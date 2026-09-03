Οδηγούμε το νέο Mazda CX-6e στη Γερμανία

Η Mazda κάνει την είσοδό της στα μεγάλα ηλεκτρικά SUV, με το νέο CX-6e, ένα κομψό σε αισθητική αυτοκίνητο, με πλούσια τεχνολογία.

Ταξιδέψαμε στη Γερμανία και το Ντίσελντορφ για να οδηγήσουμε το νέο Mazda CX-6e. Ένα μεγάλο SUV, με μήκος 4,850 μ., που αποτελεί παγκόσμιο αυτοκίνητο της Mazda, που εκφράζει τη φιλοσοφία Ιαπωνίας, Κίνας και Ευρώπης μαζί. Προϊόν συνεργασίας με την κινεζική Changan, που βρίσκει έδαφος στην ευρωπαϊκή έδρα της Mazda, προάγοντας παράλληλα το ιαπωνικό DNA της μάρκας, που δίνει τον ξεχωριστό χαρακτήρα τον οποίο επιδιώκει να έχει το νέο CX-6e.

Οι Ιάπωνες κράτησαν καλά κλειστά τα χαρτιά τους μέχρι να γίνει η επίσημη παρουσίαση του μοντέλου, δίνοντας με φειδώ τις πληροφορίες που το αφορούν. Μεταξύ αυτών ήταν και η τιμή του, που ξεκινάει από τα 45.850 ευρώ, και διαμορφώνεται στα 42.850 ευρώ, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Η κινητήρια έκδοση είναι μία, αλλά οι εξοπλιστικές εκδόσεις δύο, Takumi και Takumi Plus, που δεν στερούνται τίποτα σε όλους τους τομείς.

Οι φιλοδοξίες για το συγκεκριμένο μοντέλο υψηλές και ξεκάθαρες από την αρχή. Η δημιουργία ενός αυτοκινήτου που να δείχνει φρέσκο, αλλά παράλληλα να προσφέρει συναισθηματικό δέσιμο, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα γνήσιο τέκνο της Mazda. Κάτι που υποστηρίζει και με την αισθητική του, η οποία ακολουθεί τη φιλοσοφία Kodo, συνδυάζοντας το δυναμισμό με τη χρηστικότητα και την υψηλή ποιότητα, όπως η Mazda διατείνεται.

Αιχμηρό…

Στην πράξη η σχεδίασή του που έχει προκύψει από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σχεδιασμού της Mazda στο Oberursel, σε συνεργασία με αυτό στην Ιαπωνία, είναι «αιχμηρή». Διακρίνεται για τις έντονες γωνίες του αμαξώματος, τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED, αλλά και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όπως ο αεραγωγός ψηλά στην τρίτη κολώνα, που το καθιστούν ξεχωριστό. Πατά σε ειδικής σχεδίασης τροχούς, με έμφαση στην αεροδυναμική, διαμέτρου 19 ιντσών στη βασική έκδοση ή 21 ιντσών στην ανώτερη και προαιρετικά στην εισαγωγική.

Το εμπρός μέρος είναι έντονο και αποτελεί αναντίρρητα την ταυτότητα του CX-6e. Ξεχωρίζει για την εισαγωγή στο καπό, το οποίο κατεβαίνει χαμηλά και κάτω από το ύψος της μάσκας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή λεπτομέρεια με έμφαση στην αεροδυναμική. Κάτι παρόμοιο που ισχύει και για τους εξωτερικούς καθρέπτες, οι οποίοι είναι ψηφιακοί και λεπτοί στη δεύτερη και πλουσιότερη έκδοση του μοντέλου.

Επιπλέον, συνοδεύονται με εσωτερικό ψηφιακό καθρέπτη, που παρέχει τη δυνατότητα και για φυσική εικόνα, ενώ στην ψηφιακή τους εκδοχή παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση με μεγαλύτερη ωφέλιμη γωνία, αλλά και πιο καθαρή εικόνα στο σκοτάδι ή σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως είχαμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε κιόλας κατά την πρώτη οδηγική επαφή με το μοντέλο στη βροχερή Γερμανία.

Το μήκος του CX-6e είναι 4.850 χλστ., το πλάτος 1.935 χλστ. και το ύψος 1.620 χλστ., με το μεταξόνιο να φτάνει τα 2.902 χλστ. Για να έχετε μια πιο σαφή εικόνα για την τοποθέτηση του μοντέλου, σας παραθέτουμε και τις διαστάσεις του CX-5, του άλλου SUV της ιαπωνικής εταιρείας με τα θερμικά σύνολα, που έχει μήκος 4.690 χλστ. μεταξόνιο 2.815 χλστ. και ύψος 1.695 χλστ. Είναι ξεκάθαρο ότι κρατά σαφή απόσταση από αυτό, προσφέροντας μεγαλύτερους χώρους αλλά και το σημαντικότερο, πλουσιότερη τεχνολογία, δείχνοντας το δρόμο για τη Mazda, η οποία όμως δεν απαρνείται τα θερμικά μοντέλα, αφού σύμφωνα με τη στρατηγική της θέλει να προσφέρει όλες τις διαθέσιμες λύσεις στους πελάτες της.

Λιτό…

Η σχεδίαση του εσωτερικού ακολουθεί μια πιο ήπια προσέγγιση σε σχέση με αυτή του εξωτερικού. Αντλεί έμπνευση από την ιαπωνική φιλοσοφία της σπουδαιότητας του κενού χώρου ανάμεσα στα αντικείμενα. Η μίνιμαλ αισθητική προάγει την ευρυχωρία και την άνεση, χωρίς να κουράζει το «μάτι».

Από την άλλη, στο επίκεντρο βρίσκεται η τεράστια οθόνη αφής 26 ιντσών με dual-split λειτουργία, που υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο σε εννέα γλώσσες, λειτουργία με χειρονομίες, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενώ ο οδηγός έχει στη διάθεσή του και ένα Head-Up Display. Όσον αφορά την ψυχαγωγία, διαθέσιμα είναι 23 ηχεία 1.280 Watt ισχύος, με τα εμπρός να είναι Bluetooth.

Μέσω της εφαρμογής Mazda CX-6e App υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, για τη διαχείριση φόρτισης, αλλά και bluetooth key sharing σε smartphone για τρία διαφορετικά άτομα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι προσεγμένα, μαλακά στην πλειονότητά τους, προσφέροντας μια premium εικόνα στο ιαπωνικό SUV.

Η μεγάλη πανοραμική οροφή 1,05 μ. που ανοίγει ηλεκτρικά μέσα από την οθόνη, προσφέρει φως στην καμπίνα, που είναι διαθέσιμη σε δύο αποχρώσεις, μπεζ ή μαύρο στην εισαγωγική έκδοση ή με μια προσεγμένη διχρωμία στην κορυφαία, που αναβαθμίζει περεταίρω την εικόνα του.

Όπως προϊδεάζουν και οι διαστάσεις του, το CX-6e προσφέρει αξιόλογη ευρυχωρία, τόσο για τους εμπρός, όσο και για τους πίσω. Κάθεσαι καλά, με τα κλιματιζόμενα καθίσματα να προσφέρουν άνεση, που θα εκτιμηθεί στην πολύωρη συμβίωση με το αυτοκίνητο. Οι θήκες για τα μικροαντικείμενα είναι αρκετές, αναβαθμίζοντας τη χρηστικότητα του αυτοκινήτου.

Όσον αφορά τις αποσκευές, το CX-6e τα καταφέρνει αρκετά καλά, προσφέροντας όγκο 468 λίτρων που διευρύνεται στα 1.434 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Επιπλέον, κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει και ένα «frunk» 80 λίτρων, που μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα από την τοποθέτηση των καλωδίων φόρτισης.

Mazda DNA…

Αν και το CX-6e προέκυψε από τη συνεργασία της Mazda με την Changan, με την οποία έχει περισσότερο από 20 χρόνια στενής σχέσης, και κατασκευάζεται στην Κίνα, διακρίνεται για το ιαπωνικό DNA του και τη φιλοσοφία Jinba Ittai (άλογο και αναβάτης σαν ένα), που του χαρίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον δρόμο, με δυναμική συμπεριφορά, αλλά και προσεγμένη ποιότητα.

Για την κίνηση φροντίζει ένα ηλεκτρικό μοτέρ που είναι τοποθετημένο στον πίσω άξονα, εκεί που πάει και η μετάδοση. Αποδίδει 190 kW (258 ίππους) και 290 Nm ροπής, προσφέροντας αξιόλογες επιδόσεις, με 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 185 χλμ./ώρα.

Εφοδιάζεται με μπαταρία LFP (Lithium Iron Phosphate) 78 kWh, που προσφέρει αυτονομία 468 ή 484 χιλιομέτρων, με τους τροχούς 21 ή 19 ιντσών αντίστοιχα. Ο φορτιστής που συνοδεύει το αυτοκίνητο είναι 11 kW, με το CX-6e να έχει τη δυνατότητα να φορτίσει σε συνεχές ρεύμα 200 kW, που του επιτρέπει να ανακτήσει ενέργεια από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά της ώρας.

Στο δρόμο παρουσιάζεται ήπιο στις επιταχύνσεις, με καλά ρυθμισμένο σύστημα που προάγει την άνεση. Κάτι που εκτιμάται σε κίνηση εντός αστικού ιστού, που το ιαπωνικό SUV αποδεικνύεται ιδιαίτερα φιλικό και εύκολο. Το τιμόνι έχει καλό βάρος και περισσότερο από όσο περιμένεις από ένα ηλεκτρικό μοντέλο, χωρίς σε καμία περίπτωση να κουράζει.

Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η ρύθμιση των επιμέρους λειτουργιών απόδοσης του συστήματος κίνησης, της επιτάχυνσης, της αίσθησης του τιμονιού, αλλά και της ανάκτησης ενέργειας σε τέσσερα επίπεδα, μέσω των τριών διαθέσιμων προγραμμάτων οδήγησης: Normal, Sport και Individual, με το τελευταίο να επιτρέπει την ξεχωριστή ρύθμιση των παραμέτρων από τον οδηγό.

Η ανάρτηση αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Καλά ρυθμισμένη από το τμήμα Mazda R&D στη Γερμανία, σε επίπεδο άνεσης και ποιότητας κύλισης, εκεί που ξεχωρίζει ξεκάθαρα το CX-6e, όπως διαπιστώσαμε κατά την οδήγησή του στους γερμανικούς δρόμους. Στην autobahn εκεί όπου δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας, το CX-6e δείχνει τη δυναμική του, αν είναι και είναι η εν γένει φιλοσοφία του είναι προσανατολισμένη στην άνεση, με την Mazda όμως να υπόσχεται ότι είναι αρκετά ικανό και σε δυναμικά χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην απόδοση των φρένων, που προσφέρουν καλή απόδοση και αίσθηση, ακόμα και σε συνεργασία με το σύστημα ανάκτησης, το οποίο δεν φαίνεται να το επηρεάζει αρνητικά, όπως συμβαίνει σε πολλά μοντέλα του «είδους». Ανάλογα, προσοχή έχει δοθεί και στον δείκτη NVH, με το μεγάλο Mazda να είναι και στην πράξη ιδιαίτερα ήσυχο και άνετο σε όλες τις συνθήκες, όπως μας απέδειξε στους καλούς γερμανικούς δρόμους.

Στην Ελλάδα…

Το νέο Mazda CX-6e είναι διαθέσιμο με ένα κινητήριο σύνολο, σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις και σε επτά εξωτερικούς χρωματισμούς, με τιμή εκκίνησης τα 45.850 ευρώ ή 42.850 ευρώ, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Επίσημα τους τροχούς του αναμένεται να πατήσει επί ελληνικού εδάφους μέσα στο Νοέμβριο, με τη λίστα των παραγγελιών να έχει ήδη ανοίξει. Για αυτούς που ενδιαφέρονται μπορούν να το δουν από κοντά στη ΔΕΘ, όπου θα κάνει την πρεμιέρα του στη χώρα μας και από εκεί και μετά στις κατά τόπους εκθέσεις της Mazda.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MAZDA CX-6e

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΙΣΧΥΣ: 190 kW (258 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 290 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

AΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 78 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.850 x 1.935 × 1.620 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.902 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 468-1.434 λίτρα (+ frunk 80 λίτρα)

ΒΑΡΟΣ: 2.130 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,9 – 8,1 δλ. (τροχοί 19’’ – 21’’)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 185 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 18,9 – 19,4 kWh/100 χλμ. (τροχοί 19’’ – 21’’)

AYTONOMIA (WLTP): 484 – 468 χλμ. (τροχοί 19’’ – 21’’)

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑC (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC 200 kW): 24 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ 30-80% (DC 200 kW): 15 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 45.850 ευρώ (42.850 € με επιδότηση προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ)