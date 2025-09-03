Μπορεί να μην προλάβαμε να τα γνωρίσουμε εντός έδρας και ήδη η Xpeng παρουσίασε τις ανανεωμένες εκδοχές των προηγμένων αυτών SUV, των οποίων πήραμε μία πρώτη γεύση στο Μόναχο.

Με το σλόγκαν «from horsepower to brainpower» η Xpeng δεν είναι απλώς μία ακόμα κινεζική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων, αλλά ένας οργανισμός που θέλει να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη τεχνολογική επανάσταση που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Για αυτό και ο τομέας των αυτοκινήτων δεν είναι παρά μόνο ο ένας πυλώνας μιας τριπλέτας ενός ευρύτερου οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης της Xpeng, που περιλαμβάνει επίσης ιπτάμενα αυτοκίνητα (η εταιρεία έχει ήδη λάβει παραγγελίες για το Modular Flying Car με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για την επόμενη χρονιά), αλλά και το προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ IRON.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Xpeng μας συστήθηκε επί ολλανδικού εδάφους με το G6, ενώ στο διάστημα που μεσολάβησε ξεκίνησε και η αντιπροσώπευση της εταιρείας στην Ελλάδα από το Autohellas Group του Ομίλου Θ. Βασιλάκη. Όμως, καθώς τα G6 και G9, που αποτελούν την εμπορική αιχμή του δόρατος, έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους από το 2023 και 2022 αντίστοιχα, έφτασε ήδη η ώρα της ανανέωσης.

Με έδρα στην Γκουανγκζού της Κίνας, η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2014, διατηρεί κεντρικά γραφεία στο Πεκίνο, τη Σαγκάη, τη Σίλικον Βάλει, το Σαν Ντιέγκο και όσον αφορά στην Ευρώπη, στο Άμστερνταμ, ενώ υπάρχουν σκέψεις για την δημιουργία ενός εργοστασίου επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Να σημειώσουμε πως το πρώτο Xpeng, το G3, λανσαρίστηκε το 2018, ενώ το 2021 ακολούθησε το Ρ5. Στην γκάμα υπάρχουν τα σεντάν Ρ7+, το νέο Ρ7 που θα κάνει την εμφάνιση του σε λίγες ημέρες στην έκθεση του Μονάχου, ενώ υπάρχει και το SUV G7, αλλά και ένα μεγάλο πολυτελές MPV με τον κωδικό Χ9.

Το 2023 μάλιστα ήταν κομβικής σημασίας χρονιά για την Xpeng, καθώς πέτυχε να αναγνωριστεί ευρωπαϊκά, με αυτό να μεταφράζεται στην εξαγορά του 4,99% των μετοχών της από τον Όμιλο VW έναντι 700 εκ. δολαρίων.

Το ανανεωμένο Xpeng G6

Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το G6 ήταν προφανής η απευθείας στόχευση στον βασιλιά της κατηγορίας, που δεν είναι άλλος από το Tesla Model Y. Το G6 λοιπόν, είναι ένα D-SUV με κουπέ χαρακτηριστικά, που διακρίνεται για την αεροδυναμική σχεδίαση (Cd 0,248), όπου η ανανέωση έφερε επιμέρους αλλαγές κυρίως στο ρύγχος και την ουρά.

Ξεχωρίζει εμπρός η φωτεινή μπάρα Starlight LED με ένα πλάτος που αγγίζει τα 2μ., με το σήμα της εταιρείας να βρίσκεται τοποθετημένο σε περίοπτη θέση. Τα τόξα των θόλων των τροχών είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ στο πίσω μέρος, εκτός από τον νέο διαχύτη και το ματ γκρι λογότυπο XPENG, υπάρχει πλέον μία διαμόρφωση τύπου «Ducktail», που προσθέτει 5 χλστ. στο μήκος του οχήματος, αναδεικνύοντας την εντυπωσιακή του σιλουέτα.

Η νέα έκδοση Black Edition διαφοροποιείται με μαύρο εξωτερικό φινίρισμα, μαύρους σπορ τροχούς 20 ιντσών, μαύρες δαγκάνες φρένων και μαύρα λογότυπα, δίνοντας έτσι έναν επιθετικότερο τόνο στην εμφάνιση.

Στο εσωτερικό, συνεχίζει να δεσπόζει η κεντρική οθόνη των 15,6 ιντσών που συμπληρώνεται από μία δευτερεύουσα 10,25 ιντσών για την πληροφόρηση του οδηγού, με λειτουργικό σύστημα Xmart OS.

Οι αναβαθμίσεις του ανανεωμένου μοντέλου περιλαμβάνουν: μία ξύλινη επένδυση για το ταμπλό, σουέτ οροφή, αναβαθμισμένο ψηφιακό εσωτερικό καθρέφτη 9 ιντσών, τιμόνι νέας σχεδίασης και χειροκίνητα ρυθμιζόμενους αεραγωγούς, την τεχνολογία Heat Boost για αποτελεσματικότερη θέρμανση της καμπίνας, αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης και εμπρός καθίσματα με δυνατότητες θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ

Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με ένα D-SUV μήκους 4.758 χλστ. και μεταξόνιο 2.890 χλστ., μόνο όμως όταν βρεθείς στο εσωτερικό του G6 με την μεγάλη ηλιοροφή να δημιουργεί ένα φωτεινό περιβάλλον, αντιλαμβάνεσαι τα γενναιόδωρα περιθώρια άνεσης που προσφέρει στους πέντε επιβαίνοντες. Υπάρχει άφθονος χώρος για τα πόδια και το κεφάλι, ενώ ρυθμίζεται και η κλίση της πλάτης των πίσω καθισμάτων.

Ο χώρος αποσκευών είναι εξίσου εντυπωσιακός, καθώς φθάνει τα 571 λίτρα σε στάνταρ διάταξη και τα 1.374 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Η σημαντικότερη όμως αλλαγή που φέρνει το ανανεωμένο μοντέλο, έχει να κάνει με την μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 80,8 kWh , που αντικαθιστά την προηγούμενη μπαταρία ιόντων λιθίου των 87,5 kWh.

Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφεται η χρήση ακριβών και λιγότερο βιώσιμων υλικών, όπως το κοβάλτιο, το μαγγάνιο και το νικέλιο, προσφέροντας μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή απόδοση.

Το Xpeng G6 είναι βασισμένο στην in-house πλατφόρμα SEPA 2.0 που υιοθετεί μια αρχιτεκτονική 800V, χάρη στην οποία επιτυγχάνεται μία υψηλή μέγιστη ισχύς φόρτισης που πλέον φτάνει τα 451 kW. Αυτό σημαίνει, ότι μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά, προσφέροντας αυτονομία έως 535 χλμ, με τροχούς 18 ιντσών.

Για την ώρα, υπάρχουν οι εκδόσεις Long Range και Performance που τροφοδοτούνται από την μπαταρία των 80,8 kWh, ενώ αργότερα θα προστεθεί και μία αρχική έκδοση standard, με μικρότερη μπαταρία 68 kWh. Η Long Range έκδοση είναι πισωκίνητη με ένα ηλεκτρικό μοτέρ απόδοσης 297 ίππων και 440 Nm ροπής, ενώ η έκδοση Performance είναι τετρακίνητη, καθώς διαθέτει ένα επιπλέον μοτέρ στον εμπρός άξονα απόδοσης 190 ίππων και 220 Nm ροπής.

Από εκεί και πέρα, οι μηχανικοί της εταιρείας, προχώρησαν σε μικροεπεμβάσεις στην ανάρτηση, το τιμόνι, την λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης και την διαχείριση της ενέργειας.

Στο υπερ-άνετο περιβάλλον του Xpeng G6, το πρώτο στοιχείο που απολαμβάνουν οι επιβάτες είναι η εξαιρετική ποιότητα κύλισης. Ακόμα και στην Black Edition, με τους 20ηδες τροχούς που είχαμε στην διάθεση μας, η άνεση διατηρείται σε υψηλό επίπεδο, ενώ μπορεί να διακρίνει κάποιος και ορισμένα σπορτίφ χαρακτηριστικά.

Το πλαίσιο συνολικά είναι ιδιαίτερα στιβαρό και το τιμόνι μέτριου βάρους χωρίς να ενοχλεί η ηλεκτρική του αίσθηση. Υπάρχουν έξι διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης (σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο), με τον οδηγό να μπορεί να επέμβει στο τιμόνι, το πεντάλ των φρένων και την ανάκτηση (τρείς βαθμίδες και λειτουργία one pedal).

Παρά το βάρος των 2,2 τόνων, το Xpeng G6 των 487 ίππων και των 4,1 δλ. δεν έχει κανένα πρόβλημα να ακολουθήσει τα όρια ταχύτητας στην γερμανική αούτομπαν, ακόμα και όταν αυτά δεν υπάρχουν.

Η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στους τομείς της αεροδυναμικής και της διαχείρισης της ενέργειας, αντικατοπτρίζεται στην μέση κατανάλωση, η οποία σε μία διανυθείσα απόσταση περίπου 150 χλμ. μικτών συνθηκών, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 17,5 kWh/100 χλμ.

Μπορεί στα μέρη μας να μην διαθέτουμε το ευρύ δίκτυο των ταχυφορτιστών της Ionity που συναντήσαμε στα περίχωρα του Μονάχου, σίγουρα όμως οι υψηλές δυνατότητες ταχείας DC φόρτισης αποτελούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τις τιμές, που θα διαμορφωθούν οριστικά προς τα τέλη της χρονιάς οπότε και θα γίνει το λανσάρισμα του G6 στην ελληνική αγορά. Οι πρώτες εκτιμήσεις πάντως, κάνουν λόγο για ένα σημείο εκκίνησης γύρω στα 42.000 ευρώ για την standard έκδοση, ενώ η Long Range τοποθετείται στα 45.000 ευρώ περίπου.

Η οκταετής εγγύηση και ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο είναι πάντοτε χρήσιμα εμπορικά όπλα. Το Xpeng G6 όμως, μόλις καταφέρει να διεκδικήσει την αναγνωρισιμότητα που του αξίζει, δείχνει ότι πρόκειται για πρόταση που σέβεται την έννοια της ποιότητας, καταθέτοντας τεχνολογία την οποία θα ζήλευαν πολλοί ευρωπαίοι ανταγωνιστές.

XPENG G6 Long Range / Performance

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 μοτέρ πίσω / 2 μοτέρ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 297 / 487 ίπποι

ΡΟΠΗ: 440 / 660 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς / Στους 4 τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠ. Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LFP 80,8 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.758×1.920×1.650 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.890 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 571-1.374 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.115 / 2.220 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,7 / 4,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 202 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 17,5 / 18,4 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA : 535 / 510 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 9,2 ώρες (5-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (451 kW) 12 λ. (20-80%)

Xpeng G9. Μια λιμουζίνα με SUV ενδυμασία

To Ultra Smart Premium Xpeng G9 αποτελεί τη ναυαρχίδα της μάρκας. Σε αυτό συνηγορούν: οι μεγάλες διαστάσεις με το μήκος να αγγίζει τα 4,9μ., η επιβλητική εμφάνιση και η προηγμένη τεχνολογία με ηλεκτρική κινητικότητα νέας γενιάς.

Οι εξωτερικές αλλαγές του ανανεωμένου μοντέλου είναι τόσο διακριτικές σε σχέση με τον (έτσι και αλλιώς άγνωστο) προκάτοχο, που μόνο εάν σταθούν πλάι πλάι θα μπορέσει κανείς να τις εντοπίσει, με κυριότερη την νέα μάσκα που ενσωματώνει ένα γεωμετρικό σχέδιο για το διακριτικά τοποθετημένο 3D ραντάρ.

Το επιβλητικό SUV διαθέτει στάνταρ ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών, πόρτες με μηχανισμό soft-close και ηλεκτρική πίσω πόρτα με λειτουργία hands-free, ενώ υπάρχει και Black Edition εκδοχή, που ξεχωρίζει από το ολόμαυρο εξωτερικό φινίρισμα, με μαύρο λογότυπο, αν και οι πορτοκαλί δαγκάνες δίνουν έναν «ιδιαίτερο» τόνο στις επίσης μαύρες ζάντες.

Στο εσωτερικό, το Xpeng G9 υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τον χαρακτήρα της ναυαρχίδας, σε ότι αφορά την ποιότητα και την πολυτέλεια. Διαθέσιμη σε τέσσερις εκλεπτυσμένες χρωματικές επιλογές (συμπεριλαμβανομένης της νέας Coffee Brown εκδοχής), η καμπίνα διακρίνεται για το επίπεδο ηχομόνωσης (με εσωτερικό θόρυβο μόλις 35 dB όταν το όχημα είναι σταματημένο και 53,9 dB κατά την κίνηση, σύμφωνα με τις μετρήσεις του κατασκευαστή), ενώ το 95% των επιφανειών είναι υπενδεδυμένο με μαλακά υλικά υψηλής ποιότητας.

Φυσικά, τον πρώτο λόγο έχει η ευρυχωρία, χάρη στις γενναιόδωρες διαστάσεις 4.891 χλστ. μήκος, 1.937 χλστ. πλάτος και 1.680 χλστ. ύψος, με το μεταξόνιο να αγγίζει τα 3μ. Το μέγεθος του χώρου αποσκευών είναι εξίσου εντυπωσιακό, ξεκινώντας από τα 660 λίτρα και φθάνοντας έως τα 1.576 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει και ένα frunk, 71 λίτρων.

Όλοι οι επιβάτες έχουν στην διάθεσή τους εργονομικά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με δυνατότητες θέρμανσης, κλιματισμού και μασάζ.

Ο σχεδιασμός των τριών οθονών στο Xpeng G9 παραμένει με πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και δύο οθόνες 14,96 ιντσών (η δεύτερη χρησιμοποιείται από τον συνοδηγό με λειτουργία privacy προκειμένου να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού).

Στην καρδιά του ηλεκτρονικού συστήματος βρίσκεται ο επεξεργαστής NVIDIA Orin-X και το chipset Qualcomm Snapdragon 8295, ελέγχοντας το σύστημα πολυμέσων και υποβοήθησης οδήγησης, προσφέροντας παράλληλα πλήρως αυτοματοποιημένη στάθμευση, λειτουργία αντίστροφής πορείας με μνήμη της τελικής διαδρομής και δυνατότητα απομακρυσμένης κλήσης του οχήματος.

Όπως συνέβη και με το Xpeng G6, έτσι και στο G9, χρησιμοποιείται η μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) με χωρητικότητα 79 kWh και 93,1 kWh. Απαλλαγμένη από σπάνια ορυκτά όπως κοβάλτιο, μαγγάνιο και νικέλιο, η μπαταρία είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή απόδοση.

Το σύστημα κίνησης νέας γενιάς υποστηρίζεται από την μπαταρία 5C Supercharging AI της Xpeng και την ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική 800V. Ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζει, στην περίπτωση της μπαταρίας των 93 kWh φόρτιση από 10% σε 80% σε μόλις 12 λεπτά, προσφέροντας μέγιστη ισχύ φόρτισης 525 kW και προσθέτοντας αυτονομία άνω των 450 χιλιομέτρων σε μόλις 10 λεπτά.

Η λογική των διαθέσιμων εκδόσεων, είναι παρόμοια με του G6. Και το Xpeng G90 διαθέτει την standard έκδοση με την μικρότερη μπαταρία των 79 kWh αυτονομίας 502 χλμ., με το μοτέρ των 350 ίππων, να χαρίζει επιτάχυνση 6,6 δλ. για τα 0-100 χλμ./ώρα.

Πισωκίνητη με ίδια απόδοση είναι και η Long Range έκδοση με την μπαταρία των 93 kWh, με την αυτονομία να φθάνει στα 565 χλμ., ενώ στην κορυφή βρίσκεται η δικινητήρια έκδοση Ρerformance που αποδίδει συνολικά 575 ίππους, με την επιτάχυνση για τα 0-100 χλμ./ώρα να περιορίζεται στα 4,2 δλ., ενώ έχει αυτονομία 540 χλμ. (σε όλες τις εκδόσεις η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 200 χλμ./ώρα).

Ο χαρακτηρισμός «λιμουζίνα με SUV ενδυμασία» επιβεβαιώνεται από την πρώτη στιγμή που θα οδηγήσεις το Xpeng G9, ακόμα και στην κορυφαία έκδοση performance. Όλα είναι ρυθμισμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή άνεση.

Το τιμόνι, ποτέ δεν γίνεται ιδιαίτερα βαρύ, ενώ η ανάρτηση με αερόσουστες και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, μπορεί να μην χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τίποτε ιδιαίτερες κακοτεχνίες στους γερμανικούς δρόμους πέριξ του Μονάχου, αλλά ακόμα και έτσι διατηρούσε πάντοτε μία «αφράτη» αίσθηση.

Το πεδίο δράσης του Xpeng G90 είναι ο ανοικτός δρόμος και τα μακρινά ταξίδια όπου καταπίνει εύκολα τα χιλιόμετρα, μιας και μέσα στην πόλη νιώθει άβολα λόγω διαστάσεων, κάτι που ισχύει και σε μία σβέλτη, σφικτή διαδρομή λόγω όμως της μαλακής ρύθμισης της ανάρτησης.

Μπορεί τα 60.000 ευρώ που υπολογίζεται ότι θα ξεκινάει η standard έκδοση του G9 να φαίνονται ως ένα υψηλό τίμημα για ένα όχημα που έτσι και αλλιώς ξεφεύγει από την εγχώρια πραγματικότητα, δεν είναι όμως τόσο υψηλό εάν συνυπολογιστεί το επίπεδο άνεσης και πολυτέλειας που προσφέρει, ο πλουσιότατος εξοπλισμός, η προηγμένη τεχνολογία, καθώς και η κατηγορία στην οποία ανήκουν καταξιωμένοι, αλλά πολύ ακριβότεροι ανταγωνιστές.