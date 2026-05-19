Αποστολή στη Ζυρίχη: Αυτό είναι το Skoda Epiq

Το νέο Epiq, που πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Γενεύη, τοποθετείται στη βάση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda και προαναγγέλλει την επόμενη ημέρα της εταιρείας στα προσιτά, πρακτικά και καθημερινά ηλεκτρικά SUV.

Η Skoda ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτρική της γκάμα, παρουσιάζοντας το Epiq, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover που τοποθετείται στη βάση των ηλεκτροκίνητων μοντέλων της εταιρείας. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική της, καθώς έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της Skoda στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV crossover, με ένα μοντέλο που απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό.

Το Epiq βασίζεται στη νέας γενιάς ηλεκτρική πλατφόρμα MEB+, με κίνηση στους εμπρός τροχούς και μειωμένο βάρος. Eίναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική γλώσσα «Modern Solid», περιλαμβανομένης της νέας φωτεινής υπογραφής σε σχήμα Τ. Με αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί τόσο στις αστικές μετακινήσεις, όσο και στα μεγαλύτερα ταξίδια, ενώ ο χώρος αποσκευών των 475 λίτρων συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους της κατηγορίας.

Το Skoda Epiq θα διατίθεται με δύο μεγέθη μπαταρίας κίνησης και τρεις εκδόσεις ισχύος, όλες με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η πλατφόρμα MEB+ επιτρέπει τη χρήση ελαφρύτερων μπαταριών, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοποίηση των χώρων στο εσωτερικό.

Εξοπλίζεται με ένα ευρύ φάσμα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, τα οποία συναντώνται συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Πολλά από αυτά είναι στάνταρ, όπως τα Front Assist, Side Assist, Lane Assist και Traffic Sign Recognition. Προαιρετικά συστήματα, όπως το Travel Assist 3.0, ενισχύουν περαιτέρω τις δυνατότητες υποβοηθούμενης οδήγησης.

Η ασφάλεια των επιβατών υποστηρίζεται από επτά αερόσακους στον στάνταρ εξοπλισμό, περιλαμβανομένου κεντρικού αερόσακου. Η συνδεσιμότητα στο Skoda Epiq έχει ως επίκεντρο ένα σύστημα infotainment βασισμένο σε Android και μια κεντρική οθόνη 13 ιντσών. Το σύστημα προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης, online υπηρεσίες και πρόσβαση σε ειδικό app store. Η εφαρμογή MySkoda επιτρέπει απομακρυσμένη πρόσβαση σε πληροφορίες του οχήματος, διαχείριση φόρτισης και επιλεγμένες λειτουργίες άνεσης.

Λίγο μετά το λανσάρισμα στην αγορά, το Epiq θα είναι επίσης διαθέσιμο ως περιορισμένη έκδοση First Edition. Βασισμένη στο επίπεδο εξοπλισμού Selection, η έκδοση θα διαθέτει διευρυμένο στάνταρ εξοπλισμό και θα συνδυάζεται αποκλειστικά με το ισχυρότερο κινητήριο σύστημα. Επιπλέον, ξεχωρίζει χάρη στα ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία της στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Το Epiq έχει μήκος 4.171 χλστ., πλάτος 1.798 χλστ. και ύψος 1.581 χλστ, με μεταξόνιο 2.601 χλστ. Θα διατίθεται σε έξι χρώματα αμαξώματος, περιλαμβανομένου του Timiano Green, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με το Elroq. Οι διαστάσεις των τροχών κυμαίνονται από 17 έως 19 ίντσες, ενώ υπάρχει προαιρετικά και πανοραμική ηλιοροφή.

Διατίθεται με δύο εκδόσεις μπαταρίας κίνησης: η μικρότερη μπαταρία έχει μικτή χωρητικότητα 38,5 kWh και καθαρή χωρητικότητα 37,5 kWh, χρησιμοποιώντας χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Η μεγαλύτερη μπαταρία προσφέρει μικτή χωρητικότητα 55 kWh και καθαρή χωρητικότητα 51,5 kWh, χρησιμοποιώντας χημεία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου (NMC), προσφέροντας υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και υποστηρίζοντας μεγαλύτερη αυτονομία.

Προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 35, 40 και 55. Το Epiq 35 αποδίδει μέγιστη ισχύ 85 kW (116 PS) χρησιμοποιώντας τη μικρότερη μπαταρία κίνησης, όπως και το Epiq 40, το οποίο όμως προσφέρει μέγιστη ισχύ 99 kW (135 PS). Και οι δύο εκδόσεις αποδίδουν μέγιστη ροπή 267 Nm, καλύπτουν περίπου 310 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και φτάνουν τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα.

Το Epiq 55 συνδυάζεται με τη μεγαλύτερη μπαταρία και κινεί τους εμπρός τροχούς με ισχύ 155 kW (211 PS) και μέγιστη ροπή 290 Nm. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται στα 160 χλμ./ώρα. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων και ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά. Όλες οι εκδόσεις κινούνται από έναν ιδιαίτερα αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη.

Μαζί με το Epiq, τρία ακόμη μοντέλα του Volkswagen Group παρουσιάζονται φέτος στην ίδια πλατφόρμα ΜΕΒ+, τοποθετώντας τον κατασκευαστή στην ανταγωνιστική κατηγορία των μικρών BEV: το Volkswagen ID. Polo, το Volkswagen ID. Cross και το Cupra Raval. Η διάταξη κίνησης στους εμπρός τροχούς διαφοροποιεί το Epiq από τα υπόλοιπα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Skoda.