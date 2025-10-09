Omoda 5 EV vs Skoda Elroq 85: Δύο δρόμοι, ένας προορισμός

Η συγκροτημένη ευρωπαϊκή αφήγηση της Skoda και του νέου Elroq συναντά τον νεωτεριστικό χαρακτήρα του «5» και της κινεζικής Omoda, στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης με κοινό παρονομαστή τον ίδιο τον αγοραστή και το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα αμιγώς ηλεκτρικά C-SUV.

Η αλήθεια είναι ότι η ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε κάπως… ανάποδα. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντί για μικρά οχήματα για αστική κυρίως χρήση, οι κατασκευαστές άρχισαν να δημιουργούν μαζικά τα πρώτα τους EV επενδύοντας σε ακριβές προτάσεις με μεγάλες κατά τεκμήριο μπαταρίες και ογκώδη αμαξώματα. Και όλα αυτά σε μια προφανή προσπάθεια όχι μόνο να καταδείξουν τη «δύναμή» τους, αλλά και να ενισχύσουν με ζεστό χρήμα τα ταμεία τους. Μοντέλα που εξασφάλιζαν εξ ορισμού υψηλά περιθώρια κερδοφορίας άρχισαν έτσι να δίνουν την αρχική όσο και απαραίτητη ώθηση ώστε να χρηματοδοτηθεί μέσω αυτής το επόμενο βήμα. Που δεν ήταν άλλο φυσικά από τον «εκδημοκρατισμό» της αμιγούς ηλεκτροκίνησης και το πέρασμά της σε μικρότερες και πιο λαοφιλείς κατηγορίες οχημάτων.

Και κάπως έτσι, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε εκεί όπου χτυπά ο πραγματικός παλμός της αγοράς: στα συμπαγή e-SUV. Με άλλα λόγια, σε αυτοκίνητα εξίσου ικανά με τα «μεγάλα», με λελογισμένο ωστόσο μέγεθος, που καταφέρνουν να συνδυάζουν ιδανικά το σαφώς πιο προσιτό κόστος με την καθημερινή χρηστικότητα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι γύρω από αυτή την κατηγορία συγκεντρώνονται πλέον οι περισσότεροι πρωταγωνιστές – αλλά και οι μεγαλύτερες προσδοκίες για όλους σχεδόν τους κατασκευαστές. Είτε πρόκειται για παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες με μακρά παρουσία και ιστορία στην Ευρώπη, όπως η Skoda, είτε για νεοεισερχόμενες από την Κίνα με υψηλές βλέψεις στην αγορά, όπως η Omoda.

Σε αυτό ακριβώς το τερέν, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό «5» της θυγατρικής εταιρείας της κινεζικής (και κρατικής) Chery διασταυρώνει σήμερα τα πυρά του με το επίσης νέο Elroq της Skoda, που έρχεται με τη σειρά του να αξιοποιήσει την υπάρχουσα τεχνολογική μαγιά του Volkswagen Group, ακριβώς ένα σκαλί χαμηλότερα από το μοναδικό μέχρι και σήμερα EV των Τσέχων: το Enyaq.

ΤΟ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ

Γνωρίζοντάς το για πρώτη φορά ως θερμικό περίπου στις αρχές της άνοιξης και τώρα ως αμιγώς ηλεκτρικό, το «5» ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο σε σχέση με το Elroq. Πρώτα και κύρια, σε επίπεδο αισθητικής. Μπορεί το αμάξωμά του να μην ξεπερνά και αυτό σε μήκος το άτυπο φράγμα των 4,5 μ., ωστόσο καταφέρνει να προτάξει μια σαφώς πιο φουτουριστική στιλιστική διάθεση σε σχέση με το εμφανώς πιο γήινο και τεχνοκρατικό σε αισθητική Elroq. Σε αντίθεση με την εντυπωσιακή και απαστράπτουσα μάσκα του θερμικού «5», εδώ έχουμε μια κλειστή διάταξη με την πλήρη ονομασία του κατασκευαστή σε περίοπτη θέση. Μάλιστα η μάσκα ανοίγει σε μεγάλο τμήμα της, αποκαλύπτοντας τη θύρα φόρτισης. Υιοθετώντας για πρώτη φορά τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid της Skoda, ο Τσέχος της παρέας ποντάρει πολύ περισσότερο στις συμπαγείς και αρμονικές του γραμμές, που έχουν ως αποκορύφωμα το αποκαλούμενο Tech-Deck Face στο εμπρός μέρος, το οποίο συνδυάζεται για την περίσταση με τις δύο τετράδες των πολύ λεπτών φώτων LED. Αυτό που κάνει επίσης τη διαφορά ανάμεσα στα δύο C-SUV είναι το μεγαλύτερο κατά 135 χλστ. μεταξόνιο του Elroq (ακριβώς ίδιο με εκείνο του Enyaq), το οποίο καταφέρνει όχι μόνο να κρίνει τις χωροταξικές ισορροπίες στο εσωτερικό, αλλά συγχρόνως να εξασφαλίσει περισσότερη αναλογικότητα και αρμονία σε σχέση με το φαίνεσθαι των δύο αμαξωμάτων.

Στο εσωτερικό, το «5» προτάσσει έναν θάλαμο διαβίωσης που αποτελεί πλέον το «τυπικό δείγμα γραφής» των περισσότερων EV νέας κοπής – και ιδίως εκείνων από την Κίνα. Δύο οθόνες 12,3 ιντσών δεσπόζουν στο οπτικό πεδίο των εμπρός επιβατών καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του μονοκόμματου ταμπλό, ενώ χαρακτηριστική είναι η παρουσία έξι φυσικών διακοπτών στην κεντρική κονσόλα-γέφυρα για την ενεργοποίηση του AC και του ηχοσυστήματος, των θερμαινόμενων εμπρός και πίσω τζαμιών, των αλάρμ και της επιλογής των drive mode. Απέναντι σε αυτό η Skoda προτάσσει έναν διάκοσμο που κάλλιστα θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε οποιοδήποτε θερμικό SUV. Όπως και στο μεγαλύτερο Enyaq, η «13άρα» οθόνη στο μέσον του ταμπλό κυριαρχεί, με μια δεύτερη μόλις 5,3 ιντσών να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, συνεπικουρούμενη από ένα ευανάγνωστο HUD στην έκδοση First Edition της δοκιμής μας. Φυσικοί διακόπτες υπάρχουν και εδώ, επίσης έξι στον αριθμό, κάτω από τους κεντρικούς αεραγωγούς, που προορίζονται για τα drive modes, τα συστήματα ADAS, το αυτόματο παρκάρισμα, τον κλιματισμό και το ξεθάμπωμα του εμπρός και του πίσω παρμπρίζ. Ωστόσο, σε σύγκριση με το «5», η πρακτικότητα που προσφέρει το εσωτερικό του Elroq είναι αδιαμφισβήτητα ανώτερη, χάρη σε μια σειρά από ντουλαπάκια, θήκες και ραφάκια συνολικής χωρητικότητας 48 λίτρων, και χάρη στις έξυπνες λύσεις που προσφέρει το γνωστό πακέτο Simply Clever της Skoda. Προβάδισμα της… Ευρώπης υπάρχει και στην εργονομία της θέσης οδήγησης, με τον οδηγό του Enyaq να κάθεται πιο χαμηλά σε σχέση με εκείνον του «5». Καλοδεχούμενη επίσης είναι τόσο η παρουσία συμβατικού επιλογέα κίνησης –σε αντίθεση με τον γνώριμο πλέον μοχλοδιακόπτη δεξιά και πίσω από το τιμόνι, τον οποίο υιοθετεί όχι μόνο το «5», αλλά και πολλά πλέον από τα ηλεκτρικά μοντέλα του Volkswagen Group που βασίζονται στην πλατφόρμα ΜΕΒ– όσο και των τεσσάρων ανεξάρτητων διακοπτών για τη λειτουργία των παραθύρων, που αντικαθιστά τη δύσχρηστη διάταξη με τη λειτουργία αφής και τους διπλούς διακόπτες που γνωρίσαμε σε άλλα EVs του γερμανικού ομίλου.

Χωροταξικά, το Elroq είναι ξεκάθαρα ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Δεν είναι μόνο ο παραπανίσιος «αέρας» για τα πόδια και τα κεφάλια των πίσω επιβατών που του χαρίζουν το άτυπο στέμμα στο συγκεκριμένο πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά και τα εμφανώς πιο υψηλά επιτεύγματά του που καταγράφονται λίγο πιο… πίσω. Εκεί δηλαδή όπου το Elroq προσφέρει όχι μόνο περισσότερες λύσεις και διατάξεις αποθήκευσης αντικειμένων –όπως για παράδειγμα το καλώδιο φόρτισης, το οποίο μπορεί να φυλαχθεί στο δίχτυ που υπάρχει κάτω από την εταζέρα– αλλά και μεγαλύτερη συνολική χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ, η οποία ανέρχεται με τα πίσω καθίσματα στην όρθια θέση στα 470 λίτρα, έναντι μόλις 360 λίτρων για το «5». Κοιτώντας μπροστά, η κατάταξη δεν διαφοροποιείται, καθώς κανένα από τα δύο EV δεν διαθέτει frunk.

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ

Χρησιμοποιώντας την ίδια πλατφόρμα T1X με τη θερμική έκδοση, το ηλεκτρικό «5» προσφέρεται σε μία και μοναδική έκδοση. Για την περίσταση, με κίνηση στους εμπρός τροχούς και με έναν ηλεκτρικό κινητήρα που αποδίδει μέγιστη ισχύ 204 ίππων και ροπή 340 Nm. Την απαραίτητη ενέργεια παρέχει μια μπαταρία LFP με ωφέλιμη χωρητικότητα 61,05 kWh (μεικτή 64 kWh), η οποία υποστηρίζεται από ηλεκτρικό κύκλωμα 400 V. Ωστόσο, η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC δεν ξεπερνά τα 80 kW (παρ’ όλα αυτά, φορτίζει από 10% σε 80% σε 32 λεπτά), ενώ η αντίστοιχη AC φτάνει τα 11 kW, γεγονός που μεταφράζεται στην περίπτωση αυτή σε αναμονή 6 ωρών και 45 λεπτών για πλήρωση 0-100%.

Η περίπτωση του πισωκίνητου Elroq είναι εμφανώς πιο πολυσχιδής ως προς τις διαθέσιμες επιλογές. Εκτός από τη βασική παραλλαγή «50» με την μπαταρία των 52 ωφέλιμων kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 170 ίππων/310Nm, η γκάμα περιλαμβάνει επίσης την «60», με συσσωρευτή ενέργειας 59 ωφέλιμων kWh και 204 ίππους/310 Nm, καθώς και την «85» της δοκιμής μας με 77 kWh (μεικτή χωρητικότητα 82 kWh) και 286 ίππους/545 Nm. Εδώ, η μπαταρία αξιοποιεί τη χημεία NMC, υποστηρίζοντας σε αντίθεση με το «5» μεγαλύτερη ισχύ φόρτισης DC, που φτάνει τα 130 kW (10-80% σε 28 λεπτά), αλλά την ίδια σε AC (11 kW, 0-100% σε 8 ώρες).

Στον δρόμο, η διόλου ευκαταφρόνητη διαφορά ισχύος (και ροπής) ανάμεσα στο «85» και το «5» δεν είναι τόσο διακριτή όσο θα περίμενε κανείς. Και αυτό έχει την εξήγησή του, καθώς τα 2.100+ κιλά του Elroq δεν αφήνουν τους 286 ίππους του γερμανικού ηλεκτροκινητήρα να… λάμψουν σε βαθμό που να κάνουν τη μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους «μόλις» 204 ίππους και τα 1.700+ κιλά του κινεζικού SUV. Έτσι, η διαφορά που προκύπτει τόσο σε αίσθηση όσο και σε αριθμούς περιορίζεται στη δεύτερη περίπτωση σε μόλις 1 δλ. για το τυπικό «0-100» (6,6 δλ. για το Skoda Elroq και 7,6 δλ. για το Omoda 5) και μόλις 8 χλμ./ώρα στην τελική ταχύτητα (180 έναντι 172 χλμ./ώρα). Αντίθετα, στην αποδοτικότητα ενέργειας σημειώσατε «Χ», αφού κατά μέσο όρο αμφότερα χρειάζονται όχι περισσότερες από 16 kWh σε μεικτές-καθημερινές συνθήκες κίνησης. Φυσικά, λόγω του διαφορετικού ενεργειακού περιεχομένου των δύο μπαταριών, το Elroq θα καλύψει εύκολα 480 χλμ., όταν το «5» θα περιοριστεί σε 100 λιγότερα χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση. Στο ταξίδι, με σβέλτους αλλά νόμιμους ρυθμούς κίνησης, οι μέσες απαιτήσεις του «5» φτάνουν τις 19 kWh, ενώ εκείνες του Elroq τις 20 kWh, γεγονός που μεταφράζεται αντίστοιχα σε 320 και 385 χλμ. αυτονομίας αντίστοιχα.

Πίσω από το τιμόνι, το Elroq κερδίζει με διαφορά σε ευελιξία εντός πόλης (χάρη και στον μικρό κύκλο στροφής των μόλις 9,3 μ.) ό,τι χάνει σε άνεση, καθώς το σφιχτότερο set-up της ανάρτησής του και κυρίως οι ζάντες των 21 ιντσών της έκδοσης First Edition δεν αποδεικνύονται ευθέως… συνεργάσιμα με τους αστικούς δρόμους της χώρας μας σε σχέση τους 18άρηδες τροχούς του «5», που πάνε πακέτο με μια εμφανώς πιο μαλακή ρύθμιση στην ανεξάρτητη –επίσης– ανάρτησή του εμπρός και πίσω. Εκτός πόλης, και παρά την απουσία δυνατότητας για one-pedal οδήγηση και στα δύο SUV, το Elroq παίρνει το αίμα του πίσω ταξιδεύοντας με περισσότερη σταθερότητα και λιγότερους αεροδυναμικούς θορύβους στα «πολλά». Καθοριστικός στην πόλη, αλλά και εκτός αυτής, είναι και ο ρόλος των λιγότερο παρεμβατικών –και επομένως λιγότερο ενοχλητικών– συστημάτων ADAS με τα οποία εξοπλίζεται το τσεχικό SUV. Από εκεί και πέρα, με τους εμπρός τροχούς υπό γωνία, οι κλίσεις στο Elroq περιορίζονται στις απολύτως λογικές, η πρόσφυση δεν «σπάει» εύκολα ακόμα και στα πιο γλιστερά, ενώ το εμφανώς πιο ακριβές τιμόνι του σε σχέση με το υπερβολικά ελαφρύ του Omoda 5 κάνει τελικά τη διαφορά, κρύβοντας συγχρόνως με τέχνη το παραπανίσιο βάρος της κατασκευής. Τα φρένα δεν απογοητεύουν με την απόδοσή τους σε κανένα από τα δύο EV, με εκείνα του Elroq, παρά τα πίσω ταμπούρα, να παίρνουν μικρό προβάδισμα σε επίπεδο αίσθησης.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ

Η Omoda καταφέρνει με το «5» να μπει στη δύσκολη από πλευράς ανταγωνισμού αρένα των ηλεκτρικών C-SUV από την κεντρική… πόρτα και όχι από το παράθυρο. Είναι καθ’ όλα σύγχρονο σε σχεδίαση, πλούσια εξοπλισμένο, αρκετά ευρύχωρο για τα δεδομένα του μεγέθους του και σίγουρα καλοφτιαγμένο και ταχύ, χωρίς μάλιστα να διαθέτει αιχμηρές γωνίες σε επίπεδο οδικών χαρακτηριστικών. Ωστόσο, ο αντίπαλός του από την Τσεχία αποδεικνύεται πιο ισχυρός, προτάσσοντας μια σαφώς πιο ολοκληρωμένη απόδοση και συμπεριφορά στον δρόμο, σε συνδυασμό με ταχύτερη φόρτιση και μεγαλύτερη αυτονομία στην έκδοση «85». Σε όλα αυτά δεν πρέπει να αγνοήσει κανείς και τα υψηλότερα οικογενειακά χαρίσματά του, ως απόρροια τόσο των μεγαλύτερων χώρων για επιβάτες και αποσκευές, όσο και της καλύτερης πρακτικότητας που εν γένει προσφέρει η καμπίνα του. Βέβαια, το Elroq είναι πιο ακριβό, αφού κοστίζει στη βασική έκδοση «85» ούτε λίγο ούτε πολύ 44.900 ευρώ, όταν το «5» διατίθεται έναντι 37.500 ευρώ για την έκδοση Comfort και 39.500 ευρώ για την πιο πλούσια Premium (σημ.: οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τις κρατικές επιδοτήσεις και στην περίπτωση του Omoda 5 την τρέχουσα και γενναία προωθητική ενέργεια ύψους 5.000 ευρώ).

OMODA 5 EV

ΙΣΧΥΣ: 204 ίπποι

ΡΟΠΗ: 340 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 61,05 kWh (net)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.424 x 1.830 × 1.588 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.630 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 360 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.710 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 172 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 380 χλμ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 80 kW

ΤΙΜΗ*: 37.500 € (Comfort)

* Δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση ύψους 3.000 € του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, το όφελος απόσυρσης 1.500 € και η τρέχουσα προωθητική ενέργεια ύψους 5.000 €.

SKODA ELROQ 85

ΙΣΧΥΣ: 286 ίπποι

ΡΟΠΗ: 545 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 77 kWh (net)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.488 x 1.884 × 1.625 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.765 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 470 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.119 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,1 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 480 χλμ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 135 kW

ΤΙΜΗ*: 44.990 €

* Δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση ύψους 3.000 € του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 και το όφελος απόσυρσης 1.500 €.

OMODA 5 EV

ΥΠΕΡ ΑΝΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ/ΑΞΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

SKODA ELROQ 85

ΥΠΕΡ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΧΩΡΟΙ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ, ΤΙΜΗ

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης