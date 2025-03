Οδηγούμε το νέο Dacia Bigster στη Μασσαλία

Η Dacia με το νέο Bigster εμπλουτίζει τη γκάμα της με ένα μοντέλο στο άνω άκρο της κατηγορίας των C-SUV, με μεγάλες διαστάσεις όπως μαρτυρά και η ονομασία του, αλλά και πολυσχιδή χαρακτήρα.

Η Dacia τα τελευταία 20 χρόνια διαγράφει μια εντελώς νέα πορεία που την έχει καταστήσει μια άκρως ανταγωνιστική εταιρεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεισφορά της μαμάς Renault μεγάλη και αποδοτική, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, με την Dacia όμως να διατηρεί την προσωπικότητά της και τα βασικά χαρακτηριστικά που της επιτρέπουν να πρωταγωνιστεί στον τομέα των πωλήσεων, τόσο με το Sandero, όσο και με το Duster, που έχει εδραιωθεί στην κορυφή του πίνακα των πωλήσεων από το 2018.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά και της διεύρυνσης της γκάμας της, η Dacia παρουσίασε το νέο Bigster. Ένα μοντέλο με χαρακτηριστικό όνομα, που έρχεται να σταθεί στην κορυφή της γκάμας, πάνω από το Duster, στο άνω άκρο των C-SUV, αναζητώντας το δικό του κοινό. Με μήκος 4,57 μ., εστιάζει στην ευρυχωρία, έχοντας ενδεικτικά χώρο αποσκευών 702 λίτρα, αλλά και την πρακτικότητα, με πολλές έξυπνες λύσεις (YouClip), που αναβαθμίζουν την ευκολία στην καθημερινότητα.

Μια πετυχημένη συνταγή

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η γνωστή από τα Duster και Jogger, πλατφόρμα CMF-B, στην πιο… διευρυμένη εκδοχή της, η οποία πέρα από τη χρηστικότητα, προσφέρει και διατήρηση του κόστους πιο χαμηλά, προκειμένου το νέο Bigster να διατηρήσει και τον value for money χαρακτήρα που η Dacia έχει συνηθίσει να μας προσφέρει με τα μοντέλα της.

Πέρα του μεγάλου μήκους του, το νέο Bigster έχει πλάτος 1,81 μ., ύψος 1,71 μ. και μεταξόνιο στα 2,7 μ., όπως και καθαρή απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 22 εκατοστά. Πατά σε τροχούς 17 ιντσών στη βασική του έκδοση, είναι διαθέσιμο επίσης με μεγαλύτερους 18 ιντσών, ενώ στην κορυφαία υβριδική εκδοχή του, που το οδηγήσαμε οι όμορφες ζάντες αλουμινίου που ήταν εξοπλισμένο είχαν διάσταση 19 ιντσών, με ελαστικά 205/55 της Michelin.

Οι σχεδιαστές ακολούθησαν τις γραμμές της οικογενειακής ταυτότητας της εταιρείας, εξελίσσοντας στα σημεία το Bigster. Τετραγωνισμένο, με έντονες ακμές, αλλά και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως τα φωτιστικά σώματα και τα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος, που είναι μελετημένα για αντοχή στη χρήση και τις γρατζουνιές, που το καθιστούν πιο ξεχωριστό, το μεγαλύτερο μοντέλο της Dacia έχει έντονη προσωπικότητα και δεν το κρύβει.

Όπως μας αποκάλυψαν οι άνθρωποι της εταιρείας κατά την παρουσίαση, η σχεδίαση είναι ένα σημαντικό κομμάτι για αυτούς, που δεν θα θυσίαζαν για μια πιο πρακτική εκδοχή με επτά θέσεις. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα άλλαζαν οι αναλογίες του και εν γένει η αρμονία της σχεδίασης, καθώς θα απαιτούνταν μεγαλύτερο μεταξόνιο, πιο τετραγωνισμένο πίσω μέρος, με το αποτέλεσμα να είχε συνέπειες και στον τομέα του βάρους και κατ’ επέκταση στην αποδοτικότητα του μοντέλου, που επίσης έχουν δώσει μεγάλη έμφαση, με τις εκδόσεις που έχουν δημιουργήσει και εστιάζουν στα υβριδικά συστήματα, φουλ και ήπια.

Εκ των έσω…

Πριν προχωρήσουμε στα συστήματα κίνησης να σας παρουσιάσουμε το εσωτερικό του. Οι φίλοι της Dacia θα βρουν αρκετές ομοιότητες με το αδελφό Duster, με σκληρά, ανθεκτικά πλαστικά με καλή συναρμογή να απαρτίζουν το σύνολο της κατασκευής, αλλά στην περίπτωση του Bigster η εταιρεία το έχει πάει ένα βήμα πιο πέρα, προσφέροντας πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος δεν είχαμε συνηθίσει να απολαμβάνουμε.

Οι μεγάλες οθόνες 10 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και 10,1 για το σύστημα πολυμέσων κυριαρχούν. Διαθέσιμο είναι και σύστημα πλοήγησης της TomTom, όπως και κλιματισμός, διζωνικός παρακαλώ, με αεραγωγούς και για τους πίσω επιβάτες. Μια μεγάλη ηλιοροφή 120 εκατοστών με άνοιγμα 57 εκατοστών χαρίζει φως και αέρα στην καμπίνα, αναβαθμίζοντας την εν γένει εικόνα του Bigster.

Δεν στέκεται όμως μόνο εκεί, καθώς διαθέτει ασύρματη φόρτιση για smartphone, με την μεγάλη κεντρική κονσόλα να παρέχει και χρηστικές λύσεις με αρκετές θήκες για τα μικροαντικείμενα της καθημερινότητας. Επίσης το κάθισμα του οδηγού είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, όσον αφορά την πλάτη και το ύψος, όπως επίσης ηλεκτρικά ανοίγει και η πόρτα του χώρου αποσκευών και μαζί με τα πιο πάνω στοιχεία συνθέτουν ένα σύνολο που αναμφίβολα ξεχωρίζει στη γκάμα της Dacia.

Οι χώροι είναι γενναιόδωροι για όλους τους επιβαίνοντες, με τους πίσω σύμφωνα με την Dacia να απολαμβάνουν το μεγαλύτερο αέρα στην κατηγορία. Στην πράξη δεν πρέπει να διαφέρει όπως διαπιστώσαμε, αφού μπορείς να κάτσεις ακόμα και σταυροπόδι στα πίσω καθίσματα.

Αυτά αναδιπλώνουν σε αναλογία 40/20/40, με μια κίνηση από τον χώρο αποσκευών, εκεί που βρίσκονται τα ειδικά button για αυτή τη χρήση, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο τον διαθέσιμο όγκο των 702 λίτρων. Έξυπνες λύσεις YouClip θα βάλουν σε τάξη τα αντικείμενα μεταφοράς, που δεν θα ταξιδεύουν ανεξέλεγκτα μέσα στον αχανή χώρο αποσκευών. Ανάλογα στο εσωτερικό είναι διαθέσιμα άλλα ανάλογα συστήματα, που καθιστούν την τοποθέτηση κινητών tablet και άλλων χρήσιμων στην καθημερινότητα αντικειμένων.

Φουλ είναι και το πακέτο ασφάλειας, με συστήματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στοιχεία όπως η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας, αναγνώριση πιθανού κινδύνου εμπρός με αυτόματο φρενάρισμα, έλεγχος προσοχής οδηγού, αισθητήρες παρκαρίσματος με κάμερα, αλλά και ενεργό cruise control.

Με υβριδικό προσανατολισμό

Η γκάμα των κινητήριων συνόλων εστιάζει στην υβριδική τεχνολογία. Το νέο Bigster είναι διαθέσιμο σε τέσσερις κινητήριες εκδόσεις αποκλειστικά βενζίνης, που περιλαμβάνουν τρεις ήπια υβριδικές και μια full hybrid.

Εισαγωγική, όσον αφορά την ισχύ είναι η TCe 130, με 3κύλινδρο κινητήρα βενζίνης turbo 1,2 λίτρων, που συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, με μπαταρία 0,8 kWh. Ο ηλεκτροκινητήρας φροντίζει για τη μείωση των εκπομπών CO2, αλλά και της κατανάλωσης, κατά 10% σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η απόδοση είναι 130 ίπποι και 230 Nm ροπής, ενώ για τη μετάδοση φροντίζει ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων, με την κίνηση να περνάει και στους τέσσερις τροχούς. Διαθέτει προγράμματα οδήγησης: Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road και Eco, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε διαφορετικές συνθήκες.

Πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση TCe 140, επίσης με mild hybrid σύστημα, με απόδοση 140 ίππων και 230 Nm ροπής στις 2.100 σ.α.λ. Εδώ η κίνηση περνάει μόνο στους εμπρός τροχούς, με την κατανάλωση να είναι 5,4-5,5 λτ./100 χλμ. και τις εκπομπές CO2 121-126 γρ./χλμ. Επιπλέον, υπάρχει η έκδοση διπλού καυσίμου mild-hybrid-G 140, που συνδυάζει βενζίνης και LPG, με ήπια υβριδικό σύστημα 48V. Η απόδοση είναι 140 ίπποι και 230 Nm ροπής, με τη συγκεκριμένη έκδοση να διακρίνεται για τη μεγάλη αυτονομία που προσφέρει με ένα γέμισμα, καθώς διαθέτει δύο μεγάλες δεξαμενές καυσίμου, μία για LPG και μία για βενζίνη, φτάνοντας σχεδόν τα 1.450 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό.

Η έκδοση Hybrid 155 είναι νέα, και έρχεται πλήρως αναβαθμισμένη με έναν νέο θερμικό κινητήρα με τέσσερις κυλίνδρους, χωρητικότητας 1,8 λίτρων (1,6 πριν) και πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα με μεγαλύτερη μπαταρία 1,4 kWh (αντί 1,2 kWh). Η απόδοση του θερμικού κινητήρα είναι 109 ίπποι και του ηλεκτρικού 36 kW (49 ίπποι), με μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης να συμπληρώνει το παζλ.

Η ροπή είναι 172 και 205 Nm αντίστοιχα, για θερμικό και ηλεκτρικό κινητήρα, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τώρα τους 155 ίππους. Η Dacia ανακοινώνει εκπομπές CO2 104-107 γρ./χλμ., όπως και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, που περιορίζεται σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία στα 4,6-4,7 λτ./100 χλμ. Για την μετάδοση φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο με έξι σχέσεις ή καλύτερα 4+2. Πιο αναλυτικά οι τέσσερις αφορούν τον θερμικό κινητήρα και οι δύο τους ηλεκτρικούς.

Βελτιωμένη είναι εν γένει η αποδοτικότητα, όπως επίσης και η δυνατότητα ρυμούλκησης κατά 250 κιλά, φτάνοντας τα 1.500 κιλά στο σύνολο. Η επιλογή «B» στο κιβώτιο ταχυτήτων βελτιώνει την απόδοση του συστήματος ανάκτησης ενέργειας και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα του υβριδικού Bigster να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά σε μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό μπορεί να είναι έως και 80% σε αστικό περιβάλλον σύμφωνα με την Dacia.

Στο δρόμο…

Πέριξ της Μασσαλίας, σε δρόμους επαρχιακούς, αλλά και πιο ανοιχτούς είχαμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε το νέο Dacia Bigster Hybrid 155. Εκκινεί ηλεκτρικά, με τον θερμικό κινητήρα να εμπλέκεται διακριτικά σε κάθε βαθύ πάτημα το δεξιού πεντάλ. Ήσυχο με όλη τη σημασία της λέξης, καθώς οι άνθρωποι της Dacia έχουν επιμεληθεί ιδιαίτερα την ηχομόνωση, με πιο παχιά κρύσταλλα και επιμέρους βελτιώσεις σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου.

Ταξιδεύει άνετα, με την ανάρτηση να είναι ήπια ρυθμισμένη, απορροφώντας αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Ακόμα και με αυτούς τους μεγάλους τροχούς 19 ιντσών με ελαστικά 205/55, που εξοπλίζονταν το αυτοκίνητο δοκιμής μας, δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Η αίσθηση του «ξεκούραστου» αυτοκινήτου επιβεβαιώνεται μετά από αρκετά χιλιόμετρα που βρεθήκαμε πίσω από το μεγάλο και ευρύχωρο Bigster.

Ευθύβολο στον ανοιχτό δρόμο, υπάκουο στις στροφές, με φυσιολογικές κλίσεις του αμαξώματος υπό πίεση και καλή αίσθηση από το τιμόνι, που κρατά μακριά από τα χέρια του οδηγού τις πολλές πληροφορίες. Αποτελεσματικά είναι και τα φρένα, με σωστή αίσθηση, που δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την ανάκτηση ενέργειας. Κερασάκι στην εύγευστη «τούρτα», η χαμηλή μέση κατανάλωση που είδαμε μετά από αρκετά χιλιόμετρα και σε μικτές συνθήκες χρήσης, που περιορίστηκε στα 4,5 λτ./100 χλμ.

Είναι αυτό που λέει…

Το νέο Bigster είναι το μοντέλο που έρχεται να αναβαθμίσει τη γκάμα της Dacia. Χωρίς φρου-φρου και αρώματα, είναι αυτό που λέει, ένα μεγάλο, ευρύχωρο και άνετο SUV, που δίνει έμφαση στην άνεση και την πρακτικότητα σε πραγματικές συνθήκες. Το νέο πλήρως υβριδικό σύνολο δίνει πόντους στην αποδοτικότητα του συνόλου, ενώ μένει να δούμε τον δείκτη value for money που παραδοσιακά συνοδεύει τα μοντέλα της Dacia, πόσο καλός θα είναι στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Bigster θα ξεκινήσει τη εμπορική του σταδιοδρομία στην Ελλάδα τον Απρίλιο, όταν και θα ανακοινωθούν οι τιμές του, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο.

Φωτογραφίες: Vico Ughetto – Dacia

DACIA BIGSTER HYBRID 155

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Θερμικός ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης 1,8 λίτρων + 2 ηλεκτρικοί κινητήρες >ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ: 109 ίπποι >ΙΣΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ: 49 ίπποι > ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 155 ίπποι >ΡΟΠΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ: 172 Nm >ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ: 205 Nm > ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: – Nm > ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς > ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 1,4 kWh > ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.570×1.810×1.710 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.702 χλστ. > ΒΑΡΟΣ: 1.487 κιλά > ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 702 λίτρα > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,7 δλ. > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα > ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 4,6-4,7 λιτ./100 χλμ.(WLTP) > ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 104-107 γρ./χλμ. (WLTP) > ΤΙΜΗ: Αναμένεται τον Απρίλιο