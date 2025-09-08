Στην τέταρτη γενιά του, το Mazda 6 συνεχίζει να είναι ένα σεντάν, μόνο που τώρα πια το γράμμα «e» προδίδει την αμιγώς ηλεκτρική του υπόσταση, σε ένα σύνολο όπου το ντιζάιν και η ποιότητα είναι μεταξύ εκείνων των στοιχείων που αποτυπώνουν την διαφορετική φιλοσοφία της Mazda.

H Mazda είναι μία χαμηλών τόνων εταιρεία, που προτιμά να δίνει έμφαση στην ουσία και λιγότερο στις εφήμερες εντυπώσεις. Με τη σιγουριά που της δίνουν τα εμπορικά αποτελέσματα, κάτι που μεταφράζεται σε πωλήσεις 174.000 και 1.303.000 μονάδων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα, συνεχίζει να ακόλουθοι την δική της (μοναχική ορισμένες φορές) πορεία.

Έχει επιλέξει να ακολουθήσει μία πολύ-ενεργειακή προσέγγιση, χωρίς να απορρίπτει καμιά λύση, όσο ιδιαίτερη και αν είναι, όπως για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό range extender με wankel κινητήρα (R-EV). Ακόμα και η πρώτη της απόπειρα στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από το ιδιαίτερο MX-30, με τα καλά του (βλέπε ντιζάιν) και τα κακά του (αυτονομία) χαρακτηριστικά.

Τώρα όμως, ήρθε η ώρα της δεύτερης ηλεκτρικής απόπειρας, με θέμα ένα σεντάν της μεσαίας κατηγορίας, αν και για να ακριβολογούμε δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυπικό σεντάν, αλλά με ένα πεντάθυρο κουπέ. Μπορεί όλοι να ασχολούνται με τα SUV, η Mazda όμως αποφάσισε για μία ακόμα φορά να πάει κόντρα στο ρεύμα και να εξηλεκτρίσει το 6αρι.

Μπορεί οι τρείς προηγούμενες γενιές που παρουσιάστηκαν το 2002, 2007 και 2013 να της απέφεραν 1.039.000 και 4.039.000 πωλήσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αυτή την φορά όμως το εγχείρημα περνάει μέσα από έναν ολιγομελή, αλλά σκληρό ανταγωνισμό, με έντονες δόσεις κινεζικών γονιδίων, κάτι που ισχύει και για το Mazda 6e, το οποίο εξελίχθηκε και παράγεται από την συνεργασία της εταιρείας με την Changan.

Στο δρόμο του Mazda 6e λοιπόν θα βρεθούν τα ευρωπαϊκά BMW i4, Mercedes CLA, Polestar 2 και VW ID.7, το κορεάτικο Hyundai Ioniq 6, το κινέζικο BYD Seal και φυσικά ο αμερικάνος «βούβαλος», το Tesla Model 3.

Η εμφάνιση του Mazda 6e

H νέα γενιά αποφάσισε να απαρνηθεί τον κλασικό τρίτο όγκο, για χάρη μιας ρευστής σιλουέτας, όπου οι αψίδες της οροφής και τα πλευρικά παράθυρα φτάνουν κυριολεκτικά μέχρι την πίσω άκρη. Εκεί μάλιστα βρίσκεται ένα μετακινούμενο (!) σπόιλερ και τα εντυπωσιακά φώτα που περικλείουν όχι το σήμα, αλλά το όνομα πλέον της εταιρείας.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό όμως είναι το ρύγχος, με την μεγάλη μάσκα να δεσπόζει καθώς το περίγραμμά της φωτίζεται ολόκληρο και ενώνεται με τα μακρόστενα φώτα. Αν και πολλοί κατασκευαστές αποφεύγουν πια την χρήση νίκελ και χρωμίου, η Mazda επιμένει στις κλασσικές αξίες.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η εξαιρετική ποιότητα των υλικών και του φινιρίσματος στο εσωτερικό, το οποίο μάλιστα είναι διαθέσιμο σε τρείς εναλλακτικές αποχρώσεις. Σε κάθε περίπτωση δεσπόζει η πολύ μεγάλη κεντρική οθόνη των 14 ιντσών, που δεν θα μπορούσε, φυσικά λόγω μεγέθους, να βρίσκεται μέσα στο ταμπλό όπως μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα η εταιρεία και πλαισιώνεται από τον μικροκαμωμένο πίνακα οργάνων και ένα μεγάλο head up display.

Καθώς το μήκος φθάνει τα 4.921 χλστ. και το μεταξόνιο αγγίζει τα 2,9 μ., οι χώροι που αναλογούν για τους επιβάτες δεν θα μπορούσαν παρά να είναι πλουσιοπάροχοι, με την στάνταρ μεγάλη ηλιοροφή να μειώνει ελαφρά τον διαθέσιμο χώρο για το κεφάλι.

Ανοίγοντας την τεράστια πέμπτη πόρτα αποκαλύπτεται ένας αρκετά ικανοποιητικός χώρος αποσκευών 336 λτ. που μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 1.074 λτ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο frunk κάτω από το εμπρός καπό, χωρητικότητα 74 λίτρων, με ένα πολύ πρακτικό αφαιρούμενο καλάθι.

Η διαθέσιμη γκάμα

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία του ανταγωνισμού, η Mazda αποφάσισε να μείνει μακριά από ένα performance τμήμα της αγοράς, με τετρακίνητες δικινητήριες παραλλαγές. Έτσι, το Mazda 6e θα είναι διαθέσιμο σε δύο πισωκίνητες εκδόσεις. Στην εισαγωγική έκδοσή του βρίσκουμε μία μπαταρία LFP (φωσφορικού λιθίου σιδήρου) 68,8 kWh, με αυτονομία 479 χλμ. απόδοσης 258 ίππων και 320 Nm., με μέγιστη ισχύ ταχυφόρτισης στα 165 k.W.

Η έκδοση Long Range φοράει μπαταρία NMC (νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου) 80 kWh, η οποία αυξάνει την αυτονομία στα 552 χλμ,, αλλά παραδόξως (για τα δεδομένα του ανταγωνισμού), διαθέτει έναν ελαφρώς λιγότερο ισχυρό κινητήρα 246 ίππων και μία πολύ χαμηλότερη ισχύ ταχυφόρτισης στα 90 kW.

Αμφότερες εκδόσεις διαθέτουν AC φορτιστή 11 kW, που επιτρέπει την ολοκληρωτική αναπλήρωση της ενέργειας σε 7,5 και 8,5 ώρες αντίστοιχα. Με το βάρος και των δύο εκδόσεων να υπερβαίνει τους 2 τόνους, η επίδοση για την επιτάχυνση από στάση διαμορφώνεται στα 7,6 (standard range) και 7,8 δλ. (long range), ενώ η τελική ταχύτητα βρίσκεται στα 175 χλμ./ώρα.

Βρεθήκαμε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Mazda στο Λεβερκούζεν, για μία πρώτη επαφή με το πρώτο πραγματικό ηλεκτροκίνητο Mazda, μιας και θεωρούμε ότι το μικρό ΜΧ-30 ήταν μία πρόταση με σαφή αστικό προσανατολισμό και δυνατότητες.

Από την πρώτη στιγμή που αντικρίζεις το 6e σε κερδίζει με το παρουσιαστικό, είτε πρόκειται για την πάντοτε εντυπωσιακή κόκκινη απόχρωση, είτε για αυτή την νέα απόχρωση, του «λιωμένου χαλκού» που βλέπεται στις φωτογραφίες.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο εσωτερικό, όπου εκτός από την κορυφαία ποιότητα και την βολική θέση οδήγησης, απολαμβάνεις την εξαιρετική ηχομόνωση που αναδεικνύει τις ικανότητες του ηχοσυστήματος της Sony (με επιπλέον ηχεία «θαμμένα» στο προσκέφαλο του οδηγού).

Στον δρόμο το Mazda 6e στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό άνεσης και ακριβούς οδικής συμπεριφοράς. Ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει την απόκριση, την αίσθηση του τιμονιού και τον βαθμό ανάκτησης (υπάρχουν τέσσερα επίπεδα, χωρίς όμως κανένα να είναι one pedal).

Στην χώρα μας αναμένεται μέσα στο τελυταίο τρίμηνο, οπότε και θα ανακοινωθούν οι αναλυτικές τιμές (ενδεικτικά, στην Γερμανία ξεκινάει από τα 45.000 ευρώ).

MAZDA 6e Standard / Long range

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 258 / 246 ίπποι

ΡΟΠΗ: 320 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 68,8 / 80 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.921×1.890×1.491 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.895 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 336-1.074 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.028 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,6 / 7,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 16,6 / 16,5 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA : 479 / 552 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 0-100%: 7,5 / 8,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80%: 24 λ. (165 kW) / 47 λ. (90 kW)