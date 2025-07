Οδοιπορικό στις 24 Ώρες του Le Mans 2025 με Peugeot E-3008

Από το Παρίσι στον εμβληματικό 24ωρο αγώνα –την απόλυτη δοκιμασία του Le Mans– με το ηλεκτρικό Peugeot E-3008. Οι δικές μας 120 ώρες σε ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, με λαμπερές πινελιές από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον!

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΛΟΥΡΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΗΡΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Στο ημερολόγιο γράφει 12 Ιουνίου 2025. Το Παρίσι μόλις αρχίζει να ζεσταίνεται κάτω από τον ήλιο που προσπαθεί να ξεπροβάλει πίσω από τα σύννεφα της Πόλης του Φωτός. Στην είσοδο ενός χώρου στάθμευσης μας περιμένει το όχημα που θα μας μεταφέρει –κυριολεκτικά και συμβολικά– σε μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού: στον 24ωρο αγώνα του Le Mans, στην 93η εκδοχή του. Το νέο Peugeot E-3008, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του C-SUV της γαλλικής φίρμας, δεν είναι απλώς το μέσο του ταξιδιού μας.

Στην τρίτη του γενιά ως «3008», έπειτα από την κάπως άχρωμη, θα λέγαμε, πρώτη του 2009 αλλά και τη δεύτερη του 2016, που μας εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή και μας δικαίωσε κατακτώντας τον τίτλο του Car of the Year (2017), πιο ώριμο από ποτέ, θα είναι ο πρωταγωνιστής σε μια διαδρομή που διαπερνά την καρδιά της Γαλλίας, τόσο γεωγραφικά όσο και ιστορικά. Μια διαδρομή που μας πηγαίνει από τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα στο κλασικό μεγαλείο του μηχανοκίνητου αθλητισμού· από την ησυχία της ηλεκτροκίνησης στον εκκωφαντικό ήχο του Le Mans.

ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Φυσικά και δεν είναι η πρώτη φορά που παραλαμβάνουμε ένα δημοσιογραφικό Peugeot από τη Γαλλία. Μόνο που τις προηγούμενες φορές αυτό γινόταν από τα κεντρικά γραφεία, μια ανάσα από την Αψίδα του Θριάμβου. Εν προκειμένω το ραντεβού δόθηκε έξω από το Παρίσι, στο εργοστάσιο του Poissy. Αυτό θεωρητικά θα μας διευκόλυνε, μόνο που υπολογίσαμε χωρίς τον ταξιτζή. Να δεχθούμε το να μην μπορείς να συνεννοηθείς στα αγγλικά, αλλά το να μην μπορείς να βάλεις σωστά μια διεύθυνση στο navigation (δύο φορές μάλιστα) είναι απαράδεκτο. Φταίμε και εμείς που δεν διπλοτσεκάραμε τη διαδρομή και το πληρώσαμε τελικά, τόσο σε χρήμα, όσο και σε χρόνο. Μετά τη μίνι πρωινή μας περιπέτεια, φορτώνουμε με φούρια αποσκευές και φωτογραφικά και φεύγουμε, όχι για μια σύντομη βόλτα στο Παρίσι, όπως αρχικά σχεδιάζαμε, αλλά νοτιοδυτικά προς Le Mans, που απέχει κάτι παραπάνω από 200 χλμ.

Ελέγχουμε ότι είμαστε 100% φορτισμένοι και ξεκινάμε. Το «δικό μας» Ε-3008 στην έκδοση GT, με τον ηλεκτροκινητήρα των 213 ίππων, δείχνει αποφασισμένο να παίξει τον ρόλο του «tourer» με αυτοπεποίθηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει στα χέρια μας το ηλεκτρικό crossover με την εντυπωσιακή σιλουέτα, η οποία προκύπτει και από το «κόψιμο» της ουράς σε liftback. Ελπίζαμε ότι αυτή τη φορά θα είχαμε την κορυφαία έκδοση με τους δύο κινητήρες και την 100άρα μπαταρία. Όχι ότι θα μας έλειπε κάτι σε δύναμη ή αυτονομία, αλλά θα ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για αξιολόγησή της.

Το «3008» είναι το πρώτο μοντέλο του ομίλου που βασίστηκε στη νέα πλατφόρμα STLA Medium, η οποία προσφέρει μεγάλη αυτονομία (με δυνατότητα να δεχτεί μπαταρίες έως και 98 kWh) και μπορεί να φιλοξενήσει μοντέλα των κατηγοριών C και D, όπως και πλήθος συστημάτων μετάδοσης. Η Peugeot έχει επιλέξει μια μονάδα για την κίνηση της βασικής έκδοσης του μοντέλου με ονομαστική ισχύ 157 kW και ροπή 343 Nm. Η μονάδα υποστηρίζεται από ηλεκτρικό κύκλωμα 400 V και έναν συσσωρευτή NMC με 73 ωφέλιμες kWh (μεικτή χωρητικότητα: 77 kWh). Με αυτά ως δεδομένα, το σύνολο προσφέρει θεωρητική αυτονομία έως 525 χλμ. – αρκετά περισσότερα απ’ όσα χρειαζόμαστε για το ταξίδι μας έως το Le Mans, ακόμα και με ενδιάμεσες παρακάμψεις για τις πάντα απαραίτητες φωτογραφικές μας βλέψεις.

Πρώτη στάση: Chartres. Μία ώρα και κάτι απόσταση από την πρωτεύουσα, με τον καθεδρικό ναό να δεσπόζει στον ορίζοντα σαν οπτική πυξίδα. Η πρώτη λήψη στήνεται δίπλα σε ένα λιθόστρωτο σοκάκι με φόντο τη Notre-Dame de Chartres. Η αντίθεση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική του 13ου αιώνα και στο αιχμηρό ντιζάιν του νέου ηλεκτρικού 3008 δημιουργεί ένα κάδρο που δείχνει σαν σχόλιο πάνω στον χρόνο και στην εξέλιξη. Αφήνοντας πίσω μας το Chartres, βγαίνουμε στην A11. Η διαδρομή γίνεται πιο ρυθμική, με λιγότερη κίνηση, περισσότερους αγρούς και ένα φόντο που αποκαλύπτει την αυθεντική ύπαιθρο του Pays de la Loire. Το σύστημα πλοήγησης μας προτείνει ένα σημείο φόρτισης κοντά στο Le Theil-sur-Huisne, αν και με τα δεδομένα κατανάλωσης των 16,5 kWh/100 χλμ. και την ήπια οδήγηση, η μπαταρία έχει ακόμη πάνω από 45% ενέργεια.

Στα εντός, το μάτι πέφτει πάνω στην κυρτή οθόνη των 21 ιντσών του νέου «Panoramic» i-Cockpit. Όνομα και πράγμα κυριολεκτικά, μια και η ενιαία αυτή στενόμακρη οθόνη υψηλής ανάλυσης μοιάζει να αιωρείται πάνω από το ταμπλό, ενώ την εικόνα συμπληρώνουν το μικρό «τετράγωνο» τιμόνι και τα πλήκτρα αφής i-Toggles, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα παραμετροποίησης, δίνοντας πρόσβαση σε δέκα επιλεγμένες από τον οδηγό λειτουργίες του αυτοκινήτου. Σε αντίθεση με τα καθίσματα του νέου 5008 (βλ. συγκριτική δοκιμή σε άλλες σελίδες), τα δικά μας δεν διέθεταν ηλεκτρικές ρυθμίσεις και δυνατότητα εξαερισμού. Μικρό το κακό, μια και το βασικό ζητούμενο, που είναι η σωστή στήριξη, το υποστηρίζουν με απόλυτη αποτελεσματικότητα.

LE MANS: Η ΠΟΛΗ, Ο ΜΥΘΟΣ

Μπαίνοντας στο Le Mans, οι δρόμοι έχουν ήδη γεμίσει με πινακίδες από όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη του αγώνα και οι επισκέπτες αρχίζουν να κατακλύζουν τα πάντα. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη, οπότε δεν χάνουμε χρόνο και πάμε στο ιστορικό κέντρο, τη Cité Plantagenêt, όπου τα μεσαιωνικά σοκάκια φιλοξενούν γαστρονομικά μπιστρό και τοπικά καφέ. Ο Θ. H. βγαίνει για μια φωτογραφική αναζήτηση, αφού, αν και βρίσκεται εδώ για τέταρτη φορά, είναι η πρώτη που πραγματικά έχει τη χρονική ευχέρεια να ανακαλύψει τις ομορφιές και τα αξιοθέατα αυτής της ιστορικής πόλης.

Την ίδια ώρα, εμείς εξερευνούμε το δίκτυο φόρτισης της πόλης. Οι δημόσιοι φορτιστές είναι αρκετοί, αλλά δεν χρειάζεται τελικά να πάμε μακριά. Στα 100 μέτρα από το ξενοδοχείο μας υπάρχει μια σειρά από ταχυφορτιστές της Atlante, χωρίς αναμονή. Μπορεί ο Μανώλης Σαλούρος να έχει φάει με το κουτάλι ατέλειωτα χιλιόμετρα οδοιπορικών με ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε Ελλάδα και Ευρώπη και να παίζει πια στα δάχτυλα εφαρμογές και διαδικασίες, εμείς όμως δεν έχουμε φτάσει σε ανάλογο επίπεδο εξοικείωσης. Ευτυχώς, στην προκειμένη περίπτωση η διαδικασία είναι πολύ απλή και δεν απαιτεί το κατέβασμα κάποιας εφαρμογής. Ακολουθείς τις αναλυτικές φωνητικές (!) οδηγίες και απλώς ακουμπάς την πιστωτική σου κάρτα στο τερματικό.

Ένα γρήγορο «top-up» και η αυτονομία επιστρέφει σχεδόν στο μέγιστο, οπότε… ας οδηγήσουμε! Το Ε-3008 των 2.114 κιλών αποτελεί μια απόλυτα αγχολυτική πρόταση σε επίπεδο συμπεριφοράς, καθώς καθετί εκτυλίσσεται με χαρακτηριστική ομοιογένεια και προοδευτικότητα, χωρίς γωνίες και εξάρσεις. Μοναδική εξαίρεση είναι αυτή η τάση της πίσω ανάρτησης πολλαπλών συνδέσμων να αντιδρά κάπως νευρικά στα εγκάρσια σαμαράκια, τα οποία σε αυτά τα μέρη υπάρχουν παντού για τον περιορισμό της ταχύτητας. Τα φρένα με τρεις βαθμίδες ρύθμισης του συστήματος ανάκτησης ενέργειας αποδεικνύονται αποτελεσματικά και ακούραστα, παρά τους 2+ τόνους, η ηχομόνωση κάτι παραπάνω από υποδειγματική, ενώ σε υψηλό επίπεδο βρίσκεται και η ποιότητα κύλισης.

24 ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΝΕ ΑΙΩΝΙΑ

Την επόμενη μέρα ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις εντός πίστας. Σε πρώτη φάση αφορούσαν την παρουσίαση του πρώτου ηλεκτρικού GTI, για το οποίο μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σε άλλο σημείο του άρθρου. Ελπίζαμε ότι ο καιρός θα μας έκανε το χατίρι, αλλά μάταια, καθώς η θερμοκρασία σκαρφάλωσε και πάλι πάνω από τους 35°C, με την υγρασία να κάνει ακόμα πιο αποπνικτική την κατάσταση.

Ευτυχώς, η Peugeot Sport, οικοδεσπότης μας σε αυτό το ταξίδι, είχε ετοιμάσει έναν ειδικό χώρο υποδοχής για δημοσιογράφους και καλεσμένους με ξεχωριστό, μεγάλο μπαλκόνι και άπλετη θέα στο «S» πριν από την περίφημη αψίδα της Dunlop. Υπήρχαν κάποιες παράπλευρες αγωνιστικές δραστηριότητες, όπως ένας σύντομος αγώνας με Ford Mustang, οπότε βρήκαμε ευκαιρία να εξερευνήσουμε αυτή τη μεγαλειώδη εμποροπανήγυρη που ζει και αναπνέει γύρω από τον 24ωρο αγώνα, όπου χιλιάδες θεατές βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση. Ακόμα και κάτι τόσο απλό, όσο το να προσπαθήσεις να επισκεφτείς το εντυπωσιακό μουσείο που εφάπτεται στην πίστα, μπορεί να αποδειχθεί ματαιότητα μόλις αντιληφθείς την ουρά αρκετών δεκάδων μέτρων, με όλους εκείνους που περιμένουν να μπουν έχοντας ήδη κλείσει εισιτήρια από το διαδίκτυο. Θα περίμενε κανείς ότι το βράδυ θα μειωνόταν ο κόσμος, κάτι που όχι μόνο δεν έγινε, αλλά αυξήθηκε, καθώς διοργανώνονταν συναυλίες από γνωστά μουσικά συγκροτήματα.

Επιτέλους ξημερώνει Σάββατο και η ώρα της εκκίνησης πλησιάζει. Ευτυχώς επίσης, έχει δροσίσει, ένα παχύ στρώμα συννεφιάς έχει βελτιώσει την ατμόσφαιρα και μπορείς πλέον να περιφέρεσαι με μεγαλύτερη ευκολία, είτε ως αμέριμνος επισκέπτης είτε ως βαρυφορτωμένος φωτογράφος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει μια όμορφη στιγμή αφιερωμένη στο GTI της Peugeot. Τριάντα ιστορικά 205 GTi, με οδηγούς τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, συνόδευσαν το νέο ηλεκτρικό E-208 GTi στον πρώτο του γύρο στην πίστα των 24 Ωρών του Le Mans, σε μια εντυπωσιακή παρέλαση που έκλεψε την παράσταση. Μεταξύ των τριάντα 205 GTi υπήρχε ένα μοναδικό μοντέλο, το πρώτο 205 GTi, δανεικό από το μουσείο της γαλλικής εταιρείας, με οδηγούς τον Ζαν Φιλίπ Ιμπαράτο, CEO της Stellantis Expanded Europe, και τον Ζαν Μαρκ Φινό, Senior Vice President της Stellantis Motorsport. Για τον τελευταίο μάλιστα ήταν μια συγκινητική στιγμή, καθώς ήταν μέλος της σχεδιαστικής ομάδας του 205 GTi πριν από 40 χρόνια και επέβλεψε τον σχεδιασμό του νέου E-208 GTi, που αναπτύχθηκε από την Peugeot Sport.

Μετά από ώρα, ακόμα και ο πλέον αδαής καταλαβαίνει ότι κάτι σπουδαίο πρόκειται να συμβεί. Χιλιάδες κόσμου έχουν αρχίσει να κατακλύζουν τον χώρο της εκκίνησης περπατώντας ανάμεσα από αυτοκίνητα και οδηγούς. Αν κάποιος μπορούσε να χρεώσει έστω και με ένα cent κάθε selfie που τραβήχτηκε εκείνο το διάστημα, το πιθανότερο είναι ότι θα γινόταν πλούσιος.

Σιγά σιγά όλη αυτή η λαοθάλασσα, ως άλλη παλίρροια, αρχίζει να αποτραβιέται, αποκαλύπτοντας τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, που δεν είναι άλλοι από τους οδηγούς και τα μονοθέσια. Τα αυτοκίνητα ξεκινούν τον γύρο προθέρμανσης καθώς είναι λοξά παρατεταγμένα, μια και η εικόνα των οδηγών που έτρεχαν να μπουν στα αυτοκίνητα αποτελεί μια μακρινή και νοσταλγική ανάμνηση. Καθώς ο εμβληματικός τενίστας Ρότζερ Φέντερερ ανεμίζει τη σημαία της εκκίνησης, πυροδοτείται μια μεγάλη σειρά από καπνογόνα στα χρώματα της γαλλικής σημαίας, ενώ την ίδια στιγμή δύο μαχητικά Rafale πραγματοποιούν υπερπτήση. Ο αγώνας έχει πλέον ξεκινήσει. Για τις επόμενες 24 ώρες οδηγοί και αυτοκίνητα θα δοκιμαστούν στα όριά τους, προκειμένου να αποδειχθεί ποιος αντέχει περισσότερο.

Στην 93η έκδοση των 24 Ωρών του Le Mans, η Ferrari κατέκτησε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στον αγώνα αντοχής, με τον Ρόμπερτ Κούμπιτσα να οδηγεί την ιδιωτική ομάδα με το νούμερο #83 της AF Corse στην κορυφή. Ο Κούμπιτσα, μαζί με τους συμπαίκτες του Γιφέι Γι και Φιλ Χάνσον, ολοκλήρωσαν 387 γύρους στη «Σαρτ», τερματίζοντας μπροστά από τις εργοστασιακές ομάδες. Άξιο αναφοράς το ότι είναι η πρώτη νίκη ιδιωτικής ομάδας από το 1997 αλλά και το γεγονός ότι ο Κούμπιτσα (μαζί με τον Φερνάντο Αλόνσο) είναι οι μόνοι οδηγοί που έχουν κερδίσει τον αγώνα Le Mans και έναν αγώνα της Formula 1.

Το αυτοκίνητο #6 της Porsche Penske, με τους Κέβιν Εστρέ, Λόρενς Βανθόρ και Ματ Κάμπελ, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, μόλις 14,084 δευτερόλεπτα πίσω. Η τρίτη θέση ανήκε στην εργοστασιακή Ferrari #51, με τους Αλεσάντρο Πιερ Γκίντι, Αντόνιο Τζιοβινάτσι και Τζέιμς Κάλαδο στο τιμόνι. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του Κούμπιτσα, καθώς έρχεται χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα σε ράλλυ το 2011, που τερμάτισε την καριέρα του στη Formula 1 και τραυμάτισε σοβαρά το δεξί του χέρι.

Η νίκη του μάλιστα συνέπεσε με το Σαββατοκύριακο του Καναδικού Grand Prix, που διεξήχθη στον ίδιο χώρο όπου πέτυχε τη μοναδική του νίκη στη Formula 1 το 2008. Αν και η Ferrari κυριάρχησε στον αγώνα, η Porsche κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με το αυτοκίνητο #6 να ξεκινά από την τελευταία θέση λόγω ποινής και να ανεβαίνει τελικά στη δεύτερη θέση. Η Toyota, αν και αντιμετώπισε προβλήματα, διατήρησε την ελπίδα της για τον τίτλο, με το αυτοκίνητο #8 να τερματίζει έκτο. Οι Cadillac και BMW είχαν αξιοσημείωτη παρουσία, αν και χωρίς να ηγηθούν του αγώνα. Σε έναν άτυπο ηχητικό διαγωνισμό, ο 5λιτρος V10 των Cadillac παρήγαγε στην επιτάχυνση τον πιο εθιστικό ήχο, ενώ στο φρενάρισμα τα Peugeot ξεχώριζαν για τα εντυπωσιακά τους σκασίματα.

Tα Peugeot 9X8 #94 (Duval/Jakobsen/Vandoorne) και #93 (Di Resta/Jensen/Vergne) τερμάτισαν στην 11η και 16η θέση αντίστοιχα, κάτι που σημαίνει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και οι δύο συμμετοχές είδαν την καρό σημαία, κάτι πολύ σημαντικό σε έναν αγώνα αντοχής, αν και όλοι στην ομάδα ήλπιζαν σε κάτι καλύτερο. Στην κατηγορία LMGT3, το BMW του Βαλεντίνο Ρόσι αντιμετώπισε ηλεκτρική βλάβη, επιτρέποντας στην Porsche #92 να κατακτήσει τη νίκη. Στην κατηγορία LMP2, ο Ισπανός Λορέντζο Φλουξά τερμάτισε 13ος μετά από επαφή στον αγώνα. Αυτή η έκδοση των 24 Ωρών του Le Mans ήταν γεμάτη στρατηγική, αντοχή και αμφιλεγόμενες αποφάσεις που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα.

Η καρό σημαία έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής, σηματοδοτώντας το τέλος αυτής της μοναδικής εμπειρίας για όλους. Οι περισσότεροι θέλησαν να παρακολουθήσουν τους πανηγυρισμούς και την απονομή, εμείς όμως προτιμήσαμε να βάλουμε τις τελευταίες πινελιές στο οδοιπορικό μας. Πλέον κινηθήκαμε δυτικά, προς την πόλη της Arnage, η οποία έχει ονοματοδοτήσει την περίφημη στροφή. Διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο με τις συνεχόμενες πλατείες και τα μπιστρό με το έντονο «αυτοκινητικό» χρώμα, κατευθυνόμαστε προς το La Flèche, έναν μικρό οικισμό που σε μεταφέρει στο παρελθόν, με το μεσαιωνικό του χρώμα και τα κάστρα πάνω στο ποτάμι που διασχίζει την πόλη.

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΑΝ ΛΕΠΤΑ

Στις 16 Ιουνίου, μετά από ένα τετραήμερο γεμάτο εξαιρετικές εντυπώσεις, στιγμές και… ήχους (από τους πιο αθόρυβους έως τους πιο εκκωφαντικούς), επιστρέφουμε στο Παρίσι. Ζώντας έστω και για λίγο από κοντά την ομάδα της Peugeot Sport, διαπιστώσαμε ότι και το 3008 που οδηγούμε κουβαλά μέσα του τη φιλοσοφία του αγωνιστή: από το σασί και τις επιδόσεις έως τη σχεδίαση και τη διαχείριση ενέργειας. Το ηλεκτρικό 3008 ολοκληρώνει το ταξίδι του με μέσο όρο κατανάλωσης στις 18,5 kWh/100 χλμ., χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια για εξοικονόμηση. Η αυτονομία αποδείχθηκε ρεαλιστική, η φόρτιση πανεύκολη, η εμπειρία ολοκληρωμένη. Παραδίδοντας τα κλειδιά, νιώθουμε πως δεν κάναμε απλώς ένα οδοιπορικό. Ζήσαμε μια μετακίνηση με νόημα, με ιστορικό βάθος και τεχνολογικό υπόβαθρο, ενώ ταυτόχρονα είδαμε πώς μπορεί να είναι το μέλλον της αυτοκίνησης όταν σχεδιάζεται με ουσία και μεράκι. Το Le Mans είναι μια εμπειρία που δεν περιγράφεται εύκολα με λέξεις. Πρέπει να τη ζήσεις και ιδανικά με το κατάλληλο αυτοκίνητο, όπως εμείς. Το Peugeot E-3008 δεν ήταν απλώς ο τρόπος μετακίνησής μας. Ήταν ο συνοδοιπόρος μας σε ένα ταξίδι που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον, την ιστορία με την εξέλιξη, την αδρεναλίνη με την ηρεμία, το know how των αγώνων σε ένα φυσικό και άψογο πέρασμα στα αυτοκίνητα παραγωγής. Από το Παρίσι στο Le Mans –και πίσω– με ηλεκτρισμένη καρδιά και πλημμυρισμένοι με εικόνες. Κυριολεκτικά και μεταφορικά!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PEUGEOT E-3008 210 PS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας

ΙΣΧΥΣ: 213 ίπποι

ΡΟΠΗ: 343 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 73 kWh (ωφέλιμη)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.542 × 1.895 × 1.641 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.739 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 520 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.114 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 18,5 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA (WLTP): 527 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 20-80% σε 4 ώρες 30 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (160 kW): 20-80% σε 30 λεπτά

LE MANS – 24 ΩΡΕΣ, ΕΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ

Ο 24ωρος αγώνας του Le Mans (24 Heures du Mans), που διεξάγεται από το 1923 στη δυτική Γαλλία, είναι ο παλαιότερος και πιο διάσημος αγώνας αντοχής στον κόσμο. Ανήκει μάλιστα στο γνωστό και ως «Triple Crown» του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μαζί με το GP του Μονακό για την F1 (από το 1929) και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης (από το 1911), και έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο θρυλικές μάχες στην ιστορία της αυτοκίνησης. Μια μοναδική πρόκληση, ανθρώπων και μηχανών, που συνδυάζει ταχύτητα, αντοχή, αξιοπιστία και ομαδική στρατηγική. Είναι το πεδίο όπου η τεχνολογία δοκιμάζεται στα άκρα: υβριδικά συστήματα, αεροδυναμική, συστήματα ανάκτησης ενέργειας, όλα ξεκίνησαν ή εξελίχθηκαν εδώ, προτού περάσουν στα αυτοκίνητα δρόμου.

Στιγμές-σταθμοί στην ιστορία του αγώνα

1923 – Η απαρχή. Η πρώτη διοργάνωση του αγώνα αντοχής, με νίκη των Λαγκάς/Λέοναρντ (Σενάρ-Βάλκερ). Έναρξη ενός θρύλου.

1955 – Η τραγωδία. Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα στην ιστορία του motorsport, με 83 θεατές και τον οδηγό Πιερ Λεβέν νεκρούς, αλλάζει για πάντα τα μέτρα ασφαλείας.

1966 – Η «εκδίκηση» της Ford. Επικρατεί με το GT40, βάζοντας τέλος στην κυριαρχία της Ferrari και εγκαινιάζοντας τον «πόλεμο των τιτάνων».

1969 – Μόλις… 120 μέτρα. Η Porsche 908 των Ζεράρ Λαρούς και Χανς Χέρμαν ολοκλήρωσε στη δεύτερη θέση, πίσω από το πεντάλιτρο Ford GT40 του Τζάκι Ιξ. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτοκινήτων ήταν μόλις 120 μέτρα, στοιχειοθετώντας τον πιο δραματικό τερματισμό στα χρονικά του αγώνα.

1970 – Η Porsche στην κορυφή. Η πρώτη νίκη της Porsche, με την 917 K, ανοίγει τον δρόμο για τη μετέπειτα κυριαρχία της.

1980 – Η νίκη του Rondeau. Ο Ζαν Ροντό γίνεται ο μοναδικός οδηγός που κέρδισε το Le Mans με αυτοκίνητο δικής του κατασκευής.

1991 – Η έκπληξη της Mazda. Η ιαπωνική Mazda 787B (rotary engine) γίνεται η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα ιαπωνική νίκη με κινητήρα Wankel.

1999 – Το «ιπτάμενο» CLR. Τα Mercedes CLR απογειώνονται κυριολεκτικά, σηματοδοτώντας το τέλος της εμπλοκής της Mercedes στα πρωτότυπα για χρόνια.

2009 – Επιστροφή της Peugeot. Η 908 HDi FAP των Μπορντέ/Μοντανί/Σαραζέν κατακτά την κορυφή, διακόπτοντας την κυριαρχία της Audi στην πετρελαιοκίνητη εποχή.

2016 – Το δράμα της Toyota. Η Toyota χάνει τη νίκη στα τελευταία 3 λεπτά, λόγω μηχανικής βλάβης, χαρίζοντας απρόσμενα την πρωτιά στην Porsche.

2023 – Το Centenaire. 100 χρόνια Le Mans, με τη Ferrari να επιστρέφει και να θριαμβεύει με την 499P Hypercar, 58 χρόνια μετά την τελευταία της νίκη (1965).

Η PEUGEOT SPORT ΣΤΟ LE MANS – ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕ ΔΟΞΑ, ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ

Η ομάδα παρουσιάζει την τρέχουσα μορφή του 9Χ8 – το αγωνιστικό όχημα που επιχειρεί να επαναφέρει τη γαλλική φίρμα στην κορυφή του βάθρου, όπως το είχε κάνει παλαιότερα. Και εδώ η Peugeot δεν έρχεται απλώς με ένα αυτοκίνητο. Έρχεται με κληρονομιά, που ξεκινά ουσιαστικά το 1992-1993 με τις διαδοχικές νίκες του 905 Evo1 και εξελίσσεται έως τις ημέρες μας, πάντα με στόχο την εξέλιξη και την κορυφή, με τους Γάλλους να έχουν το know how τού πώς να παλεύουν στο Le Mans και γενικότερα στο motorsport, αλλά και πώς να συνδέουν τους αγώνες με την παραγωγή νέων μοντέλων, περνώντας ιδανικά αυτή την τεχνογνωσία στα καθημερινά αυτοκίνητα. Η Peugeot Sport έχει μια βαθιά και επιτυχημένη ιστορία στο Le Mans, με συμμετοχές που δεν βασίστηκαν μόνο στις επιδόσεις, αλλά και στην καινοτομία. Η προσέγγισή της δεν ήταν ποτέ «business as usual» – αντίθετα, κάθε συμμετοχή ήταν τεχνολογική δήλωση.

Οι κορυφαίες στιγμές:

1992-1993: Δύο νίκες με το 905, ατμοσφαιρικό V10 – εμβληματικό για τον ήχο και το ντιζάιν.

2009: Θρίαμβος με το 908 HDi FAP, ντίζελ V12, απέναντι στην Audi.

2023-2024: Επιστροφή με το 9X8, χωρίς πίσω φτερό – ριζοσπαστικό, τολμηρό, μοναδικό.

2025: Η πιο ώριμη μορφή του 9X8, με αναθεωρημένη αεροδυναμική και νέα προσέγγιση στη διαχείριση ενέργειας.

Άλλες αγωνιστικές επιτυχίες της Peugeot Sport:

WRC: Παγκόσμια Πρωταθλήματα στα ’80s και ’00s.

Rally Raid: Νίκες στο Dakar με τα 205 T16, 405 T16 και πιο πρόσφατα με το 3008 DKR.

WTCR, Pikes Peak και πολλά ακόμα.

Η φιλοσοφία της Peugeot Sport συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των αυτοκινήτων δρόμου, από το σασί και την αεροδυναμική έως τα ηλεκτρικά συστήματα. Το 3008 GT Electric που οδηγήσαμε είναι παιδί αυτής της αγωνιστικής κουλτούρας και ακόμη πιο πολύ το E-208 GTi που πρωτογνωρίσαμε εκεί. Ναι, ας είναι και τα δύο ηλεκτρικά. Οι βάσεις υπάρχουν…

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ COMEBACK ΤΟΥ GTI

Στο περιθώριο του φετινού 24ωρου Le Mans, η Peugeot παρουσίασε για πρώτη φορά το E-208 GTΙ, σηματοδοτώντας την είσοδο του εμβληματικού GTΙ στην ηλεκτρική εποχή, με στόχο, όπως ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Peugeot, Αλέν Φαβέγ, δηλώνει, να ενισχύσει τη φήμη της για οδηγικές συγκινήσεις.

Το Ε 208 GTI έρχεται να τοποθετηθεί δίπλα στις νεότευκτες, σκληροπυρηνικές ηλεκτρικές υλοποιήσεις του ομίλου Stellantis, όπως τα Abarth 600e, Alfa Romeo Giulia Veloce και Opel Mokka GSe, τα οποία ανήκουν στα B-SUV. Αυτό θα είναι άλλωστε και ένα στοιχείο διαφοροποίησης του γαλλικού χάτσμπακ, όπως μας δήλωσε η υπεύθυνη προϊόντος, Ανιές Τέσον Φαγέτ, η οποία δεν απέκλεισε την επέκταση των εκδόσεων GTI και σε άλλα μοντέλα. Επίσης, σε αντίθεση με Abarth και Junior, το Ε-208 GTI θα είναι διαθέσιμο μόνο στην ισχυρότερη παραλλαγή, απόδοσης 280 ίππων και 345 Nm. Αυτά μεταφράζονται σε μια επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα. Το μοτέρ μπορεί να φτάσει τις 15.000 σ.α.λ., βρίσκεται εμπρός και μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς, μέσω ενός κιβωτίου μονής σχέσης και ενός μηχανικού διαφορικού Τόρσεν της JTEKT. Στο δάπεδο βρίσκεται η μπαταρία των 54 kWh (51 kWh ωφέλιμη χωρητικότητα) και μπορεί να φορτιστεί σε ισχύ έως και 100 kW (DC).

O μηχανικός εξέλιξης Christophe Aurault στάθηκε ιδιαίτερα στις εκτεταμένες αλλαγές που έχουν γίνει στην μπαταρία, στο σύστημα ψύξης αλλά και στην ανάρτηση, που συνεχίζει να αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω. Η απόσταση από το έδαφος μειώθηκε κατά 30 χλστ., αυξήθηκε η ακαμψία των αντιστρεπτικών δοκών, ενώ μεγάλωσαν τα μετατρόχια, κατά 56 χλστ. εμπρός και 27 χλστ. πίσω. Τα φρένα αποτελούνται εμπρός από δίσκους 355 χλστ. με τετραπίστονες δαγκάνες, όπου στο sport πρόγραμμα λειτουργίας απενεργοποιείται η ανάκτηση ενέργειας, εξασφαλίζοντας μια αυθεντική μηχανική αίσθηση κατά το φρενάρισμα. Οι ζάντες των 18 ιντσών, με την υπογραφή GTΙ, ενισχύουν την ισχυρή παρουσία του οχήματος, ενώ το σχέδιο με τα χαρακτηριστικά πέταλα παραπέμπει στις εμβληματικές «τρυπητές» ζάντες του 205 GTi. Το τονισμένο bodykit ξεχωρίζει από τις αλλαγές που έχουν γίνει στους προφυλακτήρες. Αντίστοιχα, στο εσωτερικό ξεχωρίζουν τα επενδεδυμένα με Alcantara bucket καθίσματα, το προσαρμοσμένο στον χαρακτήρα της έκδοσης τιμόνι και η βαμμένη στα κόκκινα μοκέτα, φόρος τιμής στο εμβληματικό 205 GTi. Περισσότερες πληροφορίες και εντυπώσεις αναμένεται να έχουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς.