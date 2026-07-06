MINI Family Experience: Οδηγούμε στις Αυστριακές Άλπεις τα μοντέλα της MINI

Βρεθήκαμε στις αυστριακές Άλπεις καλεσμένοι της MINI, για να οδηγήσουμε όλα τα μοντέλα της και να «αδράξουμε την ημέρα», απολαμβάνοντας στο έπακρο τις αρετές τους, σε αυτό το μοναδικό μέρος για τους πραγματικούς φίλους της οδήγησης.

Κείμενο: Γιάννης Καλογερόπουλος

Φωτογραφίες: BMW

Με το ρυθμό και τη συχνότητα που πραγματοποιούνται, τείνουν να γίνουν θεσμός οι εκδηλώσεις που οργανώνει η MINI και αφορούν τα μοντέλα της και την οδηγική απόλαυση που είναι ικανά να προσφέρουν. Γιατί αυτή ήταν η ουσία της παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε στις αυστριακές Άλπεις, αφού η βρετανική φίρμα δεν μας αποκάλυψε κάποιο νέο μοντέλο, εστιάζοντας μόνο στα υπάρχοντα και δίνοντάς μας την ευκαιρία, σε μια επαφή «to know us better» να τα οδηγήσουμε σε ένα άκρως απαιτητικό και συνάμα απολαυστικό τερέν. Στο επίκεντρο τα Cooper, Aceman και Countryman, σε ηλεκτρικές, αλλά και θερμικές εκδόσεις.

Αρχικός προορισμός ήταν το Μόναχο της Γερμανίας, όπου φτάσαμε με αεροπλάνο και από εκεί οδικώς κατευθυνθήκαμε για το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας. Το ραντεβού μας ήταν σε μια έκθεση της βρετανικής φίρμας, από όπου και θα παραλαμβάναμε τα αυτοκίνητα, με προορισμό τις αυστριακές Άλπεις. Ενδεικτικό στοιχείο της τόσο απαιτητικής ορεινής διαδρομής, είναι το γεγονός ότι το σύστημα πλοήγησης έδειχνε σχεδόν τρεισήμισι ώρες, που έγιναν εύκολα τέσσερις για την κάλυψη 180 χιλιομέτρων. Και δεν οφείλονταν στα χαμηλά όρια, τα οποία παραδόξως ήταν αρκετά υψηλά τηρουμένων των αναλογιών, με 90 και 100 χλμ./ώρα στα βουνά και στις στροφές.

Ασφάλτινες… κορδέλες

Ένα στερεότυπο που έβρισκε συχνά εφαρμογή σε παλαιότερα γλαφυρά κείμενα του περιοδικού, ξύπνησε αυθόρμητα αντικρίζοντας αυτή την ειδυλλιακή διαδρομή, με τις πολλές, διαδοχικές και κλειστές στροφές, που είναι δύσκολο να περιγράψεις με λέξεις. Μια εικόνα χίλιες λέξεις λοιπόν, συνεχίζοντας με ένα ακόμα κλισέ που όμως αποτυπώνει εμφατικά τη μαγεία αυτού του τόπου. Πίσω από το τιμόνι του Aceman SE, του ηλεκτρικού μοντέλου της MINI, με απόδοση 218 ίππων και 330 Nm ροπής. Επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,1 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 170 χλμ./ώρα, που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαπιστώσουμε σε αυτή τη διαδρομή.

Αυτό που μας πρόσφερε απλόχερα όμως ήταν η άμεση απόδοση, με δυναμικές επιταχύνσεις εν κινήσει, που έβρισκαν πρόσφορο έδαφος σε αυτή την τέλεια άσφαλτο, με εικόνα… γυαλόχαρτου και εξαιρετικά υψηλά επίπεδα πρόσφυσης. Κάθε πάτημα του γκαζιού μεταφράζονταν σε αβίαστη επιτάχυνση, που διαχειρίζονταν αριστοτεχνικά το στιβαρό πλαίσιο του Aceman. Περί κατανάλωσης θέμα δεν υπήρχε, αφού τα περισσότερα από 400 χιλιόμετρα αυτονομίας που προσφέρει κατά το πρότυπο WLTP το βρετανικό μοντέλο ήταν υπεραρκετά για την απόστασή που είχαμε να καλύψουμε.

Ενδεικτικά πάντως, στο ανηφορικό κομμάτι, η κατανάλωση σκαρφάλωσε πάνω από 23 kWh/100 χλμ., ενώ στο κατηφορικό, προς το τέλος κατάφερε να πέσει στις 15 kWh/100 χλμ. Διόλου άσχημα, δεδομένης της διαδρομής, αποδεικνύοντας ότι το Aceman εκτός από διασκεδαστικό, είναι και αποδοτικό. Επιπλέον, αυτό το ηλεκτρικό MINI είναι ήσυχο, δίνοντας την ευκαιρία στον οδηγό του, να απολαύσει, με ανοιχτό το παράθυρο, τη φύση, με όλες τις ομορφιές, σε χλωρίδα και πανίδα. Αγελάδες και ταύροι στη μέση του δρόμου, χωρίς καμία δόση υπερβολής να κάνουν τη βόλτα τους, άλογα και γαϊδούρια στο πλάι, αλλά και πρόβατα στα καταπράσινα χωράφια δημιουργούσαν μια μοναδική εικόνα, που ίσως να μην ταίριαζε απόλυτα με το οδηγικό κομμάτι, αλλά έδινε αναντίρρητα μια ξεχωριστή νότα.

Ομοϊδεάτες

Η διαδρομή αυτή με κορυφή το Χόγκρουργκ του Τιρόλο σε υψόμετρο 2.175 μέτρων, αποτελεί το σημείο συνάντησης και εκκίνησης για μια ακόμα πιο συναρπαστική διαδρομή. Έχει μάλιστα και διόδια 20 ευρώ για μονό πέρασμα και 28 ευρώ με επιστροφή, αν σκοπός σου είναι να περάσεις από την Αυστρία στην Ιταλία. Οι περισσότεροι όμως και είναι πολλοί αυτοί επιλέγουν τη διαδρομή με επιστροφή για να απολαύσουν το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους σε αυτό το μαγευτικό μέρος.

Μικρή λεπτομέρεια είναι το ελαφρώς αυξημένο πλάτος, που επιτρέπει να κινηθείς με ασφάλεια και να διασταυρωθείς ακόμα και με λεωφορείο χωρίς πρόβλημα. Η πλειονότητα των οδηγών επιδεικνύουν ιδιαίτερη παιδία, χωρίς να πατούν στο αντίθετο ρεύμα, τουλάχιστον στα «τυφλά» σημεία, κάτι που κάνει τη διαδρομή εκτός από συναρπαστική και ιδιαίτερα ασφαλή.

Οι επισκέπτες πολλοί από διάφορες χώρες, με τα supercars να κάνουν παρέλαση. Μια ντουζίνα από αυτά, ίσως και περισσότερα, γερμανικής καταγωγής, ήταν αυτά που ήρθαν να διαταράξουν την ησυχία, με τους V10 κινητήρες τους να ουρλιάζουν στις υψηλές στροφές και τις εξατμίσεις τους να σκάνε, αντιλαλώντας στα βουνά. Μας έβαλαν στην πρίζα, όχι για αντιπαράθεση, αλλά μας ξύπνησαν άλλα ένστικτα.

Το MINI Cooper JCW που περίμενε σε μια στάση ήταν το επόμενο αυτοκίνητο που θα οδηγούσαμε. Μικρότερο σε μέγεθος, με μήκος 3.876 χλστ., πιο ευέλικτο και το κυριότερο με 2λιτρο τούρμπο κινητήρα. Η απόδοση σε αυτή την περίπτωση είναι 231 ίπποι και 380 Nm ροπής, που είναι διαθέσιμα από χαμηλά, λίγο πάνω από το ρελαντί, στις 1.500 σ.α.λ. και αποδίδονται σταθερά μέχρι τις 4.000 σ.α.λ. συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων επτά σχέσεων, που αλλάζουν με τη… σκέψη σε αυτόματη λειτουργία, επιτρέποντας παράλληλα στον οδηγό να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να αλλάξει από τα paddles που είναι τοποθετημένα πίσω από το όμορφο τιμόνι, με τις τρεις ακτίνες, από τις οποίες η κάθετη είναι από ιμάντα, για οικονομία βάρους.

Τομέα στον οποίο η MINI τα έχει καταφέρει πολύ καλά, αφού έχει διατηρήσει το δείκτη της ζυγαριάς στα 1.330 κιλά. Ελαφρύ, μικρό και άμεσο, υπάκουο στις εντολές του οδηγού, βολεύει στους στενούς δρόμους αυτής της όμορφης διαδρομής. Η κεντρικά τοποθετημένη εξάτμιση σε κάθε «άσε» του γκαζιού κάνει ένα χαρακτηριστικό σκάσιμο που λειτουργεί σαν απάντηση στους ομοϊδεάτες, που βρίσκονται στα βουνά με τα δικά τους «αντικείμενα του πάθους» για να απολαύσουν την οδήγηση.

Περί κατανάλωσης δεν τίθεται θέμα, επί του προκειμένου τουλάχιστον, αφού εκεί θα βρεθείς για να κάψεις… βενζίνη και να χαρείς στο μέγιστο την επιτάχυνση που μπορεί να σου προσφέρει το αυτοκίνητό σου. Τα όρια των 90 και 100 χλμ./ώρα, εκτός κατοικημένων περιοχών φυσικά, είναι αρκετά μεγάλα για το κλειστό αυτό κομμάτι, που θα σε κάνουν να πιστεύεις ότι υπάρχει μια «σιωπηλή» συμφωνία των αυστριακών αρχών με τους ταξιδιώτες και προκειμένου να μην υπάρχουν περιορισμοί στην απόλαυση.

Με σπορ γονίδια

Είναι γεγονός ότι για να πετύχεις απαιτούνται κάποια συστατικά. Μεταξύ αυτών είναι και τα γονίδια, τα οποία στην περίπτωση των μοντέλων της MINI είναι σπορ. Κάτι σαν αυτά που χαρακτηρίζουν τους αθλητές, όπως για παράδειγμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που γεννήθηκε με αυτό το ύψος που του επιτρέπει να παίξει μπάσκετ. Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί, γιατί δεν αρκεί κάποιος να είναι 2 μέτρα και 11 εκατοστά για παίξεις μπάσκετ, πρέπει να διαθέτει ταλέντο, αλλά και να δουλέψεις πάνω σε αυτό για να διακριθεί. Όπως ακριβώς έκανε ο Γιάννης.

Και φυσικά η MINI όλα αυτά τα χρόνια, που έφτασαν αισίως τα 25 χρόνια στη σύγχρονη εποχή της και αποδεικνύουν ότι η βρετανική εταιρεία δεν βασίστηκε μόνο στα γονίδια του αρχέτυπου μοντέλου, που κέρδισε το αγοραστικό κοινό, «ζωγραφίζοντας» παράλληλα στις ειδικές του Μόντε Κάρλο απέναντι στα… τέρατα εκείνης της εποχής, αλλά δούλεψε σκληρά, με προσοχή στη λεπτομέρεια για να πετύχει. Δημιούργησε το Cooper, που άνοιξε το δρόμο και εξελίχθηκε με διάφορες εκδόσεις που είχαν ως κοινό παρονομαστή τη σπορ διάσταση. Συνεχίζει να αποτελεί την κολώνα του οικοδομήματος, έχοντας πλέον δίπλα του το Aceman αλλά και το σημαντικά μεγαλύτερο Countryman των 4,447 μ. μήκους, με τα SUV χαρακτηριστικά.

Ακόμα και αυτό κρατά ψηλά τη σπορ σημαία της MINI, έχοντας στη κορυφή της γκάμας του την έκδοση John Cooper Works, με 2λιτρο κινητήρα διπλά υπερτροφοδοτούμενο που αποδίδει 300 ίππους και 400 Nm ροπής. Δύναμη που τα βάζει με τα 1.660 κιλά του συνολικού βάρους του JCW Cauntryma ALL4 και βγαίνει κερδισμένη, αφού καταφέρνει να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, έχοντας τελική 250 χλμ./ώρα. Η πρόσφυση από την τετρακίνηση είναι άφθονη και ειδικά σε αυτή την τραχιά άσφαλτο, με το βρετανικό SUV, με την έντονη εμφάνιση να κινείται με ταχύτητες που δεν διανοείσαι για αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, ίσως θα ήθελες λίγο πιο μεγάλο δρόμο και σε κάποιες περιπτώσεις υψηλότερα όρια ταχύτητας, για να ξεδιπλώσει τις αρετές του το μεγάλο βρετανικό SUV.

Στο φυσικό τους περιβάλλον

Το να δηλώνεις μια ιδιότητα ενδεχομένως και να μην απαιτεί ιδιαίτερο κόπο. Όχι όμως το ίδιο και να την υποστηρίξεις έμπρακτα. Κάτι που κάνει η MINI σε κάθε ευκαιρία και προκειμένου να αναδείξει τη σπορ διάσταση των μοντέλων της. Είτε σε κάποια πίστα, είτε σε κάποια απαιτητική διαδρομή, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των απανταχού petrolhead. Όπως αυτοί που συναντήσαμε στις αυστριακές Άλπεις. Εκεί όπου η MINI μας έδωσε την ευκαιρία να οδηγήσουμε τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της, που διακρίνονται για την αμεσότητα της απόδοσής τους, αλλά και τα θερμικά με τα κορυφαία διακριτικά JCW, που συνεχίζουν να φωνάζουν με τις εξατμίσεις τους και τις τουρμπίνες τους το «παρών» κοσμώντας τη γκάμα της και χαρίζοντας της μια διαφορετική σπορ αύρα, που εξάλλου συνολικά την χαρακτηρίζει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MINI COOPER JCW

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ 4κύλινδρος τούρμπο άμεσου ψεκασμού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.998 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 231 ίπποι/5.000-6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 380 Nm/1.500-4.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 7 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.876 × 1.744 × 1.452 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.495 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 210-725 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.330 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 250 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLPT: 6,8 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 155 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 42.250 ευρώ