, πιο μεσογειακό χαρακτήρα.

Το βλέμμα πέφτει στον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών με δυνατότητες παραμετροποίησης, αλλά και στην κεντρική οθόνη αφής των 12,9 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων (γνώριμη από άλλα μοντέλα του Ομίλου VW). Προαιρετικά διατίθεται και ένα ευμέγεθες head-up display, όπως στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας.

Αφήνουμε τη Μαδρίτη πίσω μας και κατευθυνόμαστε νότια, προς τη Σεβίλλη. Το σύστημα πλοήγησης υπολογίζει απόσταση 560 χλμ., κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Α-5. Αν και η διαδρομή συγκαταλέγεται στις λιγότερο ενδιαφέρουσες οδηγικά, οι εκτάσεις με τους ελαιώνες και τις ιτιές που χρυσίζουν από τον ήλιο προσδίδουν τουλάχιστον κάποια οπτική γοητεία.

Μετά από σχεδόν πέντε ώρες ταξιδιού, φτάνουμε στη Σεβίλλη, την πολιτιστική, καλλιτεχνική και οικονομική πρωτεύουσα της νότιας Ισπανίας. Η πόλη απλώνεται με εντυπωσιακή μεγαλοπρέπεια: ο καθεδρικός ναός, η Plaza de España –μαγευτική μέρα και νύχτα– και τα στενά δρομάκια με τις αψίδες και τις πορτοκαλιές δημιουργούν ένα σκηνικό που αποπνέει ιστορία και αρχοντιά.

Σταματάμε σε μια ήσυχη, όμορφη πλατεία, κρυμμένη ανάμεσα σε μεσογειακά στενά, για ένα «pit stop» με τοπικές γεύσεις. Το βράδυ κορυφώνεται όπως ακριβώς αρμόζει στην Ανδαλουσία: σε ένα μικρό, παραδοσιακό tablao, όπως ονομάζονται οι χώροι όπου ζωντανεύει το φλαμένκο. Η κιθάρα, τα παλαμάκια και οι γεμάτες πάθος φωνές δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα συναισθημάτων. Το απολαμβάνουμε σαν να είναι η πρώτη φορά.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ

Ξυπνάμε νωρίς και ξεκινάμε με κατεύθυνση ανατολική, χρησιμοποιώντας τους «εσωτερικούς» δρόμους πλέον, όπως ο Α-4 και στη συνέχεια ο Α-92, κάτι που σας προτείνουμε να κάνετε πάντα στις ταξιδιωτικές σας περιηγήσεις όταν πια έχετε προσεγγίσει τον προορισμό σας μέσω της ταχύτερης, αλλά χωρίς «σημεία ενδιαφέροντος» εθνικής οδού. Το Terramar αποδεικνύεται άριστος ταξιδευτής: κινητήρας ισχυρός, κιβώτιο άμεσο και άνεση υψηλού επιπέδου. Στις υψηλές ταχύτητες παραμένει αθόρυβο και άνετο, ενώ εντυπωσιάζει στις κλασικές ανηφορικές διαδρομές της Ισπανίας.

Επόμενη στάση η Μάλαγα, μια πόλη και δήμος της Ισπανίας, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας που ανήκει στην Αυτοδιοικούμενη Περιφέρεια της Ανδαλουσίας. Βρίσκεται στη δυτική άκρη της Μεσογείου και στη νότια ακτή της Ιβηρικής χερσονήσου, γύρω στα 100 χιλιόμετρα ανατολικά του στενού του Γιβραλτάρ. Εκεί, αφήνουμε για λίγο το Terramar για μια στάση: περπάτημα στο λιμάνι, στο Moorish κάστρο Alcazaba και στο μουσείο Picasso – μοναδική εμπειρία! Η συνέχεια μας βρίσκει στους λόφους της Ανδαλουσίας, στην αυθεντική της «ενδοχώρα», με το Terramar να προσαρμόζεται ιδανικά.

Σε φιδίσιες οδηγοκεντρικές διαδρομές και με περάσματα από πόλεις και χωριά που είναι must (!) να προσθέσετε στην περιήγησή σας εκεί, όπως η Καρμόνα, η Έθιχα, φυσικά η Κόρδοβα, η διαδρομή που θυμίζει Τοσκάνη έως το Πουέντε Χενίλ (ή Μοντίλα) και φυσικά το «λευκό» χωριό Ζουχέρος. Φτάνουμε αργά το απόγευμα στη Γρανάδα, σε μία από τις ομορφότερες και ιστορικότερες πόλεις της Ισπανίας και ίσως ολόκληρης της Ευρώπης. Η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε τρεις λόφους, στους πρόποδες της οροσειράς Νεβάδα (Sierra Nevada), στη συμβολή δύο ποταμών: του Χενίλ (Genil) και του παραπόταμού του Ντάρο (Darro), σε υψόμετρο 738 μ.

Η Γρανάδα απαρτίζεται από τρία ιστορικά τμήματα, που ιδρύθηκαν σε διαφορετικές περιόδους: την Αντεκερουέλα, το Αλμπαϊθίν και την κυρίως πόλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη Γρανάδα κατάγεται και ο γνωστός ποιητής Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα (1898-1936), ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό Φουέντε Βακέρος. Κορυφαίο highlight της πόλης (και ολόκληρης της Ανδαλουσίας) είναι φυσικά η Αλάμπρα: το «κόκκινο» ανάκτορο και φρούριο των Μαυριτανών μοναρχών, το οποίο δεσπόζει σε λόφο στα νοτιοανατολικά της πόλης και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η μέρα κλείνει με βραδινή βόλτα σε σοκάκια γεμάτα μικρές ταβέρνες και ατμοσφαιρικό φωτισμό. Επίλογος στο Mirador de San Nicolas, με τη φωτισμένη Αλάμπρα να προσφέρει μια θέα που κόβει την ανάσα ακόμη και στους πιο έμπειρους ταξιδιώτες και «overlanders».

ΣΤΟ «ΠΑΣΟ» ΤΩΝ 2.500 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ

Το επόμενο πρωινό ξεκινάμε για την επιστροφή των περίπου 500 χιλιομέτρων, μαζί με τις «λοξοδρομήσεις» που έχουμε οργανώσει. Το Terramar παραμένει άψογο σε κάθε ρυθμό και η κατανάλωση αξιοπρεπής για τα δεδομένα της κατασκευής των 1.675 κιλών: παρά τον συχνά-πυκνά σβέλτο ρυθμό μας, «βλέπουμε» 8,9 λίτρα/100 χλμ. Μπροστά μας το απόλυτο οδηγικό κομμάτι της διαδρομής και κορυφαίο όλου του νότου της Ισπανίας. Είμαστε στο «πάσο» της Sierra Nevada, παρέα με… δεκάδες καμουφλαρισμένα αυτοκίνητα δοκιμών πολλών εργοστασίων που εκμεταλλεύονται την ιδανική διαδρομή αλλά και τη χαλαρή εποχή, αφού το μέρος αποτελεί ταυτόχρονα και σημαντικό χειμερινό προορισμό. Ευτυχώς το Terramar, με το σπορ του DNA, ταυτίζεται άμεσα και απόλυτα με τον οδηγό.

Η τετρακίνηση 4Drive αυξάνει κατά πολύ τα ήδη υψηλά όρια πρόσφυσης του μοντέλου, τα paddle shifts ταιριάζουν ιδανικά με το σύνολο και το «dynamic chassis» (DCC Sport) δίνει επιλογές σφιχτών ρυθμίσεων ή άνεσης. Σύμφωνα με το εργοστάσιο μάλιστα, έχουν γίνει ειδικές ρυθμίσεις στον βαθμό απόσβεσης των αμορτισέρ αλλά και στη σκληρότητα των ελατηρίων. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα πιο άμεσες αντιδράσεις του αμαξώματος, αλλά χωρίς να ζημιώνεται η άνεση, με το Terramar να είναι ιδιαίτερα φιλικό στον δρόμο, με καλή ποιότητα κύλισης, κάτι που έως τώρα τα μοντέλα της Cupra δεν δίσταζαν να θυσιάσουν στον βωμό της ακρίβειας και της σπορ οδήγησης. Για τη διαμόρφωση του οδηγικού χαρακτήρα του Terramar αλλά και τον ήχο, φροντίζουν και τα προφίλ Comfort, Performance και Individual, για όλες τις εκδόσεις, ενώ υπάρχει επιπλέον το Cupra στις εκδόσεις VZ, όπως και το Offroad στις τετρακίνητες.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του ESP σε λειτουργία Sport (γίνεται λιγότερο παρεμβατικό), ενώ στο «δικό μας», όπως και στο eHybrid των 272 ίππων, το σύστημα ελέγχου ευστάθειας απενεργοποιείται πλήρως! Μαζί με όλα τα παραπάνω, στην κορυφαία ισπανική άσφαλτο τα μεγάλα ελαστικά Continental SportContact 6 255/40 R 20 μας επιτρέπουν να οδηγούμε ταχύτατα με ακρίβεια και ασφάλεια, χωρίς ίχνος υποστροφής. Την ίδια ώρα, το σύστημα διεύθυνσης έχει μεστή αίσθηση, ικανοποιητικό βάρος, παρέχοντας καλή κατευθυντικότητα. Σε αυτόν τον ρυθμό, βέβαια, η μέση κατανάλωση ανεβαίνει πια κοντά στα 12 λίτρα/100 χλμ. στον ορεινό δρόμο.

Σταματάμε στο τελευταίο σημείο που μπορείς να προσεγγίσεις με αυτοκίνητο, στα 2.500 μέτρα (στα 2.800 μ. το παρατηρητήριο) για ένα σύντομο pit stop. Από εκεί φεύγουμε για τα μέρη του Δον Κιχώτη, για να δούμε πού εξελίχθηκε «η μάχη με τους ανεμόμυλους». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την τοποθεσία Κονσουέγρα, στα 60 χλμ. από το Τολέδο, γνωστή για τους δώδεκα μύλους και το κάστρο, που αποτέλεσαν για εμάς και την τελευταία –μαγική– εικόνα από τις πολλές αυτού του οδοιπορικού των 1.650 χιλιομέτρων στην Ανδαλουσία!

HASTA LUENGO, ANDALUSIA*

Φτάνουμε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη Μαδρίτη. Ολοκληρώνουμε τη βραδιά κάνοντας μια ωραία τελευταία βόλτα στην Gran Vía, τη μεγάλη, εμβληματική οδό της ισπανικής πρωτεύουσας, ως ένα ποιητικό «Hasta luego, España», γενικότερα, πριν ακούσουμε το πάντα «ξενέρωτο» ξυπνητήρι μας το τελευταίο ξημέρωμα. Η Ανδαλουσία μάς υποδέχθηκε με πάθος, ποιότητα και σχετικά καλές τιμές σε εστίαση, διαμονή και καύσιμα (98άρα βενζίνη με 1,669 ευρώ/λίτρο), χαρίζοντάς μας πληθώρα εικόνων και συναισθημάτων. Την ίδια στιγμή, το δίλιτρο Cupra Terramar VZ ήταν πολλά περισσότερα από έναν απλό συνοδοιπόρο. Ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής! Ο οικογενειακός χαρακτήρας του Terramar συνδυάζεται με δυναμικά χαρακτηριστικά, για να δημιουργηθεί ένα γευστικό και ολοκληρωμένο κοκτέιλ. Ένα αυτοκίνητο που μιλάει στην καρδιά των οδηγών, ενώ την ίδια ώρα αποτελεί το ιδανικό όχημα για μια οικογένεια, μας ταξίδεψε ιδανικά σε έναν από τους ωραιότερους προορισμούς της Ευρώπης.

*Εις το επανιδείν, Ανδαλουσία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CUPRA TERRAMAR 2.0 VZ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.984 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 265 ίπποι/6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 400 Nm/1.650 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.519 × 1.869 × 1.586 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.681 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 540-642 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.675 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 243 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ: 8,9 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 192 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 57.490 ευρώ

TIPS

Τι να δούμε;

Σεβίλλη: Καθεδρικός της Σεβίλλης και Πύργος La Giralda / Αλκαζάρ της Σεβίλλης (Real Alcázar) / Plaza de España / Barrio de Santa Cruz (ιστορική εβραϊκή συνοικία) / Metropol Parasol (Las Setas) – σύγχρονο αρχιτεκτονικό ορόσημο / Triana – παραδοσιακή συνοικία με φλαμένκο.

Μάλαγα: Alcazaba – μαυριτανικό φρούριο / Κάστρο Gibralfaro / Καθεδρικός της Μάλαγα (La Manquita) / Μουσείο Picasso και Μουσείο Carmen Thyssen / Παραλία La Malagueta και λιμενική ζώνη Muelle Uno.

Γρανάδα: Αλάμπρα (Alhambra) – το κορυφαίο μνημείο της Ανδαλουσίας / Generalife – κήποι και θερινό ανάκτορο / Αλμπαϊθίν (Albaicín) – αραβική συνοικία με θέα / Mirador de San Nicolás – πανοραμική θέα στην Αλάμπρα / Καθεδρικός της Γρανάδα και βασιλικό παρεκκλήσι.

Επίσης: Κόρδοβα – Mezquita (τέμενος-καθεδρικός) / Ρόντα (Ronda) – περίφημη γέφυρα El Tajo και φαράγγι / Κάδιθ (Cádiz) – αρχαιότερη πόλη της δυτικής Ευρώπης / Χερέθ (Jerez de la Frontera) – φλαμένκο, κρασιά sherry και ιππασία.

Πού να φάμε;

Σεβίλλη: El Rinconcillo – το ιστορικότερο tapas bar (από το 1670) / Bar Eslava – καινοτόμες συνταγές / Bodega Santa Cruz – ζεστή ατμόσφαιρα / Casa Morales – ρουστίκ / La Brunilda – μοντέρνα tapas fusion, πολυαγαπημένο hotspot / Las Teresa – για jamón ibérico με ρομαντική ατμόσφαιρα στο Santa Cruz / Bar Estrella / Bar Alfalfa.

Μάλαγα: El Pimpi – θρυλικό, ιδιοκτησία του Antonio Banderas, με τοπικά κρασιά και πιάτα / Blossom ή José Carlos García – μπήκαν στη λίστα Michelin για δημιουργική κουζίνα.

Γρανάδα: La Sitarilla – παλιά ταβέρνα / Casa Julio – εκπληκτικά τηγανητά ψαράκια (boquerones, cazón) / Bodegas Castañeda – παραδοσιακές γεύσεις, cured meats, σταθερή αξία / La Bella y la Bestia – με θέα Αλάμπρα, χορταστικά tapas στη συνοικία Albaicín / Los Manueles – διάσημες μεγάλες croquetas και rabo de toro / Los Diamantes – φρέσκα ψαρικά (calamares, gambas) σε ζωντανή ατμόσφαιρα.