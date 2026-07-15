H γκάμα του Jeep Compass εμπλουτίζεται με την προσθήκη τoυ plug in υβριδικού μοντέλου, καθώς και της κορυφαίας τετρακίνητης ηλεκτρικής έκδοσης, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε στην Γερμανία.

Το νέο Jeep Compass είναι ένα παγκόσμιο μοντέλο, που σχεδιάστηκε στο Τορίνο, παράγεται επί ιταλικού εδάφους στο εργοστάσιο Μέλφι, ενώ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Jeep, έχοντας στο ενεργητικό του πάνω από 2,5 εκ. πωλήσεων από το 2006.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Jeep στην Ευρώπη, Fabio Catone, η αμερικανική εταιρεία θέλει να επεκτείνει την γκάμα της, που αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί σε δύο μόλις μοντέλα, καθώς τα Wrangler και Grand Cherokee δεν συμβαδίζουν με το αυστηρό καθεστώς εκπομπών ρύπων της ευρωπαϊκής αγοράς.

Αρχικά, λοιπόν, μέσα στην επόμενη χρονιά, αναμένεται το Recon, η νέα ναυαρχίδα της εταιρείας, που θα είναι ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV που βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Large . Κατόπιν, σειρά θα έχει ένα νέο εξηλεκτρισμένο D-SUV που θα εξελιχθεί σε συνεργασία με την Dongfeng, ενώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας η αμερικανική εταιρεία θα ολοκληρώσει μία γκάμα έξι μοντέλων, με την προσθήκη δύο νέων B-SUV μοντέλων που θα τοποθετηθούν πάνω από το Avenger.

Πρόκειται για ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο μοντέλο (κάποιο εκ των δύο πιθανολογείται ότι θα αναβιώσει και το όνομα Renegade), τα οποία θα βασίζονται στη νέα ευέλικτη πλατφόρμα STLA One της Stellantis αναφορικά με το μεταξόνιο, την μετάδοση της κίνησης και τα πολυενεργειακά συστήματα κίνησης.

Προτού όμως επικεντρωθούμε στα νέα στοιχεία του Compass, θα πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε το όποιο μπέρδεμα μπορεί να δημιουργεί ο κωδικός 4xe, αφού είναι προφανές ότι αφορά στην μετάδοση της κίνησης σε όλους τους τροχούς, αλλά με ένα διαφορετικό εξηλεκτρισμένο υπόβαθρο κατά περίπτωση.

Βλέπετε στην προηγούμενη γενιά του Compass αφορούσε στην plug-in υβριδική έκδοση, ενώ στο μικρότερο Avenger καταδεικνύει την ισχυρότερη αυτοφορτιζόμενη υβριδική υλοποίηση του και τώρα στο νέο Compass βασίζεται σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Φυσικά, η τεχνολογία προέρχεται από τον όμιλο Stellantis και βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium, με μερικές νέες προσθήκες (πίσω μοτέρ και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα αντάξιο του ονόματος Jeep.

More Compass

Συνεχίζοντας στον δρόμο που χάραξε η τρίτη γενιά του, το Jeep Compass συνδυάζει τη θρυλική off-road κληρονομιά της μάρκας με αυξημένους χώρους, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και ποικιλία υβριδικών και ηλεκτρικών κινητήρων, για καθημερινή χρήση στην πόλη αλλά και σε απαιτητικές διαδρομές εκτός αυτής.

Μετά λοιπόν από τις αρχικές εκδόσεις, αυτή με ήπιο υβριδικό σύστημα 145 ίππων και εκείνη με ηλεκτρικό μοτέρ 213 ίππων και μπαταρία 74 kWh, σειρά έχουν οι ισχυρότερες παραλλαγές, τις οποίες είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε στην Γερμανία.

Καταρχήν είναι η επαναφορτιζόμενη έκδοση e-hybrid plug-in, στην οποία συνεργάζονται ένας 1.600αρης τούρμπο βενζινοκινητήρας 150 ίππων, με ένα ηλεκτρικό μοτέρ 125 ίππων, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των επτά σχέσεων.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μία μπαταρία 17,9 kWh, ενώ για την αναπλήρωση φροντίζει ένας on board φορτιστής των 7,4 kW (στον επιπλέον εξοπλισμό δεν συμπεριλαμβάνεται δυνατότητα, DC ή ισχυρότερης AC φόρτισης).

Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος ανέρχεται στους 225 ίππους και τα 350 Nm ροπής, που αρκούν για να επιταχύνουν την μάζα των 1.924 κιλών, σε 8 δλ. από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα, όταν η τελική ταχύτητα φτάνει στα 216 χλμ./ώρα.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι χάρη στη μεγαλύτερη μπαταρία και την αυξημένη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ βενζίνης σε σχέση με το απελθών μοντέλο, η αυτονομία έχει αυξηθεί κατακόρυφα, φτάνοντας τα 94 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικά και τα 978 χλμ. συνολικά.

Στην κορυφή της γκάμας του Compass βρίσκεται πλέον η έκδοση 4xe, η οποία όπως είπαμε δεν βασίζεται πια στο phev σύστημα, αλλά σε μία αμιγώς ηλεκτρική υλοποίηση.

Αποδίδει 375 ίππους χάρη σε δύο ηλεκτροκινητήρες, 157 kW εμπρός και 132 kW πίσω. Συνδυάζεται με μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 96,1 kWh που προσφέρει αυτονομία 606 χλμ., ενώ η φόρτιση από το 20% έως το 80% απαιτεί 27 λεπτά.

Όσοι θέλουν περισσότερα περιθώρια πεδίου ηλεκτρικής δράσης, μπορούν να επιλέξουν την προσθιοκίνητη έκδοση Long Range των 231 ίππων, που χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία λιθίου των 96,1 kW, εξασφαλίζοντας όμως μία εντυπωσιακή αυτονομία, που σύμφωνα με τον κατασκευαστή φτάνει έως και τα 674 χλμ.

Μπορεί λοιπόν το Compass 4xe να είναι πια ένα ηλεκτρικό SUV, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα πραγματικό Jeep, έστω και αν οι ορκισμένοι οπαδοί της μάρκας θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις παραδοσιακές σκληροπυρηνικές υλοποιήσεις.

Το κορυφαίο ηλεκτροκίνητο Compass μπορεί, και διεκδικεί τον τίτλο του πιο ικανού SUV στις off-road διαδρομές στην κατηγορία του, διαθέτοντας αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 10 χλστ. (συνολικά 210 χλστ.), εξαιρετικές γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αποχώρησης (28°, 17°, 31° αντίστοιχα), καθώς και δυνατότητα διέλευσης υδάτινου εμποδίου, βάθους έως 480 χλστ.

Στις αλλαγές που έγιναν στη συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνονται: το σύστημα hill descent, η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, καθώς και ένα ειδικά εξελιγμένο πίσω μοτέρ το οποίο μέσω μειωτήρα προσφέρει 3.100 Nm ροπής στους πίσω τροχούς, επιτρέποντας την αναρρίχηση σε κλίσεις 20% ακόμα και με μηδενική πρόσφυση στον εμπρός άξονα.

Για την περίσταση οι μηχανικοί της εταιρείας έχουν πλαισιώσει το σύστημα προγραμμάτων οδήγησης Selec -Terrain το οποίο εδώ περιλαμβάνει και δυνατότητα κλειδώματος της τετρακίνησης), με ένα ειδικά εξελιγμένο σύστημα ελέγχου ολίσθησης των τροχών, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μοντέλο του ομίλου Stellantis. Σκοπός είναι ο έλεγχος της πρόσφυσης να λειτουργεί προληπτικά και όχι διορθωτικά «κατόπιν εορτής», περιορίζοντας το σπινάρισμα πριν αυτό εμφανιστεί.

Με όλα αυτά, το τετρακίνητο Compass δεν θα μπορούσε να αρκεστεί σε ένα απλό σηματάκι πίσω. Προκειμένου να διαφοροποιηθεί οπτικά από τα υπόλοιπα αδελφάκια του, το 4xe διαθέτει διαφορετικούς προφυλακτήρες (εξού και οι βελτιωμένες γωνίες), φυσικά ελαστικά μικτής χρήσης M+S (καλό είναι να παραδειγματίζονται και άλλοι κατασκευαστές που διατυμπανίζουν offroad βλέψεις), αλλά και το χαρακτηριστικό Jeep shield (υπάρχει από την εποχή του αρχέτυπου Willys), το οποίο είναι αυτή η χαρακτηριστική σκουρόχρωμη αντιχαρακτική επιφάνεια για την προστασία του ρύγχους, των προβολέων και της εμπρός κάμερας που έχει τοποθετηθεί ψηλότερα.

Στο εσωτερικό οι αλλαγές συμβαδίζουν με τον off-road χαρακτήρα του Compass. Ξεχωρίζουν οι νέες επενδύσεις από τεχνητό δέρμα και ανθεκτικό ύφασμα , στο πίσω μέρος της πλάτης των καθισμάτων υπάρχουν ανθεκτικά πλαστικά καλύμματα με το σύστημα MOLLE, για ευέλικτες λύσεις στη στη συγκράτηση διάφορων αντικειμένων, ενώ υπάρχουν και λαστιχένια πατάκια για αποτελεσματικότερη προστασία της μοκέτας από λάσπη και νερό.

Από εκεί και πέρα o ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής των 16 ιντσών κυριαρχούν στο ταμπλό, με αρκετούς φυσικούς διακόπτες να δίνουν το παρών για αποτελεσματικότερο έλεγχο των διαφόρων λειτουργιών.

Το Compass στη γερμανική εξοχή

Αν και έχουμε βρεθεί πολλές φορές στην Γερμανία, οι ευκαιρίες που έχουν παρουσιαστεί κατά το παρελθόν για εκτός δρόμου οδήγηση, ήταν ελάχιστες. Αυτή την φορά όμως η Jeep είχε οργανώσει μία άρτια εκδήλωση, σε μία ιδιωτική έκταση μέσα σε δάσος, η οποία εκτός από τις τυπικές διαδρομές περιελάμβανε και μία σειρά από πολύ απαιτητικές δοκιμασίες, που σπάνια συναντά κανείς στην παρουσίαση ενός ηλεκτρικού SUV.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο offroad playground είχαμε την ευκαιρία να δούμε πως το νέο 4xe τα βγάζει πέρα με δοκιμασίες απότομης ανάβασης και κατάβασης, διέλευσης υδάτινου εμποδίου, αιώρησης cross axle και φυσικά κίνησης σε έντονα ανώμαλο πετρώδες έδαφος. Με καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές, τη βοήθεια από την κάμερα περιμετρικής θέασης και το πρόγραμμα sand/mud το οποίο περιορίζει στο ελάχιστο τα περιθώρια ολίσθησης, το 4xe τα έβγαλε πέρα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, αποδεικνύοντας τις ικανότητες του, οι οποίες εκτείνονται πέρα από τις απαιτήσεις ενός μέσου αγοραστή.

Εκτός όμως από το ηλεκτρικό 4xe είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε σε ασφάλτινες διαδρομές την phev έκδοση. Το πρώτο φυσικά στοιχείο που αντιλαμβάνεσαι είναι η περίσσια δύναμη σε σχέση με την απλή έκδοση e-hybrid, αλλά και η καθολική βελτίωση σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο, σε ότι έχει να κάνει με την λειτουργία της ανάρτησης, την οδική συμπεριφορά και την αίσθηση του τιμονιού.

Θα θέλαμε πάντως να ρυθμιζόταν η ανάκτηση ενέργειας σε περισσότερες βαθμίδες, όπως ισχύει στο ηλεκτρικό μοντέλο.

Άμεσα αναμένεται να γίνουν γνωστές οι τιμές των νέων εκδόσεων σηματοδοτώντας και την έναρξη των παραγγελιών, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται προς τα τέλη της χρονιάς.

JEEP COMPASS E-HYBRID PLUG IN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.596 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 150 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 300 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 125 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 350 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΚΗ IΣΧΥΣ: 225 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 350 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 17,9 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 7 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.552 x 1.904 x 1.652 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.795 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 550 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.924 κιλά

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 200 χλστ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 216 χλμ./ώρα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 94* / 978 ** χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (7 kW): 2ω. 53 λ. (0-100%)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 58-63 γρ./χλμ.

*/** Αμιγώς ηλεκτρική / Συνολική

JEEP COMPASS 4xe

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΚΗ ΙΣΧΥΣ: 375 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΚΗ ΡΟΠΗ: 577 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 96,1 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ): 4.552 x 1.928 x 1.675 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.795 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 550 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.185 κιλά

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 210 χλστ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 606 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 10,5 ωρ. (0-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (160 kW): 28 λ. (10-80%).