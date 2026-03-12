Το νέο Jeep Compass έφτασε στην Ελλάδα, αναβαθμισμένο σε κάθε επίπεδο. Το μοντέλο γράφει νέα σελίδα, γίνεται πιο ευρωπαϊκό από ποτέ και το οδηγούμε εντός έδρας στην έκδοση e-Hybrid των 145 ίππων.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Jeep, Μ. Σαλ.

Με την πρώτη ματιά, το νέο Jeep Compass δείχνει οικείο και ταυτόχρονα διαφορετικό. Η χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά γρίλιες παραμένει το πιο αναγνωρίσιμο σημείο του, όμως έχει επανασχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνει τα λεπτότερα φωτιστικά σώματα LED και να συμβάλλει στην αεροδυναμική απόδοση. Οι γραμμές του αμαξώματος είναι καθαρές, με πιο «ευρωπαϊκή» ισορροπία στις αναλογίες, χωρίς να χάνεται ο στιβαρός χαρακτήρας που συνοδεύει κάθε Jeep.

Η αίσθηση που αποπνέει είναι εκείνη ενός SUV που δεν περιορίζεται πια στις off-road καταβολές του, αλλά πατά με την ίδια αυτοπεποίθηση στην άσφαλτο. Η πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis (κοινή με του Peugeot 3008) εξασφαλίζει πιο ισορροπημένες αναλογίες, με αυξημένους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, αλλά και βελτιωμένη αεροδυναμική, χάρη στη μείωση του συντελεστή οπισθέλκουσας.

Jeep Compass e-Hybrid: Στο εσωτερικό, η εικόνα αλλάζει ριζικά

Το ταμπλό του νέου Jeep Compass έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με μια οθόνη 16 ιντσών να δεσπόζει στο κέντρο, πλαισιωμένη από ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών. Η εργονομία δείχνει προσεγμένη, τα υλικά ποιοτικότερα και η συνολική αίσθηση μετακινείται προς την premium κατηγορία χωρίς να γίνεται επιτηδευμένη.

Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν περισσότερο χώρο, ενώ ο χώρος αποσκευών είναι πλέον ικανός να καλύψει με άνεση τις ανάγκες μιας οικογένειας. Από πλευράς τεχνολογίας προβλέπεται ασύρματη σύνδεση smartphone, συνδεσιμότητα μέσω του Jeep 2.0 app, απομακρυσμένος έλεγχος της κατάστασης του οχήματος, εντοπισμός σταθμών φόρτισης ή προγραμματισμός της φόρτισης κ.ά. Και για όσους ξεχνούν τα κλειδιά τους, το Digital Key, αποθηκευμένο στο κινητό, κάνει περιττή τη φυσική παρουσία τους, ενώ μπορεί να μοιραστεί με ένα μήνυμα σε φίλους ή μέλη της οικογένειας.

Όλα τα Jeep Compass εξοπλίζονται στάνταρντ με μια πλήρη σουίτα ADAS νέας γενιάς. Από το adaptive cruise control και το lane position assist μέχρι τους εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, όλα συνεργάζονται για να προσφέρουν αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2.

Jeep Compass e-Hybrid: Ισορροπημένο

Η γκάμα ξεκινά με το e-Hybrid, την έκδοση της γνωριμίας μας στην Ελλάδα. Ο κινητήρας αποδίδει 145 ίππους, υποβοηθούμενος από ένα σύστημα 48V. Το αποτέλεσμα είναι μια υβριδική υλοποίηση που δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση, αλλά επιτρέπει την κάλυψη άνω του μισού των αστικών μετακινήσεων αποκλειστικά ηλεκτρικά. Θυμίζουμε εδώ: για εκείνους που είναι έτοιμοι να περάσουν πλήρως στην ηλεκτρική εποχή, υπάρχει το Compass BEV Standard Range. Με 213 ίππους και 345 Nm ροπής, συνδυάζει επιδόσεις με αυτονομία έως 500 χλμ. (WLTP), χάρη και στην αναγεννητική πέδηση που συμβάλλει στη μέγιστη αξιοποίηση της ενέργειας.

Στην πράξη, αυτό που πετυχαίνει το νέο Compass είναι η ισορροπία. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ώστε να προσφέρει άνεση στην πόλη, σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο και ικανότητα σε πιο απαιτητικές διαδρομές. Οι εκδόσεις BEV ξεχωρίζουν χάρη στην πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, που θεωρητικά εξασφαλίζει καλύτερο κράτημα και πιο προοδευτικές αντιδράσεις. Παρ’ όλα αυτά, στην πίεση διαπιστώσαμε ότι η e-Hybrid έκδοση αποδεικνύεται ακόμη πιο ισορροπημένη και «δεμένη» από την αμιγώς ηλεκτρική – όπως θυμόμαστε από τη Δανία (TannisTest 2025) όταν και είχαμε οδηγήσει και τις δύο εκδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο της γνωριμίας ήταν εφοδιασμένο με ελαστικά Michelin e-Primacy 255/60 R18, τα οποία έδειχναν να ταιριάζουν ιδανικά με τη συνολική συμπεριφορά του.

Παράλληλα, η Jeep δεν ξεχνά τις εκτός δρόμου καταβολές της. Το σύστημα Selec-Terrain, με επιλογές Auto, Sport, Snow και Sand/Mud, δίνει στον οδηγό τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσει διαφορετικές συνθήκες, αν και το μοντέλο παραμένει αποκλειστικά προσθιοκίνητο. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 200 χλστ., στοιχείο που διατηρεί το Compass πιστό στην παράδοση της μάρκας.

Jeep Compass e-Hybrid: Από 35.990 ευρώ

Το νέο Jeep Compass είναι το μοντέλο που φέρνει τη μάρκα πιο κοντά από ποτέ στις ανάγκες της Ευρώπης. Συνδυάζει την παράδοση της Jeep με ό,τι πιο προηγμένο έχει σήμερα ο Όμιλος Stellantis, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν τόσο τον παραδοσιακό οδηγό όσο και τον πιο προοδευτικό, που κοιτά ήδη προς το πλήρως ηλεκτρικό μέλλον. Με περισσότερους χώρους, πλουσιότερο εξοπλισμό, προηγμένη ασφάλεια και δύο εξηλεκτρισμένες λύσεις, το Compass δείχνει ότι η Jeep βρίσκεται στο σωστό δρόμο.

Το Jeep Compass e-Hybrid είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από 35.990 ευρώ στην έκδοση Launch Edition, με την Altitude να κοστίζει 39.990 ευρώ.

Για το e-Hybrid ισχύει χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 4,9%, ενώ για παραγγελίες μέχρι 31/05 η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass θα έχει διάρκεια 8 χρόνια, καλύπτοντας και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Στην ελληνική αγορά προσφέρεται και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με ισχύ 213 PS και μπαταρία χωρητικότητας 74 kWh, η οποία χαρίζει αυτονομία 500 χλμ. στο μικτό κύκλο WLTP. Η εισαγωγική τιμή της είναι 41.990 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude και 45.990 ευρώ στο Launch Edition, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι εντός των επόμενων μηνών θα λανσαριστεί και η τετρακίνητη ηλεκτρική έκδοση.

Την γκάμα των αρχικών επιλογών ολοκληρώνει η έκδοση e-Hybrid Plug-In με ισχύ 225 PS, η τιμή της οποίας είναι 45.990 ευρώ για το Altitude και 49.990 ευρώ για το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

JEEP COMPASS e-HYBRID

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ β/κ άμεσου ψεκασμού με τούρμπο, 12βάλβιδος (48V MHEV)

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ 145 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 21 kW

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (eDCT6)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος άξονας (Πολλαπλών συνδέσμων το BEV)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ) 4.552 x 1.904 x 1.652 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.795 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 550 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.635 κιλά

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 200 χλστ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 10 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 195 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 5,6-5,8 λτ./100 χλμ. (Δοκιμής: 9 λτ./100 χλμ.)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 127-130 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ Από 35.990 ευρώ