Η στιγμή έφθασε για να βρεθούμε πίσω από το τιμόνι του Cupra Raval, ενός μικρού ηλεκτρικού οχήματος, που αποτελεί προπομπό μιας σειράς μοντέλων που πρόκειται να παρουσιάσει το μητρικό γερμανικό γκρουπ.

Η παρουσίαση του ID.3 θεωρήθηκε ως ένα σημείο καμπής για το γκρουπ VW, σηματοδοτώντας την είσοδο των Γερμανών στην νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, αλλά και την αρχή για μία ολόκληρη σειρά μοντέλων από όλες τις μάρκες του ομίλου.

Κάτι παρόμοιο δηλαδή, αν και σε μικρότερη κλίμακα, με αυτό που γίνεται σήμερα με το Cupra Raval. Το ότι επιλέχθηκε η Cupra για αυτό το πρώτο επίσημο βήμα, λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζεται η ισπανική φίρμα, που από σπορτίφ παρακλάδι της Seat, έχει φθάσει σήμερα να είναι μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες των Γερμανών.

Η Cupra λοιπόν μπαίνει δυναμικά στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών ηλεκτρικών με ένα μοντέλο που δεν σχεδιάστηκε για να είναι απλώς «ακόμα ένα EV πόλης». Μετά τα SUV, τα κόμπακτ ηλεκτρικά χάτσμπακ φαίνεται πως θα είναι το επόμενο πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης με τους Κινέζους, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διάστημα θα αποβιβάσουν μία αρμάδα τέτοιων μοντέλων από όλες τις μάρκες, όπως τα: Aion UT, Geely EX2 και το μεγαλύτερο MG4 Urban,. Φυσικά υπάρχουν οι Κορεάτες (Kia EV2, Hyundai Ioniq 3), οι Γάλλοι με το Renault 5, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες μάρκες του γκρουπ VW, όπως και το Nissan Micra.

Δεν ξέρουμε για την μάχη της τιμής, αλλά σε ότι αφορά την μάχη των εντυπώσεων, το Raval ξεκινάει με γκολ από τα αποδυτήρια. Μπορεί το πρωτότυπο UrbanRebel, να αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία όταν παρουσιάστηκε, μιας και έμοιαζε με φουτουριστική WRC κατασκευή παρά με καθημερινό αστικό όχημα. Το Raval όμως απέδειξε ότι όλα είναι εφικτά, κάτω από την ομπρέλα ενός γλαφυρού ντιζάιν (ο τομέας δηλαδή όπου οι Ευρωπαίοι και Κορεάτες δείχνουν να έχουν ακόμα το πάνω χέρι).

Το Raval μοιάζει να αντλεί στοιχεία από το ρύγχος του Tavascan και την ουρά του Terramar, σε συσκευασία Ibiza. Αυτή είναι η πρώτη και τελευταία αναφορά σε ότι έχει να κάνει με την Seat. Μία μάρκα που μάταια προσπάθησε κάποτε να γίνει το γερμανικό alter ego της Alfa Romeo, κάτι το οποίο φαίνεται πως κατάφερε μακράν καλύτερα και πολύ γρηγορότερα, η Cupra.

Το μικρότερο μοντέλο της Cupra, τραβάει αμέσως τα βλέμματα και όχι μόνο λόγω της εντυπωσιακής ματ πρασινωπής απόχρωσης (τις υπόλοιπες επιλογές συμπληρώνει και μία ακόμα πιο εντυπωσιακή ιριδίζουσα). Το εμπρός μέρος με τη «μύτη καρχαρία», οι Matrix LED προβολείς με δυναμικές ακολουθίες φωτισμού και το φωτιζόμενο λογότυπο, συνθέτουν μια εικόνα που ξεχωρίζει από την ομογενοποιημένη κινέζικη άποψη περί αισθητικής.

Οι αναδυόμενες χειρολαβές, οι έντονοι πίσω «ώμοι» και ο μεγάλος διαχύτης τονίζουν το πλάτος. Η αεροδυναμική αποτέλεσε βασικό άξονα εξέλιξης: ενεργά πτερύγια μάσκας, αεροκουρτίνες, ειδικά σχεδιασμένες ζάντες έως 19 ιντσών και προσεκτική διαχείριση της ροής αέρα συμβάλλουν στη μείωση της αντίστασης, την χαμηλότερη που έχει επιτευχθεί ποτέ σε μοντέλο Cupra, προς όφελος της αποδοτικότητας

Στο εσωτερικό, η Cupra ακολουθεί ξεκάθαρα οδηγοκεντρική φιλοσοφία. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (10,25’’) είναι μεγαλύτερος από ότι είχαμε συνηθίσει στα μεγαλύτερα μοντέλα των Γερμανών, ενώ η κεντρική οθόνη (12,9’’) με λειτουργικό Android OS, δημιουργούν ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Δεν λείπουν οι οριζόντιες διεπαφες αφής στην κεντρική οθόνη, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν αρκετοί φυσικοί διακόπτες στο τιμόνι, καθώς και (επιτέλους) τέσσερις διακόπτες για τα παράθυρα.

Η αιωρούμενη κονσόλα είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο με πρακτικές προεκτάσεις, αλλά κάπου νιώθεις ότι γεμίζει υπερβολικά τον χώρο σε μία τόσο κόμπακτ καμπίνα, μαζί με τα χορταστικά μπάκετ καθίσματα. Τα καθίσματα αυτά εξασφαλίζουν πάντως μία ιδανική θέση οδήγησης, ενώ η ορατότητα δυσκολεύεται λίγο, από το μικρό πίσω παρμπρίζ με τις ογκώδεις κολόνες.

Οι διαθέσιμες εξοπλιστικές διαμορφώσεις (Pulse, Immersive, Feel και το κορυφαίο Ahead με καθίσματα Cup Bucket) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και τον σπορ χαρακτήρα. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με δυναμικές προβολές στα πάνελ των θυρών και το ταμπλό , μαζί με το ηχοσύστημα Sennheiser 12 ηχείων (προαιρετικά) ενισχύουν το premium προφίλ.

Παρά την κόμπακτ υλοποίηση με τις συγκρατημένες διαστάσεις (4.046 χλστ. μήκος, 1.784 χλστ. πλάτος, 1.518 χλστ. ύψος, μεταξόνιο 2.600 χλστ.) που το τοποθετούν στον πυρήνα των χάτσμπακ της κατηγορίας B, το Raval παρουσιάζεται απρόσμενα ευρύχωρο.

Το δάπεδο μπορεί να προεξέχει λόγω της μπαταρίας (όχι τόσο έντονα όμως όσο στον Γάλλο ανταγωνιστή), πίσω πάντως μπορούν να καθίσουν δύο επιβάτες κανονικού αναστήματος και με ορισμένες παραχωρήσεις, ακόμα και ένας πέμπτος, οι οποίοι θα έχουν ακόμα περισσότερο χώρο για τα κεφάλια, εάν παραγγελθεί η έξτρα ηλιοροφή. Ακόμα καλύτερο είναι το πόρτ μπαγκάζ, το οποίο είναι αρκετά βαθύ και με 441 λίτρα, βάζει τα γυαλιά ακόμα και στο Golf.

H σχεδόν νέα πλατφόρμα του Raval

Ο λόγος για την πλατφόρμα MEB+ στην οποία βασίζεται το Raval. Μπορεί το όνομα της να παραπέμπει σε εκείνη των μεγαλύτερων μοντέλων του γερμανικού γκρουπ, στην ουσία όμως είναι αρκετά διαφορετική.

Το μεταξόνιο κόντυνε για να χωρέσει τις μικρότερες μπαταρίες που ακολουθούν την τεχνική cell to pack για την ενσωμάτωση στο δάπεδο. Η διάταξη των πολλαπλών συνδέσμων στην πίσω ανάρτηση αντικαταστάθηκε από έναν ημιάκαμπτο άξονα, ο νέος αποδοτικότερος κινητήρας βρίσκεται πλέον στο εμπρός μέρος, ενώ το νέο σύστημα πέδησης «one box», ενσωματώνει σε μία ενιαία μονάδα τον ενισχυτή πέδησης και τον έλεγχο της πρόσφυσης.

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις ιπποδύναμης και δύο μπαταρίες. Η μικρή των 37 kWh τεχνολογίας LFP και αυτονομίας περίπου 300 χλμ. συνδυάζεται με μοτέρ απόδοσης 116 ίππων (Raval) και 135 ίππων (Raval Plus), ενώ η μεγαλύτερη των 52 kWh τεχνολογίας NMC και αυτονομίας περίπου 440 χλμ,, προσφέρεται στις ισχυρότερες παραλλαγές των 211 ίππων (Endurance) και 226 ίππων (VZ)

Σε ότι αφορά την αναπλήρωση της ενέργειας, ο στάνταρ onboard AC φορτιστής των 11 kW χρειάζεται πεντέμισι ώρες για μία πλήρη φόρτιση. Από εκεί και πέρα η μπαταρία 52 kWh φορτίζει από 10-80% σε 24 λεπτά (DC έως 130 kW), ενώ στην περίπτωση της μικρότερης μπαταρίας των 37 kWh, η ισχύς μειώνεται στα 50 kW στην έκδοση των 116 ίππων (33 λεπτά για το 10-80%) ή τα 88 kW στην έκδοση των 135 ίππων (23 λεπτά για το 10-80%). Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν αμφίδρομη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για την φόρτιση εξωτερικών συσκευών.

Μα που αλλού

Βρεθήκαμε λοιπόν στην Βαρκελώνη, το μέρος δηλαδή όπου το Raval σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται. Για αυτή την πρώτη γνωριμία, η εταιρεία επέλεξε να διαθέσει την κορυφαία έκδοση VZ, που αποδίδει 290 Nm ροπής, επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δλ. με τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα.

Συνοδεύεται από την ανάλογη βάση, αφού διαθέτει το ηλεκτρονικό σύστημα απόσβεσης DCC Sport με 15 επιλογές, λειτουργία ESC OFF, ελαστικά Bridgestone Potenza Sport 235/40-19 και –για πρώτη φορά σε μοντέλο της μάρκας– ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (e-LSD).

Προσθέστε σε αυτά το έτσι και αλλιώς χαμηλωμένο κατά 15 χλστ. πλαίσιο σε σχέση με τη βασική ρύθμιση της πλατφόρμας, το φαρδύτερο κατά 10 χλστ. μετατρόχιο και το στάνταρ παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης.

Μετά τις εργονομικές βελτιώσεις, ένα ακόμα σημείο όπου φαίνεται ότι η μαμά VW άκουσε τις επικρίσεις και αντέδρασε ανάλογα, είναι αυτός του συστήματος ανάκτησης, το οποίο συνεχίζοντας από εκεί που έμεινε το Born VZ, πάει ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Στο Raval λοιπόν εκτός από τις τρείς βαθμίδες, υπάρχει η λειτουργία one pedal η οποία επίσης για πρώτη φορά μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο βαθμίδες, ενώ διατίθεται επιπλέον και το αυτόματο πρόγραμμα adaptive.

Ο έλεγχος όλων αυτών γίνεται πολύ εύκολα μέσω των paddles στο τιμόνι, ενώ τα νέα γραφικά του πίνακα οργάνων προσφέρουν αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα βασικά θέματα (ταχύτητα, αυτονομία, στάθμη μπαταρίας, μέση κατανάλωση και ανάκτηση ενέργειας). Επίσης στο τιμόνι όπως μας έχει συνηθίσει η Cupra, υπάρχουν δύο στρογγυλοί διακόπτες για την επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης.

Η μεγάλη επιτυχία του Raval VZ όμως είναι, ότι από την πρώτη κιόλας στιγμή φροντίζει να σου περάσει το μήνυμα. Η εικόνα του σε προκαλεί και η θέση οδήγησης σε προδιαθέτει ανάλογα. Δεν αργείς να καταλάβεις ότι αυτό το αυτοκίνητο φτιάχτηκε για οδηγούς που ζητούν κάτι παραπάνω, από μία απλή και αποδοτική καθημερινή μετακίνηση.

Αν θα έπρεπε να ανασύρθει μία ανάμνηση από το πρόσφατο παρελθόν, τότε αυτή θα ήταν ενός Ford Fiesta ST. Με το μπάκετ κάθισμα να σε αγκαλιάζει, ανάρτηση και τιμόνι σου μεταφέρουν ένα ξεκάθαρα σπορτίφ μήνυμα. Αυτό που σε επαναφέρει στην ηλεκτρική πραγματικότητα, είναι η αμεσότητα στην απόκριση χωρίς ίχνος υστέρησης και ο ήχος. Κρίμα που η μοναδική εναλλακτική στα προγράμματα Performance και Cupra, είναι αυτός ο ηλεκτρονικός ήχος με την έντονα συνθετική χροιά.

Ακόμα και μία προσπάθεια αναπαραγωγής ενός θερμικού μουγκρίσματος, θα ήταν καλοδεχούμενη, μιας και λίγο αργότερα σταματημένος στο φανάρι, διαπιστώνεις ότι φθάνει στα αυτιά σου, ο ήχος ενός κλασικού ρελαντί. Τουλάχιστον στα υπόλοιπα πρόγραμμα επικρατεί η απόλυτη ησυχία, που έχεις μάθει να περιμένεις από ένα ηλεκτρικό όχημα, με εξαίρεση κάποιους αεροδυναμικούς θορύβους που μένει να φανεί εάν οφείλονταν στο ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ήταν προπαραγωγής.

Σε μία ανηφορική διαδρομή έξω από την Βαρκελώνη, το Raval ξεδίπλωσε τον χαρακτήρα του. ΟΙ μαζεμένες διαστάσεις και το χαμηλό κέντρο βάρους, εξασφαλίζουν αμεσότητα και ευελιξία, ενώ η ανάρτηση δεν επιτρέπει στο αμάξωμα να αναλώνεται σε ανούσιες κλίσεις. Η πρόσφυση των ελαστικών στην πολύ καλή ισπανική άσφαλτο είναι τέτοια, που δεν αφήνει περιθώρια στο ηλεκτρονικό μπλοκέ να επέμβει μειώνοντας την όποια υποστροφή.

Περισσότερα εντός έδρας, όταν το Raval θα φθάσει στην ελληνική αγορά. Οι δυνατότερες εκδόσεις αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από Σεπτέμβριο, θα έρθουν και εκείνες με την μικρή μπαταρία, οι οποίες αναμένεται να ξεκινούν (χωρίς την επιδότηση) από τα 26.000 ευρώ και να φθάνουν έως τα 33.000 ευρώ για το VZ.

Cupra Raval VZ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:: 1 η/κ εμπρός

ΙΣΧΥΣ: 226 ίπποι

ΡΟΠΗ: 290 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 52 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.046 x 1.784 × 1.574 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.599 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 441 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.615 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 13,8-16,2 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA: 440-379 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5 ώρες 30 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 24 λεπτά (105 kW)

ΤΙΜΗ: 33.000 ευρώ (εκτιμώμενη χωρίς επιδότηση)