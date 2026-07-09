DS N°7: Οδηγούμε το νέο premium SUV της DS

Το DS N°7 σηματοδοτεί τη νέα εποχή της μάρκας, με έμφαση στην άνεση, την ηλεκτροκίνηση και μια διαφορετική προσέγγιση της πολυτέλειας.

Όταν, πριν από περίπου δέκα χρόνια, η DS αποσχίστηκε από τη Citroen και χάραξε αυτόνομη πορεία, ο στόχος ήταν να αποτελέσει τη γαλλική απάντηση στον κόσμο των premium κατασκευαστών. Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο γερμανικός ανταγωνισμός είχε ήδη διαμορφώσει τα ποιοτικά πρότυπα της κατηγορίας.

Τα μοντέλα της DS διέθεταν πάντοτε έντονη προσωπικότητα και ξεχωριστή αισθητική. Συχνά όμως έμοιαζαν να αναζητούν τη θέση τους απέναντι σε αντιπάλους με σαφώς ισχυρότερο όνομα και μεγαλύτερη παράδοση. Σήμερα, η γαλλική μάρκα επιχειρεί να εδραιώσει εκ νέου την παρουσία της, υιοθετώντας νέα ονοματολογία, επιταχύνοντας τη στροφή της προς τον εξηλεκτρισμό και παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη γκάμα, με πρωταγωνιστή πλέον το DS N°7.

Με μήκος 4,66 μέτρα, το N°7 τοποθετείται στην καρδιά της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κατηγορίας των premium SUV. Βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis, η οποία εξελίχθηκε εξαρχής ώστε να υποστηρίζει τόσο υβριδικά όσο και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Στην Ελλάδα, η υβριδική έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων, ωστόσο, οι άνθρωποι της DS επισημαίνουν ότι πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της μάρκας που σχεδιάστηκε έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ηλεκτροκίνηση.

Σχεδιαστικά, λαμβάνοντας υπόψη και τον ενθουσιασμό που είχε προκαλέσει το πρώτο DS 7 κατά την παρουσίασή του, το N°7 δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με την πρώτη ματιά. Οι αναλογίες παραμένουν κλασικές για ένα SUV της κατηγορίας, οι επιφάνειες είναι καθαρές και η συνολική εικόνα αποτελεί φυσική εξέλιξη του προκατόχου του. Η φωτιζόμενη μάσκα, όπου περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό, ενσωματώνεται διακριτικά στη σχεδίαση, ενώ τα λεπτά φωτιστικά σώματα και οι μεγάλες ζάντες ολοκληρώνουν ένα αποτέλεσμα που αποπνέει κυρίως κομψότητα.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εσωτερικό. Η DS δείχνει να πιστεύει ότι η σύγχρονη πολυτέλεια δεν ταυτίζεται απαραίτητα με περισσότερες οθόνες ή πιο σύνθετες γραμμές – όπως τόνισαν και τα στελέχη της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στη Νίκαια της Γαλλίας. Το περιβάλλον είναι λιτό, χωρίς περιττές σχεδιαστικές υπερβολές, ενώ η συνολική αίσθηση ποιότητας και η εργονομία αφήνουν πολύ θετικές εντυπώσεις.

Το ταμπλό είναι λεπτό και μίνιμαλ, χωρίς έντονες καμπύλες, περίτεχνους αεραγωγούς, υπερβολικές διχρωμίες ή πληθώρα διαφορετικών υλικών. Κάτω από τη μεγάλη κεντρική οθόνη των 16 ιντσών διατηρούνται φυσικά πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες του κλιματισμού, αλλά και για την άμεση ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος διατήρησης λωρίδας και των προειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας. Είναι μια επιλογή που εκτιμάται στην καθημερινότητα, καθώς αποφεύγεται η συνεχής αναζήτηση λειτουργιών μέσα από τα μενού του infotainment. Το τελευταίο εξακολουθεί να απαιτεί έναν μικρό χρόνο εξοικείωσης, ειδικά για όποιον δεν έχει προηγούμενη εμπειρία από μοντέλο του ομίλου Stellantis.

Αντίστοιχα θετική είναι και η εικόνα μπροστά από τον οδηγό. Το νέο Head-Up Display διαθέτει αισθητά μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής, είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστο και ρυθμίζεται εύκολα μέσω φυσικού διακόπτη αριστερά από το τιμόνι. Πρόκειται για μια μικρή εργονομική λεπτομέρεια, από εκείνες όμως που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή χρήση.

DS N°7 επί το έργον

Στη Νίκαια, το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης μας επαφής έγινε με την υβριδική έκδοση των 145 ίππων. Πρόκειται για τη νεότερη εξέλιξη του γνωστού υβριδικού συστήματος του ομίλου Stellantis, με τον αναβαθμισμένο υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο κινητήρα των 1,2 λίτρων, ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων ενσωματωμένο στο εξατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για σημαντικό μέρος των αστικών μετακινήσεων. Σύμφωνα με την DS, μέσα στην πόλη το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται ηλεκτρικά έως και στο 50% του χρόνου, με μέση κατανάλωση από 5,3 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO₂ από 120 γρ./χλμ.

Στην πράξη, το υβριδικό σύστημα υπηρετεί αρκετά καλά τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου όσο κινείσαι χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οι εναλλαγές μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα πραγματοποιούνται ομαλά, όπως και οι εκκινήσεις μέσα στην πόλη, απαντώντας ουσιαστικά στονpremium προσανατολισμό του μοντέλου.

Η εικόνα όμως αλλάζει όταν πιέσεις για υψηλότερο ρυθμό. Δεν πρόκειται για θέμα επιδόσεων, μιας που το N°7 κινείται σβέλτα όταν χρειαστεί. Η χαρακτηριστική όμως χροιά του τρικύλινδρου κινητήρα γίνεται αρκετά αισθητή και δύσκολα συμβαδίζει με το επίπεδο ποιότητας που αποπνέει το σύνολο.

Παρόμοια είναι η εικόνα και από το εξατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Σε φυσιολογικούς ρυθμούς λειτουργεί… διακριτικά, όμως σε πιο απαιτητικό επαρχιακό δρόμο καταφεύγει σε διαδοχικά κατεβάσματα σχέσεων, αναζητώντας την κατάλληλη σχέση μετάδοσης. Δεν πρόκειται για κάτι που επηρεάζει ουσιαστικά την απόδοση, γίνεται όμως αντιληπτό από τον οδηγό. Ως προς αυτήν μας την αίσθηση, δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η DS επιβεβαίωσε πως βρίσκεται ήδη στα σχέδιά της η προσθήκη ενός ισχυρότερου υβριδικού συνόλου στην γκάμα του μοντέλου.

Για ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με το πλαίσιο θα χρειαστεί να περιμένουμε την άφιξη του N°7 στην Ελλάδα και μια δοκιμή σε γνώριμες διαδρομές. Ακόμη κι έτσι, από αυτή την πρώτη επαφή προκύπτει ότι η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με ξεκάθαρη προτεραιότητα την άνεση. Απορροφά αποτελεσματικά τις περισσότερες ανωμαλίες και συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική κύλιση, παρότι η συνολική αίσθηση στιβαρότητας δεν δείχνει να φτάνει το επίπεδο ορισμένων καθιερωμένων Γερμανών ανταγωνιστών.

Όπως και να έχει πάντως, οι προφανείς προτεραιότητες της μάρκας έχουν να κάνουν με την ποιότητα κύλισης, την ησυχία στην καμπίνα και με τη μείωση της κόπωσης του οδηγού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσεται και η ενεργή ανάρτηση DS Active Scan Suspension, η οποία, στις εκδόσεις όπου διατίθεται, χρησιμοποιεί κάμερα για να «διαβάζει» το οδόστρωμα και να προσαρμόζει διαρκώς την απόσβεση των αμορτισέρ.

Από την άλλη, η σύντομη επαφή μας με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση άφησε μια σαφώς πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Η προοδευτική απόδοση της ισχύος, η σχεδόν απόλυτη απουσία θορύβου και η συνολική ηρεμία με την οποία κινείται το αυτοκίνητο ταιριάζουν πολύ περισσότερο στη φιλοσοφία που επιχειρεί να εκφράσει η γαλλική μάρκα.

Η ηλεκτρική γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις, με ισχύ από 230 έως 350 ίππους, ενώ η κορυφαία διαθέτει τετρακίνηση. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Long Range των 245 ίππων, η οποία χρησιμοποιεί μπαταρία 97,2 kWh και, σύμφωνα με την DS, προσφέρει αυτονομία έως 740 χιλιομέτρων κατά WLTP. Αντίστοιχα σημαντική είναι και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης με ισχύ έως 160 kW, που επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 20% στο 80% σε περίπου 27 λεπτά.

DS N°7: Γαλλική προσέγγιση

Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι premium κατασκευαστές ακολουθούν παρόμοια συνταγή, κοινώς, μεγαλύτερες οθόνες, λιγότερους φυσικούς διακόπτες και ολοένα εντονότερη ψηφιοποίηση, η DS εξακολουθεί να επενδύει σε λεπτομέρειες που επηρεάζουν την καθημερινή εμπειρία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο πλήρως εκμεταλλεύσιμος χώρος αποσκευών των 560 λίτρων, αλλά και η προσοχή που έχει δοθεί στους πίσω επιβάτες. Οι μεγαλύτερες πίσω πόρτες, η διαφορετική θέση της πίσω κολόνας και η μεγάλη γυάλινη οροφή δημιουργούν μια καμπίνα που είναι φωτεινή και ταυτόχρονα ευρύχωρη.

Από πλευράς εξοπλισμού, το N°7 διαθέτει όλα όσα αναμένει πλέον κανείς από ένα σύγχρονο premium SUV: προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, το νέο σύστημα πολυμέσων DS Iris 2.0, προβολείς Pixel Vision, Night Vision, ψηφιακό εσωτερικό καθρέφτη και, στις πλουσιότερες εκδόσεις, το ηχοσύστημα Electra 3D by Focal με 14 ηχεία. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις προστίθεται ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φόρτισης, με προγραμματισμό διαδρομών, προετοιμασία της μπαταρίας πριν από την άφιξη σε ταχυφορτιστή και δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών συσκευών μέσω του συστήματος Vehicle-to-Load (V2L).

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι πόση τεχνολογία διαθέτει, καθώς αυτό, λίγο-πολύ αποτελεί πλέον προϋπόθεση στην κατηγορία. Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο την ενσωματώνει. Στο DS N°7 δεν αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι μέσα σε έναν υπολογιστή με τέσσερις τροχούς. Η τεχνολογία λειτουργεί διακριτικά, υποστηρίζοντας τον οδηγό χωρίς να μονοπωλεί την προσοχή του.

Έτσι, αν αποστολή του N°7 είναι να εκφράσει τη νέα ταυτότητα της DS, τότε η πρώτη εντύπωση είναι θετική, καθώς, αντί να επιχειρεί να αντιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται την premium κατηγορία, επιμένει στην… περισσότερο γαλλική προσέγγιση, όπου η άνεση, η ποιότητα κύλισης και η καθημερινή ευχρηστία εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο.