Οδηγούμε το νέο Geely Starray EM-i στην Ελλάδα

Τις πρώτες οδηγικές εντυπώσεις επί ελληνικού εδάφους είχαμε με το νέο μοντέλο της Geely, το plug-in hybrid με την ονομασία Starray EM-i, που υπόσχεται συνολική αυτονομία κοντά στα 1.000 χιλιόμετρα.

Μια νέα προσθήκη στη γκάμα της Geely και στην κατηγορία των μεσαίων SUV αποτελεί το νέο υβριδικό Starray EM-i. Πρόκεται για ένα όχημα ελευθέρου χρόνου, με μήκος 4,7 μ. που χρησιμοποιεί plug-in υβριδική τεχνολογία για την κίνησή του και έρχεται να πλαισιώσει το αμιγώς ηλεκτρικό EX5 με το οποίο η κινεζική εταιρεία σταδιοδρομεί ήδη στην ελληνική αγορά, δίνοντας νέα δυναμική στην εταιρεία.

Επί της ουσίας πρόκειται για το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Geely που αφορά τις διεθνείς αγορές. Είναι διαθέσιμο με δύο μπαταρίες και μέγιστη αυτονομία 996 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία και κατά τον κύκλο μέτρησης WLTP. Το νέο Gelly Starray EM-i είναι διαθέσιμο με τιμή που ξεκινάει από τα 32.990 ευρώ, με το πρόγραμμα απόκτησης Freedom 100 της Geo Mobility Hellas.

Με έμφαση στην αεροδυναμική

Η σχεδίαση του νέου Starray ακολουθεί τη λογική της Geely, με χαρακτηριστικά που ήδη γνωρίζουμε από το ηλεκτρικό EX5. Μάλιστα και παρά το γεγονός ότι εδώ έχουμε έναν θερμικό κινητήρα στο εμπρός μέρος, η σχεδίαση του εμπρός προφυλακτήρα δεν το προδίδει, καθώς δεν έχει τις μεγάλες εισαγωγές αέρα που μας έχουν συνηθίσει τα μοντέλα του «είδους».

Στόχος είναι η καλύτερη αεροδυναμική, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,288, που συνδυάζεται με πιο κομψή εμφάνιση, χωρίς κάποια στοιχεία εντυπωσιασμού, που του χαρίζουν έναν πιο premium χαρακτήρα. Τα λεπτά φώτα LED, τόσο εμπρός όσο και πίσω είναι κοινός τόπος για τα δυο μοντέλα της Geely, με τις ζάντες 18 ιντσών να του χαρίζουν μια πιο επιβλητική παρουσία.

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η πλατφόρμα GEA, η οποία υποστηρίζει όλες τις τεχνολογίες, που συμπεριλαμβάνουν, αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, plug-in hybrid (όπως το μοντέλο της δοκιμής μας), αλλά εκδόσεις range extender, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτοκίνητα με αμάξωμα σεντάν, SUV και MPV.

Πολυτέλεια και άνεση

Ανοίγοντας την πόρτα του Starray EM-i για να περάσεις στο εσωτερικό του, διακρίνεις άμεσα την έμφαση στην ποιότητα που έχουν δώσει οι Κινέζοι. Λιτό και απέριττο, χωρίς υπερβολές στη σχεδίαση που θα αλλοίωναν την εργονομία. Κάθεσαι ψηλά, όπως αρμόζει σε ένα SUV και απολαμβάνεις την άνεση που προσφέρουν τα καθίσματα με τις οκτώ στρώσεις τύπου «marshmallow», όπως τις αποκαλεί η εταιρεία. Διακρίνονται για την στήριξη του σώματος και προσφέρουν ξεκούραστα χιλιόμετρα, προϊδεάζοντας εν ολίγοις για την εν γένει φιλοσοφία του μοντέλου.

Ανάλογα με την έκδοση, μπορεί να είναι και κλιματιζόμενα, με ζέστη και κρύο, ενώ προσφέρουν και μασάζ. Για την ατμόσφαιρα της καμπίνας φροντίζει ο προσαρμοζόμενος φωτισμός 256 χρωμάτων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υψηλής ποιότητας, με την οθόνη 15,4 ιντσών του συστήματος πολυμέσων να κυριαρχεί στο «μάτι», υποστηρίζοντας Apple CarPlay και Android Auto. Συνοδεύεται από μια ακόμα ψηφιακή οθόνη 10,2 ιντσών που διαδραματίζει το ρόλο του πίνακα οργάνων, ενώ την εικόνα συμπληρώνει το head-up-display 13,8 ιντσών, με τη μεγάλη φωτεινότητα, που προβάλει όλες τις πληροφορίες εμπρός από το οπτικό πεδίο του οδηγού και στο βάθος του παρμπρίζ. Για την ψυχαγωγία η Geely έχει επιλέξει ένα σύστημα «Flyme Sound» με 16 ηχεία και ψηφιακό ενισχυτή 1.000 Watt, με ηχεία και στα προσκέφαλα για καλύτερη ακουστική εμπειρία.

Χωροταξικά, προσφέρει άνεση για μέχρι και πέντε επιβάτες, ενώ διακρίνεται και για την πρακτικότητά του, διαθέτοντας 33 έξυπνες λύσεις αποθήκευσης στην καμπίνα του. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 428 λίτρα στο επάνω μέρος και 100 λίτρα ακόμα κάτω από το πάτωμα και μπορεί να φτάσει με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων στα 2.065 λίτρα.

Με αυτονομία έως και 1.000 χιλιόμετρα…

Το Super-Hybrid σύστημα Geely EM-i αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης με θερμική απόδοση 46,5% και χωρητικότητα 1,5 λίτρων, που αποδίδει 73 kW (100 ίπποι) και συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 160 kW (218 ίπποι) και 262 Nm ροπής. Όπως τονίζει η Geely, σε αυτή τη νέα γενιά του συστήματος έχουν επιτύχει σημαντική μείωση βάρους σε ποσοστό 13,5%, σε σχέση με την προηγούμενη.

Διατίθεται με δύο μπαταρίες χωρητικότητας 18,4 kWh και 29,8 kWh, που προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία από 83 έως και 136 χλμ. και 136 έως 185 χλμ. στη μεγάλη μπαταρία, ενώ συνολικά η αυτονομία φτάνει από τα 943 έως και τα 996 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP.

Στον δρόμο…

Η πρώτη μας επαφή με το νέο Starray ξεκίνησε από το κεντρικά της Geely στο Μαρούσι και με κατεύθυνση προς Νεμέα. Η αρχική εντύπωση θετική, όπως αυτή προκύπτει από την οπτική επαφή με το μοντέλο. Ανάλογα είναι τα πράγματα και όταν περνάς στο εσωτερικό του, με την ποιότητα να σε κερδίζει. Δεν χρειάστηκε να διανύσουμε πολλά χιλιόμετρα για να διαπιστώσουμε τη φιλοσοφία κατασκευής. Προσανατολισμένη στην άνεση, με την ανάρτηση που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, να είναι ρυθμισμένη ήπια.

Έτσι, το Starray EM-I καταφέρνει να κρατά έξω από το καλοφτιαγμένη καμπίνα του τις όποιες κακοτεχνίες του οδοστρώματος, προσφέροντας αξιοσημείωτη άνεση στο ταξίδι. Η ποιότητα κύλισης είναι υψηλού επιπέδου και συνοδεύεται από χαμηλά επίπεδα θορύβου, χάρη στην προσεκτική μόνωση που έχει γίνει από την Geely. Η αίσθηση τραβήγματος είναι δυνατή και συνοδεύεται από γραμμική απόδοση του συστήματος, που προσδίδει ένα premium χαρακτήρα στο μοντέλο. Για την κίνησή του διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης: Pure, Hybrid και Power, με το αυτοκίνητο να κινείται βασικά ως ηλεκτρικό και τον θερμικό να συμβάλει σε συνθήκες υψηλού φορτίου, ενώ στο πρόγραμμα Power συμμετέχει συνεχώς, με τον ήχο που παράγει να υποβόσκει στο παρασκήνιο και σίγουρα να μην πρωταγωνιστεί, με την καλή μόνωση να αφήνει έξω από την καμπίνα κάθε ενόχληση.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον τομέα της ασφάλειας, με το νέο Starray EM-i να έχει αποσπάσει την ανώτερη διάκριση των πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP. Ο εξοπλισμός του είναι πλήρης, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και επτά αερόσακους: εμπρός πίσω, πλαϊνούς τύπου κουρτίνας και ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό. Σε επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας διαθέτει σουίτα 16 συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, έξυπνο cruise control και ανίχνευση τυφλού σημείου

Στο ταμείο…

Το νέο Starray EM-i ήρθε να συμπληρώσει τη γκάμα της Geely και να της δώσει νέα διάσταση, καθώς προσφέρει την άνεση ενός ηλεκτρικού, χωρίς τους περιορισμούς σε επίπεδο αυτονομίας, χάρη στο plug-in hybrid σύστημα, που του χαρίζει έως και 1.000 χιλιόμετρα συνολικής αυτονομίας. Αρχικά σε κερδίζει με την αισθητική του και επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο με την ποιότητα του εσωτερικού του, ενώ ξεχωρίζει για την άνεση και την ευρυχωρία που προσφέρει. Εν αναμονή της μεγάλης δοκιμής, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να το αξιολογήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, η πρώτη εντύπωση πίσω από το τιμόνι του ήταν θετική και αφήνει βάσιμες υποσχέσεις για την πορεία του.

Είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις Pro, Tech και Ultra, που είναι πλούσια εξοπλισμένες. Η εισαγωγική έκδοση Pro με μπαταρία 18,4 kWh στοιχίζει 34.990 ευρώ, ενώ με το πρόγραμμα Freedom 100 της Geo Mobility Hellas που ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και αφορά τους πρώτους 100 πελάτες, η τιμή διαμορφώνεται στα 32.990 ευρώ. Η ανώτερη έκδοση Tech με ίδια μπαταρία, που περιλαμβάνει κάποια καλούδια παραπάνω, όπως το head-up display, η πανοραμική οροφή και το καλό ηχοσύστημα των 16 ηχείων, στοιχίζει 36.990 ευρώ ή 34.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100. Η τιμή της ανώτερης έκδοσης Ultra, με τη μεγάλη μπαταρία των 29,8 kWh, που δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, καθώς αναμένεται να ακολουθήσει σε τρεις μήνες, ορίζεται στα 38.990 ευρώ. Τέλος, το Starray EM-i συνοδεύεται από εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ για τη μπαταρία ισχύουν 8 έτη ή 150.000 χλμ. και σε κάθε περίπτωση παρέχεται 6 έτη δωρεάν οδική βοήθεια με mobile service.

Geely Starray EM-i Pro

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ + 1 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1,5 λτ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 73 kW (100 ίπποι)

ΡΟΠΗ β/κ: 125 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 160 kW (218 ίπποι)

ΡΟΠΗ η/κ: 262 Nm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 51 λίτρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 18,4 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.740 × 1.910 × 1.690 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.755 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 428 (+100) – 2.065 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 1.740 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2,4 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ηλεκτρική): 83-112 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (συνολική): 943 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW): 3 ώρες (25-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (30 kW): 20 λεπτά (30%-80%)

ΤΙΜΗ: 34.990 ευρώ ή 32.990 με πρόγραμμα Freedom 100



Geely Starray EM-i Ultra

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ + 1 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1,5 λτ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 73 kW (100 ίπποι)

ΡΟΠΗ β/κ: 125 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 160 kW (218 ίπποι)

ΡΟΠΗ η/κ: 262 Nm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 51 λίτρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 29,8 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.740 × 1.910 × 1.690 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.755 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 428 (+100) – 2.065 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 1.810 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ β/κ: 1,4 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ηλεκτρική): 136-185 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (συνολική): 996 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW): 4,6 ώρες (25-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (60 kW): 16 λεπτά (30%-80%)

ΤΙΜΗ: 38.990 ευρώ