Leapmotor B10 Hybrid EV: Το οδηγούμε στη Ρώμη

Στους δρόμους γύρω από τη Ρώμη και τη λίμνη Bracciano, οδηγήσαμε το νέο Leapmotor B10 Hybrid EV. Ένα C-SUV 218 ίππων και 900 χιλιομέτρων αυτονομίας, που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του υβριδικού, βάζοντας στο επίκεντρο την αμιγώς ηλεκτρική εμπειρία.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Leapmotor, Μ. Σαλ.

Μετά το λανσάρισμα της αμιγώς ηλεκτρικής εκδοχής του Leapmotor B10 στα τέλη του 2025, η κινεζική εταιρεία επεκτείνει τη γκάμα της με μια έκδοση Range Extender, βασισμένη στην τεχνολογία που ήδη γνωρίσαμε στο C10. Εδώ, ο θερμικός κινητήρας δεν κινεί ποτέ τους τροχούς: λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, υποστηρίζοντας τον ηλεκτροκινητήρα όταν απαιτείται.

Leapmotor B10 Hybrid EV: Compact διαστάσεις, μεγάλοι χώροι

Με μήκος 4.530 χλστ., πλάτος 1.885 χλστ., ύψος 1.655 χλστ. και μεταξόνιο 2.735 χλστ., το μοντέλο συνδυάζει compact διαστάσεις με άνετους χώρους. Το Leapmotor B10 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV, προσφέροντας όμως χώρους που διεκδικούν κορυφαία θέση.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα δίνει έμφαση στην άνεση, με θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα από οικολογικό δέρμα και πολύ καλό χώρο για το κεφάλι των επιβατών. Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 330 έως 1.600 λίτρα.

Η εικόνα είναι πλήρως εκσυγχρονισμένη, με έντονη επιρροή από τον κόσμο των smartphones. Το λειτουργικό LEAP OS 4.0 Plus, σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή Qualcomm 8155, υποστηρίζει μια μεγάλη κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών υψηλής ανάλυσης, ενώ ψηφιακός είναι και ο πίνακας οργάνων με διαγώνιο 8,8 ιντσών.

Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει Apple CarPlay και Android Auto, τόσο ασύρματα όσο και ενσύρματα, ενώ το ηχοσύστημα 12 ηχείων συμπληρώνει την εμπειρία.

Leapmotor B10 Hybrid EV: Πάντα ηλεκτρικό στην πράξη

Η βασική φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: το Leapmotor B10 Hybrid EV οδηγείται σαν ηλεκτρικό – πάντα. Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο τρικύλινδρος κινητήρας 1,5 λίτρων αναλαμβάνει μόνο την παραγωγή ενέργειας.

Το αποτέλεσμα είναι μια οδήγηση με όλα τα χαρακτηριστικά ενός EV: άμεση απόκριση από ένα σύνολο με απόδοση 218 ίππους (240 Nm ροπής ηλεκτροκινητήρα και 125 Nm θερμικού κινητήρα), γραμμική επιτάχυνση, απουσία κιβωτίου και, φυσικά, αθόρυβη λειτουργία. Σημειώστε ότι το σύνολο, με βάρος 1.760 κιλά, επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 8,5 δλ., ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

Την ίδια στιγμή, η ύπαρξη της γεννήτριας εξαλείφει το άγχος της φόρτισης, επεκτείνοντας τη συνολική αυτονομία (γεννήτρια 50 kW και ρεζερβουάρ 50 λίτρων) έως και τα 900 χλμ. Η μπαταρία των 18,8 kWh προσφέρει έως 86 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, τιμή που καλύπτει άνετα τις καθημερινές μετακινήσεις.

Ο ενσωματωμένος φορτιστής (on-board charger) στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έχει ισχύ 6,6 kW, ενώ στο συνεχές (DC) φτάνει τα 46 kW. Αυτό σημαίνει πλήρη φόρτιση (0-100%) σε 3,5 ώρες στην πρώτη περίπτωση και φόρτιση 30-80% σε μόλις 30 λεπτά στη δεύτερη.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα προγράμματα λειτουργίας, που διαφοροποιούν τη στρατηγική διαχείρισης ενέργειας:

EV+: μέγιστη αξιοποίηση της μπαταρίας, ιδανικό για αστικό περιβάλλον

EV: προτεραιότητα στην ηλεκτρική κίνηση, με διακριτική υποστήριξη όταν χρειάζεται

Fuel: ο θερμικός κινητήρας διατηρεί το επίπεδο ενέργειας για μεγαλύτερες διαδρομές

Power+: πλήρης απόδοση για έντονες επιταχύνσεις και απαιτητικές συνθήκες

Τα EV και EV+ είναι πλήρως ηλεκτρικά, με τον κινητήρα σβηστό, εξασφαλίζοντας μηδενικές εκπομπές και ιδανική χρήση στην πόλη. Τα Fuel και Power+ ενεργοποιούν τη γεννήτρια, προσφέροντας επιπλέον ενέργεια όταν απαιτείται μεγαλύτερη αυτονομία ή ισχύς.

Στην πράξη, το σύστημα προσαρμόζεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ενασχόληση από τον οδηγό. Σημειώστε και τη λειτουργία one-pedal driving, που επιτρέπει την οδήγηση σχεδόν αποκλειστικά με το πεντάλ του γκαζιού, χάρη στο εξελιγμένο σύστημα ανάκτησης ενέργειας.

Το B10 Hybrid EV ενσωματώνει 17 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, με βελτιώσεις σε λειτουργίες όπως το adaptive cruise control και το lane centering, που πλέον εξασφαλίζουν πιο φυσική επιβράδυνση πριν από στροφές.

Η κατασκευή του αμαξώματος δίνει έμφαση στην ακαμψία, ενώ δεν λείπουν οι επτά αερόσακοι και τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης του εσωτερικού.

Leapmotor B10 Hybrid EV: Στην Ελλάδα από 29.623 ευρώ

Η Leapmotor διατηρεί απλή τη δομή της γκάμας, με δύο εκδόσεις εξοπλισμού (Life Hybrid EV και Design Hybrid EV), έξι εξωτερικά χρώματα και τρία εσωτερικά θέματα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 29.623 ευρώ για την έκδοση Life, ενώ η Design είναι κατά 1.500 ευρώ ακριβότερη.

Όπως σε κάθε Leapmotor, ισχύει 5ετής εγγύηση μηχανικών μερών (ή 100.000 km), αντίστοιχης διάρκειας οδική βοήθεια και 8ετής κάλυψη (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Το B10 Hybrid EV δεν είναι απλώς ένα ακόμη υβριδικό. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση: ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν εξαρτάται από την πρίζα. Και αυτό, για πολλούς οδηγούς που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν πλήρως στην ηλεκτροκίνηση, ίσως είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται.

Leapmotor B10 Hybrid EV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 4κύλινδρος β/κ και η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ) 60 kW (82 ίπποι)

ΡΟΠΗ (β/κ) 125 Nm

ΙΣΧΥΣ (η/κ) 163 kW (218 ίπποι)

ΡΟΠΗ (η/κ) 240 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους πίσω τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18,8 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.530×1.885×1.655 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.735 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 330-1.600 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.760 κιλά

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 170 χλστ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 8,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 170 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ WLTP 86 χλμ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ WLTP 900

ΓΕΝΗΤΡΙΑ 50 kW

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 50 ΛΙΤΡΑ

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW) 0%-100% 3,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (46 kW) 30%-80% 30 λεπτά

ΤΙΜΗ Από 29.623 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ