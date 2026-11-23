Η νέα Mercedes GLA, δεν ξεχειλίζει μόνο από τεχνολογία, αλλά είναι πλέον και ένα επιβλητικότατο SUV , με άφθονες δόσεις … φωτός.

Η GLA ξεκίνησε την καριέρα της το 2013, ως μία ελαφρώς ψηλωμένη εκδοχή της A-Class, για αυτό και εμπρός στην τελευταία γενιά, μοιάζει πολύ μικρότερη από ότι ήταν στην πραγματικότητα. Καθώς όμως η σημερινή τρίτη γενιά έχει ξεπεράσει πια τα 4,5 μέτρα, δύσκολα μπορείς να την θεωρείς κόμπακτ, αν και σαφώς μικρότερη από την θηριώδη GLB.

Όπως και να έχει πάντως, δεν αλλάζει η βασική φιλοδοξία, που είναι η διατήρηση του τίτλου του πιο εμπορικού κόμπακτ μοντέλου της Mercedes, απευθυνόμενη σε ένα κοινό που αναζητά ένα premium SUV με έντονη προσωπικότητα, υψηλή πρακτικότητα και τεχνολογία αιχμής.

H φαντασμαγορική εικόνα της νέας GLA

Πολύ νερό έχει κυλήσει στον αισθητικό μύλο της φίρμας από την Στουτγάρδη, από εκείνη την μακρινή εποχή που ασχολιόταν κατά βάση με απέριττα γοτθικά σεντάν. Η εξωστρέφεια έχει τον πρώτο λόγο, έστω και αν στην νέα GLA, αυτό δεν έγινε μέσω ριζοσπαστικών σχεδιαστικών επιλογών αφού πέρα από την αύξηση των διαστάσεων, έχουν διατηρηθεί οι οπτικοί δεσμοί με το απελθών μοντέλο.

Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι τα εμπρός φώτα δεν ενώνονται όπως συμβαίνει με όλες σχεδόν τις νέες Mercedes. Ακόμα και έτσι όμως το ρύγχος έχει την τιμητική του, εξαιτίας της νέας μάσκας, στην οποία όλα τα τμήματα της μπορούν να φωταγωγηθούν.

Από το περίγραμμα και το κεντρικό σήμα, μέχρι και σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια της (που δεν είναι διόλου μικρή), όπου 608 φωτιζόμενα στοιχεία έχουν την δυνατότητα δημιουργίας εντυπωσιακών animation κατά το ξεκλείδωμα ή την υποδοχή του οδηγού, συμπληρώνοντας τα ξεχωριστά φώτα ημέρας με το χαρακτηριστικό τριάκτινο σχήμα.

Το ίδιο μοτίβο υιοθετείται και στα πίσω φανάρια που ενώνονται πλέον οπτικά μέσω μιας φωτεινής λωρίδας , τονίζοντας έτσι το πλάτος του αυτοκινήτου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης και στις δυνατότητες εξατομίκευσης.

Για πρώτη φορά η GLA προσφέρεται με τέσσερα διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού -από τη βασική Style μέχρι τις πιο σπορ AMG Line και AMG Line Plus, ενώ στην κορυφή τοποθετείται η Night Edition με έντονες μαύρες λεπτομέρειες, αποκλειστικές ζάντες και ιδιαίτερους χρωματικούς συνδυασμούς.

Η νέα GLA, η οποία πατά στο ίδιο δάπεδο με εκείνο της CLA, αποκτά σαφώς πιο δυναμικές αναλογίες σε σχέση με το απελθών μοντέλο, με χαμηλότερο αμάξωμα κατά 20 χλστ., μεγαλύτερο μήκος κατά 153 χλστ. και μεταξόνιο κατά 61 χλστ., ,ενώ φαρδύτερο είναι το πίσω μετατρόχιο κατά 31 χλστ..

Οι αλλαγές αυτές ενισχύουν την εξωτερική επιβλητικότητα, αλλά και την εσωτερική χωροταξία, που μεταφράζονται σε σημαντικά καλύτερους χώρους για όλους τους επιβάτες. Το αυξημένο μεταξόνιο προσφέρει περισσότερο χώρο ακόμα και για πέντε επιβάτες κανονικού αναστήματος, ιδιαίτερα στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, καθώς έχει αυξηθεί και ο διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι.

Παράλληλα, το πορτμπαγκάζ φτάνει πλέον τα 410 λίτρα, δηλαδή 70 περισσότερα από πριν, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.400 λίτρα. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις μάλιστα, υπάρχει επιπλέον και εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) με χωρητικότητα 107 λίτρων.

Το εξωτερικό φωτιστικό υπερθέαμα ολοκληρώνεται στο εσωτερικό, με το ατμοσφαιρικό σύστημα της καμπίνας, τις οθόνες και τα επιπλέον φώτα στην ηλιοροφή (η προαιρετική πανοραμική οροφή Sky Comtrol, μπορεί να δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός έναστρου ουρανού με 172 φωτιζόμενα αστέρια).

Ο αναμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι πάντως η νέα MBUX Superscreen, η οποία εκτείνεται σχεδόν σε όλο το πλάτος του ταμπλό και μπορεί να φιλοξενεί έως τρεις οθόνες, μία για τον πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μία κεντρική αφής 14 ιντσών και, προαιρετικά, ακόμη μία οθόνη ίδιου μεγέθους για τον συνοδηγό.

Με δεδομένο τον περιορισμό των φυσικών διακοπτών, το βάρος πέφτει στο λειτουργικό σύστημα MB.OS που αποτελεί τη βάση για μια σειρά από προηγμένες λειτουργίες, με το MBUX Virtual Assistant να εξελίσσεται σε έναν πραγματικό ψηφιακό συνοδηγό, καθώς μπορεί να διεξάγει φυσικούς διαλόγους, να θυμάται προηγούμενες πληροφορίες της συνομιλίας και να απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις.

Η πλοήγηση βασίζεται στο Google Maps και αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον σχεδιασμό της ιδανικής διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφορία, την κατανάλωση ενέργειας, τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης και πλήθος ακόμη παραμέτρων, ενώ ιδιαίτερα κατατοπιστικό στην προσπάθεια να αποφύγουμε την πρωινή κίνηση στην Βαρκελώνη, αποδείχθηκε το Surround Navigation, που προβάλλει σε πραγματικό χρόνο μία τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια σαφέστερη εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω από το αυτοκίνητο.

Στα χνάρια της CLA

Από την στιγμή που για την νέα GLA επιλέχθηκε ως βάση η πλατφόρμα της CLA, αυτό συνεπάγεται απόλυτη ταύτιση στα συστήματα κίνησης, που περιλαμβάνουν ηλεκτρικές και υβριδικές επιλογές.

Εν αντιθέσει με το παρελθόν όπου οι ηλεκτρικές παραλλαγές έφεραν το πρόθεμα EQ, πλέον όλες θα ονομάζονται GLA με διαφοροποίηση στην αρίθμηση, ενώ η λέξη hybrid θα υποδηλώνει τις mhev εκδόσεις (παρόμοιες με αυτές της CLA), μιας και δεν υπάρχει πλέον κάποιο επαναφορτιζόμενο phev σύστημα.

Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι στις υβριδικές εκδόσεις, ο νέος 4κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 1,5 λίτρων που είδαμε και στην CLA συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 22 kW, ενσωματωμένο στο νέο 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Χάρη στη νέα μπαταρία των 48 Volt, η GLA μπορεί να κινείται σε χαμηλές ταχύτητες αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, να «ρολάρει» με σβηστό κινητήρα σε υψηλότερες ταχύτητες και να ανακτά ενέργεια σε όλες τις σχέσεις του κιβωτίου, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε κατανάλωση και εκπομπές.

Σε ότι αφορά τις ηλεκτρικές παραλλαγές το καθοριστικό στοιχείο έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική των 800V, με οφέλη στην διαχείριση της ενέργειας, την ανάκτηση και τις δυνατότητες φόρτισης.

Η αρχική GLA 200 αποδίδει 224 ίππους και χρησιμοποιεί μπαταρία τεχνολογίας LFP ωφέλιμης χωρητικότητας 58 kWh, ενώ οι ισχυρότερες GLA 250+ και GLA 350 4Matic αποδίδουν 272 και 354 ίππους αντίστοιχα, αξιοποιώντας μια μπαταρία NMC με ενεργειακό περιεχόμενο 85 kWh. Αργότερα το κενό μεταξύ των δύο μπαταριών, θα έρθει να καλύψει μία έκδοση χωρητικότητας 71 kWh.

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η υιοθέτηση μιας πισωκίνητης λογικής, με ένα δυνατότερο ηλεκτρικό μοτέρ PSM, όπου στην τετρακίνητη παραλλαγή υπάρχει και ένα μικρότερο μοτέρ εμπρός, που λειτουργεί ως booster, όταν χρειάζεται επιπλέον ισχύς ή πρόσφυση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το πίσω μοτέρ μεταφέρει την ροπή μέσω ενός κιβωτίου δύο σχέσεων, όπου η πρώτη σχέση εμπλέκεται μέσω γραναζιών και η δεύτερη μέσω πολύδισκου συμπλέκτη.

Ιδιαίτερα αναβαθμισμένα εμφανίζονται και τα συστήματα υποβοήθησης. Η νέα GLA διαθέτει 8 κάμερες, 5 ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων, ενώ η υπολογιστική μονάδα μπορεί να επεξεργάζεται έως και 254 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο.

Το MB.Drive Assist υποστηρίζει τον οδηγό στη διατήρηση λωρίδας, στην επιτάχυνση, στην πέδηση και στην αυτόματη αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας, ενώ το αναβαθμισμένο σύστημα στάθμευσης μπορεί ακόμη και να βγάλει αυτόνομα το αυτοκίνητο από μια θέση στάθμευσης.

Επί Ισπανικού εδάφους

Σε αυτή την πρώτη επαφή επί Ισπανικού εδάφους είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μία πρώτη γεύση μόνο από τις ισχυρότερες ηλεκτρικές παραλλαγές των 272 και 354 ίππων. Δεν χρειάζεται να ανατρέξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά για να αντιληφθείς τις δυνατότητες της τετρακίνητης εκδοχής.

Η διαφορά στην πράξη φαίνεται αρκετά μεγαλύτερη από ότι μαρτυρούν οι 82 επιπλέον ίπποι της συνδυαστικής απόδοσης. Αμέσως αντιλαμβάνεσαι τα επιπλέον περιθώρια δύναμης και πρόσφυσης της 350 4Matic, η οποία ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,4 δλ., ενώ η κοινή τελική ταχύτητα, ανέρχεται στα 210 χλμ./ώρα.

Η επιλεχθείσα διαδρομή εκτός από την κίνηση μέσα στην Βαρκελώνη και ορισμένα τμήματα εθνικής οδού, περιελάμβανε και «σφιχτές» ορεινές επαρχιακές διαδρομές. Εκεί η GLA έδειξε ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι από την χαμηλότερη αδελφή της, την CLA, διατηρώντας με ευκολία έναν αρκετά σβέλτο ρυθμό. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και η μικρότερη 250+, έστω και χωρίς την βοήθεια του συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου της απόσβεσης.

Ενδεικτικό της αποδοτικότητας που έχει επιτευχθεί είναι ότι η δυνατότερη έκδοση δεν επιβαρύνεται ουσιαστικά, σε ότι αφορά τα θέματα κατανάλωσης και αυτονομίας, με ένα εύρος τιμών 17,6-15,1 kWh/100 χλμ. και 550-650 χλμ. περίπου για τις δύο εκδόσεις.

Παράλληλα, η ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800V επιτρέπει φόρτιση σε παροχή DC με ισχύ έως και 320 kW, με αποτέλεσμα να μπορούν να ανακτηθούν έως 270 χλμ. αυτονομίας μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Η δυνατότητα φόρτισης σε σταθμούς 400V μέσω προαιρετικού μετατροπέα, αλλά και η φόρτιση AC έως και 22 kW, δίνουν ακόμα περισσότερες επιλογές στον ιδιοκτήτη της νέας GLA.

Ο οδηγός δεν μπορεί να έχει έλεγχο στις αλλαγές σχέσεων, με την εμπλοκή να γίνεται αυτόματα από το σύστημα ανάλογα με τις συνθήκες και το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης του Dynamic Select. Πέρα από τα προγράμματα Eco, Comfort, Sport Individual (μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να επέμβει στην απόκριση, το τιμόνι και την απόσβεση της ανάρτησης), η τετρακίνητη έκδοση διαθέτει την επιλογή Terrain για εκτός δρόμου χρήση.

Οι περισσότερες επιβραδύνσεις γίνονται κυρίως μέσω του ηλεκτροκινητήρα, με την δυνατότητα ανάκτησης να φθάνει έως και τα 200 kW. Μέσω των paddles στο τιμόνι, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μία από τις τρείς βαθμίδες (στην ισχυρότερη D- η επιβράδυνση των 3 m/s2, παραπέμπει σε λειτουργία one pedal), ενώ υπάρχει και αυτόματο πρόγραμμα, που συλλέγει δεδομένα τόσο από το ραντάρ απόστασης, όσο και από το σύστημα πλοήγησης, προκειμένου να προσαρμόζει αυτόματα την ανάκτηση.

Η άνοδος

Η GLA μπορεί να βρίσκεται στην βάση της γκάμας της Mercedes, η νέα υλοποίηση της όμως την τοποθετεί στην αφρόκρεμα των premium ανταγωνιστών αντιστοίχου μεγέθους. Καθοριστική είναι η συμβολή της αρχιτεκτονικής των 800 Volt, η οποία εξασφαλίζει ταχύτερη φόρτιση, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αυξημένη αυτονομία.

Ίσως την νέα GLA δυσκολεύεσαι να συνεχίσεις να την χαρακτηρίζεις κόμπακτ, τα χωροταξικά της όμως πλεονεκτήματα είναι πλέον αναμφισβήτητα. Αν προσθέσουμε σε αυτά, την ποιότητα, την «φωταγωγημένη» αισθητική, την κορυφαία ψηφιακή τεχνολογία και τις υβριδικές εκδόσεις που θα προστεθούν λίγο αργότερα, τότε μπορεί να πει κάνεις ότι η GLA είναι ένα αυτοκίνητο που παραμένει ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Mercedes για τη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

MERCEDES GLA 350 4MATIC (250+)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ (1 η/κ)

ΙΣΧΥΣ: 354 ίπποι (272)

ΡΟΠΗ: 515 Nm (335)

ΚΙΝΗΣΗ: AWD (RWD)

KΙΒΩΤΙΟ: Δύο σχέσεων πίσω + μονής εμπρός (Δύο σχέσεων)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 85 kWh (85)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.565 x 1.873 x 1.604 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.790 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 410-1.400 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.235 κιλά (2.155)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,4 δλ. (7,3)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 210 χλμ./ώρα (210)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 17,6-15,1 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA: 555 – 643 χλμ. (577 – 657)

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 9 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 22 λεπτά (320 kW)

ΤΙΜΗ: 57.500 ευρώ (53.700)

(Σε παρένθεση οι τιμές της έκδοσης 250+))