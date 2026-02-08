Ένα ταξίδι από την καθημερινότητα στην ουσία της διαδρομής. Εκεί όπου το τοπίο ανεβαίνει από το μηδενικό επίπεδο της θάλασσας πάνω από τα 1.000 μέτρα και το «μικρό» αυτοκίνητο αποδεικνύεται μεγάλο. Στα όμορφα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας και φυσικά στην πόλη-στολίδι Ναύπακτο με την ολοκαίνουργια «μούσα» της αυτοκίνησης, το Renault Clio 6ης γενιάς σε φουλ υβριδική έκδοση.

Κείμενο-Drone: Μανώλης Σαλούρος / Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν χρειάζονται συστάσεις, ακόμη κι αν συχνά άδικα δεν συγκαταλέγονται στα ταξιδιωτικά must. Περιοχές που ζητούν χρόνο για να τις εξερευνήσεις όπως τους αξίζει, να μπεις στον ρυθμό τους και να καταλάβεις γιατί επιμένουν να μένουν μακριά από τις εύκολες ταμπέλες του μαζικού τουρισμού. Η Ορεινή Ναυπακτία, ως μία από αυτές, δεν εντυπωσιάζει κραυγαλέα ούτε πρωταγωνιστεί σε διθυραμβικά αφιερώματα. Σε κερδίζει, όμως, αργά και με συνέπεια, όπως ακριβώς κάνουν και τα καλά αυτοκίνητα.

Με αυτή τη σκέψη ξεκινά ένα διήμερο οδοιπορικό με προορισμό την Άνω Χώρα και τα χωριά που απλώνονται ανάμεσα στα έλατα, στα ρέματα και στον ποταμό Εύηνο. Όχημα της διαδρομής μας είναι το νέο Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160, ένα σουπερμίνι που, έξι γενιές μετά την πρώτη του εμφάνιση, δείχνει πιο ώριμο, πιο ολοκληρωμένο και –κυρίως– πιο επίκαιρο από ποτέ. Με ξεχωριστό χαρακτήρα και εμπορική απήχηση που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια πωλήσεις, το Clio εξελίχθηκε σε μοντέλο-σύμβολο, διαμορφώνοντας οδηγικές γενιές. Σήμερα, δείχνει να βρίσκεται στα καλύτερά του.

Renault Clio: Από την πόλη στην απόδραση

Η αναχώρηση γίνεται νωρίς. Όχι από ανάγκη, αλλά από διάθεση να προλάβεις τη μέρα σε πραγματικά ωραία και ενδιαφέροντα οδηγικά μέρη. Η κίνηση είναι ακόμη περιορισμένη και το Renault Clio κινείται σε μεγάλο μέρος της διαδρομής με ηλεκτρική υποβοήθηση, κάτι που κάνει την έξοδο από την πόλη σχεδόν αθόρυβη. Είναι από εκείνες τις στιγμές που αντιλαμβάνεσαι πόσο έχει αλλάξει η καθημερινή εμπειρία μετακίνησης, χωρίς φανφάρες και τεχνολογικές επιδείξεις.

Μιλάμε άλλωστε για ένα μοντέλο με ιστορία 36 ετών, με τη Renault να επενδύει για ακόμα μία φορά σε ένα από τα εμβληματικά της ονόματα, κάτι στο οποίο μας έχει συνηθίσει. Και εδώ θα μας επιτρέψετε και μια καθαρά υποκειμενική παρατήρηση, η οποία ωστόσο επιβεβαιώθηκε και από όσους συναντήσαμε στη διαδρομή. Από κοντά, το Clio είναι πραγματικά όμορφο. Ξεχωρίζει κυρίως από το εμπρόσθιο μέρος αλλά και από την καλλίγραμμη σιλουέτα του, που διατρέχεται από έντονες και περισσότερες γραμμές συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, με σταθερή πινελιά τις πίσω κρυφές χειρολαβές.

Ταυτόχρονα, είναι και μεγαλύτερο. Το μήκος φτάνει πλέον τα 4.116 χλστ. (+6,7 εκ.), εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στον μακρύτερο εμπρός πρόβολο (+26 χλστ.) και στο πιο εκτεταμένο καπό. Είναι επίσης φαρδύτερο κατά 39 χλστ., με πλάτος 1.768 χλστ., ενώ το ύψος παραμένει σταθερό στα 1.451 χλστ. Ανάλογα με την έκδοση, το βάρος κυμαίνεται από 1.155 έως 1.271 κιλά.

Δεν έχουμε προλάβει καν να απομακρυνθούμε και παρατηρούμε ότι οι σημαντικές αλλαγές έχουν να κάνουν με το αισθητά αναβαθμισμένο εσωτερικό του. Η χαρακτηριστική κεντρική οθόνη σε σχήμα «L» του προηγούμενου Clio έχει δώσει τη θέση της σε μια πιο παραδοσιακή διάταξη, με δύο επάλληλες οθόνες. Ο πίνακας οργάνων, ακριβώς πίσω από το νέο τιμόνι (όπως στα Austral και Rafale), έχει διαγώνιο 10,1 ίντσες (7 ίντσες στη βασική έκδοση), ενώ σε κάθε περίπτωση η οθόνη του συστήματος πολυμέσων (OpenR Link), που λειτουργεί με ενσωματωμένο λογισμικό της Google, είναι 10,1 ιντσών. Παράλληλα, όπως και στα μεγαλύτερα μοντέλα των Γάλλων, το κιβώτιο (που διαθέτει και επιλογή «B» για την ανάκτηση ενέργειας) είναι πλέον τοποθετημένο στην κολόνα του τιμονιού. Πολύ βολικό το μπουτόν «PERSO» στο ταμπλό, αριστερά από το τιμόνι, που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα συστήματα ασφαλείας χωρίς να χάνεσαι ώρες να τα βρεις μέσα στην οθόνη.

Πολύ θετικές είναι οι εντυπώσεις μας –ειδικά στην κορυφαία έκδοση Esprit Alpine που έχουμε στη διάθεσή μας– από την υφή, την ποιότητα και τη συναρμογή των υλικών. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα επίπεδο πάνω σε σχέση με το μοντέλο πέμπτης γενιάς. Αντίστοιχα καλή εικόνα παρουσιάζουν και τα καθίσματα της συγκεκριμένης έκδοσης, με ευχάριστη έκπληξη την αλκαντάρα κατά μήκος του ταμπλό, η οποία συνεχίζει διακριτικά και στις εμπρός πόρτες. Στον αντίποδα, τα γυαλιστερά πλαστικά σε οθόνες και αεραγωγούς αποτελούν μια λιγότερο ταιριαστή επιλογή στο συνολικά ποιοτικό περιβάλλον της καμπίνας.

Οι λίγες ενστάσεις μας αφορούν το χωροταξικό επίπεδο, ειδικότερα τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ένα αυτοκίνητο με μεταξόνιο 2.591 χλστ., το οποίο δεν εξασφαλίζει τον αναμενόμενο χώρο για τους πίσω επιβάτες. Από την άλλη, το πλήρωμα έχει στη διάθεσή του περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους εντός καμπίνας, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα.

Ο χώρος αποσκευών στην υβριδική έκδοση ανέρχεται στα 309 λίτρα και φτάνει τα 1.094 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα (391 έως 1.176 λίτρα στις θερμικές εκδόσεις), με το κατώφλι φόρτωσης να έχει χαμηλώσει κατά 40 χιλιοστά. Το γεγονός ότι τα πράγματα είναι σχετικά «στριμωγμένα» εντός γίνεται αντιληπτό και από επιμέρους λεπτομέρειες, όπως ο περιορισμένος χώρος στο σημείο όπου ασφαλίζει η ζώνη, σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα καθίσματα της πλούσιας έκδοσης.

Στην Ολυμπία Οδό ο ρυθμός σταθεροποιείται. Το Renault Clio ταξιδεύει άνετα, με χαμηλό θόρυβο κύλισης και μια αίσθηση στιβαρότητας που επιβεβαιώνει τη δουλειά που έχει γίνει στην εξέλιξη της πλατφόρμας CMF-B. Η αθόρυβη πορεία αναδεικνύει την προσοχή στη λεπτομέρεια, με λαστιχάκια και τσιμούχες σε κρίσιμα σημεία να περιορίζουν αποτελεσματικά την είσοδο θορύβων στην καμπίνα.

Το υβριδικό σύστημα λειτουργεί ιδιαίτερα ομαλά, εναλλάσσοντας ρόλους ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και στους ηλεκτροκινητήρες, με μοναδική ουσιαστική ένδειξη τη σταθερά χαμηλή κατανάλωση. Στον αυτοκινητόδρομο, το Clio αναδεικνύει ένα από τα βασικά του χαρίσματα, καθώς ταξιδεύει χωρίς να κουράζει ή να απαιτεί προσαρμογή από τον οδηγό, παραπέμποντας περισσότερο σε αυτοκίνητο της κατηγορίας C παρά της B στην οποία ανήκει. Οι επιδόσεις κινούνται σε λογικά επίπεδα, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,3 δλ. και την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα. Για τους φίλους των αριθμών, τα 400 μ. καλύπτονται σε 16,2 δλ. και το χιλιόμετρο σε 29,6 δλ.

Renault Clio: Άνω Χώρα-Μία στάση εκτός χρόνου

Η έξοδος για Ναύπακτο σηματοδοτεί την αρχή του πραγματικού ταξιδιού. Η θάλασσα μένει πίσω και ο δρόμος αρχίζει να ανηφορίζει. Οι πρώτες στροφές είναι προειδοποιητικές, σαν να σου λένε ότι από εδώ και πέρα αλλάζουν οι κανόνες. Το τοπίο «σφίγγει», οι αποστάσεις μικραίνουν, ο ρυθμός ανεβαίνει. Το Clio προσαρμόζεται αμέσως. Η ανάρτηση απορροφά τις ανωμαλίες χωρίς να «πλέει», το τιμόνι αποκτά βάρος όσο αυξάνεται η ταχύτητα και το σύνολο παραμένει απόλυτα ελεγχόμενο, ακόμα και σε σημεία όπου η άσφαλτος δεν είναι υποδειγματική. Κορυφαία επιλογή της γκάμας (έως τώρα τουλάχιστον και μακάρι να το δούμε και ως RS) είναι η ολοκαίνουργια υβριδική 1.8 Full Hybrid E-Tech που οδηγούμε, η οποία συνεπικουρείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνδυαστικά 160 ίππους μεταξύ 5.250 και 5.500 σ.α.λ. και συνολική ροπή 270 Nm μόλις στις 1.800-3.750 σ.α.λ.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ο νέος τετρακύλινδρος, 16βάλβιδος ατμοσφαιρικός κινητήρας των 1.789 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 22% περισσότερη ροπή σε σχέση με τον απερχόμενο 1.600άρη και λειτουργεί στον κύκλο Άτκινσον. Το συγκεκριμένο σύνολο, σύμφωνα με το εργοστάσιο, υπόσχεται αυτονομία έως 1.000 χλμ. (και μάλιστα με δοχείο καυσίμου μόλις 39 λίτρων), καθώς πλαισιώνεται από μεγαλύτερη μπαταρία, χωρητικότητας 1,4 kWh, έναντι 1,2 kWh της προηγούμενης γενιάς. Η Renault ανακοινώνει για το υβριδικό Renault Clio κατανάλωση καυσίμου 3,9 λίτρων/100 χλμ. και εκπομπές CO2 από 89 έως 95 γρ./χλμ. Στην πράξη, κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού μας πετύχαμε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 6,1 λίτρα/100 χλμ. σε περίπου 650 χιλιόμετρα, χωρίς κανέναν περιορισμό στον ρυθμό. Στη βάση της γκάμας συναντάμε τον τρικύλινδρο 1.2 TCe, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και 190 Nm ροπής και συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με αυτόματο διπλού συμπλέκτη (EDC), με έξι σχέσεις και στις δύο περιπτώσεις.

Φτάνουμε στην Άνω Χώρα, που δείχνει βγαλμένη από προηγούμενη εποχή. Το χωριό, με τα πέτρινα σπίτια, τα πλακόστρωτα και μια πλατεία που λειτουργεί ως φυσικό σημείο αναφοράς για την καθημερινότητα, βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 1.000 μ. Οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί και αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό.

Παρκάρουμε διακριτικά το Clio και ξεκινάμε μια πρώτη βόλτα στα σοκάκια, η οποία αποκαλύπτει χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της περιοχής: από τα παλιά ξύλινα μπαλκόνια και τις καμινάδες έως το γνωστό λεωφορείο-μνημείο μιας άλλης εποχής, το οποίο στο διαδίκτυο θα το εντοπίσει κανείς με την ονομασία «Καρνάβαλος», παρότι –όπως μας επισημάνθηκε– δεν συμφωνούν όλοι αισθητικά με το παρατσούκλι.

Το απόγευμα ακολουθούν μικρές διαδρομές προς την Κάτω Χώρα και την Αμπελακιώτισσα. Ο δρόμος είναι στενός και σε κάποια σημεία παγωμένος, παραμένει όμως βατός και δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε τις χιονοκουβέρτες. Σε τέτοιες συνθήκες, οι διαστάσεις του Clio αποδεικνύονται πλεονέκτημα, διευκολύνοντας την κίνηση σε κλειστές και απαιτητικές διαδρομές. Το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, κάτω από το μηδέν, και η περιοχή ησυχάζει σχεδόν πλήρως. Εκείνη τη στιγμή γίνεται σαφές ότι η οργάνωση είναι απαραίτητη, καθώς βασικές υποδομές όπως φούρνος ή πρατήριο καυσίμων απουσιάζουν από τα ορεινά χωριά. Οι ξενώνες της περιοχής παραμένουν, ευτυχώς, ανοιχτοί (όπως το Village Inn που επιλέξαμε) και συχνά καλύπτουν και βασικές ανάγκες, λειτουργώντας παράλληλα ως μικρά παντοπωλεία.

Για φαγητό, εντοπίσαμε το μοναδικό ανοιχτό εστιατόριο εκείνο το βράδυ, το Oreades, με τον ιδιαίτερα εξυπηρετικό ιδιοκτήτη να μας ενημερώνει ότι βρίσκεται επτά ημέρες την εβδομάδα στις επάλξεις (σημαντική πληροφορία για όποιον σχεδιάζει αντίστοιχο ταξίδι) και να μοιράζεται χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή.

Renault Clio: Επιστροφή από… «Μόντε» Ναύπακτος

Η δεύτερη ημέρα ξεκινά νωρίς, με τη θερμοκρασία στους –2 βαθμούς Κελσίου και με το αυτοκίνητο καλυμμένο από ένα λεπτό στρώμα πάγου που χρειάστηκε πρώτα να απομακρύνουμε. Κατεύθυνση προς τα Κρυονέρια, ένα μικρό χωριό, διακριτικά ενταγμένο στο φυσικό περιβάλλον. Η διαδρομή μέχρι εκεί έχει ενδιαφέρον, με συνεχείς εναλλαγές κλίσης και κατεύθυνσης, στοιχεία που κρατούν τον οδηγό σε εγρήγορση.

Από τα Κρυονέρια η πορεία συνεχίζεται προς τον Πλάτανο, έναν πιο ανοιχτό οικισμό, με καλύτερη ορατότητα και αίσθηση χώρου. Η στάση για καφέ έρχεται φυσικά, όπως και λίγος χρόνος για κουβέντα και ξεκούραση πριν από τη συνέχεια. Κατεβαίνοντας προς τον Εύηνο, η διαδρομή αλλάζει χαρακτήρα. Το ανάγλυφο γίνεται πιο έντονο, το περιβάλλον πιο απαιτητικό και ο δρόμος χρειάζεται αυξημένη προσοχή, ανταμείβοντάς μας ωστόσο με εναλλαγές τοπίου και ενδιαφέρουσες εικόνες, με γέφυρες, ρέματα και πυκνή βλάστηση.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί μια κυκλική διαδρομή που πρέπει να μπει στο πρόγραμμα όποιου βρεθεί στην περιοχή: από την Άνω Χώρα με κατεύθυνση προς Κεντρική, Αναβρυτή και Καταφύγιο, για να καταλήξει κανείς στη Ναύπακτο, ακολουθώντας διαφορετική χάραξη από εκείνη της ανόδου. Μια επιλογή που προσφέρει ποικιλία εικόνων και ρυθμών, χωρίς να απαιτεί κάτι περισσότερο από προσοχή και σωστή διαχείριση της διαδρομής.

Το Renault Clio κινείται με σταθερό ρυθμό, αξιοποιώντας την ανάκτηση ενέργειας στις κατηφόρες και διατηρώντας την κατανάλωση χαμηλά, επιβεβαιώνοντας ότι η υβριδική τεχνολογία δεν προορίζεται αποκλειστικά για αστική χρήση.

Ποια είναι η συνολική αίσθηση μετά από αρκετά χιλιόμετρα μαζί του; Το βασικό στοιχείο είναι η ομοιογένεια του συνόλου. Ο υβριδικός κινητήρας συνεργάζεται σωστά με το αυτόματο κιβώτιο multi-mode (με 15 διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, 4 σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και 2 για τον ηλεκτρικό), αποδίδοντας με προβλέψιμο και γραμμικό τρόπο. Σε εθνικό δίκτυο αλλά και σε επαρχιακές διαδρομές, η ανάρτηση αποδεικνύεται αποτελεσματική, φιλτράροντας τις ανωμαλίες χωρίς απότομες αντιδράσεις, ανεξάρτητα από την ποιότητα του οδοστρώματος. Την ίδια στιγμή, το τιμόνι μεταφέρει αίσθηση στιβαρότητας, ενώ το σύστημα πέδησης αποδίδει με συνέπεια και καλή αίσθηση, με αεριζόμενους δίσκους εμπρός και απλούς πίσω, σε συνδυασμό με τα ελαστικά Continental EcoContact 7 διάστασης 205/45 R18.

Renault Clio: Ανανέωση του ραντεβού

Η επιστροφή προς την Αθήνα γίνεται χωρίς βιασύνη. Το Clio επανέρχεται στον ρόλο του ταξιδευτή, «μαζεύοντας» χιλιόμετρα με την ίδια ευκολία που το έκανε από το πρώτο κιόλας πρωινό του οδοιπορικού. Παρά το γεμάτο πρόγραμμα, η κούραση παραμένει περιορισμένη, στοιχείο που λέει πολλά για τη συνολική ποιότητα κύλισης και την ισορροπία του αυτοκινήτου. Το νέο Clio έχει την ικανότητα να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία, χάρη σε στοιχεία όπως η ολοκληρωμένη οδική συμπεριφορά και ένα υβριδικό σύστημα που λειτουργεί υπέρ του οδηγού, χωρίς να απαιτεί προσαρμογή ή συμβιβασμούς. Σε μια περίοδο όπου τα σουπερμίνι πιέζονται από πολλές πλευρές, το Clio έρχεται σαν απάντηση, ως μια ολοκληρωμένη και μάλιστα σωστή πρόταση και όχι απλώς ως ένα «μικρό» αυτοκίνητο.

Κάπου εκεί γεννιέται και η σκέψη για μια επόμενη δοκιμή, αυτή τη φορά στην πιο εμπορική έκδοση, το 1.2 TCe. Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι η Ορεινή Ναυπακτία δεν είναι προορισμός για check-list. Είναι τόπος στον οποίο επιστρέφεις. Και σε αυτό το οδοιπορικό, το Renault Clio Full Hybrid E-Tech των 160 ίππων αποδείχθηκε ένας ταιριαστός συνοδοιπόρος, ήσυχος όποτε χρειάστηκε, πρόθυμος όταν του ζητήθηκε, πολιτισμένος σε κάθε συνθήκη. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το κοινό τους σημείο: τόπος και αυτοκίνητο προσφέρουν ουσία χαμηλόφωνα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RENAULT CLIO FULL HYBRID E-TECH 160 PS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.789 κ.εκ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 θερμικός κινητήρας + 2 ηλεκτρικοί

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 160 ίπποι/5.250-5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 172 Nm/3.000-4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 205 Nm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ 270 Nm 1.800-3.750 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ Mutli-mode (4+2 σχέσεων)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,4 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.116 × 1.768 × 1.451 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.591 χλστ.

ΒΑΡΟΣ 1.271 κιλά

ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ 309-1.094 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 8,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 180 χλμ./ώρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 39 λίτρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3,9-4,2 λίτρα/100 χλμ. (WLTP)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ 6,1 λίτρα/100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 89-95 γρ./χλμ.

TIMH 24.900 ευρώ

TIPS

Τι να δούμε/κάνουμε;

Το Βενετσιάνικο κάστρο της Ναυπάκτου / Το Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου / Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος / Το άγαλμα του Μιγκέλ Θερβάντες / Ιερά Μονή Αμπελακιώτισσας / Πύργος Μπότσαρη / Φαράγγι Κάκαβου

Πού να φάμε;

«Oreades» / «Πατούχας» / «Μπαχαλόγατος» / «Το Πλατάνι» / «Εύ-οίνος» / «Απίκο» / «Captain Cook» / «Kouzina» / «Centro Porto»