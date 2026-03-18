Αποστολή στην Ισπανία: Γνωρίζουμε από κοντά την BMW i3

Αντικρίζουμε από κοντά για πρώτη φορά τη νέα BMW i3 χωρίς κανένα καμουφλάζ και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις από το αυτοκίνητο που αναγεννά το αυθεντικό πνεύμα της Neue Klasse.

Μόλις παρουσιάστηκε επίσημα η νέα BMW i3. Εμείς όμως στο λανσάρισμα της iX3 που έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Ισπανία, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το νέο δημιούργημα των Βαυαρών, σε μία exclusive στατική παρουσίαση.

Αρχικά, μην σας μπερδεύει το όνομα. Δεν πρόκειται για το ηλεκτρικό σουπερμίνι που παρουσιάστηκε το 2013 και έθεσε τις εμπορικές βάσεις της ηλεκτροκίνησης για την BMW. Η νέα i3 το μόνο κοινό που μοιράζεται με εκείνο το μικροκαμωμένο όχημα των 4 μέτρων, είναι το όνομα. Βλέπεται η νέα i3 είναι ένα σεντάν, που αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική εκδοχή της 3αρας η οποία εισέρχεται αισίως στην 8η γενιά της.

Μπορεί η iX3 να της έκλεψε την δόξα του πρωτοεμφανιζόμενου, η i3 όμως είναι εκείνη που διατηρεί άσβεστο το αυθεντικό πνεύμα της Neue Klasse. Στα ‘60s παρουσιάστηκε η πρώτη Neue Klasse που καθόρισε όλα τα μετέπειτα μοντέλα της BMW, σχεδόν μέχρι και σήμερα. Η νέα i3 σηματοδοτεί την οριστική αποχώρηση από την γενιά της G20 3αρας. Μέχρι σήμερα η μοναδική κόμπακτ σεντάν ηλεκτρική BMW ήταν η i4 που βασιζόταν στην τετράθυρη Gran Coupe έκδοση.

Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μία νέα φιλοσοφία δημιουργίας, που δεν συμπεριλαμβάνει απλά μία νέα τεχνολογική πλατφόρμα, αλλά έναν ριζικό επαναπροσδιορισμό της φιλοσοφίας σχεδίασης και κατασκευής, αλλά και του περίφημου Freude am fahren (η χαρά της οδήγησης), που θα καθορίσει όλα τα μελλοντικά μοντέλα της BMW, ασχέτως κατηγορίας και μεθόδου κίνησης.

Η αφαιρετική σχεδίαση της νέας i3

Αυτή η αλλαγή γίνεται εμφανής από την πρώτη κιόλας στιγμή, καθώς ανακαλύπτεις τις λεπτομέρειες μιας αφαιρετικά απέριττης σχεδίασης και τις αναλογίες αυτού του χαμηλού και φαρδύ αμαξώματος. Οι διαστάσεις όπως είναι φυσικό έχουν αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη 3αρα, όπου το μήκος φθάνει πλέον τα 4.760 χλστ. και τα μεταξόνιο τα 2.897 χλστ.

Όπως και στην iX3, έτσι και εδώ, ο led φωτισμός σχηματοποιεί τα περίφημα νεφρά, τελείως διαφορετικά όμως από την κάθετη λογική που έχουν στην SUV αδελφή της. Αυτά στην i3 έχουν έναν οριζόντιο προσανατολισμό, καθώς εκτείνονται εντός των δύο τμημάτων του οριζόντιου περιγράμματος των προβολέων, με τις χαρακτηριστικές διπλές κάθετες μονάδες να βρίσκονται στα άκρα.

Η κεντρική «κοιλάδα» είναι ακόμα πιο έντονη στην i3, τονίζοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο το σήμα της εταιρείας στο οποίο καταλήγει. Με αυτό το παιχνίδισμα του icοnic led φωτιστικού περιγράμματος, ξεχνάς ότι η μάσκα είναι καλυμμένη και επικεντρώνεσαι στον μεγάλο αεραγωγό που καλύπτει ολόκληρο το κάτω τμήμα του προφυλακτήρα.

Οι φουσκωμένοι θόλοι των τροχών, τονίζονται από τα ανάγλυφα μαρσπιέ, οι λεπτές κολώνες αναδεικνύουν τις γυάλινες επιφάνειες, τα χερούλια είναι αναδυόμενα, ενώ το περίφημο hofmeister knick στην βάση της πίσω κολόνας δίνει περισσότερη ένταση στο σφηνοειδές προφίλ.

Μία λεπτομέρεια που δεν αντιλαμβάνεσαι με την πρώτη ματιά, είναι η σχεδόν ενιαία κλίση καπό και παρμπρίζ στο πίσω μέρος. Εκεί ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια από τις πολυφορεμένες μπάρες, μιας και τα λεπτά φώτα διακόπτονται από την εσοχή που φιλοξενεί το στρογγυλό σήμα.

Το μενού στην προκειμένη περίπτωση ολοκληρώνει το πακέτο Μ, με την φανταχτερή νέα μπλε μεταλλική απόχρωση Le Castellet, το bodykit με τους τροχούς 21 ιντσών και την πανοραμική ηλιοροφή.

Ανοίγεις με πολύ προσοχή την πόρτα αυτού του εκθεσιακού πρωτότυπου και έρχεσαι αντιμέτωπος με την νέα εσωτερική φιλοσοφία. Εκτός από την μεγάλη κεκλιμένη κεντρική οθόνη και το γνωστό head up display, υπάρχει αυτή η μακρόστενη λωρίδα αντανακλαστικής προβολής που καλύπτει ολόκληρη την βάση του παρμπρίζ.

Έχοντας ζήσει πια με την iX3 ακόμα και εντός έδρας, δεν εκστασιάζεσαι πια με το panoramic iDrive, εκτιμώντας την υποβόσκουσα λειτουργικότητα, αν και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να υπάρχουν περισσότεροι φυσικοί διακόπτες.

Ξεχωρίζει το νέο τιμόνι με τις πολυλειτουργικές επιφάνειες, όπου τα μπράτσα πλέον βρίσκονται στις θέσεις 12 και 6. Αυτές οι πολυλειτουργικές επιφάνειες ελέγχου είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τη φιλοσοφία shy-tech.

Τα μπουτόν του νέου τιμονιού λοιπόν φωτίζονται, μόνο όταν μια λειτουργία είναι διαθέσιμη ή ενεργή. Η ανάγλυφη επιφάνεια των πάνελ ελέγχου και η ενεργή απτική ανάδραση καθιστούν τον χειρισμό διαισθητικό, χωρίς η προσοχή του οδηγού να διασπάται από τον δρόμο.

Στις πίσω θέσεις υπάρχει μία ευρυχωρία που θα ζήλευε οποιαδήποτε 3αρα, ενώ από μέσα παρατηρείς πια την οφθαλμαπάτη με τις κολόνες, οι οποίες δεν δείχνουν τόσο λεπτές όσο απέξω.

Το τεχνικό υπόβαθρο

Η νέα i3 μαζί με την iX3, σηματοδοτούν μία μέγα αναμόρφωση της γκάμας, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ προγραμματίζεται μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς, η παρουσίαση 40 (!) νέων μοντέλων, αμιγώς ηλεκτρικών και ανανεωμένων θερμικών (που θα συνεχίσουν να βασίζονται στην υπάρχουσα πλατφόρμα CLAR), που θα υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες τεχνικές προδιαγραφές της Neue Klasse.

Η αρχή γίνεται με την i3 50 xDrive που βασίζεται στην έκτη γενιά συστημάτων eDrive αρχιτεκτονικής 800V, με τα δύο μοτέρ να αποδίδουν 469 ίππους και 645 Nm ροπής, όπου η μπαταρία νέας γενιάς με κυλινδρικά στοιχεία όπως εκείνη της iX3, θα εξασφαλίζει αυτονομία έως και 900 χλμ.

Με μέγιστη ισχύ φόρτισης 400 kW, σε ανάλογων δυνατοτήτων DC ταχυφορτιστή, η αναπλήρωση της αυτονομίας κατά 400 χλμ. θα διαρκεί μόλις 10 λεπτά, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Θεωρείται βέβαιο, ότι αργότερα θα ακολουθήσει και μία πιο μικρή έκδοση, με έναν κινητήρα στον πίσω άξονα και μία μικρότερη έκδοση της νέας μπαταρίας.

Η νέα iX3 είναι ένα Software Defined Vehicle, όπου πέρα από το λογισμικό υπάρχει μία νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, βασισμένη σε τέσσερις ισχυρούς υπολογιστές (Superbrains), με περισσότερες από 20 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, όπου καθένας είναι υπεύθυνος για έναν ξεχωριστό τομέα: αυτόνομη οδήγηση, έλεγχο λειτουργιών infotainment, εμπειρία χρήστη και φυσικά την δυναμική οδήγηση.

Ως ένας από τους τέσσερις «υπερεγκεφάλους», το Heart of Joy αναλαμβάνει τη διαχείριση του συστήματος μετάδοσης κίνησης και της δυναμικής οδήγησης. Αυτή η υψηλής απόδοσης μονάδα είναι υπεύθυνη για το σύστημα μετάδοσης, τα φρένα, την ανάκτηση ενέργειας και τις επιμέρους λειτουργίες του συστήματος διεύθυνσης. Αυτή η μονάδα είναι ικανή να διαχειριστεί όχι μόνο την δικινητήρια Μ50, αλλά ακόμα και την τετρακινητήρια ηλεκτρική Μ3 που θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά.

Θα κλείσουμε αυτή την πρώτη μας γνωριμία, με τον ίδιο τρόπο που είχαμε γράψει μόλις οδηγήσαμε την προηγούμενη μέρα την ιΧ3. ” Σκεφθείτε λοιπόν τι θα πρέπει να περιμένουμε από την συγκριτικά χαμηλότερη και ελαφρύτερη i3, τόσο στην ενεργειακή αποδοτικότητα, όσο ακόμα περισσότερο στην οδική συμπεριφορά. Η νέα εποχή ξημέρωσε για τα καλά. “