Οδηγούμε στην Ελλάδα το Subaru Uncharted

Το δεύτερο ηλεκτροκίνητο βήμα της Subaru ονομάζεται Uncharted και λανσαρίστηκε επίσημα στη χώρα μας, σε μία εκδήλωση, όπου είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μία πρώτη γεύση από τις ικανότητες του.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να ήταν μία υποτονική περίοδος για την εμβληματική ιαπωνική φίρμα, τώρα όμως ελέω ηλεκτροκίνησης, γινόμαστε μάρτυρες μιας μεταστροφής του κλίματος που επικρατεί στη μάρκα, η οποία έχει για «σημαία» της την αξιοπιστία που συνεπάγεται το “made in Japan, crafted in Japan”.

Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού συστήματος κίνησης σε σχέση με την δύναμη και την τετρακίνηση, η Subaru μπορεί πλέον να αρχίσει να χαμογελάει ξανά, αναφορικά με τα δυναμικά χαρακτηριστικά τον αυτοκινήτων της, θυμίζοντας ξανά την εταιρεία που κάποτε πρωταγωνιστούσε στους αγώνες και τους δρόμους με τα κάθε λογής WRX και STI θηρία. Πέρα από τις όποιες παραπομπές στο παρελθόν, το σίγουρα είναι ότι η τριπλέτα μοντέλων στην οποία ανήκει το Uncharted, τοποθετεί την Subaru στο ραντάρ ενός ευρύτερου φάσματος υποψήφιων, ιδιωτών αλλά και εταιρικών, αγοραστών.

Για να γίνει όμως αυτό το δύσκολο εγχείρημα πραγματικότητα χρειάστηκε να συνεργαστεί με την Toyota, πάνω στην εξέλιξη της τριπλέτας των SUV μοντέλων, που απαρτίζουν τη βάση της ηλεκτρικής γκάμας. Εκτός λοιπόν από το ανανεωμένο Soltera, σειρά παίρνει τώρα το Uncharted, ενώ άμεσα ακολουθεί και το μεγάλο E-Outback. Αυτή όμως η τριπλέτα είναι μόνον η πρώτη φάση ανάπτυξης της γκάμας, η οποία θα εμπλουτιστεί με 4 ακόμα μοντέλα που θα παρουσιαστούν μέχρι το 2028.

H εικόνα του Uncharted

Μπορεί το όνομα να σημαίνει αχαρτογράφητο και να παραπέμπει σε γνωστό video game, η Subaru όμως δεν έχει καμία διάθεση για πειράματα ή παιχνίδια. Οι στενοί δεσμοί με το Toyota C-HR+ δεν κρύβονται, αλλά έχει γίνει σημαντική προσπάθεια διαφοροποίησης.

Το βασικό στοιχείο εντοπίζεται στο σήμα, το οποίο έχει μετακομίσει χαμηλότερα δημιουργώντας μία υποτυπώδη μάσκα, που πλαισιώνεται από τις χαρακτηριστικές μακρόστενες εξάδες για τα φώτα ημέρας και τα διαφορετικά τελειώματα στο τελείωμα των προφυλακτήρων. Αντίστοιχη είναι η φωτιστική υπογραφή στο πίσω μέρος, ενώ λιγότερες είναι οι διαφορές στο πλάι.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο εσωτερικό, όπου η εμφανέστερη διαφορά αφορά στο τιμόνι με την επίπεδη διαμόρφωση, στο ανώτερο και κατώτερο τμήμα του, καθώς και ένα πορτοκαλί στοιχείο που διατρέχει το ταμπλό σε όλο τα πλάτος του και οριοθετεί τους μακρόστενους αεραγωγούς.

Σε σχέση πάντως με την επικρατούσα τάση των διαφόρων νεόκοπων ηλεκτρικών SUV, η διαφορετική προσέγγιση στο ταμπλό είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Δεν είναι μόνο η επίπεδη διαμόρφωση του ανώτερου τμήματος, πάνω στο οποίο πατούν η μικρή απομακρυσμένη οθόνη του πίνακα οργάνων και η μεγάλη κεντρική, που ενσωματώνει τον χειρισμό του κλιματισμού. Χαρακτηριστική είναι επίσης η υπερυψωμένη ογκώδης κεντρική κονσόλα, που φιλοξενεί τις δύο επαγωγικές επιφάνειες φόρτισης και τον περιστροφικό επιλογέα του κιβωτίου, που πλαισιώνεται από μερικούς διακόπτες, για τα συστήματα οδήγησης.

Άφθονους διακόπτες (τηρουμένων των σύγχρονων αναλογιών) θα συναντήσει κανείς και σε άλλα σημεία του ταμπλό, εκατέρωθεν, αλλά και επάνω, στο τιμόνι. Η συγγένεια με την Toyota, αποτυπώνεται στο απλοϊκό και εύχρηστο σύστημα πολυμέσων, καθώς και στην δύσχρηστη λογική απενεργοποίησης των συστημάτων υποβοήθησης, που γίνεται από τα κουμπιά στο τιμόνι και τα μενού του πίνακα οργάνων.

Το Uncharted παρά την κουπέ σιλουέτα του, ανήκει στην κατηγορία των C-SUV, με ένα μήκος που φθάνει τα 4.535 χλστ., όταν πλάτος και ύψος βρίσκονται στα 1.870 και 1.625 χλστ. αντίστοιχα. Το μεταξόνιο των 2.750 χλστ. εξασφαλίζει αρκετά ικανοποιητικούς χώρους για τους επιβάτες, με την φωτεινότητα του εσωτερικού να ενισχύεται από την μεγάλη ηλιόμορφο, της πλουσιότερης έκδοσης 4Ε-Xperience+.

O χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 403 λίτρων, με την πρακτικότητα του να διευκολύνεται από το κανονικό σχήμα του, το διαιρούμενο δάπεδο και την ηλεκτροκίνητη πόρτα.

Η γκάμα

Βασίζεται στην πλατφόρμα e SGP (με υιοθέτηση ημιαγωγών SIC και βελτιωμένο σύστημα ψύξης/θέρμανσης για την μπαταρία), κάτι που σημαίνει ότι η γκάμα του Uncharted περιλαμβάνει δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις.

Στην κορυφή τοποθετείται η AWD έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 77 kWh και αυτονομία 494 χλμ. Αυτή είναι ουσιαστικά η έκδοση που επαναφέρει τα χαμόγελα στην Subaru, μιας και έχουμε να κάνουμε με μία κατασκευή που αποδίδει 343 ίππους, επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 5,0 δλ, έστω και αν η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 160 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων της αντιπροσωπείας, η έκδοση που περιμένουν να είναι η πιο δημοφιλής, είναι η δικίνητη Long Range που μοιράζεται με την προηγούμενη έκδοση, την ίδια μπαταρία των 77 kWh (που εξασφαλίζει εργοστασιακή αυτονομία 592 χλμ.) και το εμπρός μοτέρ των 227 ίππων. Στην βάση της γκάμας βρίσκεται η μικρότερη έκδοση των 167 ίππων, με μπαταρία 57,7 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 451 χλμ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δυνατότητες φόρτισης. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW, ενώ υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση που επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80%, σε 28 λεπτά.

On and off, road

Αν κάτι έχεις να περιμένεις από μία παρουσίαση της Subaru, αυτό είναι σίγουρα οι offroad καταστάσεις. Εντός έδρας ή στο εξωτερικό, με σκληροτράχηλες ή πιο ήπιες καταστάσεις, το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι της εταιρείας δίνουν πάντοτε έναν πιο περιπετειώδη τόνο στην εκάστοτε εκδήλωση, που εντέλει αντανακλάται και στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Η παρουσίαση του Uncharted δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, ακόμα και αν έγινε εντός Αττικής στην ευρύτερη περιοχή Αφιδνών, Ιπποκράτειου πολιτείας και Άγιου Μερκούριου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνετο και μία εκτός δρόμου διαδρομή, με αρκετά νεροφαγώματα και ύπουλες κροκάλες. Η μόνη παράκληση ήταν για λίγη αυτοσυγκράτηση με το δεξί πεντάλ, προκειμένου να προστατευθούν τα αμιγώς ασφάλτινα ελαστικά.

Από τα σημεία που φρόντισαν οι άνθρωποι της εταιρείας να τονισθεί επανειλημμένως, ήταν η σημασία που έχει δοθεί στην δημιουργία ενός σπορτίφ οδηγικού προφίλ. Αυτό προκύπτει ως απόρροια των επεμβάσεων που έχουν γίνει στις ρυθμίσεις της ανάρτησης (που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και διπλά ψαλίδια πίσω), αλλά και την στήριξη της κρεμαγιέρας απευθείας στο πλαίσιο, πέρα από τα πλεονεκτήματα ενός χαμηλού κέντρου βάρους.

Όλα αυτά γίνονται πολύ γρήγορα αντιληπτά, καθώς κάθεσαι στο δερμάτινο κάθισμα με την πολύ καλή πλευρική στήριξη. Οι συγκρίσεις μάλιστα με την πρόσφατη δοκιμή του Toyota C-HR+ είναι αναπόφευκτες. Το Uncharted διακρίνεται για την συγκριτικά καλύτερη αίσθηση του τιμονιού (υπάρχει και το πρόγραμμα οδήγησης power στην τετρακίνητη έκδοση), ενώ δείχνει και είναι, πιο σφικτό στην απόσβεση, κάτι που μειώνει τις κλίσεις στις στροφές, βελτιώνει την ακρίβεια των αντιδράσεων, έχοντας μόνο ένα πολύ μικρό κόστος σε ότι αφορά την άνεση.

Το κόστος αυτό είναι μικρό καθώς η δυνατότερη έκδοση που οδηγήσαμε, εξοπλίζεται με 20ρηδες τροχούς και ελαστικά με 50αρη προφίλ. Τα συγκεκριμένα Dunlop SportMaxx βελτιώνουν τα περιθώρια πρόσφυσης στην στεγνή άσφαλτο, αλλά δεν ενδείκνυνται για κάτι παραπάνω από μία βόλτα σε ομαλό χωματόδρομο.

Υπάρχουν πάντως και τα απαραίτητα βοηθήματα στην περίπτωση του τετρακίνητου μοντέλου, όπως η περιμετρική κάμερα θέασης, το X-Mode (με λειτουργίες snow/dirt και deep/snow/mud), όπως και το grip control που επιτρέπει την διατήρηση σταθερής ταχύτητας (που επιλέγεται από τον οδηγό) σε ανηφόρες και κατηφόρες.

Φυσικά στην δική μας περίπτωση δεν υπήρξαν παρατράγουδα στους στεγνούς χωματόδρομους που βρεθήκαμε, θα θέλαμε όμως να υπήρχε μία offroad έκδοση του τετρακίνητου μοντέλου, με μικτής χρήσης ελαστικά. Εαν μάλιστα συνοδευόταν από την περίφημη μπλε απόχρωση (θα ήταν μια καλοδεχούμενη εναλλακτική στο μάλλον περιορισμένο χρωματολόγιο) των θρυλικών Subaru, ιδανικά με ασορτί χρυσαφί ζάντες, τότε θα μιλάγαμε για μίας πρώτης τάξεως ηλεκτρική μετενσάρκωση.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών αυτής της παρουσίασης δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα μιας αντιπροσωπευτικής μέσης κατανάλωσης, κάτι που θα γίνει το επόμενο διάστημα, όταν θα μας παραχωρηθεί το αυτοκίνητο για δοκιμή. Στα θετικά είναι πάντως και το ρυθμιζόμενο σύστημα ανάκτησης, έστω και αν παρά τις διάφορες βαθμίδες που ελέγχονται μέσω paddles στο τιμόνι, δεν υπάρχει πραγματική λειτουργία one pedal με ακινητοποίηση του οχήματος.

Μπορεί το τετρακίνητο μοντέλο να μας παρέσυρε για λίγο, με μία ψυχραιμότερη θεώρηση, μάλλον θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τις εμπορικές εκτιμήσεις των ανθρώπων της εταιρείας. Όσο αναζωογονητικό και αν είναι ένα επιτέλους γρήγορο Subaru, η ενδιάμεση δικίνητη έκδοση Long Range είναι ίσως η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή, αφού διατηρεί τα οδηγικά χαρακτηριστικά του Uncharted με καλύτερη αυτονομία και χαμηλότερη τιμή (40.970 ευρώ, έναντι 45.950 ευρώ της τετρακίνητης έκδοσης, όταν η μικρή έκδοση ξεκινάει από τα 37.360 ευρώ, όπου όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το όφελος της κρατικής επιδότησης). Μάλιστα σε όλα τα παραπάνω υπολογίστε την 8ετη εγγύηση, αλλά και ένα άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (με 50% προκαταβολή και 24 μήνες εξόφληση) που προφέρει η ελληνική αντιπροσωπεία.

Έκδοση Μπαταρία Ισχύς Αυτονομία 0-100 Τιμή*

2E-XCITE. 57 kWh. 167 ps. 451 χλμ. 8,7 δλ. 37.360 ευρώ

2E-XCITE+ 77 kWh. 227 ps. 592 χλμ. 7,3 δλ. 40.970 ευρώ

4E-XCITE 77 kWh. 343 ps. 495 χλμ. 5,0 δλ. 45.950 ευρώ

4E-XCITE+ 77 kWh. 343 ps. 490 χλμ. 5,0 δλ. 47.750 ευρώ

(* δεν συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση)