Εγένετο το ID.Tiguan

Στο περιθώριο της εκδήλωσης για το ID.Polo, είχαμε την ευκαιρία για μία σύντομη γνωριμία με το μεγάλο αδελφό της νέας αυτής «True Volkswagen» οικογένειας, καθώς βρεθήκαμε πίσω από το τιμόνι ενός καμουφλαρισμένου πρωτότυπου του ID.Tiguan.

H VW έχει πάρει εμπρός για τα καλά, αναδιαμορφώνοντας το χαμηλομεσαίο κομμάτι της γκάμας των μοντέλων της οικογένειας ID. Μπορεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα να αφορά την κατηγορία των κόμπακτ EV αυτοκινήτων όπου θα διαγωνιστούν τα ID.Polo και ID.Cross, ουδείς όμως μπορεί έστω και για στιγμή, να αδιαφορήσει για την εμπορική «ιερή αγελάδα», που δεν είναι άλλη από τα καθαρόαιμα SUV.

Καθώς λοιπόν μία πλήρη γκάμα είναι βασικό ζητούμενο, η VW έχει αποφασίσει να πλαισιώσει το θερμικό Tiguan (που θα συνεχίσει να παράγεται στο Wolfspurf) , με την ηλεκτρική του συνονόματη παραλλαγή (που θα παράγεται επίσης επι γερμανικού εδάφους στο Emden), η οποία θα αντικαταστήσει τα ID.4 και ID.5.

Η στρατηγική με την ονομασία «True Volkswagen» αποτελεί τον οδικό χάρτη που ακολουθούν όλα τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα των Γερμανών και το νέο SUV δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Το πρώτο βήμα ήταν η κατάργηση των αριθμών και η υιοθέτηση ενός οικείου ονόματος, προκειμένου να επανασυσταθεί το γενετικό δέσιμο με την λαϊκή βάση των πελατών της VW. Βλέπεται το Tiguan, με 8,3 εκ. πωλήσεων από το 2007, είναι αυτή την στιγμή παγκοσμίως, το πιο καλοπουλημένο μοντέλο της VW, αλλά και ολόκληρου του γκρουπ. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι με 900.000 μονάδες από το 2021, τα ηλεκτρικά ID.4 και ID.5, έχουν γράψει την δική τους (συγκριτικά συντομότερη) ιστορία.

Εκτός από το όνομα, καθοριστικό είναι και το στοιχείο της σχεδίασης. Μπορεί το καμουφλάζ να έκρυβε αρκετές από τις εξωτερικές λεπτομέρειες, εντούτοις κανείς μπορεί εύκολα να διακρίνει την σιλουέτα του ID.Tiguan που υιοθετεί την σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive». Κοινό γνώρισμα αυτής της προσέγγισης, είναι η φωτεινή μπάρα εμπρός που συνδέει το κεντρικά τοποθετημένο σήμα με τα υπερυψωμένα φώτα , ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο πίσω μέρος.

Η κλειστή μάσκα καταλήγει σε δύο μικρά όρθια ανοίγματα στις, ενώ στο κατώτερο τμήμα είναι τα απαραίτητα ανοίγματα για την παροχή αέρα. Στο πλάι η λεπτομέρεια που κάνει την διαφορά είναι η έντονη κλίση στις πίσω κολώνες, που ουσιαστικά χαρίζουν περισσότερο όγκο στην ουρά, σε σχέση με το γνωστό κάθετο τελείωμα του υπάρχοντος Tiguan.

Όλες οι διαστάσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες του θερμικού αδελφού, αυτή η νέα διαμόρφωση όμως του πίσω μέρους, είναι που δίνει την εικόνα μιας μακρόστενης σιλουέτας, που προσφέρει άφθονους χώρους για πέντε επιβαίνοντες με τις αποσκευές του, εξυπηρετώντας έτσι τον στόχο της καθημερινής ευχρηστίας.. Για την δημιουργία μιας σπορτίφ αύρας, θα φροντίζει η έκδοση R-Line, με τις εντονότερες λεπτομέρειες σε προφυλακτήρες και τροχούς, η οποία θα λέγαμε ότι κατά μία έννοια θα αποτελεί έναν νοητό διάδοχο του ID.5.

Στο εσωτερικό το καμουφλάζ ήταν ακόμα πιο έντονο, κρύβοντας όλες τις λεπτομέρειες του ταμπλό. Αυτό και έτσι πάντως μπορούσε να διακρίνει κανείς τις βασικές οθόνες των 10 ιντσών και την μεγάλη κεντρική οθόνη των 15 ιντσών, οι οποίες θα πλαισιώνονται πλέον από μία έξτρα οθόνη για τον συνοδηγό, με ειδική τεχνολογία θέασης, ούτως ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

Όπως συνέβη και με το ID.Polo, έτσι και εδώ είναι δεδομένη η δέσμευση της VW για επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες, κάτι που σημαίνει ξεχωριστό πάνελ χειρισμού για τον κλιματισμό, αυτόνομο περιστροφικό διακόπτη για τον ήχο και φυσικά τους άφθονους διακόπτες στο τιμόνι, με το γνωστό κουμπί view να παραμετροποιεί την απεικόνιση των οργάνων, όπου παραμονεύει μία ακόμη «ρετρό» έκπληξη. Με δεδομένο ότι το πρωτότυπο που οδηγήσαμε ήταν έκδοση R-Line, το κάθισμα είχε έντονο μπάκετ χαρακτήρα, στηρίζοντας ιδανικά το σώμα.

Τα γεροδεμένα χαρακτηριστικά του ID.Tiguan

Σε αντίθεση με τα προσθιοκίνητα χαρακτηριστικά των μικρότερων μοντέλων που βασίζονται στην νέα πλατφόρμα MEB+, το ID.Tiguan θα είναι πισωκίνητο, με την τετρακίνηση να προσφέρεται στις μεγαλύτερες εκδόσεις του. Η πρώτη θα αποδίδει 190 ίππους και θα συνεργάζεται με την μικρή LFP μπαταρία των 58 kWh. Η επόμενη έκδοση θα είναι επίσης πισωκίνητη, με 286 ίππους και μεγαλύτερη NMC μπαταρία 77 kWh. H ίδια μπαταρία θα τροφοδοτεί την κορυφαία τετρακίνητη εκδοχή, στην οποία τα δύο μοτέρ θα αποδίδουν συνδυαστικά 290 ίππους.

Σε ότι αφορά την αυτονομία αυτή θα κυμαίνεται γύρω στα 450 χλμ. για την μικρή μπαταρία και τα 600 χλμ. για την μεγάλη μπαταρία (ελαφρώς μικρότερη θα είναι η αυτονομία της τετρακίνητης εκδοχής). Για την αναπλήρωση της ενέργειας θα είναι στάνταρ ο AC φορτιστής των 11 kW, ενώ η ισχύς DC ταχυφόρτισης θα ανέρχεται στα 105 kW για την μικρή μπαταρία και τα 165 kW για την μεγάλη μπαταρία.

Φυσικά σε μία σύντομη διαδρομή 20 λεπτών, ένα καμουφλαρισμένο πρωτότυπο δεν θα μπορούσε να αποκαλύψει όλα του τα μυστικά. Ποσό δε μάλλον όταν πρόκειται για την δυνατότερη τετρακίνητη εκδοχή και στο διπλανό κάθισμα βρίσκεται ο αγχωμένος συνοδός από την εταιρεία που φροντίζει να προστατέψει την ακεραιότητα του πολύτιμου πρωτότυπου.

Η δύναμη και ο τρόπος που επιταχύνει το ID.Tiguan είναι κάτι παραπάνω από πειστικός, οπότε εστιάσαμε σε περιφερειακές λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να επιλέξεις κάποιος σπόρ πρόγραμμα για να βελτιώσεις την πολύ καλή αίσθηση του τιμονιού, η λειτουργία; one pedal δουλεύει υποδειγματικά, ενώ έχεις το περιθώριο να επέμβεις στην απόσβεση της σχετικά σφικτής ανάρτησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του ID.Tiguan, με την παραγωγή να ξεκινάει στο τέλος της χρονιάς και το αυτοκίνητο να φθάνει σε επιλεγμένες αγορές στις αρχές της επόμενης χρονιάς.