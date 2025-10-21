Αποστολή στις Σέρρες με όλα τα μοντέλα της Porsche

Βρεθήκαμε προσκεκλημένοι της Porsche Hellas, στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών για ένα αλλιώτικο tack day, γνωριμίας με ηλεκτρικά και θερμικά μοντέλα της γερμανικής εταιρείας, υπό τον τίτλο «Porsche Signature Track Days».

H οδήγηση μιας Porsche, είτε αφορά την εμβληματική 911, είτε οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της, είναι από μόνη της ένα πολύ σημαντικό γεγονός, είτε γίνεται στο πλαίσιο μιας δημοσιογραφικής αποστολής, είτε πρόκειται για μια σύντομη δοκιμή.

Καθώς λοιπόν διαβάζεις την πρόσκληση, διαπιστώνεις ότι πρόκειται για κάτι ακόμα πιο ιδιαίτερο, αφού θα γίνει στην Ελλάδα, εντός πίστας και θα περιλαμβάνει την οδήγηση ολόκληρης ουσιαστικά της γκάμας. Την ξαναδιαβάζεις για να σιγουρευτείς ότι κατάλαβες σωστά, σκεπτόμενος ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι 4 ΤΡΟΧΟΙ βρεθήκαν στην παρουσίαση της Porsche 911 GTS η οποία έγινε στην Κρήτη.

Έχουμε βρεθεί και άλλες φορές σε παρόμοιες εκδηλώσεις, είτε πρόκειται για επίσημες παρουσιάσεις, είτε για ανεπίσημες συναθροίσεις, αλλά αυτή την φορά το μέγεθος και η οργάνωση της εκδήλωσης μας εξέπληξε.

Οι άνθρωποι της Porsche Greece, πραγματικά ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για 40 αυτοκίνητα τα οποία έπρεπε να συγκεντρωθούν από τέσσερις διαφορετικές χώρες, ενώ μερικά από αυτά είχαν μόλις βγει από την γραμμή παραγωγής.

Προσθέστε σε όλα αυτά τους ανθρώπους της οργάνωσης, τους εκπαιδευτές και όλους εκείνους στους οποίους απευθυνόταν η πρόσκληση και μπορείτε να σχηματίσετε μία εικόνα των απαιτούμενων logistics. To μόνο που έμενε, ήταν να μας κάνει ο καιρός την χάρη και όπως αποδείχθηκε ήταν και αυτός στο κόλπο.

Με το καλημέρα

Το μέγεθος την εκδήλωσης, το καταλάβαινες από την πρώτη στιγμή που τα minivan μας άφησαν στον χώρο του παρκινγκ. Όπου και αν γύριζες το βλέμμα, δεν έβλεπες τα οχήματα από κάποιο club ιδιοκτητών, αλλά καινούργιες αστραφτερές δημιουργίες από το Τσουφενχάουζεν.

Καθώς συμπλήρωνες τα απαραίτητα έντυπα, μία GT3 RS έδινε τον τόνο, πλαισιωμένη από άφθονες Porsche 911 όλων των εκδόσεων αλλά και τις Macan και τις Cayenne, που λίγο αργότερα θα έπαιρναν μέρος στις offroad δοκιμασίες.

Σειρά είχαν οι απαραίτητες ενημερώσεις σε θέματα ασφάλειας και διαδικασιών. Η όλη εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες. Δύο από αυτές αφορούσαν την οδήγηση στην πίστα με τα δίπορτα coupe της 911 (911 Carrera, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 GT3 ) και τα τετράπορτα μοντέλα (Taycan Sport Turismo Turbo, Panamera Turbo S E-Hybrid, Cayenne Turbo E-hybrid και Macan Turbo), μία αφορούσε τις offroad δοκιμασίες με τα SUV Porsche Macan και Cayenne, ενώ η τελευταία είχε να κάνει με δοκιμασίες σλάλομ και launch control 0-100-0.

Εκτός ασφάλτου με τα SUV της Porsche

Ευτυχώς δεν πέσαμε κατευθείαν στα βαθιά, αφού το δικό μας γκρουπ ξεκίνησε με την οδήγηση των SUV σε ένα αυτοσχέδιο χωμάτινο πεδίο με δοκιμασίες ανάβασης/κατάβασης, πλάγια κίνηση σε επικλινή επιφάνεια και διάσχιση έντονων εκατέρωθεν εδαφικών ανωμαλιών.

Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών αυτών των οχημάτων, όχι μόνο δεν πρόκειται να τα υποβάλει ποτέ σε τέτοιες extreme δοκιμασίες, αλλά ούτε καν θα βρεθεί εκτός ασφάλτου, είναι καλό να γνωρίζουν ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να τα βγάλουν πέρα.

Τέτοια εφόδια είναι η PTM (Porsche Traction Management) τετρακίνηση, η αερανάρτηση, αλλά και τα Off-Road προγράμματα, για μεγιστοποίηση της πρόσφυσης σε λάσπη, άμμο ή χιόνι.

Στην προκειμένη περίπτωση με το πρόγραμμα Rocks, όλα γίνονται τόσο εύκολα, που ο οδηγός το μόνο που έχει να κάνει είναι να διατηρεί μία χαμηλή ταχύτητα και να βλέπει που πηγαίνει (ακόμα και όταν δεν είναι δυνατό αυτό υπάρχει η κάμερα περιμετρικής θέασης).

Εντός πίστας

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η πίστα είχε διαμορφωθεί ειδικά για αυτές τις δοκιμασίες. Αυτό σημαίνει ότι καθώς η ευθεία είχε «καταληφθεί» από το σλάλομ, έπρεπε σε κάθε γύρο να μπαίνουμε στα πιτς και ρολάροντας με χαμηλή ταχύτητα να βγαίνουμε στην έξοδο για τον επόμενο γύρο.

Παντού υπήρχε συγκεκριμένη οριοθέτηση με κορύνες που έδειχνε την είσοδο, το σημείο έναρξης φρεναρίσματος, την κορυφή της στροφής και την έξοδο. Βλέπετε, αυτή η εκδήλωση δεν απευθυνόταν μόνο σε πεπειραμένους οδηγούς και δημοσιογράφους, αλλά και σε λιγότερο έμπειρους χρήστες, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα εξοικειωμένοι με τέτοιες συνθήκες.

Δεν μας πείραξε διόλου αυτό, αλλά θα θέλαμε οι εκπαιδευτές της Porsche (πεπειραμένοι οδηγοί αγώνων με αρκετές επιτυχίες στην καριέρα τους) να προσάρμοζαν τον ρυθμό των γύρων στο επίπεδο γνώσεων του κάθε γκρουπ, πάντα με ασφάλεια, αλλά και την ανάλογη κατανόηση.

Ευτυχώς τελειώσαμε γρήγορα με τα αναπόφευκτα διαδικαστικά των δοκιμασιών, οι οποίες εντυπωσιάζουν μόνο κάποιους που τις κάνουν για πρώτη φορά.

Σίγουρα σε μια τέτοια διαδικασία μπορείς να εκτιμήσεις το ζύγισμα του αυτοκινήτου στις συνεχόμενες εναλλαγές πορείας, ενώ μία διασκεδαστική νότα δίνει το κυνήγι των δεκάτων του δευτερολέπτου για τον διαγωνισμό χρονομέτρησης του σλάλομ.

Σε κάθε περίπτωση βγάζουμε το καπέλο στους εκπαιδευτές οι οποίοι έπρεπε να υπομείνουν όλες αυτές τις προσπάθειες από όλους τους συμμετέχοντες, τόσο για το σλάλομ όσο και για το launch control.

Αν και σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ζήσει την καταπόνηση του 0-100-0 (μία διαδικασία κατά την οποία στην προκειμένη περίπτωση τα όργανα της 911 κατέγραφαν 1,2 g στην επιτάχυνση και 1,3 g στην ακινητοποίηση, με τα 100 χλμ./ώρα από στάση να έρχονται σε λιγότερο από τα 3 δλ. που ανακοινώνει το εργοστάσιο, ενώ για την ακινητοποίηση χρειάστηκαν κάτι παραπάνω από 30 μ.), πάντοτε παραμένει μία εντυπωσιακή στιγμή για τον αμύητο.

Κάπως έτσι λοιπόν φθάσαμε στο ζουμί της εκδήλωσης, που δεν είναι άλλο από τις back to back οδηγικές εντυπώσεις σε συνεχόμενους γύρους στην πίστα.

Μεμονωμένα κατά καιρούς ίσως και να οδηγήσεις κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά σε αυτή την περίσταση μπορείς να έχεις άμεσα, ορισμένες συγκριτικές εντυπώσεις.

Η αρχή έγινε με τα τετράθυρα μοντέλα και όπως είναι φυσιολογικό η Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid παρά τους 739 ίππους της και την φιλότιμη προσπάθεια της αερανάρτησης, δεν παύει να είναι ένα ογκώδες όχημα 2.570 κιλών.

Στα ίδια κιλά είναι και η Porsche Macan Turbo, μόνο που η ριζικά καλύτερη κατανομή της μάζας και το χαμηλότερο κέντρο βάρους, δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις συμπεριφοράς, σε σχέση με την μεγαλύτερη SUV αδελφή της. Φυσικά και δεν περιμέναμε την συγκεκριμένη περίσταση, μιας και ήδη είχαμε διαπιστώσει τα πλεονεκτήματα της, από την δοκιμή της Macan 4.

Η αμεσότητα των αντιδράσεων και η δύναμη των 584 ίππων (που ανεβαίνει στους 639 ίππους με launch control) επέτρεπαν στην Macan Turbo να ακολουθεί από κοντά το άλλο θηριώδες ηλεκτρικό τετράπορτο της παρέας, την Porsche Taycan Sport Turismo Turbo S.

Το συγκεκριμένο crossover τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο εύκολα, που η υπερβολή των μεγεθών (775 ίπποι που εκτινάσσονται στους 952 ίππους στην διαδικασία του launch control), δεν επιτρέπουν στο βάρος των 2.395 κιλών να αποτελεί τροχοπέδη. Μπορεί να τα βγάλει πέρα σε μία τόσο απαιτητική διαδικασία, αλλά ίσως κάπου να μην τα χρειάζεσαι όλα αυτά.

Ακόμα και η συγκριτικά ταπεινότερη 4S, σε κουπέ παραλλαγή (sic!) και οπωσδήποτε με την ανάρτηση ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (βλέπε Active Ride), μπορεί να χαρίσει απολαυστικές στιγμές στην αγαπημένη σου διαδρομή.

Αν πάλι το ζητούμε είναι το επικοινωνιακό κυνήγι των ρεκόρ, τότε υπάρχει η extreme Turbo GT Weissach, που ξεπερνάει τους 1.000 ίππους, σταματώντας τα χρονόμετρα στα 2,2 και 6,4 δλ για την πρώτη και δεύτερη εκατοντάδα χιλιομέτρων από στάση.

Η έκπληξη της τετράδας όμως, δίχως άλλο, ήταν η Panamera Turbo S E-Hybrid, η οποία αποδεικνύει ότι μία λιμουζίνα, μπορεί να είναι σπορ, ακόμα και με ένα plug in υβριδικό σύστημα κίνησης. Μπορεί το μήκος της να φθάνει τα 5.202 χλστ. και να ζυγίζει 2,4 τόνους, αλλά με συνδυαστική απόδοση 782 ίππων και 1.000 Nm ροπής, μπορεί να επιταχύνει από στάση μέχρι τα 100 και τα 200 χλμ./ώρα σε 3 και 10,2 δλ αντίστοιχα, συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό έως τα 325 χλμ./ώρα της τελικής ταχύτητας

Ο τετράλιτρος V8 με το μπάσο γουργουρητό και οι 149 ίπποι/λίτρο, δεν αφήνουν περιθώρια για αμφιβολίες ακόμα και εντός πίστας, γιατί το μυστικό λέγεται για μία ακόμα φορά: ενεργητική ανάρτηση active ride.

Η επόμενη τετράδα έχει να κάνει με τις εκδόσεις της 911, από την απλή Carrera των 394 ίππων, μέχρι την σκληροπυρηνική GT3 των 510 ίππων.

Ξεκινούμε λοιπόν με την απλή Carrera που φοράει τον 3λιτρο μπόξερ των 394 ίππων, όπου πας τόσο σβέλτα που αναρωτιέσαι πόσο παραπάνω θέλεις ή χρειάζεσαι. Η απάντηση έρχεται μόλις 2 γύρους αργότερα όταν βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι της GTS. Εδώ, ο 3,6 μπόξερ με την βοήθεια της υβριδικής τεχνολογίας έχει σκαρφαλώσει στους 541 ίππους και τα 610 Nm ροπής.

Στόχος της αυτοφορτιζόμενης υβριδικής τεχνολογίας δεν ήταν μόνο να ενισχύσει την απόδοση του κινητήρα με παράλληλη μείωση των εκπομπών ρύπων, αλλά και να «εξηλεκτρίσει» την τουρμπίνα, μειώνοντας έτσι την υστέρηση της απόκρισης στις χαμηλές σ.α.λ. Σε δύο σβέλτους γύρους είναι μάλλον απίθανο να διαπιστώσεις τι γίνεται στις χαμηλές σ.α.λ., ενώ αντίθετα καταλαβαίνεις αμέσως ότι η GTS είναι πιο «γεμάτη» ψηλά.

Για κερασάκι στην τούρτα, αφήσαμε για το τέλος την ατμοσφαιρική Porsche GT3 των 510 ίππων. Μπορεί ο Σ.Χ να άντεξε να κάνει ένα μεγάλο tour σε δημόσιο δρόμο, ακόμα όμως και για ένα τόσο μικρό διάστημα πίσω από το τιμόνι της, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μία άλλη ράτσα που βαίνει προς εξαφάνιση.

Καθώς αυτή η ξεχωριστή μέρα τελειώνει, είμαστε γεμάτοι από εικόνες και εμπειρίες, που δύσκολα θα διαγραφούν από τον εγκεφαλικό σκληρό δίσκο. Μακάρι να μην χρειαστεί να περιμένουμε για άλλα 8 χρόνια (ανάλογο track day είχε διοργανωθεί το 2017) μέχρι να ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο με Porsche.

Τέτοια αυτοκίνητα έχουν φτιαχτεί για να οδηγούνται όπως τους αξίζει σε δημόσιο δρόμο ή και σε πίστα. Ευτυχώς, όπως φαίνεται, η εταιρεία αναθεωρεί τα αρχικά σχέδια για «μόνο ρεύμα», επεκτείνοντας το θερμικό παράθυρο, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα προλαβαίνουμε.