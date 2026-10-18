Zeekr 7GT: Οδοιπορικό στη Σουηδία

Από το Γκέτεμποργκ στην Γκρένα, από εκεί στο Κάρλσταντ και, μέσα από τα σουηδικά δάση, στις ακτές του Μπούχουσλεν. Διανύουμε περίπου 1.000 χιλιόμετρα με το νέο ηλεκτρικό GT της Zeekr, ξεκινώντας από την πόλη όπου σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η επίσκεψη στο Παγκόσμιο Κέντρο Σχεδίασης και η συνέντευξη με τον Γκούσταβ Γκουνέρ, επικεφαλής Brand Design της μάρκας.

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Το γνωρίσαμε στατικά για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στις Βρυξέλλες, αλλά για την πρώτη μας οδηγική επαφή με το νέο Zeekr 7GT ταξιδεύουμε στη Σουηδία και συγκεκριμένα στο Γκέτεμποργκ, όπου βρίσκεται το Παγκόσμιο Κέντρο Σχεδίασης της Zeekr. Εκεί σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε το νέο ηλεκτρικό GT της εταιρείας και, ήδη με την πρωινή μας άφιξη, επισκεπτόμαστε τις εγκαταστάσεις της Zeekr αλλά και εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία για μια συνέντευξη με τον επικεφαλής Σχεδιασμού Μάρκας, Γκούσταβ Γκουνέρ. Λίγες ώρες αργότερα, αφήνουμε πίσω μας το Γκέτεμποργκ. Το 7GT είναι πλέον στα χέρια μας και προορισμός της πρώτης ημέρας είναι η Γκρένα, στις όχθες της λίμνης Βέτερν.

Διαβάστε εδώ τη συνέντευξη

Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό shooting brake που επιχειρεί να συνδυάσει τον χαρακτήρα ενός GT με την καθημερινή πρακτικότητα. Στο εμπρός μέρος, το χαμηλό καπό που εκτείνεται στα πλαϊνά –τύπου clamshell, κατά την εταιρεία– βελτιώνει, σύμφωνα με τους σχεδιαστές, τη ροή του αέρα, ενώ τα λεπτά φωτιστικά σώματα Matrix LED διαμορφώνουν την εικόνα εμπρός. Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Hidden Energy» της Zeekr αποτυπώνεται στη διακριτική ενσωμάτωση καμερών και αισθητήρων στις γραμμές του αμαξώματος, ενώ στο εμπρός μέρος υπάρχει επίσης ενεργή εισαγωγή αέρα.

Στο προφίλ ξεχωρίζει η γραμμή της οροφής, που εκτείνεται από την εμπρός κολόνα έως την πίσω αεροτομή και καταλήγει σε γωνία 21 μοιρών. Σύμφωνα με τη Zeekr, η διαμόρφωση αυτή συμβάλλει στον αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,25. Οι πόρτες με παράθυρα χωρίς πλαίσιο και η συνέχεια ανάμεσα στις γυάλινες επιφάνειες και στο αμάξωμα συμπληρώνουν την εικόνα. Οι θόλοι των τροχών φιλοξενούν ζάντες αλουμινίου 19 ή 20 ιντσών, πίσω από τις οποίες διακρίνονται πορτοκαλί δαγκάνες φρένων.

Στο πίσω μέρος, η αεροτομή τύπου ducktail και ο ενσωματωμένος διαχύτης τονίζουν τον δυναμικό χαρακτήρα του 7GT, ενώ η διπλή αεροτομή οροφής συμβάλλει στη διαχείριση της ροής του αέρα. Το ευρωπαϊκής σχεδίασης αμάξωμα έχει μήκος 4.817 χλστ., πλάτος 2.070 χλστ. και ύψος 1.456 χλστ., με την ελάχιστη απόσταση από το έδαφος, στη νορμάλ θέση της ανάρτησης, να είναι 141 χλστ.

Το 7GT βασίζεται στην πλατφόρμα SEA με αρχιτεκτονική 800 V και διατίθεται με μπαταρία 75 ή 100 kWh. Σύμφωνα με τη Zeekr, η φόρτιση από το 10% στο 80%, υπό κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σε 13 λεπτά. Στόχος της εταιρείας ήταν να συνδυάσει τις απαιτήσεις των μεγάλων ταξιδιών με την ευχρηστία στην καθημερινή μετακίνηση, και το δικό μας οδοιπορικό θα μας δώσει την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε.

Το μεταξόνιο των 2.900 χλστ. εξασφαλίζει χώρους για πέντε επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα. Αναμενόμενα επομένως ταξιδεύουμε άνετα, σημειώνοντας όμως ότι το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών αποκλειστικά με μπουτόν δεν συγκαταλέγεται στις λύσεις πρακτικότητας.

Η θέση οδήγησης είναι χαμηλή και η ψηλή κεντρική κονσόλα περιβάλλει τον οδηγό, ο οποίος μπροστά του έχει ένα τριάκτινο τιμόνι με φυσικά πλήκτρα παραμετροποίησης και ακόμα πιο μπροστά έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών. Φυσικοί διακόπτες, σε στιλ πλήκτρων πιάνου, υπάρχουν επίσης και στην κεντρική κονσόλα. Τα εμπρός καθίσματα, ανάλογα με την έκδοση, έχουν τη δυνατότητα έως και 12 κατευθύνσεων ηλεκτρικά, ενώ ειδικότερα τα «δικά» μας με την καλή πλευρική στήριξη έχουν επίσης λειτουργία μασάζ, θέρμανσης και αερισμού. Ανάλογα θερμαινόμενα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και με δυνατότητα ανάκλισης έως 20 μοίρες είναι και τα πίσω καθίσματα, τα οποία με 953 χλστ. «αέρα» για τα πόδια μπορούν να φιλοξενήσουν κάθε ύψους επιβάτες.

Σε επίπεδο καθημερινής χρηστικότητας, κάτω από την κεντρική οθόνη των 15 ιντσών βρίσκονται δύο ασύρματοι φορτιστές smartphone, ισχύος 50 W ο καθένας, καθώς και θύρες USB-C 60 W και 27 W.

Όσο απομακρυνόμαστε από το Γκέτεμποργκ, ο αυτοκινητόδρομος δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο ήσυχους δρόμους ανάμεσα από δάση, πλάι σε λίμνες και γύρω από μικρές πόλεις. Ανάμεσά τους, η Γκρένα είναι ο πρώτος μας σταθμός. Μικρή και χτισμένη δίπλα στη λίμνη Βέτερν, αποτελεί τον προορισμό της πρώτης ημέρας. Προτού φτάσουμε, φωτογραφίζουμε το 7GT στο Μπραχέχους, στα ερείπια ενός κάστρου δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Ε4, με θέα στη λίμνη.

Zeekr 7GT: Από τη Βέτερν στη Βένερν

Την επόμενη μέρα αφήνουμε την Γκρένα και κινούμαστε προς βορρά, γνωρίζοντας ότι αυτή η διαδρομή θα μας επιτρέψει να γνωρίσουμε καλύτερα το αυτοκίνητο. Το τοπίο γίνεται πιο δασώδες, οι δρόμοι στενεύουν και ο ρυθμός μας αλλάζει, καθώς το περιβάλλον είναι κατάλληλο από τη μία για άνετο ταξίδι, από την άλλη, όμως, για συμμετοχική οδήγηση με ένα αυτοκίνητο με 646 ίππους.

Η γκάμα του 7GT έχει στη βάση της την πισωκίνητη έκδοση Core, με μπαταρία LFP 75 kWh και ηλεκτροκινητήρα 310 kW (421 ίπποι), με ονομαστική αυτονομία 519 χλμ. Η επίσης πισωκίνητη Long Range χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα, αλλά εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία, με χημεία NMC, χωρητικότητας 100 kWh, που ανεβάζει την αυτονομία έως τα 655 χλμ. Στην κορυφή βρίσκεται η Privilege AWD που οδηγούμε, με τη μεγάλη μπαταρία, και επιπλέον του πίσω ηλεκτροκινητήρα των 310 kW φοράει ακόμα έναν, 165 kW εμπρός, με την ισχύ να φτάνει τους 646 ίππους και τη ροπή τα 710 Nm. Η έκδοση αυτή διαθέτει ακόμη αερανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και εξωτερικά διακρίνεται από τους μεγαλύτερους δίσκους φρένων και τις πορτοκαλί δαγκάνες, τις ζάντες GT 20 ιντσών και τη μαύρη οροφή.

Οι επιδόσεις του συνόλου γίνονται άμεσα αντιληπτές, αν και ο χρόνος των 3,3 δλ. για το 0-100 χλμ./ώρα της τετρακίνητης έκδοσης –έναντι 5,3 δλ. των πισωκίνητων– δεν εντυπωσιάζει πλέον από μόνος του, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των ηλεκτρικών μοντέλων. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ./ώρα, ενώ το 7GT, όσο πρόθυμα επιταχύνει, άλλο τόσο αποτελεσματικά φρενάρει, χαρακτηριστικό που πάντα έχει σημασία σε αυτοκίνητο αυτής της ισχύος.

Το απόγευμα φτάνουμε στο Κάρλσταντ (πόλη αρκετά γνώριμη στο ελληνικό πλήρωμα του Zeekr, καθώς υπήρξε παλαιότερα βάση του Ράλλυ Σουηδίας στο WRC), στις όχθες της Βένερν. Μετά τη Βέτερν, συναντάμε ακόμη μία από τις μεγάλες λίμνες της Σουηδίας, με το τοπίο να αλλάζει ξανά και το 7GT να μας έχει ήδη δείξει αρκετά από τον χαρακτήρα του.

Διαβάστε επίσης: Τα πάντα για Zeekr εδώ

Zeekr 7GT: Από τα δάση στη θάλασσα

Η τρίτη και τελευταία ημέρα στον δρόμο είναι η πιο όμορφη από πλευράς τοπίων. Από το Κάρλσταντ κατευθυνόμαστε δυτικά, αφήνοντας σταδιακά πίσω μας τις λίμνες και τα δάση για να συναντήσουμε την ακτογραμμή του Μπούχουσλεν. Στενοί δρόμοι, γρανιτένιοι βράχοι, θάλασσα και μικρά ψαροχώρια συνθέτουν ένα σκηνικό διαφορετικό από εκείνο της προηγούμενης ημέρας. Προορισμός μας το Κούνγκσχαμν, με τη διαδρομή να γίνεται ταυτόχρονα και το καλύτερο πεδίο για τη δοκιμή του 7GT ως Gran Tourer. Γιατί αυτό είναι τελικά το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο στην κορυφαία του έκδοση: ένα GT με χαμηλή θέση οδήγησης, μεταξόνιο 2.900 χλστ., κατανομή βάρους 50:50, προηγμένη ανάρτηση και έμφαση στην οδηγική εμπειρία.

Προεπιλεγμένο είναι το πρόγραμμα Comfort, μια άνετη –προφανώς– επιλογή για καθημερινή οδήγηση ή, στη δική μας περίπτωση, για ταξίδι. Το Sport αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα και χαμηλώνει παράλληλα την αερανάρτηση έως 20 χλστ., ενώ τα Eco και Snow προορίζονται για οικονομική οδήγηση και χειμερινές συνθήκες αντίστοιχα. Οι προτιμήσεις του οδηγού μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στο πρόγραμμα Individual.

Οδηγώντας το σε πόλεις και χωριά, παρά τις μεγάλες διαστάσεις του, εκτιμάς την ευελιξία του, που «αποτυπώνεται» και στον κύκλο στροφής των 11,6 μέτρων. Η αίσθηση του συστήματος διεύθυνσης είναι ελαφριά και ξεκούραστη στον αυτοκινητόδρομο, αν και θα θέλαμε ένα πιο βαρύ και περισσότερο πληροφοριακό τιμόνι όταν ανεβαίνει ο ρυθμός, σε δρόμους με στροφές. Η ανάρτηση του 7GT, με διπλά ψαλίδια εμπρός και πέντε συνδέσμους πίσω, προσφέρει πολύ καλή ποιότητα κύλισης, ενώ περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος και συμβάλλει στο καλό επίπεδο πρόσφυσης. Η αερανάρτηση με ηλεκτρονική ρύθμιση της απόσβεσης (Continuous Damping Control), η οποία σύμφωνα με τη Zeekr ρυθμίστηκε σε ευρωπαϊκούς δρόμους, προσαρμόζει συνεχώς το ύψος του αμαξώματος ανάλογα με την ταχύτητα, τις συνθήκες του δρόμου και το πρόγραμμα οδήγησης.

Το Κούνγκσχαμν είναι η τελευταία μας στάση, αλλά ακριβώς δίπλα του βρίσκεται και το Σμέγκεν, ένα χωριό σαν καρτ ποστάλ. Γνωστό για τα πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια του και την έντονη ζωή του τους θερινούς μήνες, μαζί με τη θάλασσα, τους βράχους και το χαμηλό σουηδικό φως, μας προσφέρει το σκηνικό για τις τελευταίες φωτογραφίες. Έπειτα αφήνουμε για λίγο το 7GT και περπατάμε κι εμείς στη Σμεγκενμπρίγκαν, την ξύλινη προκυμαία του χωριού, μήκους 800 μέτρων.

Το επόμενο πρωί παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής προς το Γκέτεμποργκ, όπου παραδίδουμε το 7GT σε αντιπρόσωπο της Zeekr, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο περίπου 1.000 χιλιομέτρων με μέση κατανάλωση 19,9 kWh/100 χλμ. Και ίσως τελικά ένα αυτοκίνητο που θέλει να αποκαλείται GT να το γνωρίζεις καλύτερα μέσα από εκατοντάδες χιλιόμετρα δρόμου παρά σε μια πίστα ή σε μια σύντομη παρουσίαση. Από τη στιγμή που το παραλάβαμε στο Γκέτεμποργκ μέχρι την επιστροφή του, το 7GT χρειάστηκε να είναι ταυτόχρονα γρήγορο, άνετο, αθόρυβο και αποδοτικό. Να μας μεταφέρει από τις λίμνες στα δάση και από εκεί στη θάλασσα. Με άλλα λόγια, να ανταποκριθεί στον ρόλο ενός Gran Tourer της ηλεκτρικής εποχής.

TIPS

Τι να δούμε/κάνουμε;

Γκέτεμποργκ (Gothenburg): Ocean Bus / Universeum Science Centre

Γκρένα (Granna): Brahehus / Grenna Museum

Κάρλσταντ (Karlstad): Sandgrund Las Lerin / Mariebergsskogen

Σμέγκεν (Smogen): Smögenbryggan / Hållö Fyr

Κούνγκσχαμν (Kungshamn): Zitabåtarna

Πού να μείνουμε/φάμε;

Γκέτεμποργκ (Gothenburg): «Bord 27» / «Silvis»

Γκρένα (Granna): «Hanna’s Kök» / «Restaurang Valvet»

Κάρλσταντ (Karlstad): «German Beer Hall Karlstad» / «Grekiska grill & bar»

Σμέγκεν (Smogen): «Hammen 4 Seglarkrogen» / «The Barn»

Κούνγκσχαμν (Kungshamn): «Madam Koko»

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ZEEKR 7GT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ηλεκτροκινητήρας εμπρός (165 kW) και 1 πίσω (310 kW)

ΙΣΧΥΣ 646 ίπποι

ΡΟΠΗ 710 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πέντε συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 kWh NMC

ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ 4.817 x 2.070 x 1.456 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.900 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 456 λίτρα

0-100 χλμ./ώρα 3,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 210 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 19,9 kWh/100 χλμ.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 655 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 10-100% σε λιγότερο από 5 ώρες (22 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 450 kW για την έκδοση LFP και 420 kW (NMC)

ΤΙΜΗ από 46.990 ευρώ. Επίσης: 51.990 ευρώ το Long Range RWD και 58.490 ευρώ το Privilege AWD, όπως αυτό του οδοιπορικού.