Οδηγούμε το Hyundai Ioniq 3: Με ευρωπαϊκή προφορά

Με το Ioniq 3, η Hyundai φέρνει την ηλεκτρική φιλοσοφία της στα κόμπακτ χάτσμπακ, με ξεκάθαρο στόχο την Ευρώπη. Δύο μπαταρίες, ανακοινωμένη αυτονομία έως 497 χλμ. και ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον συνθέτουν την πιο καθημερινή εκδοχή της σειράς IONIQ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 4ΤΡΟΧΟΙ

Το Ioniq 3 αποκτά έναν ρόλο που υπερβαίνει εκείνον ενός ακόμη αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου στην γκάμα της Hyundai. Με μήκος λίγο πάνω από τα 4,15 μ., φέρνει το τεχνολογικό λεξιλόγιο της οικογένειας IONIQ στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς, εκεί όπου οι εξωτερικές διαστάσεις πρέπει να παραμένουν διαχειρίσιμες, οι χώροι να αξιοποιούνται κατά το καλύτερο δυνατόν και η αυτονομία να μην είναι απαγορευτική για ένα ταξίδι. Το Ioniq 3, ήδη από πλευράς εμφάνισης, φαίνεται να απευθύνεται σε καθημερινούς οδηγούς και νεαρές οικογένειες που δίνουν την ίδια βαρύτητα στη λειτουργικότητα και στο στυλ. Η κορεατική εταιρεία το ονομάζει «Aero Hatch» και γύρω από αυτή τη νέα τυπολογία χτίζει ένα αυτοκίνητο που φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο οικεία, και, τελικά, διαθέσιμη σε μεγαλύτερο κοινό.

Το Ioniq 3 σχεδιάστηκε στην Ευρώπη, όπου, επίσης, ομάδες της Hyundai συμμετείχαν στη διαμόρφωση της εργονομίας και του οδηγικού χαρακτήρα. Η ανάρτηση, το τιμόνι και οι ρυθμίσεις γενικότερα βασίστηκαν στην ποικιλία των ευρωπαϊκών δρόμων, ενώ την παραγωγή του ανέλαβε το εργοστάσιο της Hyundai στο Ιζμίτ της Τουρκίας.

Ως προς το «αποτύπωμά» του, το αμάξωμα έχει μήκος 4.155 χλστ., πλάτος 1.800 χλστ. και ύψος 1.505 χλστ., ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.680 χλστ. και καταλαμβάνει σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού μήκους, επιτρέποντας στους σχεδιαστές να τοποθετήσουν τους τροχούς πολύ κοντά στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ «AERO HATCH»

Πάνω σε αυτές τις αναλογίες η Hyundai εφαρμόζει τη φιλοσοφία «Art of Steel», δίνοντας έμφαση στους όγκους. Από το χαμηλό ρύγχος, το βλέμμα ακολουθεί τη γραμμή της οροφής, που διατηρείται ψηλά πάνω από τους επιβάτες, πριν καταλήξει στην πίσω αεροτομή. Η διαμόρφωση αυτή εξυπηρετεί τους χώρους και την αεροδυναμική, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να φτάνει το 0,263 στη βασική έκδοση με τροχούς 16 ιντσών, έναντι 0,288 για τη N Line με τις 19άρες ζάντες.

Σχεδιαστικά, τα χαρακτηριστικά pixels των φωτιστικών σωμάτων το εντάσσουν αμέσως στην οικογένεια IONIQ, ενώ οι τέσσερις τελείες στο κέντρο της μάσκας παραπέμπουν στο γράμμα «H» του κώδικα Μορς. Την εικόνα μπορεί να προσαρμόσει κανείς επιλέγοντας ανάμεσα σε έντεκα εξωτερικές αποχρώσεις, με επιλογές και σε ματ φινίρισμα.

Στο δικό μας αυτοκίνητο, το οποίο είναι N Line, οι σκουρόχρωμες ζάντες των 19 ιντσών συνδυάζονται με τη μεγάλη μαύρη μάσκα, τη μεγαλύτερη πίσω αεροτομή και τον λειτουργικό διαχύτη, ενισχύοντας τη σπορ εμφάνιση. Πέραν αυτών, τα N Line διαφοροποιούνται και στην καμπίνα, με σκούρες επενδύσεις, κόκκινες λεπτομέρειες και ειδικό τιμόνι N. Για το εσωτερικό συνολικά η Hyundai χρησιμοποιεί τον όρο «Furnished Space», αντιμετωπίζοντας τα επιμέρους στοιχεία σαν έπιπλα, ενώ στελέχη της μάρκας στο Tannistest αναφέρθηκαν σε επιρροές από φυσικά τοπία και από το ιταλικό ντιζάιν της δεκαετίας του ’70. Στο N Line, πάντως, η εικόνα είναι αρκετά συμβατική, με το κάπως ογκώδες ταμπλό να δείχνει μάλλον φλύαρο εξαιτίας των έντονων καμπυλών του. Παρότι οι επιφάνειες αρχικά παραπέμπουν οπτικά σε δερμάτινη επένδυση, στην αφή αποκαλύπτονται σκληρά πλαστικά, με εξαίρεση ένα σημείο εμπρός από τον συνοδηγό. Το κόκκινο σιρίτι που διατρέχει το ταμπλό δεν αρκεί για να σπάσει την κυριαρχία του μαύρου, που κάνει την καμπίνα αρκετά σκοτεινή.

Περισσότερο εκτιμάς τη συγκεκριμένη έκδοση όταν καθίσεις στα καθίσματά της, που προσφέρουν εξαιρετική πλευρική στήριξη, και πιάσεις το μικρής διαμέτρου τιμόνι, το οποίο εφαρμόζει πολύ καλά στα χέρια. Στην γκάμα, πάντως, οι επιλογές διαφέρουν. Ειδικότερα, ανάλογα με την έκδοση διατίθενται καθίσματα Relaxation, θέρμανση και αερισμός εμπρός, υφασμάτινες ή σουέντ επενδύσεις, ενώ στον διαθέσιμο εξοπλισμό περιλαμβάνονται διζωνικός κλιματισμός, ατμοσφαιρικός φωτισμός και ηχοσύστημα Bose.

Εμπρός από τον οδηγό, ο στενός πίνακας οργάνων περιορίζεται στις απαραίτητες πληροφορίες, αφήνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κεντρική οθόνη των 14,6 ιντσών του αυτοκινήτου μας. Τα πολύ καλά γραφικά της και η, εκ πρώτης, γρήγορη μετάβαση στα υπομενού αφήνουν θετική εντύπωση, όπως και οι φυσικοί διακόπτες για κλιματισμό και ηχοσύστημα ακριβώς από κάτω.

Εδώ κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα για τη Hyundai το Pleos Connect, βασισμένο στο Android Automotive OS, με λογική χρήσης που θυμίζει smartphone, πρόσβαση σε εφαρμογές και τον φωνητικό βοηθό Gleo AI. Τις ευκολίες συμπληρώνουν ο προγραμματισμός διαδρομής, το Plug & Charge για τη φόρτιση, το ψηφιακό κλειδί και η τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών μέσω V2L, με τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και υπηρεσιών να εξαρτάται από την έκδοση, την αγορά και τη συνδρομή.

Στην καθημερινή χρήση εκτιμάς και τον μεγάλο ανοιχτό χώρο κάτω από τις ποτηροθήκες της κεντρικής κονσόλας, όπου μπορείς να αφήσεις μικροαντικείμενα. Το επίπεδο δάπεδο διευκολύνει τους πίσω επιβάτες, με τη Hyundai να κάνει λόγο για άνετη φιλοξενία ακόμη και τριών ενηλίκων, ενώ στις αποσκευές χρειάζεται μια διευκρίνιση για τα ανακοινωμένα 441 λίτρα: τα 322 αντιστοιχούν στον κύριο χώρο και τα υπόλοιπα 119 στο Megabox κάτω από το δάπεδο, όπου μπορούν να αποθηκευτούν χωριστά μικρότερα αντικείμενα.

ΔΥΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Το Ioniq 3 διαθέτει ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 V και κίνηση αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς. Η Standard Range συνδυάζει μπαταρία χημείας LFP 42,2 kWh με 147 ίππους, ενώ η Long Range, με μπαταρία NMC, ανεβαίνει στις 61 kWh, αλλά αποδίδει 135 ίππους, με τη ροπή να παραμένει ίδια, στα 250 Nm. Η μεγαλύτερη μπαταρία επιλέγεται, επομένως, με γνώμονα την ακτίνα δράσης, καθώς η ισχυρότερη από τις δύο εκδόσεις είναι εκείνη με τη μικρότερη χωρητικότητα. Με τροχούς 16 ιντσών, η ανακοινωμένη αυτονομία κατά WLTP φτάνει τα 344 χλμ. για τη Standard Range και τα 497 χλμ. για τη Long Range. Στη N Line με τη μεγάλη μπαταρία, όμως, οι τιμές διαμορφώνονται διαφορετικά: 456 χλμ. με τροχούς 18 ιντσών και 428 χλμ. με τις 19άρες του αυτοκινήτου μας.

Η διαφορά φαίνεται και στην επιτάχυνση, με τη Standard Range να χρειάζεται 8,7 δλ. για το «0-100», τη Long Range 9,5 δλ. και τη N Line 9,6 δλ. Όσο για τη στάση στον ταχυφορτιστή, η αναπλήρωση από το 10% έως το 80% υπολογίζεται σε περίπου μισή ώρα. Για φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι 11 kW, με προαιρετικό έναν 22 kW, τον οποίο διέθετε και το αυτοκίνητο που οδηγήσαμε.

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Στους δρόμους της Δανίας, οι 19άρες ζάντες της N Line με τα ελαστικά 225/45 R19 μετέφεραν στην καμπίνα αρκετές από τις ομολογουμένως ελάχιστες ανωμαλίες του οδοστρώματος, υπενθυμίζοντας τον συμβιβασμό που συνοδεύει τη συγκεκριμένη επιλογή τροχών στην άνεση. Στις στροφές, αν η είσοδος γίνει με πολλά χιλιόμετρα, το Ioniq 3 έχει την τάση να ανοίξει την τροχιά του, ενώ στις σημειώσεις μας προστέθηκαν και οι αεροδυναμικοί θόρυβοι από την περιοχή των καθρεφτών, ήδη κοντά στα 70-80 χλμ./ώρα. Στην τελευταία παρατήρηση πρέπει, βέβαια, να συνυπολογιστεί ο δυνατός άνεμος που επικρατούσε κατά την οδήγησή μας.

Στους απόλυτα επίπεδους δρόμους της περιοχής «είδαμε» κατανάλωση 12,8 kWh/100 χλμ., μια ευχάριστη πρώτη ένδειξη για την έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία. Πρόκειται, ωστόσο, για την εικόνα της συγκεκριμένης διαδρομής, οπότε η αποτίμηση της κατανάλωσης στην καθημερινή χρήση μένει για μια πληρέστερη δοκιμή.

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Με την παραγωγή στο Ιζμίτ να έχει ξεκινήσει, η Hyundai ανακοίνωσε στο Σαλόνι του Παρισιού ότι το Ioniq 3 αρχίζει ήδη να φτάνει στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες. Αναμένοντας την έλευσή του και στην Ελλάδα, από τη Δανία φύγαμε με θετικές εντυπώσεις για ένα compact μοντέλο που ουσιαστικά «εκδημοκρατίζει» τη high-tech οικογένεια Ioniq, εισάγοντας τη μάρκα στα μικρότερα ηλεκτρικά. Αν και η τιμολόγησή του θα κρίνει την εμπορική του επιτυχία, η ανταγωνιστική αυτονομία και η ευελιξία του δείχνουν ότι το Ioniq 3 αποτελεί ένα κομβικό βήμα για το μέλλον της Hyundai στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΖΜΙΤ

Η παραγωγή του Ioniq 3 στο Ιζμίτ συνδέεται με επένδυση 250 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας εκσυγχρονίστηκε πάνω από το 50% του εργοστασίου της Hyundai Motor Turkiye και περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι ανέλαβαν νέους ρόλους. Η εταιρεία απασχολεί συνολικά περίπου 2.400 άτομα στη μονάδα και στα κεντρικά γραφεία της στην Κωνσταντινούπολη, ενώ για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο έχει ορίσει αρχική ετήσια παραγωγή 30.000 αυτοκινήτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HYUNDAI IONIQ 3 Long Range

ΙΣΧΥΣ: 135 ίπποι (147)

ΡΟΠΗ: 250 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 61 kWh (42,2)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.170 x 1.800 x 1.505 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.680 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 441 λίτρα (322 + 119 Megabox)

ΒΑΡΟΣ: 1.570 κιλά (1.550)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,6 δλ. (8,7)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 14,8 kWh/100 χλμ. (13,7)

AYTONOMIA: 428-456 χλμ. (344)

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5 ώρες 36 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 30 λεπτά – 85 kW (29 λεπτά)

(Σε παρένθεση οι τιμές του Standard Range)