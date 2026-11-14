MG4 EV Urban:  Το οδηγούμε στο Tannistest 2026

Παρότι μοιράζεται την ονομασία του με το ήδη γνωστό MG4, πρόκειται για μια διαφορετική κατασκευή. Το Urban βασίζεται στη νέα πλατφόρμα E3 και, σε αντίθεση με το MG4, είναι προσθιοκίνητο, στοιχείο που δείχνει μια σαφή αλλαγή πλεύσης, τουλάχιστον όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: 4ΤΡΟΧΟΙ

Σχεδιαστικά, το MG4 Urban απομακρύνεται από τις αιχμηρές γραμμές του MG4, υιοθετώντας πιο στρογγυλεμένες και απαλές επιφάνειες. Ελαφρώς διαφορετικά είναι τα φωτιστικά σώματα, πιο συντηρητική η σχεδίαση του πίσω μέρους, ενώ η θύρα φόρτισης βρίσκεται πλέον στο μπροστινό μέρος του αμαξώματος. Σε σχέση με το MG4, είναι κατά 11 εκ. μεγαλύτερο, φτάνοντας τα 4.395 χλστ., έχει το ίδιο πλάτος, στα 1.842 χλστ., και κατά 5 εκ. μεγαλύτερο ύψος, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.750 χλστ.

Στο εσωτερικό, το τιμόνι και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7 ιντσών προέρχονται από το MG4, όμως η κεντρική οθόνη αφής του infotainment είναι μεγαλύτερη, στις 12,8 ίντσες, και συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto. Θετικό στοιχείο είναι η διατήρηση φυσικών διακοπτών για ορισμένες βασικές λειτουργίες, που διευκολύνουν τον χειρισμό τους. Το σύστημα ενσωματώνει επίσης εφαρμογές όπως Spotify, Amazon Music, YouTube και TikTok, ενώ διαθέτει και επαγωγικό φορτιστή για smartphone.

Σε άλλους «νεωτερισμούς», οι αλλαγές σχέσεων γίνονται πλέον μέσω μοχλού πίσω από το τιμόνι και όχι από τον περιστροφικό διακόπτη στην κεντρική κονσόλα, αλλαγή που έχει απελευθερώσει περισσότερο χώρο ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα. Η χρήση μαλακών υλικών είναι περιορισμένη, ωστόσο το φινίρισμα των διακοπτών δείχνει πιο προσεγμένο, ενώ συνολικά η αισθητική της καμπίνας είναι πιο συμβατική και ώριμη.

Σε ό,τι αφορά τους χώρους, το μεταξόνιο των 2,75 μ. εξασφαλίζει αρκετό χώρο για τους πίσω επιβάτες, ακόμa και για τους ψηλότερους. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 480 λίτρα, από τα οποία τα 98 λίτρα αντιστοιχούν σε αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο, ενώ με αναδιπλωμένες τις πίσω θέσεις η συνολική χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.364 λίτρα.

MG4 EV Urban: Στην πράξη

Στο ξεκίνημα της εμπορικής του πορείας, το Urban θα συνδυάζεται με μπαταρίες χημείας LFP χωρητικότητας 43 και 54 kWh, με ισχύ 110 kW (150 ίππους) και 118 kW (160 ίππους) αντίστοιχα, και αυτονομία που φτάνει έως τα 416 χλμ. σε μεικτές συνθήκες. Ο ενσωματωμένος φορτιστής AC έχει ισχύ 11 kW, ενώ σε ταχυφορτιστή DC η ισχύς φόρτισης μπορεί να φτάσει έως τα 87 kW. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, υπό ιδανικές συνθήκες, για τη φόρτιση από το 10% έως το 80% απαιτούνται περίπου 30 λεπτά.

Από εκεί και πέρα, το νέο MG4 διαθέτει πέντε ρυθμίσεις ανάκτησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας one-pedal, ενώ διαθέσιμα είναι επίσης πέντε προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport, Snow και Custom), καθώς και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας, που έχουν συντελέσει και στα πέντε αστέρια που έχει αποσπάσει στις δοκιμές του Euro NCAP.

Νωρίς το πρωί στη Δανία, τα θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι αποδεικνύονται χρήσιμα. Η σωστή θέση οδήγησης -τουλάχιστον για τον σωματότυπό μας- βρίσκεται εύκολα, χάρη και στη ρύθμιση του καθίσματος σε έξι κατευθύνσεις, οπότε και ξεκινάμε. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, στην καλή άσφαλτο και στη σχετικά μονότονη διαδρομή της Δανίας, γίνεται αντιληπτό ότι η λειτουργία της ανάρτησης δεν είναι απόλυτα εκλεπτυσμένη. Όχι επειδή το MG4 Urban υστερεί στις στροφές, αλλά κυρίως λόγω του θορύβου κύλισης και της κάπως νευρικής αντίδρασης σε ορισμένες ανωμαλίες.

Εκτός αυτών, το σύστημα διεύθυνσης και τα φρένα βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, συμβάλλοντας σε έναν ευκολοδήγητο, ευέλικτο και άνετο χαρακτήρα, ο οποίος το αναδεικνύει και πιο ευχάριστο οδηγικά από αρκετά crossover αντίστοιχης φιλοσοφίας. Δεν πρόκειται βέβαια για ένα γρήγορο ή σπορ αυτοκίνητο, αλλά για ένα ευχάριστο και προβλέψιμο σύνολο, με το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης να μη χρειάζεται να επέμβει στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Η επιτάχυνση είναι ομαλή έως περίπου τα 100 χλμ./ώρα ή τουλάχιστον πιο ήπια από εκείνη που συναντάμε σε αρκετά σύγχρονα ηλεκτρικά. Αυτό αποτυπώνεται και στα 9,5 δλ. που απαιτούνται για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα. Η κίνηση στους εμπρός τροχούς, σε σχέση με τη διάταξη του MG4, δείχνει τελικά να ταιριάζει καλύτερα στη φιλοσοφία της συγκεκριμένης κατασκευής.

MG4 EV Urban: Από το 2027 με Semi Solid-State μπαταρία

Από τις αρχές του 2027, το MG4 Urban αναμένεται να χρησιμοποιεί την μπαταρία MG SolidCore, τεχνολογίας semi solid-state, την οποία η εταιρεία χαρακτηρίζει ως την πρώτη του είδους της που προορίζεται για μαζική παραγωγή. Σύμφωνα με την MG, η σύνθεσή της είναι κατά 95% στερεάς κατάστασης, ενώ η διαφορετική δομή της επιτρέπει τρισδιάστατη κίνηση των ιόντων, αντί της μονοδιάστατης ή δισδιάστατης που συναντάται στις συμβατικές μπαταρίες.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία υπόσχεται οφέλη κυρίως σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπου η απόδοση των συμβατικών μπαταριών υποχωρεί αισθητά. Η MG κάνει λόγο για αύξηση της ταχύτητας φόρτισης κατά 15% σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και για βελτίωση κατά 20% στην ισχύ και στην αξιοπιστία. Παράλληλα, η περιορισμένη παρουσία υγρών στοιχείων στην μπαταρία μειώνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης.

Το MG4 Urban αναμένεται να λανσαριστεί στην Ελλάδα στις αρχές του 2027, με τις τιμές του να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Η γκάμα θα περιλαμβάνει οκτώ εξωτερικά χρώματα και, σε πρώτη φάση, τρεις εκδόσεις: την Exclusive με μπαταρία 43 ή 54 kWh και τη Luxury αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη μπαταρία. Το μοντέλο συνοδεύεται από εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ., όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο, ενώ για την μπαταρία προβλέπεται εγγύηση 8 ετών.

MG4 EV URBAN

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 η/κ μπροστά

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 118 kW (160 ίπποι)

ΡΟΠΗ 250 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους μπροστά τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 54 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.395 × 1.842 × 1.549 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.750 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 480-1.364 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.520 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 9,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP) 15,3-15,6 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP) 405-416 χλμ.

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC) 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC) 87 kW (387,6 V)

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW) 10-100% 5 ώρες και 45 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (150 kW) 10-80% 31 λεπτά

ΤΙΜΗ Δεν έχει ανακοινωθεί