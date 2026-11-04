Οδηγούμε το νέο BYD Dolphin G DM-i 212 PS στην Ελλάδα

Η BYD παρουσίασε επί ελληνικού εδάφους το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της κατηγορίας B, που εστιάζει στην αποδοτικότητα, χωρίς να υστερεί σε πρακτικότητα. Το οδηγούμε και σας αναφέρουμε.

Επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά και εξαιρετική ευελιξία, η BYD διαβάζοντας τις τάσεις της αγοράς και αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία της, αλλάζει ρότα και παρουσιάζει την plug-in hybrid εκδοχή τού μέχρι πρότινος ηλεκτρικού Dolphin, που είναι και η μοναδική στην κατηγορία των supermini. Στην πράξη δεν πρόκειται για τη συνέχειά του, αλλά για ένα νέο αυτοκίνητο, που διατηρεί μεν το όνομα, αλλά όχι και την κατάληξη, αφού πλέον έχει γίνει Dolphin G DM-i.

Εμπλουτίζει τη γκάμα της κινεζικής εταιρείας με μια ακόμα εκδοχή του αγαπητού… θηλαστικού, προς τα πάνω, όσον αφορά το μέγεθος, αφήνοντας το Dolphin Surf στη βάση, να αποτελεί μια έκδοση με καθαρά αστικό χαρακτήρα. Το νέο Dolphin G DM-i είναι ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με γνώμονα της ευρωπαϊκές ανάγκες, κάτι που κάνει σαφές με την πρώτη κιόλας ματιά.

Ακολουθεί μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα, με πιο λείες και εύπεπτες, από τον προκάτοχό του γραμμές, με λεπτά φωτιστικά σώματα, πιο σμιλεμένους προφυλακτήρες και γενικότερα μια πιο hatchback προσέγγιση. Βλέπετε η BYD δεν παρασύρθηκε από τις σειρήνες, που θέλουν τα SUV να κυριαρχούν, ακολουθώντας το δικό της δρόμο και παρουσιάζοντας ένα πιο «γήινο» μοντέλο σε όψη και εκτέλεση.

Σε σχέση με το προγενέστερο και αμιγώς ηλεκτρικό Dolphin, το νέο Dolphin G, δεν έχει στενούς δεσμούς. Το αντίθετο θα λέγαμε, καθώς είναι σημαντικά μικρότερο, κατά 130 χλστ., με μήκος 4.160 χλστ. Από την άλλη όμως έχει μεγαλύτερο πλάτος 1.825 χλστ., με στόχο την καλύτερη ευρυχωρία στο εσωτερικό του, ενώ έχει ύψος 1.575 χλστ. και μεταξόνιο 2.610 χλστ. που είναι μικρότερο επίσης από τον προκάτοχό του κατά 90 χλστ.

Με αυτονομία πάνω από 1.000 χιλιόμετρα

Το υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του νέου Dolphin G είναι το Super Hybrid DM-i 5.0 πέμπτης γενιάς με τις νεότερες εξελίξεις που δίνουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αποδοτικότητα. Αναλυτικότερα, αποτελείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων και δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, με τον ένα να λειτουργεί ως γεννήτρια και τον άλλο να φροντίζει για την κίνηση.

Ο θερμικός με κωδική ονομασία Xiaoyun διακρίνεται για την υψηλή σχέση συμπίεσης 16:1, με την απόδοσή του να είναι 95 ίπποι και 120 Nm ροπής. Στην πράξη όμως πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος έχει προτεραιότητα στην κίνηση του αυτοκινήτου, και αποδίδει 163 ίππους και 210 Nm ροπής. Η μπαταρία είναι η γνωστή Blade Battery της BYD, χημείας LFP, που δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή στους κύκλους φόρτισης που μπορεί να φτάσουν απροβλημάτιστα τους 5.000.

Το νέο Dolphin G DM-i είναι διαθέσιμο σε δύο τέσσερις εκδόσεις και δύο μπαταριών. Πιο συγκεκριμένα στην εισαγωγική Active εφοδιάζεται με την μικρή μπαταρία 7,4 kWh, που προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 40 χιλιομέτρων ή 60 χλμ. σε αστικό περιβάλλον και έχει συνδυαστική απόδοση 176 ίππων και 210 Nm, που προσφέρει συνολική αυτονομία 1.020 χιλιομέτρων με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου που έχει χωρητικότητα 42 λίτρων.

Ακολουθούν οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport, οι οποίες εφοδιάζονται με τη μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, με την ηλεκτρική αυτονομία σε αυτή την περίπτωση να φτάνει τα 105 χιλιόμετρα σε μικτή χρήση ή τα 150 χιλιόμετρα σε πόλη, ενώ η συνδυαστική αυτονομία μαζί με τη βενζίνης φτάνει τα 1.040 χιλιόμετρα. Η απόδοση εδώ είναι μεγαλύτερη όσον αφορά την ισχύ, φτάνοντας τους 212 ίππους, με τη ροπή να παραμένει ίδια στα 210 Nm. Κοινές είναι και οι επιδόσεις, με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε 8,3 δευτερόλεπτα και την μέγιστη ταχύτητα να είναι 180 χλμ./ώρα. Να σημειώσουμε ότι οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 32 γρ./χλμ.

Όσον αφορά τη φόρτιση, η μικρή μπαταρία σε εναλλασσόμενο ρεύμα AC έχει ισχύ 3,3 kW και απαιτεί λιγότερο από τρεις ώρες για το 15% έως 100%, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία έχει υψηλότερη ισχύ φόρτισης 6,6 kW σε AC, επιτρέποντας παράλληλα φόρτιση και σε συνεχές ρεύμα DC ισχύος 39 kW. Σε αυτή τη συνθήκη το Dolphin G DM-i χρειάζεται 26 λεπτά της ώρας για να φορτίσει από 10% έως 80%.

Από μέσα

Οι compact διστάσεις του είναι αυτές που ορίζουν ως ένα βαθμό και τη διαμόρφωση του χώρου της καμπίνας. Με μεταξόνιο 2.610 χλστ., αλλά και καλή σχεδίαση και διαρρύθμιση, προσφέρει καλύτερους χώρους από όσο οι διαστάσεις του υπόσχονται. Οι εμπρός κάθονται άνετα, με τον οδηγό να έχει καλή θέση, με πολλαπλές ρυθμίσεις σε κάθισμα και τιμόνι. Η άνεση είναι αξιόλογη, κάτι που όμως δεν ισχύει και για την πλευρική στήριξη που προσφέρουν. Αξιόλογος είναι ο χώρος φόρτωσης, με όγκο 425 λίτρων ή 1.225 λίτρων με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Η αρχιτεκτονική της σχεδίασης προάγει το πλάτος, με οριζόντιες γραμμές να διατρέχουν το ταμπλό. Η μεγάλη οθόνη του συστήματος πολυμέσων, 10,1 ή 12,8 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση δεσπόζει το κέντρο του ταμπλό. Υποστηρίζει τεχνολογία Google build-in, ενώ σε κάθε περίπτωση προσφέρει συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto και σύστημα πλοήγησης. Η οθόνη του πίνακα οργάνων είναι επίσης ψηφιακή, με καλή ευκρίνεια και διαγώνιο 8,8 ιντσών.

Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι τοποθετημένος στην κολώνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας περισσότερο χώρο στην κεντρική κονσόλα για μικροαντικείμενα και τα smartphone. Επιπλέον, υπάρχουν και θύρες USB-C για φόρτιση με ισχύ 18 kai 60 W ή εναλλακτικά ασύρματη φόρτιση 15 W, με σύστημα ψύξης. Παράλληλα, προσφέρει και δυνατότητα V2L (Vehicle-to-Load) για φόρτιση εξωτερικών πηγών ενέργειας από το αυτοκίνητο.

Στον τομέα της ασφάλειας, εξοπλίζεται με μια πλήρη σουίτα συστημάτων που ξεπερνούν τα 20 στον αριθμό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει από τη βασική του έκδοση προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Adaptive Cruise Control) και έξυπνο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Intelligent Cruise Control), καθώς και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας σε έκτακτη ανάγκη (Emergency Lane Keeping Assistant) και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Assist).

Παράλληλα, διαθέτει προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και πίσω (Front and Rear Cross Traffic Alert) με αυτόματη πέδηση (Cross Traffic Brake), σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), σύστημα παρακολούθησης οδηγού (Driver Monitoring System) και προειδοποίηση κατά το άνοιγμα των θυρών (Door Opening Warning).

Στον δρόμο

Η πρώτη επαφή με το νέο BYD Dolphin G DM-i ήταν σε δρόμους πέριξ της παραλιακής. Για μικρή απόσταση, ικανή όμως να καταστήσει σαφείς τις δυνατότητές του. Καλά κατασκευασμένο, με στιβαρό πλαίσιο, προάγει την ευκολία στην κίνηση σε πόλη, ενώ δεν θα αρνηθεί να επιταχύνει δυναμικά σε πιο ανοιχτό δρόμο.

Προτεραιότητα έχει ο ηλεκτροκινητήρας που δίνει ισχύ στους εμπρός τροχούς και κρατάει χαμηλά τα επίπεδα θορύβου. Ο θερμικός θα εμπλακεί ανεπαίσθητα, χωρίς να κάνει δυναμική παρουσία σε ήχο, ενώ θα υποβοηθήσει όταν κριθεί απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση το Dolphin G DM-i έχει μπουτόν επιλογής τρόπου κίνησης, που επιτρέπει την EV λειτουργία, δηλαδή αμιγώς ηλεκτρικά ή HEV για υβριδική λειτουργία, σειριακή ή παράλληλη, ανάλογα με τις ανάγκες, επιτρέποντας μέσω ενός συμπλέκτη στον θερμικό κινητήρα να δώσει κατευθείαν ισχύ στους τροχούς.

Η μικρή διαδρομή δεν μας επέτρεψε να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την πραγματική κατανάλωση στον δρόμο, κάτι για το οποίο επιφυλασσόμαστε να κάνουμε στην αναλυτική δοκιμή που θα πραγματοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον.

Στην Ελλάδα

Το νέο BYD Dolphin DM-i είναι το μοναδικό plug-in hybrid μοντέλο της κατηγορίας των supermini. Από μόνο του αυτό αρκεί για κερδίσει το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού, ενώ και στην πράξη αποδεικνύεται ότι μπορεί να προσφέρει στοιχεία που το καθιστούν ξεχωριστό στη μικρή κατηγορία. Είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις, με δύο μπαταρίες, χωρητικότητα 7,42 kWh και 18,3 kWh, με απόδοση 176 και 212 ίππους αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται και η μεγάλη συνολική αυτονομία του, που ξεπερνάει τα 1.000 χιλιόμετρα με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης και πλήρη φόρτιση ή σε αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία προσφέρει από 40 έως και 105 χιλιόμετρα. Η τιμή εκκίνησης είναι τα 22.990 ευρώ για την έκδοση με τη μικρή μπαταρία και ακολουθεί η μεγαλύτερη Boost με την μπαταρία των 18,3 kWh με 26.990 ευρώ, η Comfort με 28.490 ευρώ και η κορυφαία Sport με 29.990 ευρώ. Το αυτοκίνητο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες.

Φωτογραφίες: BYD Greece (Χ. & Γ. Καραγιωργάκης)

BYD DOLPHIN G DM-i

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρων + 1 η/κ

ΙΣΧΥΣ η/κ : 163 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 210 Nm

ΙΣΧΥΣ θ/κ: 95 ίπποι

ΡΟΠΗ θ/κ: 120 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 176 ίπποι (Active) / 212 ίπποι (Boost, Comfort, Sport)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 210 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: LFP 7,42 kWh (Active) / LFP 18,3 kWh (Boost, Comfort, Sport)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.160 × 1.825 × 1.575 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.610 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 425-1.225 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.440 κιλά (Active) / 1.555 κιλά (Boost, Comfort, Sport)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ AYTONOMIA WLTP: 1.020 χλμ. (Active) / 1.040 χλμ. (Boost, Comfort, Sport)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AYTONOMIA WLTP: 40 χλμ. (Active) / 105 χλμ. (Boost, Comfort, Sport)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP: 4,3 λτ./100 χλμ. (Active) / 4,5 λτ./100 χλμ. (Boost, Comfort, Sport)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 60 gr/χλμ. (Active) / 32 gr/χλμ. (Boost, Comfort, Sport)

ΦΟΡΤΙΣΗ AC: 3,3 kWh (Active) / 6,6 kWh (Boost, Comfort, Sport)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC: – (Active) / 39 kWh (Boost, Comfort, Sport)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC (15-80%): 2,8 ώρες (Active) / 2,9 ώρες (Boost, Comfort, Sport)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (10-80%): – (Active) / 26 λεπτά (Boost, Comfort, Sport)