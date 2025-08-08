Αποστολή στην Πορτογαλία: Οδηγούμε το Lexus RZ

Το RZ αποτελεί την κορωνίδα της ηλεκτρικής γκάμας της Lexus, συνδυάζοντας τεχνολογικές καινοτομίες με την πολυτέλεια και την άνεση που χαρακτηρίζουν τη φίρμα. Επιπρόσθετα, όλα αυτά πλαισιώνονται από έναν αρκούντως εκφραστικό οδηγικό χαρακτήρα.

Κείμενο: Γιάννης Καλογερόπουλος

Φωτογραφίες: Jayson Fong – Lexus

Το RZ λειτουργεί ως προάγγελος εξελίξεων που θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον, τόσο με την ανανέωση του μεγάλου, πολυτελούς σεντάν ES, όσο και με την παρουσίαση –εντός του 2026– ενός εντελώς νέου, αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, η επίσημη ανακοίνωση του οποίου αναμένεται λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά.

Επί του παρόντος, το RZ είναι ένα μεγάλο SUV που βασίζεται στην πλατφόρμα e-TNGA, μια αρχιτεκτονική σχεδιασμένη εξαρχής για ηλεκτρικά οχήματα. Την έχουμε ήδη γνωρίσει μέσω του Toyota bZ4X και του Subaru Solterra, αλλά εδώ, στο RZ, εφαρμόζεται σε ένα μοντέλο που μετράει σχεδόν δύο χρόνια παρουσίας στην αγορά.

Στη φάση αυτή, το RZ υποβάλλεται σε μια εκτενή αναβάθμιση, κυρίως στο τεχνολογικό του υπόβαθρο, σε βαθμό που πλησιάζει τα χαρακτηριστικά ενός νέου μοντέλου. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν περισσότερη ισχύ, αυξημένη ενεργειακή απόδοση, ενισχυμένη ακαμψία αμαξώματος, καθώς και μια σπορ έκδοση F Sport, που αναδεικνύει τις δυνατότητες του πλαισίου.

Αν και η Lexus έχει καταγράψει σπουδαία πορεία στον εξηλεκτρισμό την τελευταία εικοσαετία, το RZ είναι, επί της ουσίας, το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό μοντέλο της. Το UX 300e, που προηγήθηκε, διετίθετο και σε υβριδική έκδοση, ενώ δεν βασιζόταν σε αρχιτεκτονική ανάλογη με εκείνη του RZ.

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η σχεδίαση του Lexus RZ ακολουθεί επιθετική κατεύθυνση, με έντονες ακμές και κουπέ τελείωμα που του προσδίδουν διακριτή προσωπικότητα. Το εμπρός καπό κατεβαίνει χαμηλά, συναντώντας τη χαρακτηριστική τραπεζοειδή μάσκα, η οποία διαθέτει μόνο τις απαραίτητες εισαγωγές αέρα, κατευθύνοντάς τον στα φρένα για βελτιωμένη ψύξη και σταθερή απόδοση. Τα λεπτά φώτα LED αποτελούν τη φωτεινή υπογραφή του RZ και δένουν αρμονικά με τη συνολική αισθητική, ενώ στο προφίλ ξεχωρίζουν οι τονισμένοι θόλοι, που φιλοξενούν τροχούς 18 έως 20 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση, με την κορυφαία F Sport να φέρει τους μεγαλύτερους.

Η κεκλιμένη οροφή δίνει τον τόνο στη συνολική φόρμα και καταλήγει σε δύο λειτουργικές αεροτομές, οι οποίες δεν έχουν απλώς διακοσμητικό χαρακτήρα. Την εικόνα ολοκληρώνει η φωτεινή πίσω μπάρα, σε συνδυασμό με δύο διακριτές απαγωγές αέρα, υπογραμμίζοντας τον δυναμισμό του αμαξώματος.

Παράλληλα με τις σχεδιαστικές εντυπώσεις, οι Ιάπωνες πέτυχαν έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd 0,263), που προσφέρει σαφές πλεονέκτημα στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Το RZ διατίθεται σε μονοχρωμίες και διχρωμίες, με βασικούς χρωματισμούς το ασημί και το μπρονζέ, όπως το αυτοκίνητο που οδηγήσαμε.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

Στο εσωτερικό του RZ, η Lexus δημιούργησε ένα περιβάλλον ζεστό, ήσυχο και εργονομικά ισορροπημένο, χωρίς περιττά αισθητικά στοιχεία που κουράζουν το μάτι ή αποσπούν την προσοχή. Και το πέτυχε. Το ταμπλό, σε μαύρο ή γκρι, χαμηλώνει διακριτικά, βελτιώνοντας την ορατότητα προς τα εμπρός, ενώ το head-up display φροντίζει να ενημερώνει τον οδηγό χωρίς να απαιτεί απομάκρυνση του βλέμματος από τον δρόμο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων προσφέρει δυνατότητα παραμετροποίησης, ενώ η κεντρική οθόνη αφής 14 ιντσών του συστήματος πολυμέσων είναι πλήρως ενσωματωμένη στο ταμπλό και συνοδεύεται από φυσικά πλήκτρα, για άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.

Η επιλογή ποιοτικών, φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συμβάλλει στη δημιουργία μιας premium αίσθησης, αντάξιας της ταυτότητας της Lexus. Η νέα πανοραμική οροφή, σε γκρι απόχρωση, διαθέτει dimmer για έλεγχο της φωτεινότητας, διατηρώντας την καμπίνα φωτεινή, αλλά δροσερή. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα προσφέρουν υψηλά επίπεδα άνεσης, ενώ αυτά της έκδοσης F Sport έκδοσης έχουν και σημαντικά καλύτερη πλευρική στήριξη. Ο δείκτης NVH (θόρυβος, κραδασμοί, σκληρότητα) έχει επίσης βελτιωθεί, χάρη σε ενισχύσεις στη μόνωση και τροποποιήσεις στην ανάρτηση, που προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση και χαμηλά επίπεδα θορύβου στο εσωτερικό.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Αυτό που ξεχωρίζει στο εσωτερικό του Lexus RZ, τόσο αισθητικά όσο και τεχνολογικά, είναι το νέο τιμόνι τύπου «butterfly», εμπνευσμένο από τη Formula 1, το οποίο ενσωματώνει την τεχνολογία steer-by-wire. Πρόκειται για μια λύση χωρίς πλήρη στεφάνη, που σίγουρα ξενίζει στην πρώτη επαφή, αλλά η εξοικείωση έρχεται σύντομα – κυρίως χάρη στο γεγονός ότι απαιτεί μόλις 200 μοίρες περιστροφής από άκρη σε άκρη, δηλαδή σχεδόν μισό κύκλο.

Το τιμόνι ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την ακρίβειά του, κάτι που σε χαμηλές ταχύτητες απαιτεί προσοχή, καθώς «διαβάζει» περισσότερο τις κινήσεις του οδηγού. Καθώς ανεβαίνει η ταχύτητα, η απόκριση γίνεται πιο φιλική και προοδευτική, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά της σε πραγματικό χρόνο. Το συγκεκριμένο τιμόνι συνοδεύει στάνταρ την κορυφαία έκδοση 550e F Sport, ενώ προσφέρεται προαιρετικά στην έκδοση Luxury. Η βασική έκδοση Executive διατηρεί το κλασικό στρογγυλό τιμόνι.

Η 550e F Sport αποτελεί νέα, κορυφαία έκδοση του RZ και φέρνει μαζί της άλλη μία τεχνολογική καινοτομία: τη δυνατότητα προσομοίωσης χειροκίνητης λειτουργίας με 8 σχέσεις. Παρότι το κιβώτιο είναι μονής σχέσης –όπως συμβαίνει στα περισσότερα ηλεκτρικά–, στην έκδοση αυτή ο οδηγός μπορεί, μέσω paddles πίσω από το τιμόνι, να επιλέγει εικονικές σχέσεις που μεταβάλλουν την αίσθηση επιτάχυνσης. Η προσομοίωση είναι ρεαλιστική: σε χαμηλή ταχύτητα και με μεγάλη επιλεγμένη σχέση, η απόκριση είναι περιορισμένη και όχι άμεσα εκρηκτική. Δεν υπάρχουν αυτόματα κατεβάσματα, κάτι που τονίζει τον οδηγικό έλεγχο και ενισχύει την αίσθηση «μηχανικής» εμπλοκής.

Στον δρόμο, το RZ ξεχωρίζει για την άνεση και την ποιότητα κύλισης, με χαμηλό θόρυβο και ισχυρή ηχομόνωση. Η έκδοση F Sport προσφέρει πιο σφιχτές ρυθμίσεις και αναδεικνύει τις δυνατότητες του πλαισίου, το οποίο έχει ενισχυθεί σε ακαμψία.

Η ανάρτηση αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και διπλά ψαλίδια πίσω, ρυθμισμένα για αποτελεσματικό έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος και περιορισμό των κλίσεων, χωρίς να θυσιάζεται ο εσωτερικός χώρος όπως με άλλες υλοποιήσεις.

Ως προς τη μετάδοση, προβλέπονται εκδόσεις είτε με κίνηση εμπρός είτε με τετρακίνηση μέσω του συστήματος Direct4 της Lexus. Το σύστημα ρυθμίζει τη ροπή ξεχωριστά σε κάθε τροχό, κατανέμοντάς τη σε ποσοστά 60:40 έως 0:100 εμπρός/πίσω, ανάλογα με τις συνθήκες. Σε στροφές, η κατανομή διαμορφώνεται από 80:20 έως 0:100, με βάση την ταχύτητα και τη γωνία του τιμονιού.

Στο πρόγραμμα οδήγησης Range, η κατανομή είναι 50:50 για μέγιστη ισορροπία, ενώ στις τετρακίνητες εκδόσεις Luxury και F Sport, το δυναμικό σύστημα Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των παραμέτρων, για βέλτιστη διαχείριση ισχύος και σταθερότητας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η κορυφαία έκδοση RZ 550e F Sport, που οδηγήσαμε, αποδίδει 300 kW (408 ίπποι), με τη μετάδοση να περνάει στους τέσσερις τροχούς, επιτάχυνση από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 4,4 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Αυτή συμπληρώνεται από την εισαγωγική RZ 350e 165 kW (224 ίπποι) FWD, με κίνηση στους εμπρός τροχούς, που προσφέρει επιτάχυνση από 0 έως τα 100 χλμ./ώρα σε 7,5 δευτερόλεπτα, έχοντας τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα και την RZ 500e 280 kW (380 ίπποι) AWD με 4,5 δευτερόλεπτα και 180 χλμ./ώρα μέγιστη ταχύτητα.

Όσον αφορά την αποδοτικότητα, παρουσιάζεται βελτιωμένη, όπως εξάλλου είναι και η μπαταρία Lithium Iron Phosphate (LFP), τόσο σε τεχνολογία όσο και σε χωρητικότητα, φτάνοντας τώρα τις 77 kWh. Έτσι προσφέρει αυτονομία έως 580 χιλιόμετρα στην εισαγωγική έκδοση 350e. Στην τετρακίνητη 500e διαμορφώνεται στα 500 χιλιόμετρα, ενώ στην κορυφαία 550e F Sport, που δίνει προτεραιότητα στις επιδόσεις, πέφτει στα 450 χιλιόμετρα. Με το νέο σύστημα pre-conditioning βελτιώνεται ο χρόνος φόρτισης με DC ρεύμα από 10 έως 80% σε μόλις 30 λεπτά της ώρας, όταν, ενδεικτικά, χωρίς το συγκεκριμένο σύστημα θα απαιτούνταν 50 λεπτά. Βελτιωμένη είναι και η δυνατότητα φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα, από 11 σε 22 kW.

Το νέο Lexus RZ αναμφίβολα διαθέτει το ολοκληρωμένο πακέτο, στα γνωστά υψηλά πρότυπα της Lexus, όσον αφορά την ποιότητα και την τεχνολογία για να απευθυνθεί στο κοινό που γνωρίζει και εκτιμά αυτές τις αξίες. Αναμένεται στην αγορά της Ευρώπης προς το τέλος του 2025, οπότε και θα ανακοινωθούν και οι τιμές του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LEXUS RZ 550e AWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ηλεκτροκινητήρες

ΙΣΧΥΣ 300 kW (408 ίπποι)

ΡΟΠΗ 537 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους 4 τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο μονής σχέσης ή 8 σχέσεων (σε manual mode)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 77 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.805 x 1.895 x 1.635

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.850 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 522-1.451 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 2.055 κιλά

0-100 χλμ./ώρα 4,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 180 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Διπλά ψαλίδια

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 450 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 22 kW 0/10-100% σε 4 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 150 kW 10-80% σε 30 λεπτά

