Οδηγούμε τη νέα BMW iX3 50 xDrive στην Ελλάδα

Το πολυαναμενόμενο μοντέλο της BMW, η νέα iX3 πάτησε τους τροχούς της στην Ελλάδα και εμείς βρεθήκαμε πίσω από το τιμόνι της σε μια διαδρομή μέχρι την Κορινθία, για τις πρώτες εντυπώσεις.

Η νέα BMW iX3 είναι ένα από τα αυτοκίνητα που έχουν δημιουργήσει μεγάλο «θόρυβο» γύρω από το όνομά της και δεν κρύβουμε ότι είναι ένα από αυτά που θέλαμε με ανυπομονησία να βάλουμε στο… χέρι. Έρχεται με τυμπανοκρουσίες και επευφημίες από τους Γερμανούς, που δεν κρύβουν τις υψηλές φιλοδοξίες που έχουν για αυτό.

Μια σειρά διαδοχικών παρουσιάσεων, στρατηγικά μελετημένων, που ξεκίνησε από τα πλάνα της εταιρείας σχετικά με το μέλλον, εξελίχθηκε σε αποκάλυψη του πρωτότυπου και κατόπιν σε στατική γνωριμία δημιούργησαν μεγαλύτερη ένταση και ανυπομονησία.

Σήμερα λοιπόν, μετά από αρκετό καιρό, έφτασε η ημέρα την πλήρους αποκάλυψης επί ελληνικού εδάφους. Ξεκινάμε από τα κεντρικά γραφεία της BMW, όπου έχει δοθεί το ραντεβού, νωρίς το πρωί, αξημέρωτα σχεδόν, για να γνωρίσουμε από κοντά, αλλά και να οδηγήσουμε την πολυαναμενόμενη iX3 στην κορυφαία εκδοχή της 50 xDrive, με τους δύο ηλεκτροκινητήρες.

Προορισμός το Στενό Κορινθίας, με έξοδο από Δερβένι. Δηλαδή, μια απαιτητική διαδρομή για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με αρκετό εθνικό δίκτυο, που δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τα μοντέλα του «είδους», αλλά και επαρχιακό για να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτή η νέα BMW διατηρεί αναλλοίωτο το σπορ DNA της.

Με τιμή στο παρελθόν και τη ματιά στο μέλλον

Η iX3 διακρίνεται για τη νέα πλατφόρμα Neue Klasse, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία των επερχόμενων ηλεκτρικών μοντέλων της BMW. Αυτή η αρχιτεκτονική προσφέρει εξαιρετική αποδοτικότητα που έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αυτονομία, αλλά και πληθώρα νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς, με σημαντική καινοτομία το eDrive έκτης γενιάς, με κυλινδρικές κυψέλες μπαταριών που προσφέρουν 20% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και 30% μεγαλύτερη αυτονομία.

Φυσικά επηρεασμένη είναι και η σχεδίαση, με τη νέα iX3, να εισάγει νεοτερισμούς, με παραπομπές όμως στο ένδοξο παρελθόν της γερμανικής μάρκας. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε η Neue Klasse της δεκαετίας 1962-1972, ένα σεντάν που έδειξε και τότε το δρόμο. Στα ίδια μονοπάτια φιλοδοξεί να κινηθεί και η σημερινή Neue Klasse, υιοθετώντας τη χαρακτηριστική μάσκα, με τα μικρά «νεφρά», που είναι τοποθετημένα ψηλά στη μάσκα ενισχύοντας την αίσθηση του ύψους στο αυτοκίνητο. Μαζί με τα ιδιαίτερης σχεδίασης φωτιστικά σώματα LED με κάθετη διάταξη και το φωτιζόμενο σήμα και περίγραμμα iconic glow, αποτελούν τη νέα ταυτότητα της iX3.

Στο προφίλ ξεχωρίζουν οι αναδυόμενες χειρολαβές, που κρύβονται μέσα στην πόρτα όταν κινείται το αυτοκίνητο για βελτίωση της αεροδυναμικής. Έναν τομέα στον οποίο η BMW έχει δώσει μεγάλη προσοχή, όπως αποτυπώνεται και στο αποτέλεσμα, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,24. Οι μεγάλοι στάνταρτ τροχοί των 20 ιντσών, προαιρετικά 21’’ και 22’’ συμβάλουν στο στιβαρό πάτημα του αυτοκινήτου, αλλά και τη δυναμική εικόνα του. Η οροφή κατεβαίνει ελαφρώς στο τελείωμά της, για να συναντήσει μια μεγάλη αλλά συνάμα διακριτική αεροτομή. Τα πίσω φώτα με τη χαρακτηριστική σχεδίαση των κάθετων γραμμών LED, προσδίδουν ξεχωριστή προσωπικότητα στην iX3.

Η σχεδίαση του εσωτερικού είναι αυτή που φέρνει μια ακόμα μεγάλη επανάσταση. Οι αλλαγές είναι ριζικές ή ακόμα καλύτερα όλα είναι νέα μέσα στην καμπίνα της iX3. Το μόνο κοινό στοιχείο με το παρελθόν είναι η οδηγοκεντρική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της BMW. Το Panoramic Vision μας συστήνεται και αμέσως αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Πρόκειται για μια μακρόστενη οθόνη μήκους 1,1 μ., αντανακλαστικής προβολής που βρίσκεται στο βάθος του ταμπλό και καλύπτει όλη τη βάση τους παρμπρίζ. Αυτή προβάλει όλες τις πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού και του συνοδηγού, ενώ από τη μέση και προς τα δεξιά παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης, ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι εξαιρετικά ευανάγνωστη και σε σωστή θέση, με τρισδιάστατη προβολή, που καθιστά το head-up display, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο και 3D, σχεδόν… περιττό.

Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από τη νέα μεγάλη οθόνη 17,9 ιντσών με το ιδιαίτερο σχήμα, που τείνει προς τον οδηγό. Αυτή επίσης είναι ευδιάκριτη και εξαιρετικά γρήγορη σε απόκριση, ενώ διακρίνεται και για την ευκολία στη χρήση της, με μενού σωστά τοποθετημένα. Κάτι που είναι αρκετά χρήσιμο, καθώς οι φυσικοί διακόπτες λάμπουν δια της απουσίας τους από την κονσόλα και θα τους βρείτε μόνο στο εντελώς νέας και μοντέρνας σχεδίασης τιμόνι, με τα δύο κάθετα μπράτσα, που ξεχωρίζει από κάθε τι άλλο έχουμε δει σε αυτοκίνητο.

Οι μοναδικοί φυσικοί διακόπτες βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα, πίσω από τις δυο ποτηροθήκες και είναι ο επιλογέας, τα αλάρμ, η ρύθμιση της έντασης του ήχου και η λειτουργία ξεθολώματος των εμπρός και πίσω παρμπρίζ. Τον έλεγχο όλων των επιμέρους λειτουργιών τον έχει το εξελιγμένο από την BMW Operating System X, που αποτελεί τον έναν από τους τέσσερις υπολογιστές (superbrains) που απαρτίζουν την… ψυχή της νέας iX3.

Όσον αφορά τους διαθέσιμους χώρους, το iX3 με μήκος 4.782 χλστ., πλάτος 1.895 χλστ., ύψος 1.635 χλστ. και μεταξόνιο 2.897 χλστ., εκπληρώνει όσα υπόσχεται με την απλή ανάγνωση των αριθμών που αφορούν τις διαστάσεις του. Ο αέρας για τα πόδια τους ώμους και το κεφάλι είναι άφθονος, ενώ η απουσία του κεντρικού τούνελ μετάδοσης, δημιουργεί ένα επίπεδο πάτωμα και επιπλέον άνεση στα πόδια. Ο χώρος αποσκευών είναι μεγάλος και επίπεδος, με όγκο 520 λίτρα, που γίνεται 1.750 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Επιπλέον 58 λίτρα υπάρχουν στο εμπρός καπό (frunk)

Νέα στάνταρ στην αυτονομία

Η τεχνολογία eDrive έκτης γενιάς όπως προαναφέραμε, με 800V αρχιτεκτονική, είναι αυτή που εξελίχθηκε αποκλειστικά για τη Neue Klasse και περιλαμβάνει υψηλής απόδοσης ηλεκτροκινητήρες, νέες μπαταρίες με κυλινδρικές κυψέλες και μια κεντρική μονάδα ελέγχους (Energy Master). Όσον αφορά την έκδοση iX3 50 xDrive, αυτή εφοδιάζεται με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, με συνολική απόδοση 469 ίππους και 645 Nm ροπής. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε επίπεδο επιδόσεων, καθώς το βάρους 2.285 κιλών SAV επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ./ώρα.

Με μπαταρία ιόντων λιθίου 108,7 kWh, η iX3 μπορεί να καλύψει με μια πλήρη φόρτιση απόσταση μέχρι και 800 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πρότυπο μετρήσεων WLTP. Στην πράξη και κατά τη διάρκεια την πρώτης οδηγικής επαφής που είχαμε μαζί του αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική. Η διαδρομή είχε κίνηση σε εθνικό δίκτυο, το οποίο δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παρόλα αυτά η iX3 κατάφερε να κινηθεί σβέλτα, με ταχύτητες εντός των ορίων, μέχρι και 130 χλμ./ώρα για αρκετή ώρα, με την κατανάλωση να περιορίζεται στις 19 με 19,5 kWh/100 χλμ., που είναι στο κάτω άκρο των τιμών που ανακοινώνει το εργοστάσιο σε κίνηση σε αυτοκινητόδρομο (19,4-22,7 kWh/100 χλμ.), με τη μέση τιμή να είναι (15,1-17,9 kWh/100 χλμ.).

Αρκετά πιο πάνω, κοντά στις 23 kWh/100 χλμ. ανέβηκε η κατανάλωση όταν βρεθήκαμε στο επαρχιακό δίκτυο, με ανηφορική διαδρομή. Εκεί που η iX3 έδειξε και τον άλλο, σπορ εαυτό της, «προκαλώντας» να την πιέσουμε. Το βάρος αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα, αλλά μόνο στη θεωρία, καθώς όταν πιέσαμε διαπιστώσαμε ότι βάζει τη δύναμη με μοναδικό τρόπο για αυτοκίνητο με αυτόν τον όγκο και βάρος. Ο υπερ-υπολογιστής «Hear of Joy» που φροντίζει για τη διαχείριση της δυναμικής οδήγησης και φροντίζει για τη σωστή κατανομή της ροπής σε κάθε τροχό, μας έδωσε την εντύπωση ότι μπορεί να… διαβάσει τη σκέψη μας.

Ακόμα και με αρκετό γκάζι μετά από κλειστή στροφή, με το τιμόνι να μην έχει έρθει σε απόλυτη ευθεία, η iX3 έβαζε τη δύναμη κάτω, παρουσιάζοντας μόνο ένα μικρό γλυκό γλίστρημα του πίσω μέρους, που επί της ουσίας λειτουργούσε βοηθητικά για να βγεις στην ευθεία με ταχύτητα. Αυτό με τα ηλεκτρονικά ενεργοποιημένα, ενώ και όταν απενεργοποιήσαμε το πρώτο επίπεδο, το αυτοκίνητο συνέχισε να είναι φιλικό, με τη διαφορά ότι ήταν και πιο διασκεδαστικό.

Το όμορφο τιμόνι γεμίζει με αίσθηση τα χέρια του οδηγού και του χαρίζει αυτοπεποίθηση, να κυνηγήσει τις στροφές. Σε αυτό συμβάλουν και τα θετικά φρένα, με τον υπολογιστή εδώ να διαβάζει τις συνθήκες και τα όρια και να φρενάρει σε κάποιες περιπτώσεις αυτόματα επικουρούμενο το έργο του οδηγού και κάνοντας την κίνηση σε ταξίδι ακόμα πιο εύκολη. Πολύ καλά λειτουργεί και το προσαρμοζόμενο cruise control που προσαρμόζεται αυτόματα (μπορεί και χειροκίνητα) στα όρια ταχύτητα, αλλά και την κίνηση, ρυθμίζοντας την ταχύτητα ανάλογα.

Η θεωρητική αυτονομία του κατασκευαστή είναι 679 με 805 χιλιόμετρα, που μάλλον απαιτεί πειθήνια πειθαρχία για την επίτευξη αυτών των «επιδόσεων». Στην πράξη όμως και στη μικτή διαδρομή 380 χιλιομέτρων που κάναμε κατά την παρουσίαση, διαπιστώσαμε ότι μπορεί με χαρακτηριστική ευκολία να ξεπεράσει ακόμα και τα 550 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να κάνει το Αθήνα – Θεσσαλονίκη χωρίς φόρτιση, θεωρητικά τουλάχιστον και με τις πρώτες εκτιμήσεις. Επιφυλασσόμαστε μέχρι τη μεγάλη και αναλυτική δοκιμή του.

Το μέλλον είναι εδώ

Η iX3 είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μοντέλο για την BMW, που επιβεβαιώνει σε όλους τους τομείς τη σπουδαιότητά του. Ευθυγραμμισμένο με τα «θέλω» της αγοράς περί βιώσιμης μετακίνησης, αλλά και εντυπωσιακά έξυπνο, εξοπλισμένο με κορυφαίες τεχνολογίες που αφορούν την άνεση, την ασφάλεια, αλλά και την οδηγική απόλαυση, διατηρεί ψηλά τη σπορ σημαία της γερμανικής φίρμας και σε αυτή τη νέα ηλεκτρική εποχή. Η τιμή της συγκεκριμένης και μοναδικής προσώρας έκδοσης iX3 50 xDrive, είναι 69.950 ευρώ. Αργότερα αναμένεται να προστεθούν κάποιες ακόμα εκδόσεις, με ίδια μπαταρία, αλλά μικρότερη ισχύ, με κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς, ενώ ακόμα πιο μετά θα υπάρξει μια γρηγορότερη και ισχυρότερη έκδοση από αυτή που οδηγήσαμε, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μια σούπερ σπορ έκδοσης με τα διακριτικά «M».

Τεχνικά χαρακτηριστικά

BMW iX3 50 xDrive

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΙΣΧΥΣ ε/π: 167 / 326 ίπποι

ΡΟΠΗ ε/π: 255 / 435 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 469 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΡΟΠΗ: 645 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους 4 τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠ. Γόνατα ΜακΦέρσον διπλών συνδέσμων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-ion: 108,7 kWh (net)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.782×1.895×1.635 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.897 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 520-1.750 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.285-2.360 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 210 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 17,9 / 15,1 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA : 679 – 805 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11/22 kW): 11/ 5,45 ώρες (0-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (400 kW): 21 λ. (10-80%)

ΤΙΜΗ: 69.950 ευρώ