Πάσχα στην Κέρκυρα με Peugeot 3008 PHEV

Υπάρχουν οδοιπορικά που τα σχεδιάζεις και άλλα που μοιάζουν να σε περιμένουν ως ιδανική συγκυρία, ειδικά όταν η έκδοση του τεύχους συμπίπτει με μια τόσο ιερή μέρα για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, το Πάσχα. Πρωταγωνίστρια των ημερών η Κέρκυρα, ένα νησί που δεν χρειάζεται συστάσεις, αλλά κάθε φορά ζητά να το ανακαλύψεις ξανά, αφήνοντας κάτι για την επόμενη.

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Με ιδανική παρέα το Peugeot 3008 plug-in των 225 ίππων, διασχίζουμε τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Ηγουμενίτσα, για να περάσουμε απέναντι με το πρώτο πρωινό φως. Η βασική ταξιδιωτική σκαλέτα είναι συγκεκριμένη: Δευτέρα βράδυ Ηγουμενίτσα. Τρίτη 08.30, επιβίβαση στο «Ionian Express» της Kerkyra Lines και άφιξη στις 09.40 στην Κέρκυρα. Επιστροφή Τετάρτη 11.30-12.40 και κατόπιν κατευθείαν πορεία για Αθήνα.

Στο μεταξύ; Ένα 24ωρο στην αρχόντισσα του Ιονίου και των Διαποντίων Νήσων, με 217 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Με ιστορία που ξεκινά από τους Φαίακες, περνά από τα ρωμαϊκά χρόνια και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και συνεχίζεται με τους Ενετούς για τέσσερις αιώνες, τους Γάλλους και τους Άγγλους, έως την 21η Μαΐου 1864, όταν τα Επτάνησα ενώνονται με την Ελλάδα.

Με καντούνια που μυρίζουν ιώδιο και μπουγάδα, με δρόμους που κάποτε φιλοξένησαν το περίφημο Σιρκουί της Κέρκυρας, αλλά σήμερα –κακά τα ψέματα– χρειάζονται φροντίδα, ώστε το οδικό δίκτυο να συμβαδίζει με τη φινέτσα και τις υψηλού επιπέδου τουριστικές παροχές αυτού του ευλογημένου τόπου. Εκεί, με ένα plug-in hybrid SUV που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη σιωπή της ηλεκτροκίνησης και στο γεμάτο φάσμα ενός turbo βενζινοκινητήρα 1.598 κ.εκ.

Ανηφορίζουμε την Ολυμπία Οδό και στη συνέχεια την Ιόνια Οδό, με μια μικρή παράκαμψη λόγω κατολίσθησης στο 127ο χιλιόμετρο της Ι.Ο., στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας. Το φιλόξενο και άνετο 3008 κυλά πολιτισμένα, ενώ το πλαίσιο δείχνει από τα πρώτα χιλιόμετρα την ωριμότητά του. Σταθερότητα, ηχομόνωση, κύλιση που θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία.

Το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS7 συνεργάζεται άψογα με το υβριδικό σύστημα. Σε χαμηλό φορτίο κινείσαι αμιγώς ηλεκτρικά έως και για 97 χιλιόμετρα (έως 114 μέσα στην πόλη), εργοστασιακά νούμερα που, όπως διαπιστώσαμε το Σαββατοκύριακο πριν από το ταξίδι, αποδεικνύονται απολύτως ρεαλιστικά.

Σε μέτριο φορτίο ο τετρακύλινδρος 1.6 λίτρων, με απόδοση 150 ίππων στις 5.500 σ.α.λ. και 300 Nm στις 2.000 σ.α.λ., μπαίνει διακριτικά στο παιχνίδι. Όταν η ηλεκτρική αρωγή των 125 ίππων και των 118 Nm από τις 300 έως τις 7.230 σ.α.λ. ολοκληρωθεί, ο ήχος του θερμικού κινητήρα γίνεται αντιληπτός –και πάλι χωρίς να ενοχλεί– ενώ η κατανάλωση, που τις προηγούμενες ημέρες κυμαινόταν στα μόλις 2,4 λίτρα/100 χλμ., πλέον σκαρφαλώνει στα 6,5 λίτρα/100 χλμ.

Το βράδυ, Ηγουμενίτσα. Ήρεμη, λιτή, λειτουργική, κινείται στον ρυθμό των ακτοπλοϊκών γραμμών που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιταλία. Εμείς, καθώς βολτάρουμε στον πεζόδρομο με τα μαγαζιά της πόλης, έχουμε ήδη γεμίσει το 55άρι ρεζερβουάρ του Peugeot 3008 (βασικό πλεονέκτημα το μεγάλο ντεπόζιτο σε ένα PHEV μοντέλο), ενώ φορτίζουμε και την μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 17,9 kWh (δυνατότητα μόνο για AC φόρτιση), ώστε να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα με τον ιδανικότερο τρόπο.

Μια μπαταρία βάρους 160 κιλών (από τα συνολικά 1.953 κιλά του οχήματος), χάρη στην οποία εξασφαλίζεται συνδυαστική ροπή 350 Nm, 7,8 δλ. για το «0-100» και, όταν είναι φορτισμένο και φουλαρισμένο, αυτονομία κοντά στα 900 χιλιόμετρα.

Πάσχα στην Κέρκυρα: Χάρμα οφθαλμών

Η είσοδος στο λιμάνι της Κέρκυρας έχει κάτι το θεατρικό. Μπροστά σου ξεπροβάλλουν τα φρούρια. Δεξιά και αριστερά, θάλασσα και πέτρα. Το νησί που οι ξένοι αποκαλούν «Corfu», από την Κορυφώ, τις δύο κορυφές που διακρίνονται από μακριά: τον Παντοκράτορα στα 914 μέτρα και το Στραβοσκιάδι στα 849.

Βγαίνοντας από το πλοίο, η πρώτη έκπληξη είναι η κίνηση. Η Κέρκυρα συγκαταλέγεται στα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά της Μεσογείου και αν έχει τόσο κόσμο τώρα, στις πρώτες μέρες του Μαρτίου, σκεφτείτε τι γίνεται τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και φυσικά το Πάσχα. Το 3008, πάντως, δείχνει αμέσως τα πλεονεκτήματά του: υψηλή θέση οδήγησης, καλή ορατότητα, προοδευτικά φρένα και ηλεκτρική λειτουργία που ταιριάζει ιδανικά στο stop-and-go της πόλης.

Η καρδιά της Κέρκυρας είναι η Παλιά Πόλη, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το Λιστόν, χτισμένο την περίοδο των Γάλλων Δημοκρατικών, ως αντίγραφο της Rue de Rivoli, της οδού πίσω από το Λούβρο, σφύζει από ζωή κάθε εποχή. Απέναντι απλώνεται η εντυπωσιακή σε μέγεθος και ομορφιά πλατεία Σπιανάδα, η μεγαλύτερη της Ελλάδας (μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν και των Βαλκανίων), δημιούργημα μιας αμυντικής αναγκαιότητας για την προστασία του Παλαιού Φρουρίου. Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν σπίτια έως τον 16ο αιώνα, τα οποία κατεδαφίστηκαν από τους Βενετούς για αμυντικούς λόγους. Πιο πέρα, το Παλαιό και το Νέο Φρούριο στέκουν σαν πέτρινοι φρουροί.

Χανόμαστε στα καντούνια του Καμπιέλο. Μπουγάδες ανάμεσα σε αντικριστά παράθυρα, μυρωδιές από παστιτσάδα και σοφρίτο, καμπάνες που ετοιμάζονται για την Ανάσταση, με τον πολιούχο και προστάτη της πόλης, Άγιο Σπυρίδωνα, να φορά ήδη τα γιορτινά του. Σύντομο πέρασμα από τον ανεμόμυλο στο τέλος του όρμου της Γαρίτσας, με φόντο το Παλαιό Φρούριο, και κατηφορίζουμε προς το φωτογραφικό highlight του νησιού: τη Μονή Βλαχέρνας του 11ου αιώνα, απέναντι από το Ποντικονήσι, μια ανάσα από το αεροδρόμιο. Το 3008, αθόρυβο, περνά μπροστά από αεροπλάνα που κατεβαίνουν χαμηλά στο «Ιωάννης Καποδίστριας», με την αντίθεση τεχνολογίας και παράδοσης να κυριαρχεί στο τοπίο, στο αυτοκίνητο και στη στιγμή.

Συνεχίζουμε οδηγώντας σχεδόν σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο: από το Σιδάρι μέχρι τη Λευκίμμη, από τις Μπενίτσες μέχρι την Παλαιοκαστρίτσα. Ανηφορίζουμε προς την Ιερά Μονή Παναγίας Παλαιοκαστρίτσας. Ο δρόμος είναι στενός, με αλλεπάλληλες στροφές. Εδώ το plug-in δείχνει τον χαρακτήρα του. Η άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα γεμίζει τα κενά. Η συνδυαστική ισχύς των 166 kW (225 ίπποι και όχι 195, όπως ίσως το συναντήσετε αλλού, εξαιτίας της πιστοποίησης GTR21 / Euro 7) προσφέρει αίσθηση μεγαλύτερης δύναμης απ’ ό,τι δείχνουν οι αριθμοί, ειδικά όταν το σύνολο είναι φορτισμένο.

Σημειώνουμε ότι με τη νέα διαδικασία GTR21, η οποία θα εφαρμοστεί από τον Νοέμβριο του 2026, η Stellantis ευθυγραμμίζει τη δήλωση απόδοσης των PHEV συνδυάζοντας την ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης (110 kW) με την ισχύ e-Boost του ηλεκτροκινητήρα (56 kW). Οι εκπομπές και η κατανάλωση παραμένουν αμετάβλητες, καθώς το σύστημα κίνησης δεν έχει αλλάξει.

Το βράδυ στο νησί όλα μοιάζουν μαγικά. Έχουμε παρκάρει με ασφάλεια στο μεγάλο ανοιχτό πάρκινγκ της πλατείας Σπιανάδα. Η θερμοκρασία είναι ιδανική για βόλτα στα καντούνια και για ωραίες γεύσεις. Η πανσέληνος του Μαρτίου τα κάνει όλα ακόμη πιο όμορφα. Και η παρέα βοηθά: οι καλοί μας φίλοι Σπύρος Κοντογιώργης και Κώστας Ανδριώτης, από την πολύ ενεργή Λέσχη Αυτοκινήτου Κέρκυρας, είναι μαζί μας και κάνουμε ωραίες συζητήσεις για αγαπημένους τετράτροχους και δίτροχους έρωτες, αλλά και για κρυφά μέρη του νησιού.

Πάσχα στην Κέρκυρα: Από τον βορρά μέχρι τον νότο

Το επόμενο πρωινό βγαίνουμε από νωρίς στους δρόμους. Στους Έρμονες, στη Γλυφάδα, στη Μυρτιώτισσα, το σκηνικό αλλάζει συνεχώς· από απόκρημνες πλαγιές σε ανοιχτές παραλίες. Το 3008 διακρίνεται για τη στιβαρότητα του πλαισίου του, με τα έξτρα 160 κιλά της μπαταρίας να μην επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Το τιμόνι έχει ικανοποιητική πληροφόρηση, προφανώς όχι την αίσθηση ενός hot hatch, όμως εδώ έχουμε ένα SUV που δεν ντρέπεται για τη συμπεριφορά του στις στροφές και στις επαρχιακές διαδρομές – κάθε άλλο.

Ανεβαίνουμε προς Κασσιόπη. Περνάμε από τον κόλπο της Κουλούρας, από την Μπαταρία και το Αυλάκι. Στενοί δρόμοι, πέτρινα σπίτια, θέα προς την Αλβανία. Εδώ οδηγείς με ρυθμό περιήγησης. Η ηλεκτρική λειτουργία προσδίδει ηρεμία. Σε μικρές αποστάσεις, αν έχεις φροντίσει για φόρτιση, μπορείς να κινηθείς σχεδόν αποκλειστικά με ρεύμα. Και αυτό, σε ένα νησί που το καλοκαίρι ασφυκτιά από τουρισμό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Κατηφορίζουμε προς τον νότο. Χαλικούνας, Ίσσος, περιοχή Natura. Εδώ γυρίστηκε η διάσημη σκηνή καταδίωξης της ταινίας For Your Eyes Only, με τον Ρότζερ Μουρ στον ρόλο του «007». Η άμμος είναι χρυσαφένια, οι αμμοθίνες απλωμένες μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι.

Το 3008 στέκεται στην άκρη του δρόμου. Δεν είναι εκτός δρόμου κατασκευή, όμως η απόσταση των 198 χλστ. από το έδαφος και η προσεκτική οδήγηση σου επιτρέπουν να προσεγγίσεις σημεία για φωτογράφιση χωρίς άγχος, όπως στην περιοχή του χωριού Περουλάδες, μετά το πασίγνωστο Canal d’Amour, όπου βρίσκεται το ακρωτήρι Δράστης, μια προστατευόμενη γωνιά του νησιού. Σημειώστε εδώ ότι το πασίγνωστο «Κανάλι της Αγάπης» φέτος έχει διαβρωθεί αρκετά από τον μαΐστρο και ελπίζουμε να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα, ώστε να μη χαθεί αυτή η πανέμορφη τουριστική γωνιά της Κέρκυρας.

Στον Αρκουδίλα (δασική περιοχή και παραλία) στο νότο είναι σχεδόν απόλυτη. Σβήνουμε τον κινητήρα. Μόνο ο αέρας. Σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι για ακόμη μία φορά σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο, αλλά και πάλι έχεις αφήσει φωτογραφικές εκκρεμότητες, μαζί με την υποχρέωση να δείξεις την άλλη Κέρκυρα – όχι την τόσο γνωστή και τουριστική. Ο ψαγμένος και ανήσυχος ταξιδιώτης θα αναζητήσει το βυζαντινό κάστρο του Αγγελόκαστρου, που στέκεται σε έναν απόκρημνο βράχο ως φρουρός της δυτικής πλευράς του νησιού από τον 12ο αιώνα, έργο της δυναστείας των Κομνηνών. Θα ανακαλύψει βορειοδυτικά το παραδοσιακό χωριό Αφιώνας και θα ακολουθήσει το απαιτητικό μονοπάτι προς τη διάσημη –και πλέον ιδιαίτερα ινσταγκραμική– διπλή παραλία Πόρτο Τιμόνι. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το χωριό Περουλάδες, θα στρίψει προς Λογγά και θα σταθεί στο όριο του πανύψηλου βράχου μέχρι ο ήλιος να «βυθιστεί» στη θάλασσα.

Οδηγώντας στον βορειοανατολικό δρόμο του νησιού, πάνω από τη θάλασσα, θα αντισταθεί στον πειρασμό των οργανωμένων παραλιών και των μικρών κολπίσκων με τα λευκά βότσαλα. Θα αναζητήσει τις σημάνσεις των μονοπατιών προς τον Ερημίτη, στην περιοχή της παραλίας Αυλάκι, που οδηγούν σε κρυφές παραλίες απερίγραπτης φυσικής ομορφιάς. Πολύ κοντά βρίσκεται η Κασσιόπη, που αξίζει μια ξεχωριστή επίσκεψη. Ωστόσο για τον οδηγό-εξερευνητή ο προορισμός στο GPS γράφει ήδη «Παλιά Περίθεια».

Μετά από μερικά χιλιόμετρα όμορφης διαδρομής, η άσφαλτος τελειώνει στα όρια του χωριού που είναι εγκαταλελειμμένο έπειτα από σεισμό. Χτισμένο από τον 14ο αιώνα στις βόρειες πλαγιές του όρους Παντοκράτορας, το χωριό μεταφέρει τον επισκέπτη νοερά πίσω στον χρόνο. Ο εξερευνητής θα ενθουσιαστεί διαπιστώνοντας ότι η αναστήλωση γίνεται με σεβασμό στην παράδοση και την ιστορία του τόπου, δείχνοντας έναν δρόμο ισορροπίας ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη.

Πάσχα στην Κέρκυρα: Επιστροφή με κρύα καρδιά

Δεν θέλαμε να φύγουμε. Και είμαστε πραγματικά σίγουροι πόσο όμορφα και γραφικά θα περάσατε όλοι όσοι τυχεροί βρεθήκατε εκεί αυτές τις ημέρες – όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε εποχή του χρόνου. Το Πάσχα στην Κέρκυρα δεν είναι απλώς ένα ταξίδι. Είναι εμπειρία. Και το plug-in υβριδικό Peugeot δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι ο τρόπος να δεις πώς η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να ενσωματωθεί στην πραγματική ελληνική καθημερινότητα: με εθνικές οδούς, με νησιά, με στροφές, με φέρι.

Κλείνουμε το ταξίδι με μια σκέψη. Αν η αυτοκίνηση βρίσκεται σε μεταβατική εποχή, τότε ο καλύτερος τρόπος να τη δοκιμάσεις είναι σε τόπους με ιστορία. Και η Κέρκυρα, το νησί των Φαιάκων, ξέρει όσο λίγοι τόποι να γεφυρώνει εποχές. Χριστός Ανέστη και καλούς – ασφαλείς δρόμους σε όλους!

TIPS

Τι να δούμε/κάνουμε;

Μονή Βλαχέρνας (απέναντι και το Ποντικονήσι) / Παλιά Πόλη Κέρκυρας (Λιστόν, όλα τα καντούνια στην πίσω μεριά, την τεράστια πλατεία Σπιανάδα εμπρός και φυσικά τον Άγιο Σπυρίδωνα) / Παλαιοκαστρίτσα (παραλία, Μοναστήρι και ευρύτερη περιοχή) / Canal d’Amour / Παλαιό Φρούριο (βυζαντινό του 6ου αιώνα, με προσθήκες βενετικούς και αγγλικούς προμαχώνες) / Νέο Φρούριο (Αυτούσια βενετικό του 16ου αιώνα, χτίστηκε κατόπιν αιτήματος και με εργασία των Κερκυραίων μέσα σε 50 χρόνια. Προστάτεψε την Κέρκυρα από την πολιορκία των Οθωμανών το 1716. Ονομάζεται San Marco από τον προστάτη άγιο της Βενετίας.) / Παραλία Σιδάρι (ακρωτήριο Δράστης περιοχή Περουλάδων και κοντά και η παραλία Αποτρυπητή) / Ανάκτορο Μον Ρεπό / Μουσεία: Αχίλλειο, Ασιατικής Τέχνης, Αρχαιολογικό, Λαογραφικό, Καποδίστρια) / Εβραϊκή Συναγωγή

Πού να φάμε;

Εκτός από το πολυβραβευμένο «Εtrusco», στα: «Σεμπαστιάν» / «Άμπακας» / «Nikos Family» / «Βενετσιάνικο Πηγάδι» / «Avli» / «Akron» / «Margherita» / «Φυσαλίδα» / «La Cusina». Γλυκά και παγωτά στον «Παπαγιώργη», γαλακτομπούρεκο και κρέμες στο γαλακτοπωλείο «Περικλής Αλέξης» / Πρωινές τυρόπιτες, και όχι μόνο, από το εργαστήριο «Ντόβορας».

Ευχαριστούμε τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων, Σπύρο Χαλικιόπουλο, και την υπεύθυνη Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, Δανάη Γκερέκου, για τη σημαντική βοήθειά τους στο οδοιπορικό μας. Ο κ. Χαλικιόπουλος μας είπε χαρακτηριστικά: «Η Κέρκυρα είναι ένα νησί που σε προκαλεί να το οδηγήσεις. Οι διαδρομές της, από τις παραλιακές ευθείες με φόντο το Ιόνιο μέχρι τους φιδογυριστούς ορεινούς δρόμους, προσφέρουν μια σπάνια εναλλαγή τοπίων μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Εδώ, η οδήγηση δεν εξυπηρετεί απλώς τη μετακίνηση, αλλά είναι μια διαδικασία ανακάλυψης που επιβραβεύει τον οδηγό. Το νησί φιλοξενεί τακτικά διοργανώσεις κλασικού και σπορ αυτοκινήτου, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως προορισμού που συνδυάζει μηχανοκίνητη κουλτούρα, πολιτισμό και φυσική ομορφιά. Οι εικόνες της Παλιάς Πόλης, Μνημείου της UNESCO, οι ενετικές οχυρώσεις και τα γραφικά χωριά της ενδοχώρας γίνονται ιδανικό σκηνικό για κάθε ταξίδι. Ιδιαίτερα το Πάσχα, η Κέρκυρα προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία: παράδοση, μουσική και ατμόσφαιρα που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μέρος της γιορτής, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στους δεκάδες παραδοσιακούς οικισμούς. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων επενδύει σε μια βιώσιμη στρατηγική που αναδεικνύει το νησί ως ποιοτικό προορισμό τεσσάρων εποχών, για όσους απολαμβάνουν το ταξίδι όσο και τον προορισμό»

PEUGEOT 3008 PHEV 225 HP e-DCS7 GT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ phev, β/κ + 1 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1.598 λτ.

ΙΣΧΥΣ β/κ 110 kW (150 ίπποι)/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ 300 Nm/2.000 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ 92 kW (125 ίπποι)/9.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ η/κ 118 Nm/300-9.000 σ.α.λ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 166 kW (225 ίπποι)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ 350 Nm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 55 λίτρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 17,9 kWh

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων (e-DCS7)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.542 × 1.895 × 1.641 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.739 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 198 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 588-1.633 λτ.

ΒΑΡΟΣ Συνολικά 1.953 κιλά (τα 160 κιλά, το βάρος της μπαταρίας)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 7,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 220 χλμ./ώρα

0-1.000 ΜΕΤΡΑ 28,2 δλ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ 6,5 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ηλεκτρική) 93-97 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΗΣ (ηλεκτρική) 110-114 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (ενσωματωμένος φορτιστής 7,4 kW) 2 ώρες και 55 λεπτά (0-100%)

ΤΙΜΗ 50.500 ευρώ (από 46.900 στην έκδοση Allure)