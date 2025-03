Οδηγούμε στην Ισπανία το νέο Citroen C3 Aircross

Το νέο Citroen C3 Aircross ξεκινάει από λευκό χαρτί, αφού σχεδόν ανεβαίνει σε κατηγορία, όχι όμως και σε κόστος, όντας διαθέσιμο ακόμα και ως 7θέσιο, με συμβατικούς, υβριδικούς και αμιγώς ηλεκτρικούς κινητήρες.

Το νέο Citroen C3 Aircross έρχεται να δώσει σήμερα μια νέα πνοή και προοπτική στα B-SUV οχήματα. Και αυτό όχι μόνο λόγω της «multi-energy» προσέγγισής του όσον αφορά στα συστήματα κίνησης που φιλοξενεί, αλλά πρωτίστως στο γεγονός ότι είναι πλέον ένα B-SUV που μεγιστοποιεί τις χωροταξικές του δυνατότητες, προσφέροντας την ευχέρεια μεταφοράς έως και 7 επιβατών.

C3 to the max

Το νέο Aircross, μπορεί να μην δείχνει πιο SUV από πριν, είναι όμως μεγαλύτερο και σίγουρα αρκετά διαφορετικό. Οι καμπύλες του προηγούμενου μοντέλου έχουν δώσει τη θέση τους στις ακμές και στις ευθείες γραμμές. Το νέο, μεγάλο σήμα, αποτελεί την ταυτότητα του μοντέλου, με το διπλό ανεστραμμένο V να βρίσκει διακριτικά εφαρμογή στους προφυλακτήρες, στην πέμπτη πόρτα, αλλά και στους θόλους.

Οι τελευταίοι είναι βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος με ασημί και μαύρες λεπτομέρειες, ενισχύοντας την περιπετειώδη φιλοσοφία που θέλει να δώσει στο μοντέλο της η Citroen. Κάτι που υποστηρίζει εμφατικά μάλιστα και με το μεγάλο καθαρό ύψος από το έδαφος που ξεπερνάει τα 200 χλστ. (193 χλστ. στην ηλεκτρική παραλλαγή).

Ουσιαστικά, η Stellantis και η Citroen ειδικότερα, εφαρμόζει μία έξυπνη στρατηγική, επιχειρώντας να κυκλώσει από τα άκρα την κατηγορία των κόμπακτ SUV. Στην βάση της κατηγορίας γύρω στα 4 μέτρα, τοποθετείται το απλό C3 (αν και η γαλλική εταιρεία επιμένει να το αντιμετωπίζει ως ένα saloon!), όταν το Aircross στρογγυλοκάθεται στο ανώτερο άκρο (ίσως και ακόμα πιο πάνω).

Όταν λέμε λοιπόν ότι το νέο Aircross μεγάλωσε, το εννοούμε απόλυτα, αφού σχεδόν άλλαξε κατηγορία, μιας και τώρα έφθασε να είναι τόσο μακρύ όσο ένα Jeep Compass, ξεπερνώντας ένα Skoda Karoq. Από πλευράς μεγέθους, το νέο C3 Aircross δεσπόζει με τα 4,39 μ. του μήκους του , ενώ το μεταξόνιο -που σημειωτέον δεν διαφέρει στις 5θέσιες και 7θέσιες παραλλαγές– φτάνει τα 2,67 μ., προσφέροντας έναν χώρο αποσκευών ο οποίος στη βασική διαμόρφωση φτάνει τα 460 λίτρα.

Πέρα λοιπόν από τα εμφανή οφέλη σε ότι αφορά το πόρτ μπαγκάζ, (όπου πλέον μπορούν να χωρέσουν ακόμα και δύο επιπλέον θέσεις για μικροκαμωμένους επιβάτες) και την ευρυχωρία στις πίσω θέσεις, ένα επιπλέον πλεονέκτημα έχει να κάνει με το μεγάλο άνοιγμα της πίσω πόρτας που διευκολύνει την πρόσβαση (ένα θέμα στο οποίο χωλαίνουν τα B–SUV Stellantis εξαιρουμένου του Peugeot 2008).

Από εκεί και πέρα, στο εσωτερικό του γαλλικού SUV οι ομοιότητες με το νέο C3 είναι καθολικές. Το ταμπλό δύο επιπέδων δίνει το παρών μαζί με το μικρό σε διάμετρο τιμόνι, συνθέτοντας αυτό που η εταιρεία ονομάζει C–Zen Lounge. Ο μακρόστενος πίνακας οργάνων είναι τοποθετημένος ψηλά και μακριά, παραπέμποντας σε head-up display (σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της Citroen), κάτι που καθιστά την υλοποίηση της Citroen πιο αποτελεσματική (δηλαδή, βολική) σε σχέση με το προηγούμενο i-Cockpit της Peugeot.

Στο κέντρο του ταμπλό με τις υφασμάτινες ενθέσεις στο κάτω τμήμα του, δεσπόζει μία ανεξάρτητη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας με διαγώνιο 10,25 ίντσες, που προσφέρει ασύρματη σύνδεση με Android Auto, Apple CarPlay και 3D πλοήγηση

Η πρώτη και η δεύτερη σειρά καθισμάτων διαθέτουν δύο θύρες φόρτισης USB-C η καθεμία, ενώ οι πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις με την ονομασία Max διαθέτουν επίσης ασύρματη φόρτιση κινητού 15 W.

Καθοριστικό ρόλο στο χτίσιμο της advanced comfort φιλοσοφίας, διαδραματίζουν τα καθίσματα, όπου η μεγαλύτερη ποσότητα αφρώδους επένδυσης τονίζει την προσφερόμενη άνεση.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο του νέου Citroen C 3 Aircross

Βασιζόμενο στην νέα πλατφόρμα Smart Car (στην οποία επίσης βασίζονται εκτός από το C3 και τα Fiat Grande Panda και Opel Frontera), το νέο Citroen C3 Aircross θα ξεκινήσει την καριέρα του με τρείς διαθέσιμες εκδόσεις, ενώ όπως ισχύει στα νέα μοντέλα της Stellantis δεν υφίσταται πλέον η εναλλακτική του πετρελαίου.

Η αρχική έκδοση λοιπόν, θα τροφοδοτείται από τον αναβαθμισμένο 1.200άρη κινητήρα της Stellantis και θα συνδυάζεται για την περίσταση με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, αποδίδοντας 100 ίππους. Το ενδιαφέρον γύρω από αυτή την έκδοση θα εντοπίζεται στο ανταγωνιστικότατο κόστος, αλλά και στην δυνατότητα εναρμόνισης με την προδιαγραφή Euro7.

Η δεύτερη έκδοση θα είναι υβριδική, καθώς συνεργάζεται με έναν ενσωματωμένο στο 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-CDT ηλεκτροκινητήρα 21 kW., αποδίδοντας συνδυαστικά 136 ίππους.

Η τρίτη έκδοση είναι η αμιγώς ηλεκτρική. Εδώ, ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 113 ίππων και 124 Nm ροπής, χαρίζει τελική ταχύτητα 145 χλμ./ώρα, αντλώντας ενέργεια από μια LFP μπαταρία χωρητικότητας 44 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία 300 χλμ.

Αυτή μπορεί να φορτιστεί σε παροχή AC των 7 kW από το 20% στο 80% σε 4 ώρες και 10 λεπτά και σε «11άρα» σε 170 λεπτά. Σε ταχυφορτιστή DC η μέγιστη ισχύς που υποστηρίζεται είναι τα 100 kW – προσφέροντας φόρτιση 20-80% σε 26 λεπτά. Μέσα στο 2025, η Citroen θα προσφέρει το νέο C3 Aircross με μια μπαταρία με χωρητικότητα στις 54 kWh που θα προσφέρει αυτονομία 400 χλμ.

Επί ισπανικού εδάφους

Για αυτή την πρώτη επαφή με το νέο Aicross, η Citroen επέλεξε το παραθεριστικό θέρετρο Siitges, λίγο έξω από την Βαρκελώνη, όπου είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε την υβριδική και την ηλεκτρική εκδοχή του νέου Citroen C3 Aircross .

Όπως είναι φυσικό, οι πρώτες εντυπώσεις, βρίσκονται πολύ κοντά σε εκείνες του απλού C3. Βολεύεσαι στην ευρύχωρη καμπίνα, αντικρίζοντας αυτή την ευχάριστη εικόνα που εκπέμπει το εσωτερικό. Τα υφασμάτινα ταμπελάκια στις πόρτες που πρωτοαντικρίσαμε στο C3, δίνουν και πάλι το στίγμα.

Δεν ξέρουμε για το «have fun», αλλά το «be cool» υφίσταται. Και με το παραπάνω. H ευκρίνεια των πληροφοριών και οι άφθονοι φυσικοί διακόπτες (ας υπήρχε και ένας περιστροφικός για τον ήχο) διευκολύνουν το έργο του οδηγού, ενώ οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες δημιουργούν μία φωτεινή ατμόσφαιρα.

Θεμέλιος λίθος στον τομέα της άνεσης, αποτελεί το πρόγραμμα Advanced Comfort, όπου πρωταγωνιστούν τα αναβαθμισμένα καθίσματα και η ανάρτηση με τα στάνταρ διπλά progressive hydraulic cushions. Στους εξαιρετικούς ισπανικούς δρόμους και τα δύο αυτά στοιχεία δούλεψαν αρμονικά, εξασφαλίζοντας την ποθούμενη άνεση. Το μόνο που μένει είναι να δούμε τι θα συμβεί στους ελληνικούς δρόμους με το αμάξι φορτωμένο.

Οι ιθύνοντες της Citroen μάλιστα δεν αρκέστηκαν σε απλούς δρόμους, αλλά συμπεριέλαβαν και ένα ορεινό τμήμα με αρκετό στροφιλίκι. Μην περιμένετε κάπου εδώ να διαβάσετε κάτι περί σπορτίφ χαρακτήρα. Η άνεση έχει πάντα τον πρώτο λόγο, αλλά το ευχάριστο είναι ότι αυτό δεν επιτυγχάνεται εις βάρος μιας σωστής οδικής συμπεριφοράς με λογικές κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές.

Παραδόξως απουσιάζουν τα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης, μέσω των οποίων θα μπορούσε ο οδηγός να ενισχύσει το βάρος του τιμονιού, το οποίο δείχνει με την σειρά του ότι έχει δώσει προτεραιότητα στην καθημερινή χρήση και την διευκόλυνση των επιτόπιων ελιγμών.

Αρχικά, ξεκινήσαμε με την οδήγηση της υβριδικής έκδοσης και κατόπιν συνεχίσαμε με την ηλεκτρική εκδοχή. Η πλάστιγγα γέρνει σαφώς υπέρ της δεύτερης σε ότι αφορά την ομαλή απόκριση και την πολιτισμένη λειτουργία. Με την μικρή μπαταρία των 44 kWh, τα περίπου 300 χλμ. αυτονομίας δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια για υπεραστικές εκδρομές, ενώ τα 12,8 δλ. της επιτάχυνσης για τα 0-100 χλμ./ώρα (με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 143χλμ./ώρα) δεν είναι μία εντυπωσιακή τιμή για ηλεκτρικό όχημα. Θα πρέπει πάντως να βγάλουμε το καπέλο στους μηχανικούς της γαλλικής εταιρείας που κατάφεραν να διατηρήσουν το βάρος αυτού του μεγάλου ηλεκτρικού SUV στον 1,5 τόνο.

Τη στιγμή λοιπόν, που η (μικρή) ηλεκτρική έκδοση προβάλει ένα αστικό προφίλ, η υβριδική έκδοση δείχνει πιο ρεαλιστική σε ένα ευρύτερο πεδίο χρήσης, που έτσι και αλλιώς συνοδεύει ένα τόσο ευρύχωρο οικογενειακό όχημα. Μπορεί να ακούγεται περισσότερο από το αθόρυβο ηλεκτρικό αδελφάκι, καταβάλει όμως φιλότιμες «υβριδικές» προσπάθειες να συμπεριφερθεί εξηλεκτρισμένα σε αστική χρήση, καταναλώνοντας λογικές ποσότητες καυσίμου, ενώ τα 8,8 δλ. για τα 0-100 χλμ./ώρα και τα 193 χλμ./ώρα, μαζί με την μεγαλύτερη αυτονομία, δίνουν την ευχέρεια για μεγαλύτερες εξορμήσεις..

Τα πρώτα συμπεράσματα

Ακολουθώντας την συνταγή του πολύ ευρύχωρου και προσιτού SUV, που έχει αποδειχθεί επιτυχημένη εμπορικά (βλέπε Dacia Duster), το νέο Citroen C3 Aircross εμπλουτίζει τη φαρέτρα των πλεονεκτημάτων του με την δυνατότητα μεταφοράς έως και 7 επιβατών, την multi energy στρατηγική κινητήρων, την ξεχωριστή αισθητική και φυσικά την άνεση που χαρακτηρίζει την γαλλική εταιρεία.

H διάθεση του νέου Citroen C3 Aircross έχει ήδη ξεκινήσει στην ελληνική αγορά, καθώς μάλιστα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι τιμές, που ξεκινούν από τα 18.900 ευρώ (για την έκδοση των 100 ίππων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προωθητική ενέργεια του λανσαρίσματος), ενώ το νέο C3 Aircross θα είναι διαθέσιμα τα τρία επίπεδα εξοπλισμού: You, Plus και Max. Εξίσου εντυπωσιακές μάλιστα είναι και οι τιμές, της υβριδικής παραλλαγής των 136 ίππων (από 25.000 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Plus) και του ηλεκτρικού BEV 300 (από 27.400 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού You). ._Σ.Τ.

Citroen C3 Aircross Hybrid 136

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ τούρμπο με 48V mhev >ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.199 κ.εκ. >ΙΣΧΥΣ (β/κ): 136 ίπποι >ΡΟΠΗ (β/κ): 230 Nm >ΙΣΧΥΣ (η/κ): 28 ίπποι >ΡΟΠΗ (η/κ): 55 Nm >ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 136 ίπποι >ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς >KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.350×1.795×1.660 χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.670 χλστ. >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 460-1.600 λίτρα >ΒΑΡΟΣ: 1.328 κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,8 δλ. >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 192 χλμ./ώρα >ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,6 λτ./100 χλμ. >ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: >ΤΙΜΗ: 25.000 ευρώ (Plus)