Στο βουνό των Θεών, μαζί με τους τετράτροχους «ομολόγους» της εκτός δρόμου οδήγησης. Συνοδεία των Defender 110 και Toyota Land Cruiser 250, στο υψηλότερο σημείο όπου μπορείς -θεωρητικά πάντα- να φτάσεις με αυτοκίνητο στην Ελλάδα: το καταφύγιο Χρηστάκη, στα 2.450 μ. και το τέρμα αυτού του δρόμου, 100 μ. ψηλότερα.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος / Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Ο Όλυμπος δεν είναι απλώς το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Είναι ένα σύμβολο που κουβαλά μύθους, ιστορίες και μνήμες. Ο τόπος όπου οι θεοί τοποθέτησαν το παλάτι τους, αλλά και το βουνό που κάθε Έλληνας, ακόμη κι αν δεν έχει ανέβει ποτέ στην κορυφή, αισθάνεται παράξενα οικείο. Στη σκιά του Μύτικα (σ.σ. 2.917 μ., η ψηλότερη κορυφή της χώρας), όπως παραδέχονται όλοι οι πεζοπόροι, η αίσθηση είναι ότι βρίσκεσαι πιο κοντά στον ουρανό από οπουδήποτε αλλού στην πατρίδα μας. Και αυτό δεν είναι απλώς αίσθηση· είναι κυριολεξία. Για το τεύχος Οκτωβρίου, βάλαμε στόχο να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει ένα αυτοκίνητο στην ελληνική επικράτεια.

Άλλωστε με αυτά τα δυο «θεριά» της αυτοκίνησης έχουμε κάνει απίστευτες εξορμήσεις, με πιο πρόσφατες, τα οδοιπορικά στο Ντουμπάι με το Defender και στο Ράλλυ Ντακάρ του 2025 στη Σαουδική Αραβία με το νέο Toyota Land Cruiser, το οποίο μάλιστα είχαμε γνωρίσει λίγους μήνες νωρίτερα, στα ιδιαίτερα εδάφη της Σκωτίας. Ο προορισμός μας αυτή τη φορά εντός έδρας αλλά́ όχι κάπου «απλά»: το καταφύγιο Χρηστάκη στον Όλυμπο, και λίγο πιο ψηλά, στα 2.550 μ., εκεί όπου το αλπικό τοπίο καταπίνει το τελευταίο ίχνος δέντρου και μένεις μόνος με τα βράχια, τον αέρα και την απόλυτη σιωπή. Για τον συγκεκριμένο προορισμό επιλέξαμε δύο θρύλους της εκτός δρόμου οδήγησης. Η φιλοσοφία των πρόσφατων εκδοχών τους ακολουθεί κατά τι διαφορετικό μονοπάτι, ωστόσο ο στόχος τους παραμένει ένας: να φτάσουν τους επιβάτες τους όσο πιο μακριά είναι δυνατόν.

Από τη μια το Defender, στην έκδοση με την «καρότσα» 110 και με τον τρίλιτρο Diesel MHEV X-Dynamic των 300 ίππων κάτω από το ογκώδες καπό του. Υπερσύγχρονο στις μέρες μας… βρίθει ηλεκτρονικών βοηθημάτων και από την πρώτη κιόλας ματιά δίνει την αίσθηση ότι μπορείς να κατακτήσεις τον κόσμο χωρίς να κουνηθείς ιδιαίτερα από το κάθισμα. Κεκτημένο που συνοδεύει και κάθε προηγούμενη έκδοσή του, από το 1983 που μπήκε στη ζωή μας. Από την άλλη, το άρτι αφιχθέν στην Ελλάδα νέο Toyota Land Cruiser 250 2.8 Diesel Adventure Grade των 205 ίππων, που κουβαλά την παράδοση δεκαετιών (λαμπρή ιστορία 74 ετών) και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την εκτός δρόμου πρόκληση με τη σοβαρότητα ενός εργαλείου φτιαγμένου για να μην σε αφήσει ποτέ και πουθενά. Μονόδρομος λοιπόν ο τίτλος γι’ αυτό το ταξιδιωτικό και δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το «Συνάντηση Κορυφής», και μάλιστα σε κάθε επίπεδο (τοποθεσίας και οχημάτων) για να ακριβολογούμε.

Ελασσόνα, Καλύβια και «πάσο» στον Όλυμπο

Η διαδρομή προς τον Όλυμπο ξεκινά από τη Βαρυμπόμπη και ήδη στις 08:00 «πατάμε» εθνική οδό. Χιλιόμετρα που καταπίνονται εύκολα, αλλά για όποιον ξέρει τι τον περιμένει παραπέρα μοιάζουν απλώς με πρόβα. Ο ουρανός καθαρός, ο αέρας θερμός ακόμη στις αρχές Σεπτεμβρίου – μια τυπική μέρα στη Θεσσαλία, που όμως φαντάζει σαν εισαγωγή σε κάτι μεγαλύτερο. Ο αυτοκινητόδρομος μπορεί να μη θεωρείται το φυσικό περιβάλλον για να εκτιμήσεις αυτού του είδους τα αυτοκίνητα, ωστόσο αποκαλύπτει αμέσως τον διττό όσο και κορυφαίο χαρακτήρα αυτών των κατάμαυρων πεντάμετρων «SUV». Το ότι στις πλέον σύγχρονες εκδοχές τους πέρα από τις ανεξάντλητες εκτός δρόμου ικανότητές τους έχουν υιοθετήσει και premium «πολιτικά» χαρακτηριστικά, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους τιμοκαταλόγους τους, που ούτε λίγο ούτε πολύ φλερτάρουν με τις 120.000 ευρώ.

Το Defender των 5.018 χλστ. μήκους (3.022 χλστ. μεταξόνιο) εντυπωσιάζει με την ησυχία του. Ο μόνος ήχος που περνάει στο εσωτερικό προκύπτει από τα μάχιμα ελαστικά της Davanti -τοποθετημένα λόγω ταξιδίου από τη Spanos Luxury Cars που μας το παραχώρησε- τα οποία, βέβαια, προορίζονται για άλλη, πιο σκληρή δουλειά. Ο εξακύλινδρος 3λιτρος diesel με ήπια υβριδική υποβοήθηση δουλεύει υποδειγματικά, οι αλλαγές σχέσεων του αυτόματου κιβωτίου γίνονται αθόρυβα και η αερανάρτηση απορροφά τα πάντα. Σαν να ταξιδεύεις με ένα σύγχρονο πολυτελές «mega-crossover», που απλώς… τυγχάνει να μπορεί να αναρριχηθεί οπουδήποτε του ζητηθεί.

Το Land Cruiser, από την άλλη, με μήκος 4.925 χλστ. (2.850 χλστ. μεταξόνιο), σε βάζει σε διαφορετικό κλίμα. Στην έκδοση Adventure, με το νέο πλαίσιο GA-F και τον 2.8 ντίζελ των 205 ίππων, δίνει την αίσθηση του «έτοιμου για όλα». Δεν είναι ανάλογα σιωπηλό, ούτε σε απομονώνει από τα τεκταινόμενα εκτός καμπίνας στον βαθμό που το κάνει το Defender. Υπάρχει όμως μια ειλικρίνεια στον τρόπο που κινείται, σαν να ψιθυρίζει: «Θυμήσου ότι πάμε στο βουνό. Στο σπίτι μου…». Ανεφοδιασμός με diesel -κακά τα ψέματα, εξακολουθεί να είναι το κορυφαίο καύσιμο για ταξίδια- στα τελευταία ΣΕΑ της εθνικής οδού (Tip: πάντα να γεμίζετε πριν βάλετε πλώρη για το τελικό σημείο του προορισμού). Τα τεράστια ρεζερβουάρ (89 λίτρα του Defender και 80 λίτρα του Land Cruiser) τούς εξασφαλίζουν θεωρητικά 700 και 650 χλμ. αυτονομία αντίστοιχα. Εν συνεχεία, πέρασμα από την Ελασσόνα και κατόπιν στάση στα Καλύβια, το τελευταίο μας pit stop πριν από την ανάβαση.

Στην κορυφή της Ελλάδας!

Ο δρόμος προς το καταφύγιο Χρηστάκη είναι μια συνεχής μετάβαση. Στην αρχή, πλατάνια και δάση σε τυλίγουν με δροσιά. Όσο ανεβαίνεις, το τοπίο γίνεται όλο και πιο τραχύ: οι στροφές πυκνώνουν, το χώμα διαδέχεται την άσφαλτο, φυτευτές πέτρες ξεπροβάλλουν παντού, ο γκρεμός σε μερικά σημεία είναι μεγάλος και τρομακτικά κοντά. Τα άγρια άλογα, οι αλεπούδες, τα αγριογούρουνα, τα κουνέλια και οι… εντυπωσιακά αδιάφορες προς τον επισκέπτη αγελάδες, που αρνούνται να κουνηθούν έστω και μισό μέτρο για να περάσει αυτοκίνητο, σε γεμίζουν εικόνες και συναισθήματα. Ακόμη και άγχος ή φόβο, αφού το όλο εγχείρημα απαιτεί διαρκή εγρήγορση από τον οδηγό – όπως και κάθε off-road εξόρμηση. Σε κάθε περίπτωση, άλλοτε βλέπουμε μπροστά μας να προπορεύεται ο συνοδοιπόρος μας και άλλοτε τον «τσεκάρουμε» από τον κεντρικό καθρέπτη να μας ακολουθεί, οπότε η όποια αίσθηση άγχους σβήνει. Ο νούμερο ένα κανόνας άλλωστε στις εκτός δρόμου εξορμήσεις, είναι «ποτέ μόνος στο βουνό».

Κάπου εδώ ξεκινά η πραγματική δοκιμή. Η μακριά έκδοση του Defender παίζει σε δύο ταμπλό: ευρυχωρία και σταθερότητα. Στην έκδοση X-Dynamic που είχαμε στη διάθεσή μας, ξεχωρίζει με στιλιστικές λεπτομέρειες αλλά και πιο προσεγμένη εργονομία. Κάτω από το καπό κρύβεται ο εξακύλινδρος εν σειρά 3λιτρος πετρελαιοκινητήρας Ingenium με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Η απόδοση των 300 ίππων και 650 Nm ροπής έρχεται γραμμικά, ενώ το αυτόματο κιβώτιο ZF 8 σχέσεων σαν να «διαβάζει» τις συνθήκες, προσαρμόζεται άμεσα στο περιβάλλον. Πολλές φορές στο χώμα έχεις την αίσθηση ότι θα μπορούσε να επιλέγει την αμέσως μεγαλύτερη σχέση, όμως στην πρώτη δυσκολία εκτιμάς την ταχύτητα με την οποία κατανέμει της ροπή στους τέσσερις τροχούς όταν αυτό απαιτηθεί. Πέραν αυτού, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7 δευτ. και η τελική ταχύτητα των 191 χλμ./ώρα είναι νούμερα που εντυπωσιάζουν για αυτοκίνητο 2,4 τόνων.

Για τη διαχείριση αυτής της δύναμης η τετρακίνηση φυσικά είναι μόνιμη, όπως και το κεντρικό διαφορικό (προαιρετικό το πίσω μπλοκέ της έκδοσής μας), ενώ το Terrain Response 2 φροντίζει να «διαβάζει» το έδαφος και να προσαρμόζει τα πάντα: από το γκάζι μέχρι τα φρένα, το ποσοστό εμπλοκής των ηλεκτρονικών συστημάτων και την αερανάρτηση με διαδρομή από 218 έως 291 χλστ. Στο χώμα, το Defender αποκαλύπτει όλη την τεχνολογική του φαρέτρα, αφήνοντας στον οδηγό στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο τον χειρισμό του συστήματος διεύθυνσης. Στην άσφαλτο, η ποιότητα κύλισης είναι κορυφαία για τα δεδομένα της κατηγορίας. Η αερανάρτηση εκτός του ότι σβήνει τα πάντα, περιορίζει εντυπωσιακά τις κλίσεις του αμαξώματος το οποίο σπάνια σε αφήνει να καταλάβεις πως ζυγίζει πάνω από 2,3 τόνους.

Απέναντί του, το νέο Land Cruiser 250 Adventure Grade, στηριγμένο στην πλατφόρμα GA-F, ακολουθεί τη σχολή της Toyota που έχει χτίσει θρύλο. Ο 2.8 turbodiesel με 204 ίππους και 500 Nm, σε συνεργασία με το 8άρι αυτόματο, δεν εντυπωσιάζει με αριθμούς (0-100 χλμ./ώρα σε 12 δλ., τελική 170 χλμ./ώρα), αλλά με ουσία: ροπή χαμηλά, ελαστικότητα και, κατά τον κατασκευαστή, αξιοπιστία. Το Defender κερδίζει σε τεχνολογική φινέτσα και επιδόσεις· το Land Cruiser σε αυτή τη σιγουριά που ξέρεις ότι θα είναι εκεί και μετά από δεκαετίες.

Η ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και άκαμπτο άξονα πίσω μένει πιστή στην παράδοση, αλλά με νέα ρύθμιση για περισσότερη ισορροπία. Ακόμη και στο σκληρό χώμα του Ολύμπου, σε κάνει να ξεχνάς τους επίσης πάνω από 2,3 τόνους που κουβαλά, όπως ακριβώς το Defender στην άσφαλτο. Πατά σε Yokohama Geolandar X-CV 265/60 R20 δρόμου, χωρίς «έξτρα» βοηθήματα. Το Multi-Terrain Select δίνει επιλογές για κάθε επιφάνεια, το Crawl Control λειτουργεί σαν off-road cruise control, ενώ η αποσύζευξη της αντιστρεπτικής δοκού χαρίζει μεγαλύτερη άρθρωση τροχών στα δύσκολα. Απόσταση από το έδαφος; 230 χλστ., αρκετά για να αποδεικνύει πως η Toyota δεν ξέχασε ποτέ τι σημαίνει Land Cruiser. Σε αντίθεση με το Defender, εδώ ο οδηγός συμμετέχει πιο ενεργά: ενεργοποιεί μπλοκέ διαφορικό, «διαβάζει» το έδαφος και συνεργάζεται με το αυτοκίνητο. Είναι μια πιο χειροπιαστή εμπειρία, που σε κάνει να αισθάνεσαι μέρος της διαδικασίας.

Ο δρόμος στενεύει. Από τη μια, ο βράχος. Από την άλλη το κενό, ενώ σε κάποια σημεία αριστερά και δεξιά το απόλυτο χάος. Ο Γιάννης Κουσκούτης ζητά να σταματήσουμε και με το drone αποτυπώνει το σημείο: είμαστε στην κορυφή της Ελλάδας! Δεν γίνεται να μην το σκεφτείς. Το Defender και το Land Cruiser είναι σαν δύο διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα: πώς ανεβαίνεις στην κορυφή; Το Defender επενδύει στην τεχνολογία. Σου προσφέρει άνεση, ηχομόνωση, ακόμα και πολυτέλεια. Είναι το αυτοκίνητο που θα σε φέρει στην άκρη του κόσμου χωρίς να σου στερήσει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μια Jaguar XE, κάπως πιο ψηλή. Είναι φτιαγμένο για να πείσει τον απαιτητικό Ευρωπαίο πελάτη ότι δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα σε off-road ικανότητα και πολυτελές lifestyle. Το Land Cruiser, αντίθετα, παραμένει πιστό στην παράδοση. Η Toyota γνωρίζει ότι σε μέρη όπου το αν θα περάσεις τον επόμενο λασπωμένο δρόμο είναι ζωτικής σημασίας, δεν έχεις χρόνο για επιτήδευση. Εκεί μετράει η απλότητα, η αξιοπιστία, η αίσθηση. Και είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση που το κάνει να ξεχωρίζει. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, αλλά και οι δύο γοητευτικοί.

Το καταφύγιο Χρηστάκη προβάλλει ξαφνικά στο οπτικό πεδίο του επισκέπτη, σαν να ξεπηδά μέσα από τον βράχο. Η υψομετρική ένδειξη στο GPS δείχνει 2.450 μ. και λίγο πιο πάνω, όσο πάει ο δρόμος, αγγίζουμε τα 2.550 μ. Ο αέρας είναι πια λεπτός, δροσερός, σχεδόν κρύος. Η γραμμή των δέντρων έχει μείνει πίσω μας, το τοπίο είναι σεληνιακό. Σταματάμε και βγαίνουμε έξω να απολαύσουμε τη στιγμή. Η σιωπή είναι απόλυτη και τη σπάει μόνο η χαρά και τα λόγια μιας παρέας Αυστριακών μοτοσικλετιστών που είναι εδώ μαζί μας, οι οποίοι και θα διανυκτερεύσουν μάλιστα στο καταφύγιο.

Είναι από εκείνες τις στιγμές που το μέγεθος του βουνού σε καθηλώνει. Είσαι μικρός, ασήμαντος, αλλά ταυτόχρονα γεμάτος. Εδώ νιώθεις ότι η φράση «συνάντηση κορυφής» είναι κυριολεκτική. Καθόμαστε για λίγο στα τραπέζια του καταφυγίου. Τσάι του βουνού, λίγα μπισκότα, κουβέντες χαμηλόφωνες για μην αλλοιώσουμε το ποιοτικό αυτό σκηνικό που έχει στήσει απλόχερα η φύση και όλα μοιάζουν να αποκτούν άλλη βαρύτητα όταν βρίσκεσαι εδώ πάνω, κάτι που οφείλεις να σεβαστείς.

Η κατάβαση είναι πάντα διαφορετική. Ο δρόμος, που μόλις πριν από λίγο έμοιαζε με πρόκληση, τώρα δείχνει πολύ πιο βατός. Ίσως επειδή γνωρίζεις τι ακολουθεί, ίσως επειδή έχεις διαπιστώσει ότι τα αυτοκίνητα στάθηκαν στο ύψος τους και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση, λες και έκαναν παρέλαση στο Όλυμπο, με τα πολύ σκληρά χώματα και τις φυτευτές πέτρες. Λίγο αργότερα επιστρέφουμε στα Καλύβια για φαγητό, πριν ανηφορίσουμε για δεύτερη φορά στο βουνό.

Αυτήν τη φορά πολύ αργά το βράδυ, με τα Defender και Land Cruiser στημένα δίπλα δίπλα… για αστροφωτογραφίες, κάνοντας το «χατίρι» του καλλιτέχνη μας. Τα φώτα των πόλεων μακριά και δύο αυτοκίνητα-θρύλοι κάτω από τα αστέρια. Για διανυκτέρευση επιλέγουμε τον Κοκκινοπηλό, ένα όμορφο χωριό μετά το Πύθιο, που αποτελεί αφετηρία για πολλά ορειβατικά μονοπάτια του Ολύμπου. Προσεγγίζουμε το χωριό κοντά στις 02:00 τα ξημερώματα, έχοντας ακόμα υπερένταση και ταυτόχρονα γαλήνη μέσα μας. Περίεργο και όμως τόσο διαφορετικό όλο αυτό που ζήσαμε. «Το έχουμε!»

Επίλογος σε Λιτόχωρο, Πριόνια και Παλαιό Παντελεήμονα

Το επόμενο πρωινό ξεκινάμε για Λιτόχωρο. Φτάνουμε έπειτα από περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά σε αυτόν τον πάντα ξεχωριστό προορισμό που σε κάνει να αισθάνεσαι σαν να περνάς ένα αόρατο κατώφλι: από την καθημερινότητα σε έναν τόπο που αναπνέει διαφορετικά. Οι πετρόχτιστες γειτονιές, οι ταβέρνες με τις μυρωδιές, τα μαγαζιά με τα τοπικά προϊόντα και, πάνω απ’ όλα, το φόντο του βουνού που δεσπόζει σαν ο απόλυτος κυρίαρχος και πρωταγωνιστής κάθε πλάνου σου εκεί. Στάση για καφέ, αλλά και δύο τελευταία «χτυπήματα» σε δύο τοποθεσίες που θα πρέπει να εντάξετε οπωσδήποτε στα «must» όταν θα βρεθείτε εκεί. Στα Πριόνια, που θα τα προσεγγίσετε μέσα από μια υπέροχη ασφάλτινη διαδρομή περίπου 20 λεπτών από το Λιτόχωρο και στον πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας, στην επιστροφή πια προς την Αθήνα.

Η αίσθηση τώρα που ολοκληρώσαμε είναι ότι αφήσαμε πίσω μας κάτι πολύτιμο και όχι μόνο επειδή ανεβήκαμε στο υψηλότερο σημείο που μπορείς να φτάσεις με αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Αλλά επειδή, στην πορεία, καταλάβαμε καλύτερα για ακόμη μια φορά το ρόλο του αυτοκινήτου στη ζωή μας. Δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης. Είναι το εργαλείο που μας ανοίγει δρόμους, που μας δίνει πρόσβαση σε εμπειρίες. Η «Συνάντηση Κορυφής» στον Όλυμπο δεν ήταν μόνο ένα οδοιπορικό. Ήταν μια υπενθύμιση. Ότι η Ελλάδα δεν τελειώνει στις παραλίες της. Ότι υπάρχει ένας κόσμος ορεινός, σκληρός, πανέμορφος, που περιμένει να τον ανακαλύψεις. Και ότι για να τον ζήσεις όπως του αξίζει, χρειάζεσαι και τα κατάλληλα μέσα. Το Land Rover Defender 110 και το Toyota Land Cruiser 250 απέδειξαν ότι είναι ικανά να σε φτάσουν εκεί (εύκολα είναι η αλήθεια), όπως και σε πραγματικά πολύ ποιο δυσπρόσιτα μέρη. Με διαφορετικό τρόπο, διαφορετική φιλοσοφία, αλλά με την ίδια ευκολία. Καθώς αφήνουμε πίσω μας τη σκιά του Ολύμπου, γνωρίζουμε πως κουβαλάμε μαζί κάτι που δεν χωρά σε τεχνικά χαρακτηριστικά ή σε πίνακες με νούμερα. Την αίσθηση ότι, για λίγο, βρεθήκαμε πραγματικά πιο κοντά στον ουρανό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DEFENDER 110 3.0 DIESEL MHEV

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 6κύλινδρος σε σειρά, DOHC, 24βάλβιδος, Common Rail, Turbo, MHEV 48V

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 2.996 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ 300 ίπποι/4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ 650 Nm/1.500-2.500 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ Μόνιμη τετρακίνηση (AWD) με κεντρικό διαφορικό και δυνατότητα πίσω μπλοκέ

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο 8 σχέσεων (ZF 8HP)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Διπλά ψαλίδια, ανεξάρτητη

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων, ανεξάρτητη

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 5.018 × 1.996 × 1.967-1.972 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 3.022 χλστ.

ΓΩΝΙΕΣ (Προσέγγισης / Ράμπας / Διαφυγής) 37,5° / 27,8° / 40°

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Από 218 – 291 χλστ. (με αερανάρτηση)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΥΘΙΣΗΣ 850-900 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 786-1.875 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 2.369-2.392 κιλά

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 3.500 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 7,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 191 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 9,6 λίτρα/100 χλμ. (10,5 του οδοιπορικού)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΒΟΥΑΡ 89 λίτρα

ΕΚΠΟΜΠΗ CO₂ 235-245 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ Από 118.600 ευρώ για ελάχιστα ακόμη διαθέσιμα μοντέλα «300» στη χώρα μας (Σημ.: Πλέον θα διατίθεται στην έκδοση 3.0D 350 X–Dynamic SE των 350 ίππων με τιμή 122.287 ευρώ ενώ υπάρχει και έκδοση 249 ίππων από 100.843 ευρώ).

TOYOTA LAND CRUISER 250 2.8 DIESEL

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4κύλινδρος, εν σειρά DOHC, 16βάλβιδος, Common Rail

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 2.755 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ 205 ίπποι/3.000-3.400 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ 500 Nm/1.600-2.800 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο 8 σχέσεων (AL80F)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Άκαμπτος άξονας 4 συνδέσμων (με πλευρικό βραχίονα ελέγχου)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.925 × 1.980 × 1925*-1.935** χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.850 χλστ.

ΓΩΝΙΕΣ (Προσέγγισης / Ράμπας / Διαφυγής) 32° / 25° / 17°

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 230 χλστ.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΥΘΙΣΗΣ 700 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 742-1.292 λίτρα* (5θέσια διάταξη) & 130-1.053 (7θέσια διάταξη)

ΒΑΡΟΣ 2.330-2.550 κιλά

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 3.500 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 12 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 165*-170** χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 10,5-10,7 λίτρα/100 χλμ. (11 λίτρα του οδοιπορικού)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΒΟΥΑΡ 80 λίτρα

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 275-281 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ Από 116.170 ευρώ

*Με 18άρια / **Με 20άρια

TIPS

Τι να δούμε/κάνουμε;

Πεζοπορία στα μονοπάτια του Ε4: από τα Πριόνια μέχρι το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός (και για πιο τολμηρούς, πορεία προς τον Μύτικα). > Φαράγγι Ενιπέα: εντυπωσιακό, με ξύλινες γέφυρες, καταρράκτες και πυκνή βλάστηση. > Αρχαιολογικός χώρος Δίου: 15 λεπτά από το Λιτόχωρο, το ιερό των Μακεδόνων αφιερωμένο στον Δία. > Παραλίες Πιερίας: μετά το βουνό… θάλασσα: η ακτογραμμή του Θερμαϊκού είναι ιδανική. > Πλαταμώνας – Κάστρο: μεσαιωνικό κάστρο με θέα θάλασσα και Όλυμπο. > Οδήγηση στο δρόμο Λιτόχωρο – Πριόνια: 18 χλμ. γεμάτα στροφές σε σκηνικό που αλλάζει συνεχώς. > Επίσκεψη σε παραδοσιακούς ξενώνες του Λιτόχωρου για διανυκτέρευση με χαρακτήρα. > Δοκιμάστε τσάι του βουνού και μέλι Ολύμπου – τα βρίσκετε σε τοπικά καταστήματα.

Πού να φάμε;

Λιτόχωρο: Αίολος > Τα Μεζεδάκια > Ψαροκόκκαλο > Olympus Gitema > Μεζέ Μεζέ > Ελληνικόν > Πριόνια

Ελασσόνα: Τα Πέντε Φ > Αρχονταρίκι > Riviera > Στις Σούβλες του Μηλιώνη

Καλύβια: Λάκης > Το Δωδεκάθεο

Παλαιός Παντελεήμονας: Ταβέρνα Όλυμπος > Filoxenia > Τ’ Αρχοντικό > Έναστρον