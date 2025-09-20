Μια νέα πτυχή του Torres μας αποκάλυψε η KGM και αφορά την αποδοτικότητά του, που έρχεται να συμπληρώσει την ευρυχωρία και την άνεση που προσφέρει το μεγάλο κορεατικό SUV.

Την Φρανκφούρτη επέλεξε η KGM για να πραγματοποιήσει στις 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου την παγκόσμια «πρώτη» ενός από τα πιο σημαντικά μοντέλα της γκάμας της. Στην πράξη πρόκειται για την πιο ενδιαφέρουσα ίσως έκδοση του γνωστού μας Torres που τώρα απόκτησε υβριδική υπόσταση και χαρίζει στο μοντέλο τα καλά των δύο κόσμων, συνδυάζοντας αρμονικά και κυρίως αποδοτικά, την ηλεκτροκίνηση, με την ελευθερία που προσφέρει ένας θερμικός κινητήρας βενζίνης.

Το Torres Hybrid των 204 ίππων, αποτελεί το πρώτο από τα πέντε μοντέλα που θα ανοίξει το δρόμο για την νέα εποχή της KGM και θα παρουσιαστούν με ορίζοντα το 2030. Το μεγάλο D-SUV της κορεατικής φίρμας (πρώην SsangYong), που έχει μήκος 4,7 μ., δεν έχει αισθητικές αλλαγές σε σχέση με το υπάρχον μοντέλο που έχουμε ήδη γνωρίσει σε δοκιμή που έχουμε πραγματοποιήσει στην ηλεκτρική του «μορφή».

Ξεχωρίζει άμεσα για την φουτουριστική του προσέγγιση, με την τετραγωνισμένη αισθητική, τα δυναμικά φώτα LED, χαρακτηριστικό της ταυτότητάς του, αλλά και με κάποιες παραπομπές στο θηριώδες ηλεκτρικό Hummer. Ακολουθεί τη λογική που η KGM ονομάζει «Powered by Toughness» και συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική με τη δύναμη. Οι κάθετες γραμμές της μάσκας δένουν αρμονικά με τα φώτα που διαθέτουν λειτουργία ημέρας, ενώ τα προστατευτικά να ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του.

Πατάει σε τροχούς ελαφρού κράματος 17 ιντσών που ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό του μοντέλου, ενώ διαθέσιμες είναι με μεγαλύτερες 18 ή 20 ιντσών. Έντονο είναι το προφίλ του, με τη μεγάλη τρίτη κολώνα και ακόμα πιο ξεχωριστό το πίσω μέρος, που με το διακοσμητικό που θυμίζει υποδοχή για ρεζέρβα και τη λαβή ανοίγματος της πέμπτης πόρτας τοποθετημένη στο πλάι, παραπέμπει στα σκληροτράχηλα off-road στα οποία η πόρτα άνοιγε στο πλάι, ενώ στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ρεζέρβα εκεί και ανοίγει προς τα επάνω, όπως στα περισσότερα σύγχρονα SUV.

Το Torres Hybrid είναι διαθέσιμο σε έξι μονόχρωμες αποχρώσεις αμαξώματος: γκρι, λευκό, ασημί, πράσινο, μπλε και μαύρο, αλλά και τέσσερις διχρωμίες των παραπάνω, από τις οποίες εξαιρούνται το μπλε και το μαύρο.

Ευφάνταστο είναι και το εσωτερικό του Torres Hybrid, με έμφαση στην ευρυχωρία. Οι δίδυμες οθόνες 12,3 ιντσών, που είναι τοποθετημένες στη σειρά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες για πίνακα οργάνων και σύστημα πολυμέσων κυριαρχούν στη σχεδίαση, ενώ και τα μαλακά πλαστικά με την προσεγμένη εν γένει ποιότητα συνθέτουν ένα προσεγμένο σε εκτέλεση εσωτερικό. Οι κομψές λεπτομέρειες με τα διακοσμητικά σε απόχρωση του χαλκού στο κάτω μέρος του ταμπλό ενισχύουν τη φουτουριστική προσέγγιση που ο Κορεάτης κατασκευαστής επιθυμεί να προσδώσει στο μεγάλο SUV του, ενώ οι πολυάριθμες θήκες που είναι διάσπαρτες στην καμπίνα, ενισχύουν την πρακτικότητα του μοντέλου.

Ο χώρος για τους επιβαίνοντες είναι άπλετος, κάτι στο οποίο βοηθάει το μεγάλο μεταξόνιο των 2,68 μ., με τα πίσω καθίσματα να είναι ανακλινόμενα και να μετακινούνται κατά το διαμήκη άξονα. Ανάλογα ο χώρος αποσκευών παραμένει τεράστιος και με κανονικό σχήμα, χωρίς προεξοχές, που φτάνει μέχρι και τα 1.662 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Στην καμπίνα υπάρχει η επιλογή τριών χρωμάτων για τις επενδύσεις: γκρι με διχρωμία, μαύρο και καφέ. Παράλληλα το κάθισμα του οδηγού διαθέτει ηλεκτρικές ρυθμίσεις, ενώ και τα δύο εμπρός είναι κλιματιζόμενα.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ… ΓΙΓΑΝΤΑ

Το νέο Torres Hybrid είναι το πρώτο υβριδικό μοντέλο της KGM, που ανοίγει νέα μονοπάτια για την κορεατική φίρμα. Χρησιμοποιεί το σύστημα Dual Tech Hybrid System, ένα υβριδικό σύστημα παράλληλης σειράς διπλού κινητήρα. Συνδυάζει έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης, με υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωματρίας, 1,5 λίτρων απόδοσης 150 ίππων, που λειτουργεί σε κύκλο Miller, με ένα ηλεκτροκινητήρα 130 kW (177 ίπποι) που είναι τοποθετημένος κοντά στον άξονα κίνησης εμπρός, με μπαταρία χωρητικότητας 1,83 kWh.

Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 204 ίππους, με τη μετάδοση να περνάει στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου e-DHT. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής (EV Mode), της υβριδικής (HEV Mode), αλλά και αυτής που δίνει προτεραιότητα στον θερμικό κινητήρα (Engine Drive Mode). Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, το Torres Hybrid, μπορεί να κινηθεί έως και 94% του χρόνου του σε αστικό περιβάλλον, σε ηλεκτρική λειτουργία. Κάτι που μεταφράζεται σε αθόρυβη λειτουργία, αλλά και οικονομική, με εκπομπές CO2 133 γρ./χλμ.

Στον ανοιχτό δρόμο, όπως διαπιστώσαμε κατά την οδήγηση πέριξ της Φρανκφούρτης, αξιοποιεί στο έπακρο την υβριδική λειτουργία, με συνδυασμό θερμικού και ηλεκτρικού κινητήρα για μέγιστη απόδοση, δίνοντας προτεραιότητα στην ηλεκτρική λειτουργία. Η εναλλαγή πραγματοποιείται ανεπαίσθητα, χωρίς δράματα, με το αποτέλεσμα, όπως απεικονίστηκε στο πίνακα ελέγχου του αυτοκινήτου να είναι 84% ηλεκτρική λειτουργία και 16% θερμική, με τη μέση κατανάλωση να κυμαίνεται μεταξύ των 6,1 και 6,4 λτ./100 χλμ. Το αυτοκίνητο διαθέτει και τρία προγράμματα οδήγησης, Eco, Normal και Sport, που επιλέγονται μέσα από το μενού και κατεβάζοντας μια κρυφή «κουρτίνα» από το άνω μέρος της οθόνη, που δεν είναι το καλύτερο σε επίπεδο εργονομίας.

Πατάει σε ανάρτηση με αρχιτεκτονική πολλαπλών συνδέσμων πίσω, με γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός, και εξελιγμένα αμορτισέρ, που αντιδρούν ανάλογα με τις συνθήκες, καθώς σφίγγουν κατά τις ήπιες κινήσεις, ενώ στις απότομες, όπως συμβαίνει σε λακκούβες, γίνονται πιο ενδοτικά. Έτσι, άξια λόγου είναι η άνεση που προσφέρει, με καλή ποιότητα κύλισης και ήσυχη καμπίνα, με πολύ καλό επίπεδο NVH (Noise, Vibration, Harshness), χάρη στις προσεγμένες επεμβάσεις της εταιρείας σε επιμέρους σημεία και όσον αφορά τη μόνωση, που συνολικά αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης στην καθημερινότητα.

Πλούσια είναι και η σουίτα ασφάλειας, με πολλά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, όπως, μεταξύ άλλων, το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, την προειδοποίησης απόστασης ασφαλείας, το σύστημα αλλαγής και εκτροπής, αλλά και διατήρησης λωρίδας, απόσπασης προσοχής, αλλά και ενημέρωσης για όχημα στο «τυφλό» σημείο.

Το Torres Hybrid, το μεσαίο SUV της KGM, επιδεικνύει έναν άνετο χαρακτήρα, τον οποίο υποστηρίζει με αξιοσημείωτη ευρυχωρία, αλλά και, σε αυτή την εκδοχή του καλή αποδοτικότητα, με χαμηλή για τα δεδομένα της κατηγορίας κατανάλωση καυσίμου. Ακόμα περισσότερο ενισχύει τη θέση του στην αγορά, με τη τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική τιμή του του KGM Torres Hybrid είναι 34.690 ευρώ, η οποία όμως διαμορφώνεται αυτό το διάστημα στα 33.190 ευρώ με την προσφορά της εισαγωγικής εταιρείας, με το μοντέλο να είναι άμεσα διαθέσιμο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KGM TORRES HYBRID

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4κυλ. τούρμπο β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 150 ίπποι/- σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 220 Nm/- σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 130 kW (177 ίπποι)/- σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (η/κ): 300 Nm/- σ.α.λ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 204 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 300 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-DHT πολλαπλών σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4705 x 1.890 x 1.720 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.680 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 703-1.662 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.670 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: – δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (WLTP): 5,9-6,1 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 133 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 34.690 ευρώ (33.190 € με προσφορά)