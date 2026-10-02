Οδηγούμε την νέα Σειρά 7 της BMW στην Γερμανία

Δεν πρόκειται για ένα απλό φρεσκάρισμα, αλλά για την πιο εκτεταμένη αναθεώρηση μοντέλου στην ιστορία της BMW, καθώς στην νέα 7αρα έγιναν πολλές αλλαγές στην εμφάνιση, στο εσωτερικό, αλλά και στα συστήματα κίνησης.

Από το 1977 που παρουσιάστηκε η πρώτη γενιά, η σειρά 7 ήταν πάντοτε ένα «εκθετήριο» πολυτέλειας, ποιότητας, ασφάλειας και προηγμένης τεχνολογίας, αντικατοπτρίζοντας τις δυνατότητες της Βαυαρικής φίρμας.

Το ίδιο ισχύει και για την σημερινή 7αρα και μάλιστα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Έχουν περάσει 4 χρόνια περίπου από τότε που παρουσιάστηκε το απερχόμενο μοντέλο, κάτι που σημαίνει ότι είχε έρθει ώρα για την καθιερωμένη ανανέωση.

Μόνο που σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, εδώ υπάρχει μία σημαντική διαφορά και αυτή ονομάζεται Neue Klasse. Το σημείο καμπής δηλαδή, για την BMW, που έφερε μία συνολική αναθεώρηση στην φιλοσοφία σχεδίασης, δημιουργίας και κατασκευής των αυτοκινήτων που έχουν ξεκινήσει να παρουσιάζουν οι Γερμανοί.

Τα πρώτα δείγματα τα είδαμε στην iX3, iX5 και i3, ενώ δεν θα μπορούσε φυσικά να μείνει ανεπηρέαστη η ναυαρχίδα της εταιρείας. Μάλιστα αυτό δεν είναι παρά μόνο η αρχή, αφού μέχρι το τέλος του 2027, οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα έχουν εφαρμοστεί σε 40 μοντέλα του BMW Group.

Η μονολιθική σχεδιαστική ταυτότητα της νέας σειράς 7

Η αλήθεια είναι ότι το απερχόμενο μοντέλο δέχτηκε έντονη κριτική από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε και όχι άδικα, αφού ήταν το επιστέγασμα μιας εποχής που χαρακτηρίστηκε από ολοένα και μεγαλύτερα νεφρά (στην μάσκα), με ορισμένες επιπλέον αμφιλεγόμενες επιλογές (στα φώτα).

Τώρα όμως, η νέα 7αρα, μπορεί να μην φέρνει τα πάνω κάτω, αλλά τουλάχιστον βάζει σε μία τάξη την εικόνα στο μονολιθικό ρύγχος. Τα νεφρά μίκρυναν, όχι τόσο σε ύψος, όσο σε πλάτος, οριοθετώντας την χαρακτηριστική «κοιλάδα» στο καπό (βασικό γνώρισμα στην εποχή της Neue Klasse), που καταλήγει στο σήμα της εταιρείας, το οποίο δεν κρίθηκε απαραίτητο να φωταγωγηθεί.

Δεν έγινε το ίδιο όμως και με τα νεφρά της μάσκας, όπου το iconic glow δίνει το παρών στο περίγραμμα, εξαλείφοντας έτσι την όποια παρουσία χρωμίου. Τα λεπτά φώτα ημέρας διατηρήθηκαν μαζί με το οπτικό εφέ των 12 έξτρα κρυστάλλων, οι προβολείς όμως άλλαξαν προσανατολισμό και μετακόμισαν σε μεγάλες κάθετες εσοχές στα άκρα του προφυλακτήρα, μαζί με τις αεροκουρτίνες (τις αεροδυναμικές εσοχές που διαχειρίζονται τον αέρα που καταλήγει στους τροχούς).

Στο πίσω μέρος οι αλλαγές εστιάστηκαν στους προφυλακτήρες, αλλά και στα φώτα που έγιναν διπλά και πιο μακρόστενα, τα οποία επίσης καταλήγουν σε μία κεντρική εσοχή που φιλοξενεί το σήμα. Στο πλάι συνεχίζει να υπάρχει η οφθαλμαπάτη της λεπτής πίσω κολόνας, η οποία στην πραγματικότητα είναι αρκετά πιο φαρδιά, αλλά καλύπτεται από ένα μεγάλο τρίτο παράθυρο.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι μεγάλοι τροχοί 20 έως 22 ιντσών, αλλά και μία σχεδόν ανεξάντλητη δυνατότητα δημιουργίας ενός προσωποποιημένου αποτελέσματος. Στα M Performance μοντέλα τα πακέτα M Sport και M Sport Pro προσθέτουν άφθονες σπορτίφ πινελιές.

Για την κάλυψη των προσωπικών προτιμήσεων των πελατών, διατίθενται περισσότερες από 500 αποχρώσεις αμαξώματος και χρωματικοί συνδυασμοί, ενώ για το εσωτερικό προσφέρονται περίπου 700 συνδυασμοί εξοπλισμού και υλικών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία βαφής διπλού φινιρίσματος, πρωτιά για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς συνδυάζει για πρώτη φορά ματ και γυαλιστερές επιφάνειες στο αμάξωμα του ίδιου οχήματος. Κάθε όχημα απαιτεί περισσότερα από 4.500 λεπτά εργασίας, εκ των οποίων περίπου 2.000 λεπτά αφιερώνονται σε εργασίες που εκτελούνται με το χέρι.

Ένα πανοραμικό υπερθέαμα

Στο εσωτερικό οι αλλαγές είναι ακόμα μεγαλύτερες, κάτι αναμενόμενο δεδομένης της εισαγωγής του πανοραμικού συνόλου της Neue Klasse, σε ένα φανταχτερό σύνολο από ποιοτικά υλικά, φωτιστικά τεχνάσματα, ψηφιοποίηση και οθόνες.

Η καθιέρωση του Panoramic iDrive και του Operating System X, ανοίγει νέες προοπτικές σε ότι αφορά στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Εκτός από την μακρόστενη Panoramic Vision επιφάνεια προβολής στην βάση του παρμπρίζ, υπάρχει η κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών, μία στάνταρ οθόνη για τον συνοδηγό 14,6 ιντσών, αλλά και ένα τρισδιάστατο Head Up Display.

Από την Neue Klasse προέρχονται τα πέντε σχέδια τιμονιών, με τεχνολογία Shy Tech στις επιφάνειες ελέγχου (ο διακόπτης κάποιας λειτουργίας φωτίζεται καταδεικνύοντας ότι είναι διαθέσιμος). Ο εξελιγμένος BMW Personal Assistant με Amazon Alexa και τεχνητή νοημοσύνη, δίνει επιπλέον δυνατότητες ελέγχου και πρόσβασης σε υπηρεσίες και γνωστικό περιεχόμενο.

Στις πίσω θέσεις, η (έξτρα) ultra wide 8Κ οθόνη αφής (!) των 31,3 ιντσών (ανακλίνεται σε κάθετη θέση από την οροφή και καλύπτει σχεδόν όλο το διαθέσιμο εσωτερικό πλάτος της ηλιοροφής), εκτός από τις θεατρικές δυνατότητες προβολής, διαθέτει πλέον και ενσωματωμένη κάμερα για την διενέργεια τηλεσυσκέψεων.

Υλικά όπως: δέρμα, ύφασμα, μέταλλο, ξύλο ή ακόμα και κρύσταλλο, συνδυάζονται με στοιχεία όπως τα πολυριθμιζόμενα καθίσματα, ο εκτεταμένος ατμοσφαιρικός φωτισμός, οι αυτόματες soft close πόρτες, η στάνταρ ηλιοροφή (με έξτρα οπτικά εφέ) και ο τετραζωνικός κλιματισμός, για την δημιουργία ενός ξεχωριστού εσωτερικού αντάξιου μιας πολυτελούς λιμουζίνας.

Το σύνολο ολοκληρώνει το προηγμένο ηχοσύστημα της Bowers & Wilkins με λειτουργία Dolby Atmos και έως 36 ηχεία, συνολικής ισχύος 1.965 watt. Εκτεταμένες ακουστικές και ηχομονωτικές βελτιώσεις έχουν γίνει στην καμπίνα και τα παράθυρα, φτάνοντας μέχρι τα αεροδυναμικά καλύμματα των καθρεπτών και τον ειδικό ηχοαπορροφητικό αφρό στα ελαστικά των ηλεκτρικών εκδόσεων.

Πολυενεργειακή 7αρα

Συνεχίζοντας την πολυενεργειακή της στρατηγική, η BMW θα προσφέρει την νέα 7άρα με ηλεκτρικά, θερμικά (βενζίνης και πετρελαίου) και plug in υβριδικά συστήματα κίνησης, που παράγονται σε μία κοινή γραμμή συναρμολόγησης στο εργοστάσιο του Ντίνγκολφινγκ στην Γερμανία.

Τα ηλεκτρικά μοντέλα, υιοθετούν την 6η γενιά τεχνολογίας eDrive, όπου η μπαταρία με αυξημένο ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο στις 112,5 kWh, βασίζεται σε νέα κυλινδρικά στοιχεία εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 700 χλμ.. Η γκάμα της i7 αποτελείται από τις: 50 xDrive των 455 ίππων, την 60 xDrive των 544 ίππων και την κορυφαία Μ70 xDrive των 680 ίππων και 1.100 Nm.

Η δυνατότητα DC ταχυφόρτισης μπορεί να φτάσει έως 250 kW, κάτι που σημαίνει ότι για την αναπλήρωση της ενέργειας από 10-80% απαιτούνται μόλις 29 λεπτά. Υπάρχουν τρεις δικινητήριες εκδόσεις της i7, η 50 xDrive των 455 ίππων, η 60 xDrive των 544 ίππων και η 70 xDrive των 680 ίππων.

Η θερμική γκάμα αποτελείται από τις 3λιτρες εξακύλινδες 48V εκδόσεις, της βενζινοκίνητης 740 xDrive των 400 ίππων και την πετρελαιοκίνητη 740d xDrive των 670 Nm. Στην κορυφή της γκάμας θα βρεθούν μέχρι τα τέλη της χρονιάς, οι plug in υβριδικές εκδοχές (συνδυασμός 3λιτρου βενζινοκινητήρα και ηλεκτρικού μοτέρ 197 ίππων) των 750e xDrive και Μ760e xDrive, συνδυαστικής απόδοσης 489 και 612 ίππων, αντίστοιχα, όπου η μπαταρία των 22 kWh προσφέρει μία ηλεκτρική αυτονομία 70- 80 χλμ.

Αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας, όπου πέρα από τις τρεις βαθμίδες και την one pedal λειτουργία, υπάρχει και το αυτόματο πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προπορευόμενα οχήματα αλλά και τους φωτεινούς σηματοδότες στα φανάρια.

Στην τριπλέτα των M Performance εκδόσεων συγκαταλέγονται αρχικά η ηλεκτρική i7 M70 xDrive και η plug in M760e xDrive, ενώ από το 2027 θα προστεθεί και μία θερμική παραλλαγή με V8 biturbo κινητήρα.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα κύλισης, εκτός από την κορυφαία ηχομόνωση, είναι στάνταρ η αερανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, ενώ έξτρα είναι το addaptive chassis control, με τετραδιεύθυνση και ενεργές αντιστρεπτικές δοκούς.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι η νέα 7αρα δεν αρκείται στο σύστημα ελέγχου της πίεσης των ελαστικών, αλλά μέσω ψηφιακών διαγνωστικών μέσων τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθεί την πίεση και την φθορά των ελαστικών, ενημερώνοντας εγκαίρως τον οδηγό για πιθανά κλαταρίσματα και οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα ελαστικά.

Στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης, η τεχνολογία BMW Symbiotic Drive, εξασφαλίζει την διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και συστημάτων, με τον πρώτο να μπορεί να επέμβει ανά πάσα στιγμή στο γκάζι τα φρένα και το τιμόνι, χωρίς να χρειαστεί να απενεργοποιείται το ανάλογο σύστημα.

Στις νέες διαθέσιμες λειτουργίες ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, είναι οι: Entry to Exit και Address to Address, ενώ το έξτρα motorway assistant επιτρέπει την hands free οδήγηση έως τα 130 χλμ./ώρα, όπου επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία.

Επί το έργο

Ξεκινώντας λοιπόν από τα περίχωρα του Μονάχου, βρεθήκαμε να οδηγούμε για αρκετή ώρα μέχρι την Αυστρία, σε μία διαδρομή, με όμορφα τοπία, εξαιρετική άσφαλτο και άφθονες καθυστερήσεις από έργα και ατυχήματα.

Όταν καλείσαι να κουμαντάρεις ένα όχημα που αγγίζει τα 5,4 μ. σε μήκος και τα 2 μ. σε πλάτος, μόνο στις γερμανικές αούτομπαν νιώθεις ότι υπάρχει χώρος, αφού σε οποιοδήποτε επαρχιακό τμήμα τα περιθώρια είναι πολύ στενά για αυτή την 7αρα.

Δεν πρέπει να αφαιρεθείς ούτε για μια στιγμή, κάτι πολύ εύκολο, όταν στο δεξί πόδι έχεις τον έλεγχο των 680 ίππων της κορυφαίας ηλεκτρικής εκδοχής. Μπορεί το βάρος να έχει ξεπεράσει πια τους 2,8 τόνους, αλλά τα 1.100 Nm της ροπής μπορούν να επιταχύνουν αυτή την μάζα ακαριαία από οποιαδήποτε ταχύτητα, κάτι που αντικατοπτρίζεται από τα 3,8 δλ. που απαιτούνται για την επιτάχυνση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα.

Φυσικά και δεν πρόκειται για μία ευέλικτη σπορ κατασκευή, που νιώθει άνετα στο σφικτό στροφιλίκι, έστω και αν συγκαταλέγεται στην M Performance ομάδα των Βαυαρών, αλλά για ένα βαλλιστικό θωρηκτό διόλου ευκαταφρόνητης μάζας και όγκου. Δεν θα αποκτήσεις ποτέ ένα δέσιμο επιπέδου M4 CS, ακόμα και έτσι όμως είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που διαχειρίζεται η ανάρτηση της 7αρας την όλη κατάσταση.

Φυσικά, η δική μας i7 M70 διέθετε ότι καλύτερο υπάρχει στα ράφια της «Μ», αλλά ακόμα και έτσι ποτέ δεν νιώσαμε ότι θα μείνουμε ξεκρέμαστοι μέσα στην στροφή, αρκεί να υπάρχει ο δέων σεβασμός. Κάπου εκεί θα περίμενε κανείς ότι θα ξεκινούσαν οι συμβιβασμοί στην άνεση, αλλά για ένα όχημα του οποίου τα ελαστικά είχαν 30αρι προφίλ, η ανάρτηση τα κατάφερε περίφημα, στις ομολογουμένως περιορισμένες ατέλειες του οδοστρώματος.

Την επόμενη μέρα βρεθήκαμε πίσω από το τιμόνι μιας συγκριτικά ταπεινότερης βενζινοκίνητης 740, που βρίσκεται στο άλλο άκρο της γκάμας. Ο ήχος και οι αλλαγές σχέσεων στο κιβώτιο, ακόμα και μέσα στο πλαίσιο μιας λιμουζίνας έχουν φτάσει πια να σου δημιουργούν μια γλυκιά «θερμική» νοσταλγία, είναι όμως τόσο ισοπεδωτική η αποτελεσματικότητα, ανεξαρτήτως ταχύτητας, της ηλεκτρικής αδελφής, που δύσκολα μπορείς να απαρνηθείς τα ηλεκτρικά της κάλλη.

Όλα αυτά ίσως και να περνάνε σε δεύτερη μοίρα, με δεδομένο ότι σε πολλές περιπτώσεις θα παρεμβάλετε και ένας σοφέρ. Εμείς πάντως το ευχαριστηθήκαμε σε κάθε περίπτωση, αλλά ανυπομονούμε για το επόμενο κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι άλλο από την νέα 3αρα. Μέχρι τότε μπορείτε να αντικρίσετε άμεσα την νέα 7αρα στην έκθεση Auto Athina.

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BMW i7 M70 xDrive

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 680 ίπποι (258 εμπρός /489 πίσω)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 1.110 Nm (365 εμπρός /650 πίσω)

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 112,5 kWh (net)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 5.395×1.950×1.650 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 3.215 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 2.845 κιλά

0-100 χλμ./ώρα: 3,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 250 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 22,9-19,7 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA (WLTP): 566-686 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-1000% (AC): 6 ώρες (22 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 28 λεπτά (250 kW)

TIMH: 179.950 ευρώ