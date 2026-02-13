Η Dacia ανανεώνει πλήρως τη γκάμα των κινητήριων εκδόσεών της, με τη προσθήκη νέων συνόλων, που συνδυάζουν, μεταξύ άλλων, υβριδικά συστήματα, ήπια και full hybrid, με βενζίνη και LPG, αλλά και τετρακίνηση, που αφορούν το Duster, το Bigster, το Jogger και τα Sandero και Sandero Stepway.

Με μια επίθεση σε όλα τα μέτωπα, η Dacia ανανεώνει σε βάθος όλη τη γκάμα της, εκσυγχρονίζοντας τα μοντέλα της σε τεχνολογία και χρηστικότητα, με πλουσιότερα επίπεδα εξοπλισμού. Δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Dacia βρίσκεται ψηλά σε πωλήσεις και κατ’ επέκταση στην εκτίμηση του αγοραστικού κοινού. Δουλεύει μεθοδικά σε όλους τους τομείς, δημιουργώντας κατά βάση «εργαλεία» για την καθημερινότητα που έχουν υψηλό δείκτη αξίας – τιμής.

Το 2025 αντανακλά του λόγου το αληθές, με την Dacia να σημειώνει αύξηση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις της τάξης του 3,1%, φτάνοντας τις 697.408 ταξινομήσεις, που μεταφράζεται στη δεύτερη θέση των πωλήσεων λιανικής. Αυτό το επιτυγχάνει χάρη στη μεγάλη δημοτικότητα του Sandero, το οποίο από το 2017 διατηρεί την πρώτη θέση στην Ευρώπη.

Ανάλογα, το Duster κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις πωλήσεις λιανικής και την πρώτη το νεοφερμένο Bigster, που μπήκε με το δεξί στην αγορά κερδίζοντας αναμφίβολα το ενδιαφέρον του κοινού με την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την τεχνολογία που προσφέρει, με τις υβριδικές εκδόσεις να αφορούν το 60% των πωλήσεών του. Σε μια χρονιά που η Dacia ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Το επόμενο βήμα

Σε αυτή τη φάση η Dacia πάει ακόμα παραπέρα, καθώς ενισχύει το τεχνολογικό της υπόβαθρο, με νέες εκδόσεις που δίνουν έμφαση στην αποδοτικότητα και αφορά όλη τη γκάμα των μοντέλων της. Από τα μικρά Sandero και Sandero Stepway, στο πιο πρακτικό Jogger, αλλά και το εμβληματικό για τη ρουμανική εταιρεία Duster, μέχρι το μεγάλο και νεότερο όλων Bigster.

Βρεθήκαμε στη Νίκαια της Γαλλίας για να οδηγήσουμε όλη τη γκάμα της που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Από την άσφαλτο στο χώμα και ακόμα περισσότερο στη λάσπη, ξεπερνώντας ποτάμια και νεροφαγώματα με αξιοσημείωτη ευκολία που αναδεικνύει τη δουλειά που έχει γίνει καθώς φέρνει αρκετούς νεοτερισμούς και τεχνολογίες που εστιάζουν στην αποδοτικότητα, χωρίς να αγνοούν τις αξίες στις οποίες έχουν χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια τα μοντέλα της ρουμανικής εταιρείας.

Παγκόσμια πρεμιέρα…

Τα Duster και Bigster αποτελούν, πέρα από τις κορυφαίες επιλογές της Dacia, και τη ραχοκοκαλιά της μάρκας πάνω στην οποία θα βασιστεί η στρατηγική ανάπτυξή της. Φρέσκα στο στίβο της μάχης, δεν απαιτούν ανανέωση επί της ουσίας. Ωστόσο αυτή ήρθε με τη μορφή μιας νέας τεχνολογίας που προστέθηκε και αναβαθμίζει στην ουσία τα δύο μοντέλα. Πρόκειται για το υβριδικό σύστημα Hybrid-G 150 4x4, που εξελίχθηκε με πάθος από τους μηχανικούς της Dacia για δυόμιση χρόνια, αποτελώντας μια παγκόσμια πρεμιέρα.

Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν κινητήρα διπλού καυσίμου, βενζίνης και LPG, τεχνολογία mild hybrid 48V με ηλεκτρικό κινητήρα, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και δύο για το ηλεκτρικό μοτέρ, ηλεκτρική τετρακίνηση και εξαιρετική αυτονομία που αγγίζει τα 1.500 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα των δύο ρεζερβουάρ χωρητικότητας 50 λίτρων αμφότερα.

Πιο αναλυτικά, στο εμπρός μέρος και κάτω από το καπό φωλιάζει ένας 3κύλινδρος κινητήρας turbo 1,2 λίτρων, με απόδοση 140 ίππων και 230 Nm ροπής. Αυτός συνεργάζεται με μια γεννήτρια 48V και έναν ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος και κινεί το άξονα απευθείας. Αυτός με τη σειρά του αποδίδει 23 kW (31 ίπποι) και 87 Nm ροπής, με την μπαταρία 0,84 kWh που τον τροφοδοτεί να φορτίζει αυτόματα, διατηρώντας υψηλή στάθμη για να καλύπτει κάθε ανάγκη. Η συνδυαστική ισχύς είναι 113 kW (154 ίπποι), που όμως δεν επηρεάζει την εμπορική ονομασία του μοντέλου (150 4×4).

Ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με ένα νέο για την Dacia αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, με έξι σχέσεις, ενώ ο ηλεκτρικός κινητήρας πίσω διαθέτει με τη σειρά του δύο σχέσεις, (πρωτιά και αυτό) για καλύτερη απόδοση στις χαμηλές στροφές, συμβάλλοντας στη δυναμική του μοντέλου εκτός δρόμου, ενώ στις υψηλές ταχύτητες και μέχρι τα 140 χλμ./ώρα που διατηρεί τη λειτουργία της τετρακίνησης, γίνεται πιο ήσυχο προσφέροντας περισσότερη άνεση και αποδοτικότητα μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση.

Αποδοτικότητα…

Η Dacia υποστηρίζει ότι τα νέα Duster και Bigster Hybrid-G 150 4x4 έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν υπό συνθήκες και μέσα στην πόλη, έως και 60% της διαδρομής τους με ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που βελτιώνει την άνεση και παράλληλα μειώνει δραστικά την κατανάλωση καυσίμου και την εκπομπή CO2. Αυτό το τελευταίο είναι και ένα από τα μεγάλα ζητούμενα για τη δημιουργία του συγκεκριμένου συστήματος με LPG, αφού με τη χρήση υγραερίου η τιμή των CO2 περιορίζεται σχεδόν κατά 20 γρ./χλμ.

Πιο συγκεκριμένα με χρήση βενζίνης το Duster εκπέμπει 134 γρ./χλμ. CO2 (133 γρ.χλμ. το Bigster), ενώ όταν γίνει η εναλλαγή σε LPG μέσω του πλήκτρου στο ταμπλό, αριστερά από το τιμόνι, τότε η τιμή διαμορφώνεται στα 117 γρ./χλμ. για το Duster και 115 γρ./χλμ. για το Bigster. Αντιστρόφως κινείται η τιμή της κατανάλωσης, με τη βενζινοκίνητη λειτουργία να είναι πιο οικονομική, στα 5,9 λτ./100 χλμ., όταν η αντίστοιχη τιμή σε LPG είναι 7,2 και 7,1 για Duster και Bigster αντίστοιχα. Μια τιμή που επιβεβαιώσαμε και στην πράξη, κατά την οδήγηση των μοντέλων επί γαλλικού εδάφους και με κίνηση σε μικτές συνθήκες, πόλης, εθνικού και επαρχιακού δικτύου και καύσιμο το LPG που είχαμε επιλέξει.

Στην άσφαλτο και στη λάσπη

Επιπλέον, για πρώτη φορά η Dacia εφοδιάζει τα Duster και Bigaster με paddles αλλαγών στο τιμόνι, που επιτρέπουν στον οδηγό να διαχειρίζεται την εναλλαγή σχέσεων χειροκίνητα, για καλύτερη αξιοποίηση της ισχύος. Στο δρόμο δείχνουν άνετα και ήσυχα, επιδεικνύοντας στιβαρότητα στο πάτημά τους. Κάτι που γίνεται πιο άμεσα αντιληπτό εκτός δρόμου. Εκεί όπου μεταμορφώνονται και χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης, (χωρίς κεντρικό διαφορικό) αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Η πρόσφυση είναι παρούσα σε κάθε κατάσταση, με το σύστημα να λειτουργεί υποδειγματικά σε συνθήκες με βαθιά λάσπη, όπου το αυτοκίνητο περνάει με χαρακτηριστική ευκολία, εμπνέοντας εμπιστοσύνη με τις δυνατότητές του. Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα συμβάλει τα μέγιστα στην αναρρίχηση, καθώς προσφέρει άμεση ροπή και τη ομαλότητα που είναι αναγκαία προκειμένου οι τροχοί να διατηρήσουν την απαιτούμενη πρόσφυση για να ξεπεράσουν τα κάθε λογής εμπόδια, που η Dacia είχε στήσει σε μια κλειστή εκτός δρόμου διαδρομή, με μπόλικη λάσπη, αλλά και διέλευση από υδάτινο κώλυμα ύψους 45 εκατοστών.

Τα προγράμματα οδήγησης είναι έξι και είναι έτσι ρυθμισμένα για να ανταπεξέρχονται σε διαφορετικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν τα: eco, auto, snow, mud-sand, hill descent και lock, με το καθένα να εκπληρώνει το ρόλο του υποδειγματικά. Στις αυξημένες εκτός δρόμου δυνατότητες του Duster που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε σε αυτή τη διαδρομή, συμβάλουν και οι μεγάλες γωνίες που έχει το αμάξωμα, με αυτή τη προσέγγισης να είναι 32 μοίρες, της ράμπας 24 μοίρες και της διαφυγής 36 μοίρες, όσον αφορά το πρώτο, με καθαρή απόσταση από το έδαφος στα 21 εκατοστά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα αυτοκίνητα ήταν εξοπλισμένα με τα ελαστικά παραγωγής που είναι Continental AllSeasonContact και όχι κάποια εξειδικευμένα για εκτός δρόμου δραστηριότητες.

Το σύστημα επέβαλλε υπό μία έννοια τη χρήση ημιάκαμπτου άξονα πίσω, αντί για πολλαπλούς συνδέσμους. Μια λύση υποχρεωτική, όπως μας τόνισε ο υπεύθυνος μηχανικός της εταιρείας. Στην πράξη η λειτουργία του είναι εναρμονισμένη με την όλη φιλοσοφία, χωρίς να επηρεάζει δραματικά την προσφερόμενη άνεση, τόσο από το Duster και ακόμα περισσότερο από το μακρύτερο Bigster.

Sandero: Περισσότερη δύναμη και άνεση

Η παρουσίαση της Dacia είχε και αυτή του νέου αναβαθμισμένου συστήματος υγραερίου-βενζίνης ECO-G 120 EDC. Αυτό προσφέρει πλέον 120 ίππους (αντί 100 ίππους) και προσφέρεται για πρώτη φορά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη με έξι σχέσεις, που αναβαθμίζει την άνεση σε μια προσιτή πρόταση. Οδηγήσαμε το Sandero Stepway με αυτόν τον συνδυασμό, αναγνωρίζοντας άμεσα την άνεση που προσφέρει χάρη στο γρήγορο σε αλλαγές κιβώτιο ταχυτήτων, αλλά και την εν γένει φιλοσοφία του στησίματος με ανάρτηση ήπια ρυθμισμένη.

Κινείται με ευελιξία στην πόλη και αυτοπεποίθηση εκτός αυτής, στο επαρχιακό δίκτυο που είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε, δείχνοντας έναν πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Και εδώ υπάρχουν paddles αλλαγών για τις σχέσεις, που δίνουν την κατάσταση στα χέρια του οδηγού και περισσότερη συμμετοχή στα δρώμενα. Από τα σπουδαιότερα που φέρνει αυτή η έκδοση είναι αναμφίβολα το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, αλλά και η βελτίωση της μέγιστης αυτονομία στα 1.590 χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με τα δύο καύσιμα.

Παράλληλα είχαμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε το Jogger Hybrid 155 με το νέο κινητήριο σύνολο των 1,8 λίτρων βενζίνης και το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων που προσφέρει άνεση, αλλά και καλή διαχείριση της δύναμης, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του συστήματος για διατήρηση της κατανάλωσης σε χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά στη μικρή διαδρομή που είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε είδαμε το δείκτη του υπολογιστή ταξιδίου να γράφει 4,5 λτ./100 χλμ. τιμή αξιόλογη για την κατηγορία.

Δεν έλλειψαν οι επιμέρους αναβαθμίσεις σε ποιότητα και εικόνα των πιο πάνω μοντέλων, με καλύτερης ποιότητας υλικά στο εσωτερικό, αλλά και νέα φωτεινή υπογραφή. Παράλληλα διαθέσιμες είναι και διάφορες έξυπνες λύσεις στα συνηθισμένα πρότυπα της Dacia, με αξεσουάρ που προσθέτουν στην πρακτικότητα και το στιλ.

Με αυτοπεποίθηση…

Η Dacia απέδειξε ότι δεν της αρκεί μόνο η καλή σχέση αξίας – τιμής που έχει κερδίσει επάξια όλα αυτά τα χρόνια. Προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές, που αφορούν την τεχνολογία, και τα κινητήρια σύνολα, και βελτιώνουν σημαντικά τη γκάμα της, δίνοντας μια διαφορετική δυναμική στα μοντέλα της. Όσον αφορά τη θέση τους στην ελληνική αγορά, το αυτόματο Sandero 1.2 ECO-G 120 είναι διαθέσιμο με τιμή από 19.300 ευρώ, ενώ η πιο περιπετειώδης έκδοση Sandero Stepway εκκινεί από τα 20.600 ευρώ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναμφίβολα όμως είναι η νέα έκδοση Hybrid-G 150 4x4, που αφορά τα Duster και Bigster. Το πρώτο είναι διαθέσιμο με τιμή που διατηρείται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 30.000 ευρώ (από 29.900 ευρώ), ενώ το δεύτερο εκκινεί από τα 32.500 ευρώ. Στην ελληνική αγορά αναμένεται να τα δούμε μέσα στην άνοιξη, με τα αυτόματα Sandero πιθανότατα να κόβουν το νήμα πρώτα και να κυκλοφορούν στους δρόμους πριν τα μεγαλύτερα αδέλφια τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DACIA DUSTER HYBRID-G 150 4x4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 turbo β/κ + 1 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 140 ίπποι/5.000-5.600 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 230 Nm/2.100-3.500 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 23 kW (31 ίπποι)

ΡΟΠΗ η/κ: 87 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 113 kW (154 ίπποι)/5.250-5.500 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 6 διπλού συμπλέκτη + 2 σχέσεων ηλ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 0,84 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.343 × 1.813 × 1.656 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.657 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.484 κιλά

ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ: 400-1.527 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,2 δλ. (LPG) – 9,9 δλ. (βενζίνη)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 50 + 50 λίτρα (LPG + Βενζίνη)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP: 7,2 λτ./100 χλμ. (LPG) – 5,9 (βενζίνη) λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 117 γρ./χλμ. (LPG) 134 γρ./χλμ. (βενζίνη)

TIMH: Από 29.900 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DACIA BIGSTER HYBRID-G 150 4x4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1turbo β/κ + 1 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 140 ίπποι/5.000-5.600 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 230 Nm/1.750-3.750 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 23 kW (31 ίπποι)

ΡΟΠΗ η/κ: 87 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 113 kW (154 ίπποι)/5.250-5.500 σ.α.λ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ: 230 Nm 1.800-3.750 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 6 διπλού συμπλέκτη β/κ + 2 σχέσεων η/κ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 0,84 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.570 × 1.812 × 1.706 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.702 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.583 κιλά

ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ: 556-1.856 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,4 δλ. (LPG) – 10,2 (βενζίνη)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 50 + 50 λίτρα (LPG + Βενζίνη)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP: 7,1 λτ./100 χλμ. (LPG) 5,9 λτ./100 χλμ. (βενζίνη)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 115 γρ./χλμ. (LPG) 133 γρ./χλμ. (βενζίνη)

TIMH: Από 32.500 ευρώ